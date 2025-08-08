Новини
Демографски спад: Близо 1 милион души са починали в Япония

Демографски спад: Близо 1 милион души са починали в Япония

8 Август, 2025

  • япония-
  • демографски спад

Смъртните случаи надвишават ражданията с близо 1 милион; най-резкият спад от началото на статистиката

Демографски спад: Близо 1 милион души са починали в Япония - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Близо 1 милион души повече са починали в Япония през 2024 г., отколкото новородени са се родили, най-резкият демографски спад от началото на статистиката през 1968 г., съобщава BBC, предава Фокус.

Премиерът Шигеру Ишиба определи тенденцията като „тиха криза“. Правителството му се опитва да стимулира раждаемостта чрез безплатна грижа за децата и по-гъвкаво работно време, но мерките засега не дават резултат.

Според данните на Министерството на вътрешните работи и комуникациите, публикувани в сряда, населението е намаляло с 908 574 души за последните 12 месеца. През този период са се родили 686 061 бебета, най-ниският брой от 1899 г., а починалите са 1,6 млн. души. Така за всяко родено дете в страната умират двама души.

Демографският спад продължава вече 16 поредни години, поставяйки сериозно напрежение върху пенсионната и здравната система. Вместо ръст на раждаемостта, Токио регистрира увеличение на броя на чужденците 3,6 млн. души към 1 януари 2025 г., или около 3% от населението. Въпреки улеснените процедури за привличане на чуждестранни работници, включително въвеждането на визи за дигитални номади, темата за миграцията остава чувствителна в японската политика.

Възрастните хора над 65 години вече представляват 30% от населението, втората най-висока пропорция в света след Монако. Делът на хората в трудоспособна възраст (15-64 години) е спаднал до 60%. Все повече градове пустеят, а над 4 млн. жилища остават необитаеми през последните две десетилетия.


Япония


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Циганизация

    4 1 Отговор
    ЕТНОСИ

    Към 7 септември 2021 г. българската етническа група обхваща 5 118 494, или 84.6% от лицата, отговорили на въпроса за етническа принадлежност. В сравнение с 2011 г. делът на тази група намалява с 0.2 процентни пункта.

    Към турската етническа група са се самоопределили 508 378, или 8.4% от отговорилите лица. Относителният им дял намалява с 0.4 процентни пункта в сравнение с 2011 г.

    Към третия по численост ромски етнос са се самоопределили 266 720, или 4.4% от отговорилите лица. Относителният дял на населението от тази етническа група намалява с 0.5 процентни пункта в сравнение с 2011 г.

    Друга е картината при децата на възраст до 14-годишна възраст. Етническата структура на населението в тази възрастова група е следният:

    - българска етническа общност - 78,7%;

    - турска етническа общност - 9%;

    - ромска етническа общност - 9.1%;

    08:34 08.08.2025

  • 2 демократ

    2 4 Отговор
    Аз винаги съм се чудел как тия лъсопшковци изобщо се размножават

    Коментиран от #5, #6

    08:38 08.08.2025

  • 3 На никой не му се занимава да отглежда и

    3 0 Отговор
    Образова малки деца от раждането до първите 7 години и после в училището

    08:48 08.08.2025

  • 4 Aлфа Bълкът

    3 0 Отговор
    В България за 2023г и 2024г са починали за двете години по 101 000 души,
    за сравнение е пика на ковида
    2020г – 125 000, 2021г – 150 000, 2022г – 118 000.
    Иначе средно смъртността в България е 108К-110К за последните 20г. Числата се наместват, ама съкратихме живота с 4-5г на 65 000 от немърливост и дезинформация. Казвам го да се знае при положение, че пак стане нещо.

    08:49 08.08.2025

  • 5 плевен

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "демократ":

    Толкова ти е мозъка, приятел. Всички страни, които са възприели западния културен модел, в момента бавно но сигурно умират. Най- главната причина е, че жените подражават на мъжете. Те са равноправни, високо образовани, заредени със спирали и контрацептиви.Хубаво е, но като резултат първити им раждания се случват далеч над 30 годишнината им. А второ раждане почти няма.
    Но това не бива да ни безпокои. На мястото на изчезващите вече идват други, по -нормални народи.

    Коментиран от #10, #15

    08:53 08.08.2025

  • 6 Жапанка с ламбички

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "демократ":

    Липсата на интелектуален капацитет винаги е била основна черта на демократите в България, обаче след кратка проверка в интернет със или без ИИ, може веднага да се забележи, че. Япония, като островна държава, която дори и курилските си острови няма да си получи, е ограничена като територия и ресурси. Освен това е и в сеизмична зона и високото строителство не е препоръчително. Това ограничава популацията до около 100 милиона, с тенденция към застаряване, поради високия стандарт на живот.

    Коментиран от #8

    08:53 08.08.2025

  • 7 пешо

    5 0 Отговор
    много ваксинирани

    08:56 08.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Я пък тоя

    2 3 Отговор
    При население от близо 127 милиона, няма да им се отрази много.

    08:57 08.08.2025

  • 10 демократ

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "плевен":

    Колко леопард мое да оно ди лъвица толкова и японец чехкиня

    Коментиран от #16

    08:57 08.08.2025

  • 11 Да дойдат в България

    4 0 Отговор
    Рая на Евроатлантизма, тук чужденците , живеят по добре от българите!

    09:00 08.08.2025

  • 12 456

    3 1 Отговор
    Изпуска се да се отбележи, че Япония е с най- висок % самоубийства в света по брой население.

    09:01 08.08.2025

  • 13 Мишел

    2 3 Отговор
    Населението на Китай спада вече четвърта година. Китайските демографи изчисляват, че през 2100г. в Китай ще живеят около 700 000 000 души.

    Коментиран от #14

    09:02 08.08.2025

  • 14 Я пък тоя

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Мишел":

    И 700 000 000 извън китай.

    09:22 08.08.2025

  • 15 смешко

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "плевен":

    Защото при източния културен модел няма спад? Защо тогава раждаемостта спада от 4 деца през 1945та до 1.9 деца през 1989г.? Явно пак прогнилия запад е виновен. Я си изхвърли западния компютър и телефон със западни чипове и операционна система и ползвай нещо източно. А колата, електроуредите и дори крушките вкъщи вероятно са ти източни. Кажи ми какво точно имаш източно което не е базирано на западна технология?

    09:26 08.08.2025

  • 16 Демонокрация

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "демократ":

    За твое огромно учудване, има такива хибриди. Мнсипрост.

    09:48 08.08.2025

