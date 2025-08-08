Украинските и полските служби планирали да саботират руско-беларуски военни учения

Службата за сигурност на Украйна (СБУ), Главното разузнавателно управление (ГРУ) на Министерството на отбраната на Украйна и Службата за външно разузнаване на Полша, заедно с беларуската опозиция, планирали да обсъдят сценарии за провокации, насочени към провал на съвместните руско-беларуски учения „Запад-2025“ на 9-10 август.
Това съобщи РИА Новости, позовавайки се на източник от беларуската опозиция.
Отбелязва се, че конференцията „Нова Беларус“ ще се проведе във Варшава на 9-10 август. Според източника, представители на СБУ, ГРУ и полските специални служби ще бъдат поканени на закритата част на събитието.
„Ще бъдат разгледани възможни сценарии за провеждане на провокативни събития „под фалшив флаг“ на територията на Република Беларус“, заявява събеседникът на агенцията.
Той отбелязва, че "целта на провокацията е да се подкопае доверието между Москва и Минск", както и да се създадат условия за „включване на републиката във военен конфликт“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И Киев е Руски
„Скала" е личен проект на главнокомандващия на въоръжените сили на Украйна Сирски. Той е имал големи планове за това поделение
Коментиран от #2, #5, #16
06:46 08.08.2025
2 АЗ БЕЗПАРТИЙНИЯТ ДЕМОКРАТ
До коментар #1 от "И Киев е Руски":Глупак!
Коментиран от #11
06:48 08.08.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Твърде късно
06:49 08.08.2025
5 И Москва е Монголска
До коментар #1 от "И Киев е Руски":Личният състав на полка е бил от НАТОвски генерал-майори и нагоре.
06:51 08.08.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 даа
06:56 08.08.2025
8 Некастрен Сап
07:01 08.08.2025
9 БгТопИдиот🇧🇬
07:06 08.08.2025
10 ЧАКАТ ВИ
ТЕЯ ТОКСУЧНИ СЪЩЕСТВА , НУЖНИ НА ЕВРОФАШИЗОИДИЕ С МАРАЦИ СЕ НАБУТВАТ , ПРОСЯТ СИ ШАМАРИТЕ . ЕЕЕ ЗАЩОТО ТЕ ЩЕ БЪДАТ ЗАЩИТЕНИ ,СИЛНИ , ТАКА СИ МИСЛЕХА И КОРАТОРИТЕ ИМ ДЕ.
07:13 08.08.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Някой
07:19 08.08.2025
13 Злобното Джуджи
Бъдещето на Беларус е с Полша и България 😁
Коментиран от #14
07:32 08.08.2025
14 центаджия..
До коментар #13 от "Злобното Джуджи":Сънищата на дуземния отбит шизоджуджак продължават..
07:38 08.08.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Фен
07:50 08.08.2025
19 Перо
08:16 08.08.2025