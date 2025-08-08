Демографски спад: Близо 1 милион души са починали в Япония

Близо 1 милион души повече са починали в Япония през 2024 г., отколкото новородени са се родили, най-резкият демографски спад от началото на статистиката през 1968 г., съобщава BBC, предава Фокус.
Премиерът Шигеру Ишиба определи тенденцията като „тиха криза“. Правителството му се опитва да стимулира раждаемостта чрез безплатна грижа за децата и по-гъвкаво работно време, но мерките засега не дават резултат.
Според данните на Министерството на вътрешните работи и комуникациите, публикувани в сряда, населението е намаляло с 908 574 души за последните 12 месеца. През този период са се родили 686 061 бебета, най-ниският брой от 1899 г., а починалите са 1,6 млн. души. Така за всяко родено дете в страната умират двама души.
Демографският спад продължава вече 16 поредни години, поставяйки сериозно напрежение върху пенсионната и здравната система. Вместо ръст на раждаемостта, Токио регистрира увеличение на броя на чужденците 3,6 млн. души към 1 януари 2025 г., или около 3% от населението. Въпреки улеснените процедури за привличане на чуждестранни работници, включително въвеждането на визи за дигитални номади, темата за миграцията остава чувствителна в японската политика.
Възрастните хора над 65 години вече представляват 30% от населението, втората най-висока пропорция в света след Монако. Делът на хората в трудоспособна възраст (15-64 години) е спаднал до 60%. Все повече градове пустеят, а над 4 млн. жилища остават необитаеми през последните две десетилетия.
08:34 08.08.2025
2 демократ
Коментиран от #5, #6
08:38 08.08.2025
3 На никой не му се занимава да отглежда и
08:48 08.08.2025
4 Aлфа Bълкът
за сравнение е пика на ковида
2020г – 125 000, 2021г – 150 000, 2022г – 118 000.
Иначе средно смъртността в България е 108К-110К за последните 20г. Числата се наместват, ама съкратихме живота с 4-5г на 65 000 от немърливост и дезинформация. Казвам го да се знае при положение, че пак стане нещо.
08:49 08.08.2025
5 плевен
До коментар #2 от "демократ":Толкова ти е мозъка, приятел. Всички страни, които са възприели западния културен модел, в момента бавно но сигурно умират. Най- главната причина е, че жените подражават на мъжете. Те са равноправни, високо образовани, заредени със спирали и контрацептиви.Хубаво е, но като резултат първити им раждания се случват далеч над 30 годишнината им. А второ раждане почти няма.
Но това не бива да ни безпокои. На мястото на изчезващите вече идват други, по -нормални народи.
Коментиран от #10, #15
08:53 08.08.2025
6 Жапанка с ламбички
До коментар #2 от "демократ":Липсата на интелектуален капацитет винаги е била основна черта на демократите в България, обаче след кратка проверка в интернет със или без ИИ, може веднага да се забележи, че. Япония, като островна държава, която дори и курилските си острови няма да си получи, е ограничена като територия и ресурси. Освен това е и в сеизмична зона и високото строителство не е препоръчително. Това ограничава популацията до около 100 милиона, с тенденция към застаряване, поради високия стандарт на живот.
Коментиран от #8
08:53 08.08.2025
7 пешо
08:56 08.08.2025
9 Я пък тоя
08:57 08.08.2025
10 демократ
До коментар #5 от "плевен":Колко леопард мое да оно ди лъвица толкова и японец чехкиня
Коментиран от #16
08:57 08.08.2025
11 Да дойдат в България
09:00 08.08.2025
12 456
09:01 08.08.2025
13 Мишел
Коментиран от #14
09:02 08.08.2025
14 Я пък тоя
До коментар #13 от "Мишел":И 700 000 000 извън китай.
09:22 08.08.2025
15 смешко
До коментар #5 от "плевен":Защото при източния културен модел няма спад? Защо тогава раждаемостта спада от 4 деца през 1945та до 1.9 деца през 1989г.? Явно пак прогнилия запад е виновен. Я си изхвърли западния компютър и телефон със западни чипове и операционна система и ползвай нещо източно. А колата, електроуредите и дори крушките вкъщи вероятно са ти източни. Кажи ми какво точно имаш източно което не е базирано на западна технология?
09:26 08.08.2025
16 Демонокрация
До коментар #10 от "демократ":За твое огромно учудване, има такива хибриди. Мнсипрост.
09:48 08.08.2025