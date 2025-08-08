Новини
Джей Ди Ванс ще се срещне с британския външен министър Дейвид Лами

8 Август, 2025 04:28, обновена 8 Август, 2025 04:31 460 0

Британски заместник-държавен министър подаде оставка след скандал във връзка с изгонване на наематели

Джей Ди Ванс ще се срещне с британския външен министър Дейвид Лами - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Министърът на външните работи, Общността на нациите и развитието на Великобритания Дейвид Лами ще се срещне днес с вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс, който е на частна почивка в страната, съобщи вчера британското външно министерство, цитирано от агенция Франс прес и БТА.

Двамата ще разговарят в луксозната правителствена резиденция "Чийвнинг хаус" в Кент, югоизточно от Лондон, която по традиция се използва от британските външни министри, се казва в съобщението.

Ванс и Лами ще обсъдят "общите приоритети и стабилността на отношенията между Великобритания и САЩ", допълва Форин офис.

Американският вицепрезидент, съпругата му Уша и трите им деца ще останат в "Чийвнинг хаус" през "целия уикенд за частна почивка", се казва още в съобщението.

Британските медии от няколко седмици пишат за плановете за почивка на Ванс и семейството му в английската провинция, по-точно в района на Котсуолдс в югозападна Англия. Визитата идва след пътуването на президента на САЩ Доналд Тръмп, който посети двата си голф клуба в Шотландия в края на юли, отбелязва АФП.

Първоначално частно, 5-дневното пребиваване на Тръмп в Шотландия обаче бе наситено с дипломатически прояви, по-специално сключването на споразумение за митата с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Британският премиер Киър Стармър и съпругата му също пътуваха до Шотландия, за да се срещнат с Тръмп.

Заместник-държавният министър в министерството по въпросите на жилищното строителство, общностите и местното самоуправление на Великобритания, отговарящ за бездомните и демокрацията - Рушанара Али, подаде днес оставка от правителството на премиера Киър Стармър, предаде Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че това е станало след обществен скандал, свързан с твърдения, че тя е изгонила наематели от притежаван от нея имот преди да увеличи искания наем със стотици британски лири.

В писмо, изпратено до британския премиер Стармър, Али, която е от бангладешки произход, казва, че е спазила "всички съответни правни изисквания", но продължаването на работата ѝ би отклонило вниманието на британската общественост от дейността на правителството.


Великобритания
