Украйна е готова да приеме прекратяване на огъня! Киев иска да сложи край на войната по сегашните фронтови линии
Украйна е готова да приеме прекратяване на огъня! Киев иска да сложи край на войната по сегашните фронтови линии

8 Август, 2025 16:05 2 663 125

Конституцията на страната не позволява на президента или парламента едностранно да променят териториалния състав на страната или да се примиряват с нарушаването на нейната териториална цялост

Украйна е готова да приеме прекратяване на огъня! Киев иска да сложи край на войната по сегашните фронтови линии - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украйна е готова да приеме прекратяване на огъня, "което ще сложи край на войната по сегашните фронтови линии", но е против международното признаване на контолираната от Русия територия, пише The Telegraph, позовавайки се на източници, цитирани от Фокус.

"Конституцията на страната не позволява на президента или парламента едностранно да променят териториалния състав на страната или да се примиряват с нарушаването на нейната териториална цялост“, се посочва в статията.

Въпреки това, според изданието, президентът на Украйна Володимир Зеленски признава, че освобождаването на завзетата от Русия територии с военни средства вече е невъзможно и ще трябва да се търсят дипломатически решения.

На 7 август полската медия Onet съобщи, че специалният пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф по време на посещението си в Москва на 6 август е предал на руския президент Владимир Путин "много изгодно предложение“ от администрацията на Доналд Трамп.

Според медията, ключовите точки са следните: прекратяване на огъня в Украйна, но не и мир; фактическо признаване на завзетите от Русия територии чрез отлагане на обсъждането на този въпрос за 49 или 99 години; отмяна на повечето санкции, наложени на Русия, и в дългосрочен план връщане към енергийно сътрудничество, т.е. внос на руски газ и нефт.

В същото време в пакета от предложения няма гаранция за неразширяване на НАТО. Москва също не е получила обещание, че военната подкрепа за Украйна ще бъде прекратена.

Същия ден съветникът на президента на Украйна по комуникациите Дмитрий Литвин опроверга тази информация,допълват от Радио НВ.

"Вчера по време на разговора между лидерите нищо подобно не е било споменавано, а Уиткоф не е казвал нищо подобно, той е говорил за други неща“, подчертава Литвин.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Вашето Мнение

    80 7 Отговор
    Бухахахаха и за какво беше цялото напиняне на украинци, мисирчоци, евлоатлантици и еврюпрайдове? Огъня няма да спре докато ес не клекне и остров Белене не отвори врати за да приеме цвета на нацията.

    Коментиран от #92, #99, #110

    16:07 08.08.2025

  • 3 Пич

    53 4 Отговор
    Айдеее....... Покровск отиде !!! Там ще бъде много интересно! Кой ли ще го контролира ?!

    16:08 08.08.2025

  • 4 Късно е моме зеленска за китка

    72 4 Отговор
    Условията ще са тежки. Родния жълтопаветен колхоз пак глътна вода.

    16:09 08.08.2025

  • 5 Много искате

    57 4 Отговор
    Дайте Одеса и ще видим.

    16:09 08.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Вашето Мнение

    42 3 Отговор

    До коментар #1 от "А така.....":

    Да ама репарациите, които се полагат на Русия ще плащаме ние.

    Коментиран от #11, #14, #19

    16:09 08.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Мальовица

    18 3 Отговор
    В Незалежная вече се проведоха дискусии за практикуване на @налната любов ,мироопазващи сили в Украйна като гарант за сигурност, макар че такова решение не е взето и някои членки са твърдо против.

    16:10 08.08.2025

  • 10 Е тогава още малко бой...

    44 6 Отговор
    И направо безусловна капитулация... щом сега не може

    16:12 08.08.2025

  • 11 Така е

    31 5 Отговор

    До коментар #7 от "Вашето Мнение":

    като спахме две години докато онея горе даваха бомби на Зеленото.

    Коментиран от #52

    16:12 08.08.2025

  • 12 победителя Русия ще определи кое как ще

    57 6 Отговор
    Киев не е в позиция да казва кое как да бъде,нямат муниции,хора ,финанси,фронта им се разпада....Всяка педя украинска земя трябва да бъде освободена от майданския еврорежим в украйна и изправени на съд пред Руската федерация.Иначе руснаците трябва да продължават независимо от опитите запада да излезе от поражението си с уж молба за мир.Защо преди това не искаха мир а щели да разбиват Русия?

    16:12 08.08.2025

  • 13 киев иска, ма няма желание

    22 2 Отговор
    Заглавието няма нищо общо със статията, ама генерира цъкания. и върти брояча

    16:12 08.08.2025

  • 14 Така си е

    16 2 Отговор

    До коментар #7 от "Вашето Мнение":

    Но напълно го заслужаваме.

    16:12 08.08.2025

  • 15 Първо

    28 5 Отговор
    САЩ да се изтеглят напълно от Европа. Руски бази във Франция и Германия.

    16:13 08.08.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 по сегашните фронтови линии

    20 1 Отговор
    да сложи край на войната ? И що? Ще ги признае за руски ли?

    16:13 08.08.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 болгарин..

    20 5 Отговор

    До коментар #7 от "Вашето Мнение":

    Те плондерите на бг-тата за това ще теглат над три млрда евра..за да помогнат на кiевската хунта

    Коментиран от #72

    16:14 08.08.2025

  • 20 4-та година "Киев за 3 дня"

    5 31 Отговор
    4-та година хомосъветикус не спира с глупостите си за "вторая"...

    16:15 08.08.2025

  • 21 Дядо Дончо

    21 4 Отговор
    Зеноблузко, оправяйте се сами!

    16:15 08.08.2025

  • 22 Хайо

    27 3 Отговор
    Това е целта на САЩ и запада ,но това няма да се случи .Русия ще постигне своето .

    16:15 08.08.2025

  • 23 Кой е предложил та да приемат?

    30 5 Отговор
    Че кой е предложил на украйна прекратяване на огъня? Предлага се капитулация и окупация. Русия ще приеме изтеглянето на НАТО от Източна Европа.

    16:16 08.08.2025

  • 24 Бе Зеленски

    24 4 Отговор
    Западняците си купиха Украйна, взеха всичко ценно, утилизираха си оръжията, и сега може да не воюваме.
    Горките останали живи украинци , май е време за лов на вещици.

    16:16 08.08.2025

  • 25 Дякон Унуфрий Араллампиев

    24 3 Отговор
    Това предложение не ми харесва Ако се съгласи Русия ще загуби повече отколкото ще спечели Ако съм на мястото на Путин няма да се съглася

    16:16 08.08.2025

  • 26 Укро питеците не са в състояние

    24 2 Отговор
    диктуват нещата,а само да изпълняват каквото им каже В В Путин и точка. Иначе отива цялата територия. А,и няма да има прекратяване на войната,а изпълнение на всички изисквания за да се получи траен мир,а не примирие и после пак война.

    16:16 08.08.2025

  • 27 стандартна

    12 0 Отговор
    хибридна статийка

    Коментиран от #86

    16:16 08.08.2025

  • 28 Да бе , да ?! ,😜

    21 3 Отговор
    Натовците смятат руснаците за малоумни : Вместо 30 дни , Москва да чакала с години , та Запада да въоръжава Киев ?!

    16:17 08.08.2025

  • 29 Българка

    15 2 Отговор
    "Украйна Володимир Зеленски признава, че освобождаването на завзетата от Русия територии с военни средства вече е невъзможно"
    Пълни лъжи! Това е пропутинска статия. Окринците завзеха Курск, върнаха си Крим и с пред стените на Кремля... Путин се крие упорито в бункера и не излаа за да подпише капитулацията на блат.ная...
    Нали така, русофоби???

    16:17 08.08.2025

  • 30 Няма да ви се даде шанс да се

    17 3 Отговор
    Прегрупирате и въоръжите. Веднъж Русия се лъже със Мински споразумения. Пълна капитулация и репарации. И гарантите на Минските споразумения ще им се наложи да плащат. Прекратяване на огъня, ама и други неща има преди това

    Коментиран от #101

    16:17 08.08.2025

  • 31 Кико

    14 3 Отговор
    Прекратяване на огъня може да има само след приемане на условията на победителя.
    Победителят не е Украйна. Поради което тя ще поеме последиците от войната в тяхната пълнота.
    И изотзад, както е редно по международното право

    Коментиран от #119

    16:17 08.08.2025

  • 32 политкоректен

    4 6 Отговор
    Ех, защо не съм се родил руснак.

    16:18 08.08.2025

  • 33 Глупости

    14 3 Отговор
    Скоро - край на Крайна.

    16:18 08.08.2025

  • 34 оня с коня

    6 11 Отговор

    До коментар #1 от "А така.....":

    И как ти хрумна че Искането на Украйна за прекратяване на Огъня значи "сваляне на гащите"?Да става въпрос за вдигане на Бяло знаме,или изобщо ХИЧ?А е просто:Има спец. Сайтове за Дебили - пишете там бе!

    16:18 08.08.2025

  • 35 Кресна

    22 4 Отговор
    Само нашите политици не си дават още сметка на къде отива света .Украйна ще бъде отново под руско влияние ,ако въобще съществува като държава .Кой ще възстанови парите подарени на Украйна ? Кой ще върне парите дадени на украинските милионери които са в България и живеят по луксозни имения за сметка на бедните българи ? Кой ще плати подарените оръжия на Украйна ? Ще има ли политици които ще носят отговорност или просто ще е всичко за сметка на обикновените българи ?

    Коментиран от #36

    16:19 08.08.2025

  • 36 Кратко и ясно

    2 1 Отговор

    До коментар #35 от "Кресна":

    ДА!!!

    16:21 08.08.2025

  • 37 Я не лъжете бе

    7 3 Отговор
    А Конституцията на Израел позволява ли на президента или парламента едностранно да променят териториалния състав на страната ? А?

    Коментиран от #38, #76

    16:22 08.08.2025

  • 38 Нацистки Израел

    4 2 Отговор

    До коментар #37 от "Я не лъжете бе":

    Още няма конституция. Той може каза Тръмп

    16:23 08.08.2025

  • 39 Извод

    15 19 Отговор
    Путин е велик политик - с малко жертви и без сътресения би НАТО.

    Коментиран от #50, #75

    16:23 08.08.2025

  • 40 Механик

    15 17 Отговор
    А ко стана с "ние самички ще изгоним руснаците и ще разпаднем москалията"? Кво стана там с "москаляку на гиляку"???
    Ко стана с "нито педя украинска земя"???
    Перемогата не напредва ли? Леопардите и абрамсите не са ли вече в Москва? Еф-16 ще ни показва ли как "фАрчат о-шанки"? Таурусите (квадратните ракети) налични ли са вече? Джавелините и барактарете къде са?

    16:24 08.08.2025

  • 41 Айде на крилото се вържете!

    11 18 Отговор
    Тръмп ще отстъпи източна европа за да запази поне част от западна европа. Тагарев и Паси ще висят на крилото на самолета.

    Коментиран от #48, #59

    16:24 08.08.2025

  • 42 Вие и закона забраняващ преговори не сте

    7 16 Отговор
    Ами скоро очаквайте ново предложение. Всяко предходно е било по-добро за Украйна, САЩ и ЕС.

    16:25 08.08.2025

  • 43 Решето хлопна

    8 7 Отговор
    Ойде коньо у ряката... х0х0лите кво чакат да вдигат белия байряк!!!
    Капитулацията е първото и най сигурно предложение за дълготраен мир!!!
    А съдбата на победения се определя от победителя... правило и в животинския свят.
    Условията за мир и какво управление ще има го определя победителя Русия а не ФАЩ и пудели, камо ли пък Зелю...
    Причината за тази СВО трябва да се изкорени за да не се повтаря... това е целта и там е истината!!!

    16:25 08.08.2025

  • 44 болгарин..

    6 7 Отговор
    Рижавия ще се споразуме с кремля,но урсулците и бандерците ще почнат даквичать..и той ще вдигне ръце и вйната на байдан и джендър урсуль ще продължи..но без помагане от щатите на кiевската хунта и без санкций за масква..това е добър вариант за всичките

    16:25 08.08.2025

  • 45 Георги

    4 3 Отговор
    оставете тея глупости - спекулации. Важното е какво ше подпишат накрая.

    16:25 08.08.2025

  • 46 Логично е!

    8 5 Отговор
    Украйна ще бъде разделена като Германия през ВСВ и след като фашиста Путлер се срещне с Жириновски и Хитлер ще се обедини отново.

    Коментиран от #65

    16:26 08.08.2025

  • 47 Кресна

    11 8 Отговор
    Не бързайте още ,войната няма свърши още.Когато изгори Полша ,тогава ще се мисли за край на войната.Войната ще свърши когато Русия е отново на немска територия .

    Коментиран от #64, #73

    16:26 08.08.2025

  • 48 Тагаренко

    5 4 Отговор

    До коментар #41 от "Айде на крилото се вържете!":

    В Русия съм, в Русия съм .... на килимчето.

    16:26 08.08.2025

  • 49 Ъхъъъъъ....

    4 3 Отговор
    (Украйна е готова да приеме прекратяване на огъня! Киев иска да сложи край на войната по сегашните фронтови линии) е едно голямо нищо. Приема "прекратяване на огъня" но искала "да сложи край на войната" Едно е обаче "прекратяване на огъня" и съвсем друго "край на войната" със всички произтичащи от това последици.

    16:27 08.08.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 УДРИ С ЛОПАТАТА

    5 13 Отговор
    До пълна ДЕНАЦИФИКАЦИЯ и демилитаризация.

    16:28 08.08.2025

  • 52 Пилотът Гошу

    4 12 Отговор

    До коментар #11 от "Така е":

    Накъсали се да му дават... Шитнаха старите боклуци и му ги писаха с цени като нови... Само от нас искаха да подаряваме, щото сме глъмпери...

    16:28 08.08.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 В никакъв случай

    7 9 Отговор
    Путин да не приема репарации под 3 трилиона и то в злато. Литвите, Украйна, Финландия и Молдова обратно във федерацията.

    16:29 08.08.2025

  • 55 Ще променят конституцията

    5 8 Отговор
    Какво толкова. И без това Радата винаги гласува единодушно квото и кажат.

    16:29 08.08.2025

  • 56 спри наркотиците

    2 7 Отговор

    До коментар #50 от "Имаш тежки халюцинации":

    джендър това че някой различно мнение от твоето веднага копейка .

    16:30 08.08.2025

  • 57 НАБЛЮДАТЕЛ

    7 8 Отговор
    САЩ загубиха и тази война.

    Коментиран от #98

    16:31 08.08.2025

  • 58 Кресна

    9 8 Отговор
    Не Украйна ,а Европа иска това за да възстанови отново украинската армия.Русия няма да позволи да бъде излъгана отново.

    16:31 08.08.2025

  • 59 Механик

    10 10 Отговор

    До коментар #41 от "Айде на крилото се вържете!":

    Тагарев, Паси и останалата евро-атлантическа гмеж ще ВИСЯТ но не на крилото на самолета. Ще висят на бесилото в Белене.
    А розовите таратайки ще строят паметника на съветския воин. Ще мъкнат камъни в Сл. Бряг - ловешко. А бай газдов с тоягата ще им дава стимул да преизпълняват плана.

    Коментиран от #71, #93

    16:31 08.08.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Точно така

    4 3 Отговор

    До коментар #6 от "Киев трябва да се разоръжи":

    Част от Украйна, някъде до Полша трябва на палестинците да се даде. На корейците и китайците около Одеса и на границата с Беларус дето са графитните находища

    16:33 08.08.2025

  • 62 Пет пари

    5 3 Отговор
    Ама нито президента, нито парламента променят границите на украйна. ТЕ СА ПРЕВЗЕТИ. Украйна капитулира, не променя граници. Територията е ПРЕВЗЕТА!!!

    16:35 08.08.2025

  • 63 Ясно е! Украйна е готова

    4 3 Отговор
    Ама трябва да стане още по готова

    16:35 08.08.2025

  • 64 Неутрален

    4 5 Отговор

    До коментар #47 от "Кресна":

    Искам алкохолиците да посегнат на Полша..Поляците ще стигнат за 2 седмици до Москва.

    Коментиран от #66, #74

    16:35 08.08.2025

  • 65 помисли по логично е

    2 6 Отговор

    До коментар #46 от "Логично е!":

    да поръчаш от някой сайт вибриращ пингвин и твоята мъжка половинка се забавлявате но мила моме от мъжки пол поръчай си екстра батерия това е по логичното да се случи всичко друго е фантазия

    16:36 08.08.2025

  • 66 да не си на новата дрога

    2 4 Отговор

    До коментар #64 от "Неутрален":

    фентанил ?за дил@@@до№то знам че е в теб на тъмно

    16:36 08.08.2025

  • 67 Боби Фишер

    9 4 Отговор
    Раша и диктатора в бункера са в позиция цунгцванг.

    Коментиран от #83

    16:37 08.08.2025

  • 68 Алооо атлантенцата четете ли?

    3 6 Отговор
    Украйна е готова...

    16:37 08.08.2025

  • 69 Фашистите САЩ

    3 6 Отговор
    Русия се оттегли от ГДР. А САЩ не се оттегли от ГФР. Окупирала е Германия, която пък командва Европа. Сега чакаме САЩ да се съгласят за примирие, но не, ще чакаме Русия.

    16:37 08.08.2025

  • 70 нннн

    1 3 Отговор
    На морето дупка.
    Украйна е готова да не е готова.

    16:37 08.08.2025

  • 71 Отец Теофилий

    5 2 Отговор

    До коментар #59 от "Механик":

    Спипам ли те с бетонно блокче на крачето....ще бълбукаш две минути .Не повече.

    16:38 08.08.2025

  • 72 Ти помагаяй

    4 3 Отговор

    До коментар #19 от "болгарин..":

    на руските.
    Че четвърта година...такова...абе...

    Коментиран от #112

    16:38 08.08.2025

  • 73 Полша

    1 4 Отговор

    До коментар #47 от "Кресна":

    е следващото прокси на запада! Само от тях зависи дали ще ги има на картата на Европа! Кой разбрал,разбрал!

    16:39 08.08.2025

  • 74 Ай стига бе,

    3 2 Отговор

    До коментар #64 от "Неутрален":

    Те така и преди втората световна се бяха нагласили, дори договор Хитлер-Пилсудски бяха подписали 11и 11на края у й ч е ц.1

    16:39 08.08.2025

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Баш софиянец

    2 2 Отговор

    До коментар #37 от "Я не лъжете бе":

    Израел няма конституция! Странно, но факт.

    Коментиран от #80

    16:40 08.08.2025

  • 77 Абе тя конституцията

    3 2 Отговор
    Едва ли им позволяваше и подземните богатства да подаряват ама го направиха нали? Или са излъгали Тръмп може би?

    16:40 08.08.2025

  • 78 за теб става дума

    2 1 Отговор

    До коментар #75 от "Тежки халюцинации имаш":

    съдран джендър- спри дрогата наркоман и хормоните за смяна на пола също

    16:42 08.08.2025

  • 79 БЛЕК РОК

    1 2 Отговор
    Инвестициите дето ги закопахме в Бандерия са пълна загуба.

    16:42 08.08.2025

  • 80 Няма разбира се.

    1 1 Отговор

    До коментар #76 от "Баш софиянец":

    А пък и ако в законите им се зачетеш в потрес ще останеш.

    16:42 08.08.2025

  • 81 az СВО Победа80

    2 3 Отговор
    Е, как така???

    Нали от четири години разгромява РФ и не само щеше да си връща териториите, барабар с Крим, ами щеше и да свали Путин?

    🤣🤣🤣

    Коментиран от #85, #88

    16:43 08.08.2025

  • 82 Помни

    4 3 Отговор
    Ми тя Русия отдавна обяви офи0иално своите условия за прекратяване на огъня и вие уж ги приехте в Истанбул , но сетне се отметнахте и хвалехте, че сте излъгали руснаците . Условията са пълна денацификация , демилитаризация и отказ от встъпване в НАТО . Да не се забранява преподаването и ползването на руски език в Украйна и да не се отнемат правата на руското и рускоезичното население живеещо там , а то да бъде равнопоставено на всички етноси живеещи на територията на Украйна. Това бяха и остават условията на Русия.

    16:43 08.08.2025

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Учуден

    5 1 Отговор
    Защо пишещата тук русодебилска Измет позволи да бъдат убити и осакатени 1, 5 милиона руснаци!?

    16:44 08.08.2025

  • 85 Русофилско мнение

    5 2 Отговор

    До коментар #81 от "az СВО Победа80":

    Не говори за четири години, че ме е срам от руската армия.

    16:45 08.08.2025

  • 86 Мишо

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "стандартна":

    Всички статии в този сайт са хибридни.

    16:45 08.08.2025

  • 87 🛑 Спрете терора на Русия 🛑

    4 0 Отговор
    Санкции! Санкции! Санкции! Санкции! Санкции!
    Санкции! Санкции! Санкции! Санкции! Санкции!
    Санкции! Санкции! Санкции! Санкции! Санкции!

    16:45 08.08.2025

  • 88 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 2 Отговор

    До коментар #81 от "az СВО Победа80":

    Бавноразвиващият днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция? Благодаря предварително!

    Коментиран от #95

    16:45 08.08.2025

  • 89 ЦИРК

    1 3 Отговор
    "Украйна е готова да приеме прекратяване на огъня! Киев иска да сложи край на войната по сегашните фронтови линии" ... Е нали побеждават с уникалното НАТОвско оръжие, как така искат да слагат край ? И как така по сегашните линии ? Четирите области ще бъдат в Украйна или Русия ?

    "... президентът на Украйна Володимир Зеленски признава, че освобождаването на завзетата от Русия територии с военни средства вече е невъзможно..."
    И за какво умраха стотици хиляди украинци ? За какво беше всичко това ? Нямаше ли да е най-добре да изпълнят просто минските споразумения ? Борката Джонсън какво мисли по въпроса ?

    А сега наши писатели на статии, я да ходиете да питате нашите "велики" мислители на политиката, които изгориха една камара народна пара, каква отговорност ще понесат и КАК ! А всички които зомбирахте Българите от сутрин до вечер, че Украйна щяла да победи, ще напуснете ли журналистиката за винаги ? Или поне ще излезете ли публично да се извините за глупостите които наговорихте и написахте ?

    16:46 08.08.2025

  • 90 Урсул фон дер Бандер

    2 1 Отговор
    Урсуляците, какво стана с Мирът чрез сила, Планът за победа...и тн простотии и закани, които афширахте с години. Сега, когато на бандерите им набиват канчето по всички направления, искали да сложат край по фронта. Ами вдигайте белият байряк и тогава искайте...

    16:48 08.08.2025

  • 91 А с вазелин

    1 1 Отговор
    Зелника запасил ли се е ?

    Коментиран от #97

    16:49 08.08.2025

  • 92 Хахахаха

    1 6 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето Мнение":

    Копей, ако един ден България реши да излезе от ЕС, то на следващия ден България ще напуснат в посока западна Европа минимум 3 млн българи! Минимум! Като между напусналите за западна Европа ще има поне 30 процента русофилня!

    Коментиран от #103, #107, #108, #117

    16:49 08.08.2025

  • 93 Стига с това Белене

    3 1 Отговор

    До коментар #59 от "Механик":

    В коя ера живееш?
    Изплакни си ръцете от маслото и мисли с горната си глава.

    Коментиран от #100

    16:50 08.08.2025

  • 94 az СВО Победа80

    3 3 Отговор
    За пореден път се потвърждава максимата, че Русия не започва войните, Русия ги завършва!

    Киев отчаяно бяга от собствената си капитулация, защото на срещата Тръмп-Путин, Киев няма да участва...
    🤣🤣🤣

    16:50 08.08.2025

  • 95 Евроасматик с нервен тик

    1 1 Отговор

    До коментар #88 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Питай ген Мили бе Йовчо, това са негови думи

    16:50 08.08.2025

  • 96 До последния украинец

    2 3 Отговор
    Така казано, Украйна не е готова на нищо и затова, Русия не я пита.

    16:51 08.08.2025

  • 97 Ами те украинците

    1 3 Отговор

    До коментар #91 от "А с вазелин":

    Изкупиха вазелина и за тва вече в Европа няма. Запасяват се предвидливо

    16:51 08.08.2025

  • 98 Копей,

    2 2 Отговор

    До коментар #57 от "НАБЛЮДАТЕЛ":

    Пак се излагаш!1 милион ватенки са фира! Американци колко?

    Коментиран от #102

    16:51 08.08.2025

  • 99 Да, да

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето Мнение":

    Знаем че, запада заедно с Украйна са готови за мир. То се знае още от Минските договори. Меркел и Макрон също потеърдиха. Искали мир, но без да спира терора против руснаците.

    16:53 08.08.2025

  • 100 доктор

    2 2 Отговор

    До коментар #93 от "Стига с това Белене":

    С какво да мисли? Русофилът е с интелект на м@ймун@.

    Коментиран от #106

    16:54 08.08.2025

  • 101 Помни

    4 1 Отговор

    До коментар #30 от "Няма да ви се даде шанс да се":

    Абсолютно си прав! Имаше две Мински споразумения и едно Парижко споразумение. А накрая и едно Истанбулско споразумение . Всички те бяха нарушени от Украйна и западните уж гаранти ! Това бе признано от Меркел , Макрон , Порошенко , Джнсон и Зеленски . Да не са луди руснаците отново да се връзват на моментите на наглосаксоюдеите?

    16:55 08.08.2025

  • 102 Ами всичките са фира

    2 1 Отговор

    До коментар #98 от "Копей,":

    Американците всичките са фира, виж им президента!

    16:55 08.08.2025

  • 103 заминавай още сега

    4 1 Отговор

    До коментар #92 от "Хахахаха":

    но там няма как да тролиш 24/7 и някой да ти плаща ще трябва и работа а ти джендър освен да ядеш и да се@№@№Реш да си способен на нещо друго ?3 000 000 щяли да напуснат хахха смешен

    16:55 08.08.2025

  • 104 az СВО Победа80

    4 2 Отговор
    Всъщност Конституцията на Украйна не предвижда и удължаване на президентския мандат....

    А сега де? 🤣🤣🤣

    Коментиран от #111, #120

    16:56 08.08.2025

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 докторе ела да те прегледам

    1 0 Отговор

    До коментар #100 от "доктор":

    аз съм селския проктолог нямам нужното за доктор но така ще ти бръкна че ще оглупееш от кеф

    16:58 08.08.2025

  • 107 Едва ли

    3 2 Отговор

    До коментар #92 от "Хахахаха":

    Ти си мислиш, че липсващите 3 милиона българи ги има налични в ЕС и по света ли? Едва ли, много народ просто предаде Богу дух по време на демократичния преход. А тези, които са останали на запад вече не са българи.

    16:58 08.08.2025

  • 108 Атина Палада

    2 2 Отговор

    До коментар #92 от "Хахахаха":

    То няма 3 (три) милиона българи живеещи на територията на България сега за да напускат ...
    В България останаха само държавната администрация българи+ пенсионерите.И то далеч не всички пенсионери са българи .

    16:58 08.08.2025

  • 109 мдаааа дааа

    3 2 Отговор
    Примирие дори и за 30 дена не е мир...
    Путин вече е тa.k0вaн по тоя параграф Мински 1,2 Истанбул където рашките беха на портите на Киев и уж въпроса решен и Путин изтегли войските, а запада натъпка Зелю с джепанета, инструктори, специални наемници и хоп ще се бият до последния 0краинец, а вече до последната 0краинка.
    Е днес нема да стане тая... бой и преговори до окончателен мир и премахване на причините за СВО.

    16:58 08.08.2025

  • 110 ХА ХА

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето Мнение":

    А после терора ше е на цялата съвецка територия

    16:58 08.08.2025

  • 111 Геро

    3 1 Отговор

    До коментар #104 от "az СВО Победа80":

    Всъщност мнението на утайка като теб няма никакво значение.

    16:59 08.08.2025

  • 112 болгаринь..

    1 2 Отговор

    До коментар #72 от "Ти помагаяй":

    Аз ще помагам на леге и позитано по бърже да дойдат с валдхард..за да свалат турецките атрибути на 1/3 от бг-тата-дека дедо иван ги забрави-без да иска..

    16:59 08.08.2025

  • 113 Ха ха и коя

    2 2 Отговор
    Конституция позволява на някой да признава територия за чужда собственост??! За това при война победителя или по силния задържа територия. Според тия османската империя по закон се е отказала от Крим....просто русия го е завоювала

    17:00 08.08.2025

  • 114 Копейки,

    2 2 Отговор
    СБУ на Украйна ви знае всичките.

    Коментиран от #118

    17:00 08.08.2025

  • 115 Дори най-яростните защитници

    1 2 Отговор
    на соросоидните писквили на нпо отворено общество един ден ще разберат 404 умря -но милички не тъжете ще намерите по какво да плюете ! но до тогава си поръчайте по един вибриращ пингвин по който да плюете и после в д-то

    17:01 08.08.2025

  • 116 az СВО Победа80

    2 2 Отговор
    На днешния ден 08.08.2008г., т.е. преди 17г. запопна "петдневната война" между Грузия и РФ. Това е последната война, която западът загуби срещу РФ.

    След 17г. се очертава новата загуба на запада срещу Русия, този път в Украйна....

    17:01 08.08.2025

  • 117 ЦИРК

    2 1 Отговор

    До коментар #92 от "Хахахаха":

    Защо смятате така ? Защо ще емигрират тогава а не го правят още сега след като имат желанието и възможностите тези 3 милиона за които говорите ? А вие емигрирахте ли ? Ако не сте какво още правите в България, когато толкова много я мразите че смятате (по скоро ви се иска) 3/5 от населението щяло да емигрира. Ако се емигрирали вече връщате ли се в България ? И защо въобще четете българските новини или се интересувате от държавата която презирате явно ?

    17:02 08.08.2025

  • 118 и ние вас

    1 1 Отговор

    До коментар #114 от "Копейки,":

    а колкото до тези от сбу какво да ти кажа дано са живи .а ти вземи се запаси с много вазелин че се започва якото еб.. на джендъри на сорос

    17:03 08.08.2025

  • 119 ХА ХА

    1 2 Отговор

    До коментар #31 от "Кико":

    Таюпет, никъде в международното право не пише че можеш да нападнеш държава и да завладдеш територия шот си победител.

    Коментиран от #124, #125

    17:03 08.08.2025

  • 120 Геро

    0 1 Отговор

    До коментар #104 от "az СВО Победа80":

    Нали знаеш че мнението на от.падък като теб няма никакво значение.

    17:05 08.08.2025

  • 121 СССР

    4 0 Отговор
    Украйна е тотално омаломощена и неспособна да се бие повече. ЕС няма оръжия които да им дава. САЩ разбраха, че няма смисъл да помагат повече. Идва капитулация и края на войната. Слава на братска Русия.

    17:06 08.08.2025

  • 122 Тома

    1 0 Отговор
    Е как ще стане това след като четирите области са вписани в руската конституция като територия на Русия с референдум

    17:06 08.08.2025

  • 123 И аз мисля че

    0 0 Отговор
    Украйна е готова и ще става все по готова

    17:06 08.08.2025

  • 124 Садам Хюсеин

    0 0 Отговор

    До коментар #119 от "ХА ХА":

    Питай Кадафи и Милошевич

    17:08 08.08.2025

  • 125 хей тромпет само ООН

    0 0 Отговор

    До коментар #119 от "ХА ХА":

    има право на санкции а не америка или ес така че вземи си наври медународното право нали се сещаш къде където го и врял баща ти на брат му

    17:09 08.08.2025

