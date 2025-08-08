Украйна е готова да приеме прекратяване на огъня! Киев иска да сложи край на войната по сегашните фронтови линии

Украйна е готова да приеме прекратяване на огъня, "което ще сложи край на войната по сегашните фронтови линии", но е против международното признаване на контолираната от Русия територия, пише The Telegraph, позовавайки се на източници, цитирани от Фокус.
"Конституцията на страната не позволява на президента или парламента едностранно да променят териториалния състав на страната или да се примиряват с нарушаването на нейната териториална цялост“, се посочва в статията.
Въпреки това, според изданието, президентът на Украйна Володимир Зеленски признава, че освобождаването на завзетата от Русия територии с военни средства вече е невъзможно и ще трябва да се търсят дипломатически решения.
На 7 август полската медия Onet съобщи, че специалният пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф по време на посещението си в Москва на 6 август е предал на руския президент Владимир Путин "много изгодно предложение“ от администрацията на Доналд Трамп.
Според медията, ключовите точки са следните: прекратяване на огъня в Украйна, но не и мир; фактическо признаване на завзетите от Русия територии чрез отлагане на обсъждането на този въпрос за 49 или 99 години; отмяна на повечето санкции, наложени на Русия, и в дългосрочен план връщане към енергийно сътрудничество, т.е. внос на руски газ и нефт.
В същото време в пакета от предложения няма гаранция за неразширяване на НАТО. Москва също не е получила обещание, че военната подкрепа за Украйна ще бъде прекратена.
Същия ден съветникът на президента на Украйна по комуникациите Дмитрий Литвин опроверга тази информация,допълват от Радио НВ.
"Вчера по време на разговора между лидерите нищо подобно не е било споменавано, а Уиткоф не е казвал нищо подобно, той е говорил за други неща“, подчертава Литвин.
2 Вашето Мнение
Коментиран от #92, #99, #110
16:07 08.08.2025
3 Пич
16:08 08.08.2025
4 Късно е моме зеленска за китка
16:09 08.08.2025
5 Много искате
16:09 08.08.2025
7 Вашето Мнение
До коментар #1 от "А така.....":Да ама репарациите, които се полагат на Русия ще плащаме ние.
Коментиран от #11, #14, #19
16:09 08.08.2025
9 Мальовица
16:10 08.08.2025
10 Е тогава още малко бой...
16:12 08.08.2025
11 Така е
До коментар #7 от "Вашето Мнение":като спахме две години докато онея горе даваха бомби на Зеленото.
Коментиран от #52
16:12 08.08.2025
12 победителя Русия ще определи кое как ще
16:12 08.08.2025
13 киев иска, ма няма желание
16:12 08.08.2025
14 Така си е
До коментар #7 от "Вашето Мнение":Но напълно го заслужаваме.
16:12 08.08.2025
15 Първо
16:13 08.08.2025
17 по сегашните фронтови линии
16:13 08.08.2025
19 болгарин..
До коментар #7 от "Вашето Мнение":Те плондерите на бг-тата за това ще теглат над три млрда евра..за да помогнат на кiевската хунта
Коментиран от #72
16:14 08.08.2025
20 4-та година "Киев за 3 дня"
16:15 08.08.2025
21 Дядо Дончо
16:15 08.08.2025
22 Хайо
16:15 08.08.2025
23 Кой е предложил та да приемат?
16:16 08.08.2025
24 Бе Зеленски
Горките останали живи украинци , май е време за лов на вещици.
16:16 08.08.2025
25 Дякон Унуфрий Араллампиев
16:16 08.08.2025
26 Укро питеците не са в състояние
16:16 08.08.2025
27 стандартна
Коментиран от #86
16:16 08.08.2025
28 Да бе , да ?! ,😜
16:17 08.08.2025
29 Българка
Пълни лъжи! Това е пропутинска статия. Окринците завзеха Курск, върнаха си Крим и с пред стените на Кремля... Путин се крие упорито в бункера и не излаа за да подпише капитулацията на блат.ная...
Нали така, русофоби???
16:17 08.08.2025
30 Няма да ви се даде шанс да се
Коментиран от #101
16:17 08.08.2025
31 Кико
И изотзад, както е редно по международното право
Коментиран от #119
16:17 08.08.2025
32 политкоректен
16:18 08.08.2025
33 Глупости
16:18 08.08.2025
34 оня с коня
До коментар #1 от "А така.....":И как ти хрумна че Искането на Украйна за прекратяване на Огъня значи "сваляне на гащите"?Да става въпрос за вдигане на Бяло знаме,или изобщо ХИЧ?А е просто:Има спец. Сайтове за Дебили - пишете там бе!
16:18 08.08.2025
35 Кресна
Коментиран от #36
16:19 08.08.2025
36 Кратко и ясно
До коментар #35 от "Кресна":ДА!!!
16:21 08.08.2025
37 Я не лъжете бе
Коментиран от #38, #76
16:22 08.08.2025
38 Нацистки Израел
До коментар #37 от "Я не лъжете бе":Още няма конституция. Той може каза Тръмп
39 Извод
Коментиран от #50, #75
16:23 08.08.2025
40 Механик
Ко стана с "нито педя украинска земя"???
Перемогата не напредва ли? Леопардите и абрамсите не са ли вече в Москва? Еф-16 ще ни показва ли как "фАрчат о-шанки"? Таурусите (квадратните ракети) налични ли са вече? Джавелините и барактарете къде са?
16:24 08.08.2025
41 Айде на крилото се вържете!
Коментиран от #48, #59
16:24 08.08.2025
42 Вие и закона забраняващ преговори не сте
16:25 08.08.2025
43 Решето хлопна
Капитулацията е първото и най сигурно предложение за дълготраен мир!!!
А съдбата на победения се определя от победителя... правило и в животинския свят.
Условията за мир и какво управление ще има го определя победителя Русия а не ФАЩ и пудели, камо ли пък Зелю...
Причината за тази СВО трябва да се изкорени за да не се повтаря... това е целта и там е истината!!!
16:25 08.08.2025
44 болгарин..
16:25 08.08.2025
45 Георги
16:25 08.08.2025
46 Логично е!
Коментиран от #65
16:26 08.08.2025
47 Кресна
Коментиран от #64, #73
16:26 08.08.2025
48 Тагаренко
До коментар #41 от "Айде на крилото се вържете!":В Русия съм, в Русия съм .... на килимчето.
16:26 08.08.2025
49 Ъхъъъъъ....
16:27 08.08.2025
51 УДРИ С ЛОПАТАТА
16:28 08.08.2025
52 Пилотът Гошу
До коментар #11 от "Така е":Накъсали се да му дават... Шитнаха старите боклуци и му ги писаха с цени като нови... Само от нас искаха да подаряваме, щото сме глъмпери...
16:28 08.08.2025
54 В никакъв случай
16:29 08.08.2025
55 Ще променят конституцията
16:29 08.08.2025
56 спри наркотиците
До коментар #50 от "Имаш тежки халюцинации":джендър това че някой различно мнение от твоето веднага копейка .
16:30 08.08.2025
57 НАБЛЮДАТЕЛ
Коментиран от #98
16:31 08.08.2025
58 Кресна
16:31 08.08.2025
59 Механик
До коментар #41 от "Айде на крилото се вържете!":Тагарев, Паси и останалата евро-атлантическа гмеж ще ВИСЯТ но не на крилото на самолета. Ще висят на бесилото в Белене.
А розовите таратайки ще строят паметника на съветския воин. Ще мъкнат камъни в Сл. Бряг - ловешко. А бай газдов с тоягата ще им дава стимул да преизпълняват плана.
Коментиран от #71, #93
16:31 08.08.2025
61 Точно така
До коментар #6 от "Киев трябва да се разоръжи":Част от Украйна, някъде до Полша трябва на палестинците да се даде. На корейците и китайците около Одеса и на границата с Беларус дето са графитните находища
16:33 08.08.2025
62 Пет пари
16:35 08.08.2025
63 Ясно е! Украйна е готова
16:35 08.08.2025
64 Неутрален
До коментар #47 от "Кресна":Искам алкохолиците да посегнат на Полша..Поляците ще стигнат за 2 седмици до Москва.
Коментиран от #66, #74
16:35 08.08.2025
65 помисли по логично е
До коментар #46 от "Логично е!":да поръчаш от някой сайт вибриращ пингвин и твоята мъжка половинка се забавлявате но мила моме от мъжки пол поръчай си екстра батерия това е по логичното да се случи всичко друго е фантазия
16:36 08.08.2025
66 да не си на новата дрога
До коментар #64 от "Неутрален":фентанил ?за дил@@@до№то знам че е в теб на тъмно
16:36 08.08.2025
67 Боби Фишер
Коментиран от #83
16:37 08.08.2025
68 Алооо атлантенцата четете ли?
16:37 08.08.2025
69 Фашистите САЩ
16:37 08.08.2025
70 нннн
Украйна е готова да не е готова.
16:37 08.08.2025
71 Отец Теофилий
До коментар #59 от "Механик":Спипам ли те с бетонно блокче на крачето....ще бълбукаш две минути .Не повече.
16:38 08.08.2025
72 Ти помагаяй
До коментар #19 от "болгарин..":на руските.
Че четвърта година...такова...абе...
Коментиран от #112
16:38 08.08.2025
73 Полша
До коментар #47 от "Кресна":е следващото прокси на запада! Само от тях зависи дали ще ги има на картата на Европа! Кой разбрал,разбрал!
16:39 08.08.2025
74 Ай стига бе,
До коментар #64 от "Неутрален":Те така и преди втората световна се бяха нагласили, дори договор Хитлер-Пилсудски бяха подписали 11и 11на края у й ч е ц.1
16:39 08.08.2025
76 Баш софиянец
До коментар #37 от "Я не лъжете бе":Израел няма конституция! Странно, но факт.
Коментиран от #80
16:40 08.08.2025
77 Абе тя конституцията
16:40 08.08.2025
78 за теб става дума
До коментар #75 от "Тежки халюцинации имаш":съдран джендър- спри дрогата наркоман и хормоните за смяна на пола също
16:42 08.08.2025
79 БЛЕК РОК
16:42 08.08.2025
80 Няма разбира се.
До коментар #76 от "Баш софиянец":А пък и ако в законите им се зачетеш в потрес ще останеш.
16:42 08.08.2025
81 az СВО Победа80
Нали от четири години разгромява РФ и не само щеше да си връща териториите, барабар с Крим, ами щеше и да свали Путин?
🤣🤣🤣
Коментиран от #85, #88
16:43 08.08.2025
82 Помни
16:43 08.08.2025
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Учуден
16:44 08.08.2025
85 Русофилско мнение
До коментар #81 от "az СВО Победа80":Не говори за четири години, че ме е срам от руската армия.
16:45 08.08.2025
86 Мишо
До коментар #27 от "стандартна":Всички статии в този сайт са хибридни.
16:45 08.08.2025
87 🛑 Спрете терора на Русия 🛑
Санкции! Санкции! Санкции! Санкции! Санкции!
Санкции! Санкции! Санкции! Санкции! Санкции!
16:45 08.08.2025
88 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #81 от "az СВО Победа80":Бавноразвиващият днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция? Благодаря предварително!
Коментиран от #95
16:45 08.08.2025
89 ЦИРК
"... президентът на Украйна Володимир Зеленски признава, че освобождаването на завзетата от Русия територии с военни средства вече е невъзможно..."
И за какво умраха стотици хиляди украинци ? За какво беше всичко това ? Нямаше ли да е най-добре да изпълнят просто минските споразумения ? Борката Джонсън какво мисли по въпроса ?
А сега наши писатели на статии, я да ходиете да питате нашите "велики" мислители на политиката, които изгориха една камара народна пара, каква отговорност ще понесат и КАК ! А всички които зомбирахте Българите от сутрин до вечер, че Украйна щяла да победи, ще напуснете ли журналистиката за винаги ? Или поне ще излезете ли публично да се извините за глупостите които наговорихте и написахте ?
16:46 08.08.2025
90 Урсул фон дер Бандер
16:48 08.08.2025
91 А с вазелин
Коментиран от #97
16:49 08.08.2025
92 Хахахаха
До коментар #2 от "Вашето Мнение":Копей, ако един ден България реши да излезе от ЕС, то на следващия ден България ще напуснат в посока западна Европа минимум 3 млн българи! Минимум! Като между напусналите за западна Европа ще има поне 30 процента русофилня!
Коментиран от #103, #107, #108, #117
16:49 08.08.2025
93 Стига с това Белене
До коментар #59 от "Механик":В коя ера живееш?
Изплакни си ръцете от маслото и мисли с горната си глава.
Коментиран от #100
16:50 08.08.2025
94 az СВО Победа80
Киев отчаяно бяга от собствената си капитулация, защото на срещата Тръмп-Путин, Киев няма да участва...
🤣🤣🤣
16:50 08.08.2025
95 Евроасматик с нервен тик
До коментар #88 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Питай ген Мили бе Йовчо, това са негови думи
16:50 08.08.2025
96 До последния украинец
16:51 08.08.2025
97 Ами те украинците
До коментар #91 от "А с вазелин":Изкупиха вазелина и за тва вече в Европа няма. Запасяват се предвидливо
16:51 08.08.2025
98 Копей,
До коментар #57 от "НАБЛЮДАТЕЛ":Пак се излагаш!1 милион ватенки са фира! Американци колко?
Коментиран от #102
16:51 08.08.2025
99 Да, да
До коментар #2 от "Вашето Мнение":Знаем че, запада заедно с Украйна са готови за мир. То се знае още от Минските договори. Меркел и Макрон също потеърдиха. Искали мир, но без да спира терора против руснаците.
16:53 08.08.2025
100 доктор
До коментар #93 от "Стига с това Белене":С какво да мисли? Русофилът е с интелект на м@ймун@.
Коментиран от #106
16:54 08.08.2025
101 Помни
До коментар #30 от "Няма да ви се даде шанс да се":Абсолютно си прав! Имаше две Мински споразумения и едно Парижко споразумение. А накрая и едно Истанбулско споразумение . Всички те бяха нарушени от Украйна и западните уж гаранти ! Това бе признано от Меркел , Макрон , Порошенко , Джнсон и Зеленски . Да не са луди руснаците отново да се връзват на моментите на наглосаксоюдеите?
16:55 08.08.2025
102 Ами всичките са фира
До коментар #98 от "Копей,":Американците всичките са фира, виж им президента!
16:55 08.08.2025
103 заминавай още сега
До коментар #92 от "Хахахаха":но там няма как да тролиш 24/7 и някой да ти плаща ще трябва и работа а ти джендър освен да ядеш и да се@№@№Реш да си способен на нещо друго ?3 000 000 щяли да напуснат хахха смешен
16:55 08.08.2025
104 az СВО Победа80
А сега де? 🤣🤣🤣
Коментиран от #111, #120
16:56 08.08.2025
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 докторе ела да те прегледам
До коментар #100 от "доктор":аз съм селския проктолог нямам нужното за доктор но така ще ти бръкна че ще оглупееш от кеф
16:58 08.08.2025
107 Едва ли
До коментар #92 от "Хахахаха":Ти си мислиш, че липсващите 3 милиона българи ги има налични в ЕС и по света ли? Едва ли, много народ просто предаде Богу дух по време на демократичния преход. А тези, които са останали на запад вече не са българи.
16:58 08.08.2025
108 Атина Палада
До коментар #92 от "Хахахаха":То няма 3 (три) милиона българи живеещи на територията на България сега за да напускат ...
В България останаха само държавната администрация българи+ пенсионерите.И то далеч не всички пенсионери са българи .
16:58 08.08.2025
109 мдаааа дааа
Путин вече е тa.k0вaн по тоя параграф Мински 1,2 Истанбул където рашките беха на портите на Киев и уж въпроса решен и Путин изтегли войските, а запада натъпка Зелю с джепанета, инструктори, специални наемници и хоп ще се бият до последния 0краинец, а вече до последната 0краинка.
Е днес нема да стане тая... бой и преговори до окончателен мир и премахване на причините за СВО.
16:58 08.08.2025
110 ХА ХА
До коментар #2 от "Вашето Мнение":А после терора ше е на цялата съвецка територия
16:58 08.08.2025
111 Геро
До коментар #104 от "az СВО Победа80":Всъщност мнението на утайка като теб няма никакво значение.
16:59 08.08.2025
112 болгаринь..
До коментар #72 от "Ти помагаяй":Аз ще помагам на леге и позитано по бърже да дойдат с валдхард..за да свалат турецките атрибути на 1/3 от бг-тата-дека дедо иван ги забрави-без да иска..
16:59 08.08.2025
113 Ха ха и коя
17:00 08.08.2025
114 Копейки,
Коментиран от #118
17:00 08.08.2025
115 Дори най-яростните защитници
17:01 08.08.2025
116 az СВО Победа80
След 17г. се очертава новата загуба на запада срещу Русия, този път в Украйна....
17:01 08.08.2025
117 ЦИРК
До коментар #92 от "Хахахаха":Защо смятате така ? Защо ще емигрират тогава а не го правят още сега след като имат желанието и възможностите тези 3 милиона за които говорите ? А вие емигрирахте ли ? Ако не сте какво още правите в България, когато толкова много я мразите че смятате (по скоро ви се иска) 3/5 от населението щяло да емигрира. Ако се емигрирали вече връщате ли се в България ? И защо въобще четете българските новини или се интересувате от държавата която презирате явно ?
17:02 08.08.2025
118 и ние вас
До коментар #114 от "Копейки,":а колкото до тези от сбу какво да ти кажа дано са живи .а ти вземи се запаси с много вазелин че се започва якото еб.. на джендъри на сорос
17:03 08.08.2025
119 ХА ХА
До коментар #31 от "Кико":Таюпет, никъде в международното право не пише че можеш да нападнеш държава и да завладдеш територия шот си победител.
Коментиран от #124, #125
17:03 08.08.2025
120 Геро
До коментар #104 от "az СВО Победа80":Нали знаеш че мнението на от.падък като теб няма никакво значение.
17:05 08.08.2025
121 СССР
17:06 08.08.2025
122 Тома
17:06 08.08.2025
123 И аз мисля че
17:06 08.08.2025
124 Садам Хюсеин
До коментар #119 от "ХА ХА":Питай Кадафи и Милошевич
17:08 08.08.2025
125 хей тромпет само ООН
До коментар #119 от "ХА ХА":има право на санкции а не америка или ес така че вземи си наври медународното право нали се сещаш къде където го и врял баща ти на брат му
17:09 08.08.2025