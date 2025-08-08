Демографски спад: Близо 1 милион души са починали в Япония

Близо 1 милион души повече са починали в Япония през 2024 г., отколкото новородени са се родили, най-резкият демографски спад от началото на статистиката през 1968 г., съобщава BBC, предава Фокус.

Премиерът Шигеру Ишиба определи тенденцията като „тиха криза“. Правителството му се опитва да стимулира раждаемостта чрез безплатна грижа за децата и по-гъвкаво работно време, но мерките засега не дават резултат.

Според данните на Министерството на вътрешните работи и комуникациите, публикувани в сряда, населението е намаляло с 908 574 души за последните 12 месеца. През този период са се родили 686 061 бебета, най-ниският брой от 1899 г., а починалите са 1,6 млн. души. Така за всяко родено дете в страната умират двама души.

Демографският спад продължава вече 16 поредни години, поставяйки сериозно напрежение върху пенсионната и здравната система. Вместо ръст на раждаемостта, Токио регистрира увеличение на броя на чужденците 3,6 млн. души към 1 януари 2025 г., или около 3% от населението. Въпреки улеснените процедури за привличане на чуждестранни работници, включително въвеждането на визи за дигитални номади, темата за миграцията остава чувствителна в японската политика.

Възрастните хора над 65 години вече представляват 30% от населението, втората най-висока пропорция в света след Монако. Делът на хората в трудоспособна възраст (15-64 години) е спаднал до 60%. Все повече градове пустеят, а над 4 млн. жилища остават необитаеми през последните две десетилетия.