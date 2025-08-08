Новини
Пожарникарите в Южна Франция продължават борбата с огромния горски пожар

8 Август, 2025 10:56, обновена 8 Август, 2025 10:57 409 3

Най-големият пожар на френското средиземноморско крайбрежие за последните 50 години е овладян, но ще гори още няколко дни

Пожарникарите в Южна Франция продължават борбата с огромния горски пожар - 1
Снимкa: БГНЕС
Пожарникарите в Южна Франция продължават неуморната си борба с масивния горски пожар, който успяха да овладеят снощи, но не се очаква да бъде напълно загасен още няколко дни, предаде Франс прес, предава БТА.

Този пожар, най-големият на френското средиземноморско крайбрежие за последните поне 50 години, е изгорил около 17 000 хектара растителност за малко повече от 48 часа и е отнел живота на един човек в департамент Од.

В изявление местните власти уточняват, че пожарникарите ще останат силно мобилизирани на място през идните дни. Заради опасностите достъпът до горските райони е забранен до неделя включително.

„Пътищата, затворени за движение, остават непроверени и потенциално опасни, особено поради наличието на паднали електрически кабели“, посочват от администрацията.

Заради това засегнатите жители все още не могат да се върнат по домовете си без разрешение от местните власти.

Префектът на Од, Кристиан Пуже, заяви, че около 2000 евакуирани хора все още не могат да се приберат у дома. Вчера няколкостотин от тях са били настанени в многофункционални зали в няколко общини.

Пуже добави, че пожарът няма да бъде обявен за окончателно загасен поне още няколко дни и че предстои още много работа.

В борбата с пожара са ангажирани над 2000 пожарникари, повече от 200 жандармеристи и въздушни ресурси за подпомагане.

Снощи около 1500 домакинства продължаваха да са без ток, съобщи електроразпределителната компания „Енедис“, като подчерта, че осигуряването на непрекъснатост на услуги като водоподаване и телекомуникации е основен приоритет.

По предварителни данни пожарът е унищожил напълно или частично 36 къщи и 54 превозни средства, съобщават местните власти.


Франция
  • 1 Дякон Унуфрий Араллампиев

    0 1 Отговор
    Нали помните какво ви казах

    11:08 08.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пожари ли?

    1 0 Отговор
    И то по цяла Европа? Не ви ли се струва странно? И по някаква случайност, навсякъде едно и също, пожари? Нещо много прилича на "борбата на Западните с наркоманията". Тези от както ги има, все се "борят" с наркоманията и все НЕ могат да се справят, нали? А един селянин, бай Тошо по време на соца успя да я сведе почти до нулата. НО, целият силен и богат Запад не можел 100 години? И пожарите са същото. Вече и ние сме "от тях". Навсякъде "се борят" и нещо не се справят!?

    11:20 08.08.2025

