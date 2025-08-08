Новини
  Тема: Украйна

Руските дронове поразяват цели зад фронтовата линия в Украйна, отбелязва Институтът за изследване на войната

8 Август, 2025 11:50 518 13

Вашингтонският мозъчен тръст отчита тактическо предимство на Москва чрез комбинирани атаки с безпилотни летателни апарати

Руските дронове поразяват цели зад фронтовата линия в Украйна, отбелязва Институтът за изследване на войната - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руските дронове вероятно вече успяват да поразяват цели в близкия тил на украинската армия, зад фронтовата линия, сочи анализ на Института за изследване на войната, публикуван на сайта му, предава БТА.

Вашингтонският мозъчен тръст посочва, че използването на комбинирани тактики за атака с безпилотни летателни апарати и оперативни адаптации осигурява на руските въоръжени сили значителни предимства на бойното поле в Украйна и улеснява руското настъпление към ключови украински градове. В резултат дроновете вероятно успяват да прелитат над бойното поле и да поразяват цели в близкия тил зад фронтовата линия, с цел краткосрочно въздействие върху бойните операции.

Близо три години и половина след началото на войната нито Украйна, нито Русия досега бяха успявали да пресичат фронтовата линия с пилотирани самолети или безпилотни летателни апарати, поради силната и сложна противовъздушна отбрана и радиоелектронните средства за борба. Въпреки това руските сили вече постигат частичен пробив в това отношение, подпомагайки своите офанзиви, обобщава Институтът за изследване на войната.

Дроновете играят ключова роля във войната, като украински войници, цитирани от Би Би Си, описват зона на смъртта, простираща се на няколко километра от двете страни на фронтовата линия.

И двете страни в конфликта водят усилена надпревара за разработване и усъвършенстване на безпилотни летателни апарати.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    2 10 Отговор
    братушките са терористи

    11:53 08.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 пешо

    1 9 Отговор
    патравата и спинозна руска армия 4-та година е в Донбас

    11:53 08.08.2025

  • 4 минаващ

    8 1 Отговор
    Русия бавно , но сигурно си взема своето !

    11:54 08.08.2025

  • 5 Бат Вальо -Истинския

    1 8 Отговор
    руснаците са неможачи

    Коментиран от #9

    11:54 08.08.2025

  • 6 Бай Иван

    7 1 Отговор
    Явно мозъчния тръст е бил паднак от черешата и след 3 години в кома установил очевиден факт.

    11:54 08.08.2025

  • 7 Последния Софиянец

    1 7 Отговор
    истината е,че от руснак войник не става

    Коментиран от #10

    11:55 08.08.2025

  • 8 мошЕто

    6 1 Отговор
    Когато фактите говорят , и Господа мълчи . Укрите ще ядат пердаха до посиняване !

    11:55 08.08.2025

  • 9 съсел ,

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Бат Вальо -Истинския":

    неможачи , пък укрите реват всеки ден , не руснаците ...

    11:57 08.08.2025

  • 10 то и от теб

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    софиянец не става ! Помечтай си , може и да ти мине ...

    11:59 08.08.2025

  • 11 Предпоследния xoxoл

    3 1 Отговор
    Има пострадала библиотека пълна с брадати учителки с бронежилетки, автомати и татуси на вафен сс, всички до една цивилни екскурзиантки от Полша и Франция. Горят складовете с пуканки на пристанището в Одеса, все още гърми и святка. Потрошени са фабрика за производство на плюшени играчки и завод за църковна утвар и свещи.
    На фронта xoxoлите са напреднали геройски на запад, руснаците позорно са отстъпили, също на запад. Очаква се няколко града в 4о4 да загубят стратегическото си значение.
    Обаче зеле проведе разговор с еди рама и това ще оправи нещата.
    Института за изследване на гoйнaта шокирано установи три годишен факт.

    Това бяха последните новини от безарабския фронт и лейтенант коваленко.

    Коментиран от #12

    11:59 08.08.2025

  • 12 ха-ха

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Предпоследния xoxoл":

    ,,Института за изследване на гoйнaта шокирано установи три годишен факт., особено на ГОЙната ....Ха-ха ! Само от този Институт излизат фактите за укрите колко са ,,велики,, на фронта .

    12:02 08.08.2025

  • 13 🤣🤣🤣 Знаем, знаем...

    1 0 Отговор
    Имат предимство рашистите за концертите на Кобзон... 🤣

    " Украински командоси убиха над 300 руски окупатори в Сумска област.
    Общите загуби на противника са най-малко 334-ма убити и над 550 ранени", допълниха от украинското разузнаване. Операцията бе проведена от подразделенията "Химера", "Юнгер", "Стугна", "Сибирски батальон", "Аратта", "1514", и "Шести отряд за специални операции", които са част от "Тимур"...

    12:05 08.08.2025

