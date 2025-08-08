Руските дронове поразяват цели зад фронтовата линия в Украйна, отбелязва Институтът за изследване на войната

Руските дронове вероятно вече успяват да поразяват цели в близкия тил на украинската армия, зад фронтовата линия, сочи анализ на Института за изследване на войната, публикуван на сайта му, предава БТА.

Вашингтонският мозъчен тръст посочва, че използването на комбинирани тактики за атака с безпилотни летателни апарати и оперативни адаптации осигурява на руските въоръжени сили значителни предимства на бойното поле в Украйна и улеснява руското настъпление към ключови украински градове. В резултат дроновете вероятно успяват да прелитат над бойното поле и да поразяват цели в близкия тил зад фронтовата линия, с цел краткосрочно въздействие върху бойните операции.

Близо три години и половина след началото на войната нито Украйна, нито Русия досега бяха успявали да пресичат фронтовата линия с пилотирани самолети или безпилотни летателни апарати, поради силната и сложна противовъздушна отбрана и радиоелектронните средства за борба. Въпреки това руските сили вече постигат частичен пробив в това отношение, подпомагайки своите офанзиви, обобщава Институтът за изследване на войната.

Дроновете играят ключова роля във войната, като украински войници, цитирани от Би Би Си, описват зона на смъртта, простираща се на няколко километра от двете страни на фронтовата линия.

И двете страни в конфликта водят усилена надпревара за разработване и усъвършенстване на безпилотни летателни апарати.