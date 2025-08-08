Украинските и полските служби планирали да саботират руско-беларуски военни учения

Службата за сигурност на Украйна (СБУ), Главното разузнавателно управление (ГРУ) на Министерството на отбраната на Украйна и Службата за външно разузнаване на Полша, заедно с беларуската опозиция, планирали да обсъдят сценарии за провокации, насочени към провал на съвместните руско-беларуски учения „Запад-2025“ на 9-10 август.

Това съобщи РИА Новости, позовавайки се на източник от беларуската опозиция.

Отбелязва се, че конференцията „Нова Беларус“ ще се проведе във Варшава на 9-10 август. Според източника, представители на СБУ, ГРУ и полските специални служби ще бъдат поканени на закритата част на събитието.

„Ще бъдат разгледани възможни сценарии за провеждане на провокативни събития „под фалшив флаг“ на територията на Република Беларус“, заявява събеседникът на агенцията.

Той отбелязва, че "целта на провокацията е да се подкопае доверието между Москва и Минск", както и да се създадат условия за „включване на републиката във военен конфликт“.