Руските дронове вероятно вече успяват да поразяват цели в близкия тил на украинската армия, зад фронтовата линия, сочи анализ на Института за изследване на войната, публикуван на сайта му, предава БТА.
Вашингтонският мозъчен тръст посочва, че използването на комбинирани тактики за атака с безпилотни летателни апарати и оперативни адаптации осигурява на руските въоръжени сили значителни предимства на бойното поле в Украйна и улеснява руското настъпление към ключови украински градове. В резултат дроновете вероятно успяват да прелитат над бойното поле и да поразяват цели в близкия тил зад фронтовата линия, с цел краткосрочно въздействие върху бойните операции.
Близо три години и половина след началото на войната нито Украйна, нито Русия досега бяха успявали да пресичат фронтовата линия с пилотирани самолети или безпилотни летателни апарати, поради силната и сложна противовъздушна отбрана и радиоелектронните средства за борба. Въпреки това руските сили вече постигат частичен пробив в това отношение, подпомагайки своите офанзиви, обобщава Институтът за изследване на войната.
Дроновете играят ключова роля във войната, като украински войници, цитирани от Би Би Си, описват зона на смъртта, простираща се на няколко километра от двете страни на фронтовата линия.
И двете страни в конфликта водят усилена надпревара за разработване и усъвършенстване на безпилотни летателни апарати.
1 Атина Палада
11:53 08.08.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 пешо
11:53 08.08.2025
4 минаващ
11:54 08.08.2025
5 Бат Вальо -Истинския
Коментиран от #9
11:54 08.08.2025
6 Бай Иван
11:54 08.08.2025
7 Последния Софиянец
Коментиран от #10
11:55 08.08.2025
8 мошЕто
11:55 08.08.2025
9 съсел ,
До коментар #5 от "Бат Вальо -Истинския":неможачи , пък укрите реват всеки ден , не руснаците ...
11:57 08.08.2025
10 то и от теб
До коментар #7 от "Последния Софиянец":софиянец не става ! Помечтай си , може и да ти мине ...
11:59 08.08.2025
11 Предпоследния xoxoл
На фронта xoxoлите са напреднали геройски на запад, руснаците позорно са отстъпили, също на запад. Очаква се няколко града в 4о4 да загубят стратегическото си значение.
Обаче зеле проведе разговор с еди рама и това ще оправи нещата.
Института за изследване на гoйнaта шокирано установи три годишен факт.
Това бяха последните новини от безарабския фронт и лейтенант коваленко.
Коментиран от #12
11:59 08.08.2025
12 ха-ха
До коментар #11 от "Предпоследния xoxoл":,,Института за изследване на гoйнaта шокирано установи три годишен факт., особено на ГОЙната ....Ха-ха ! Само от този Институт излизат фактите за укрите колко са ,,велики,, на фронта .
12:02 08.08.2025
13 🤣🤣🤣 Знаем, знаем...
" Украински командоси убиха над 300 руски окупатори в Сумска област.
Общите загуби на противника са най-малко 334-ма убити и над 550 ранени", допълниха от украинското разузнаване. Операцията бе проведена от подразделенията "Химера", "Юнгер", "Стугна", "Сибирски батальон", "Аратта", "1514", и "Шести отряд за специални операции", които са част от "Тимур"...
12:05 08.08.2025