Украинските и полските служби планирали да саботират руско-беларуски военни учения

Украинските и полските служби планирали да саботират руско-беларуски военни учения

8 Август, 2025 06:35, обновена 8 Август, 2025 06:42

Целта на провокацията била да скарат, Москва и Минск, съобщил източник от беларуската опозиция пред РИА Новости

Украинските и полските служби планирали да саботират руско-беларуски военни учения - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Службата за сигурност на Украйна (СБУ), Главното разузнавателно управление (ГРУ) на Министерството на отбраната на Украйна и Службата за външно разузнаване на Полша, заедно с беларуската опозиция, планирали да обсъдят сценарии за провокации, насочени към провал на съвместните руско-беларуски учения „Запад-2025“ на 9-10 август.

Това съобщи РИА Новости, позовавайки се на източник от беларуската опозиция.

Отбелязва се, че конференцията „Нова Беларус“ ще се проведе във Варшава на 9-10 август. Според източника, представители на СБУ, ГРУ и полските специални служби ще бъдат поканени на закритата част на събитието.

„Ще бъдат разгледани възможни сценарии за провеждане на провокативни събития „под фалшив флаг“ на територията на Република Беларус“, заявява събеседникът на агенцията.

Той отбелязва, че "целта на провокацията е да се подкопае доверието между Москва и Минск", както и да се създадат условия за „включване на републиката във военен конфликт“.


Оценка 1.4 от 14 гласа.
Оценка 1.4 от 14 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И Киев е Руски

    34 5 Отговор
    елитният украински полк „Скала" е престанал да съществува като бойна единица в украинските въоръжени сили. Той е почти напълно унищожен от руската армия в Харковска област.

    „Скала" е личен проект на главнокомандващия на въоръжените сили на Украйна Сирски. Той е имал големи планове за това поделение

    Коментиран от #2, #5, #16

    06:46 08.08.2025

  • 2 АЗ БЕЗПАРТИЙНИЯТ ДЕМОКРАТ

    4 22 Отговор

    До коментар #1 от "И Киев е Руски":

    Глупак!

    Коментиран от #11

    06:48 08.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Твърде късно

    26 3 Отговор
    Ами те могат и в Украйна да си проведат ученията. Или в Полша.

    06:49 08.08.2025

  • 5 И Москва е Монголска

    13 6 Отговор

    До коментар #1 от "И Киев е Руски":

    Личният състав на полка е бил от НАТОвски генерал-майори и нагоре.

    06:51 08.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 даа

    4 2 Отговор
    и адин мармон свиваше ганджа

    06:56 08.08.2025

  • 8 Некастрен Сап

    19 2 Отговор
    Невиждам да кроят планове какво ще правят ако руснаци и беларуси ги запукат което е най-вероятния развой на нещата.

    07:01 08.08.2025

  • 9 БгТопИдиот🇧🇬

    14 2 Отговор
    Кучетата (пуделите) си лаят керваът си върви.

    07:06 08.08.2025

  • 10 ЧАКАТ ВИ

    14 1 Отговор
    ТО НЕ Е И ХЛАПЕШКА РАБОТА , ТОВА СА МАЛОУМНИЦИ НА НАЦИСКОФАШИСКИ БЕЗУМИЯ , ТЪРСЯТ СИ БЕЛАТА !!
    ТЕЯ ТОКСУЧНИ СЪЩЕСТВА , НУЖНИ НА ЕВРОФАШИЗОИДИЕ С МАРАЦИ СЕ НАБУТВАТ , ПРОСЯТ СИ ШАМАРИТЕ . ЕЕЕ ЗАЩОТО ТЕ ЩЕ БЪДАТ ЗАЩИТЕНИ ,СИЛНИ , ТАКА СИ МИСЛЕХА И КОРАТОРИТЕ ИМ ДЕ.

    07:13 08.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Някой

    14 1 Отговор
    И после поляците били имали акъл... Били жертва... Жертва на собствената си глупост! Като украинците

    07:19 08.08.2025

  • 13 Злобното Джуджи

    2 13 Отговор
    Белорус да бяга далеч от монголо-татарите !!!
    Бъдещето на Беларус е с Полша и България 😁

    Коментиран от #14

    07:32 08.08.2025

  • 14 центаджия..

    6 1 Отговор

    До коментар #13 от "Злобното Джуджи":

    Сънищата на дуземния отбит шизоджуджак продължават..

    07:38 08.08.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Фен

    0 0 Отговор
    🤣🤣🤣😂😂😂🤣🤣🤣

    07:50 08.08.2025

  • 19 Перо

    1 1 Отговор
    В Беларус службата за сигурност се казва КГБ и не се съставляват като в Москва от новите неграмотни руски от ФСБ, а има приемственост! Захванали са се с професионален противник и провала е сигурен!

    08:16 08.08.2025

