Украинската армия: Ударихме стратегически руски завод в Нижегородска област

Украинската служба за сигурност (СБУ) е извършила нощна атака с дронове срещу Арзамаския приборостроителен завод в Нижегородска област, съобщава източник на Украинската служба на Би Би Си. По данни на източника, четири безпилотни апарата са поразили обекта, който според СБУ произвежда жироскопични прибори, системи за управление, бордови компютри и компоненти за ракети Х-32 и Х-101.
"Предприятия от руския военнопромишлен комплекс, работещи за войната срещу Украйна, са напълно законни военни цели. СБУ продължава работата по демилитаризация на обекти, които произвеждат оръжие за терор над мирните украински градове," заяви източникът.
На официалния сайт на завода е посочено, че той разработва и произвежда системи за управление и бордови електронно-изчислителни машини, както и жироскопични прибори.
По-рано днес руското министерство на отбраната съобщи, че два дрона са били унищожени над Нижегородска област, а губернаторът Глеб Никитин заяви, че украински безпилотници са атакували две промишлени зони. Според него, при атаката е загинал служител на промишлено предприятие, а двама други са били откарани в болница.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 скоро
Коментиран от #35, #36
15:20 11.08.2025
2 Вашето мнение
Коментиран от #9, #42, #44
15:21 11.08.2025
3 Путин заповяда
Денег нет, но вьi держитесь!
15:21 11.08.2025
4 Тома
15:21 11.08.2025
5 Покрайна Омира
15:22 11.08.2025
6 Я пък тоя
Брей, все те удрят стратегически, а тях ги млатят като маче у дирек, нестратегически.
15:22 11.08.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 А стига , бе !
15:23 11.08.2025
9 не е лесно
До коментар #2 от "Вашето мнение":Не е лесно да си руснак днес. Не знаеш откъде ще ти дойде.
15:23 11.08.2025
10 Руски икономисти алармират
Масови фалити!
Коментиран от #19, #22, #30, #41
15:23 11.08.2025
11 ХА-ХА-ХА
Коментиран от #40, #47
15:24 11.08.2025
12 Баце ЕООД
15:24 11.08.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
И ЧЕРЧЕВЕТАТА НА ЕДИН ПРОЗОРЕЦ НА ВТОРИЯ ЕТАЖ
В АДМИНИСТРАЦИЯТА :)
Коментиран от #21
15:24 11.08.2025
15 Ванго Г
15:24 11.08.2025
16 Стара новина
15:24 11.08.2025
17 една ПТИЧКА
15:25 11.08.2025
18 Ютюб се напълни с видеа
Абсолютно беззащитни са!
Коментиран от #23, #43, #51
15:26 11.08.2025
19 Я дай
До коментар #10 от "Руски икономисти алармират":Източника на информацията си? Да те видим..
Коментиран от #24, #29
15:26 11.08.2025
20 Пропада без спир
Коментиран от #26
15:26 11.08.2025
21 УжасТ
До коментар #14 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Сигурно работниците са си умрели ..... от смях.
15:26 11.08.2025
22 ВОЕННАТА ИКОНОМИКА
До коментар #10 от "Руски икономисти алармират":НА СМЕНИ
15:27 11.08.2025
23 Ютуб
До коментар #18 от "Ютюб се напълни с видеа":Е американска корпорация за балъци, вярващи на монтирани клипчета
15:27 11.08.2025
24 Радар
До коментар #19 от "Я дай":На локацията ми излиза някъде около ул. Козяк.
15:28 11.08.2025
25 Браво на украинците!
15:29 11.08.2025
26 Добавам
До коментар #20 от "Пропада без спир":...и Немско Зеле.
15:29 11.08.2025
27 Ко стана с Киев за 3 дня
Коментиран от #56
15:30 11.08.2025
28 Браво на украинците!
15:31 11.08.2025
29 Нямаш умения
До коментар #19 от "Я дай":да търсиш информация!
15:31 11.08.2025
30 Абе
До коментар #10 от "Руски икономисти алармират":Тихоо ,тихо бе анонимен небинарен пррррдуеk,нито е истина ,нито си оригинален .
15:32 11.08.2025
31 Опс
15:32 11.08.2025
32 Стига га бе
15:32 11.08.2025
33 Как пък един боклукк
Коментиран от #38
15:33 11.08.2025
34 Смятай, ако имаха възможностите,
Путин нямаше да може да се скрие и в бункер н ядрото на Плутон!
Коментиран от #52, #59
15:33 11.08.2025
35 Смятай, ако имаха възможностите,
До коментар #1 от "скоро":(полезни изкопаеми, численост, въоръжение и атомни бомби, дори в процентно съотношение) колкото РФ.
Путин нямаше да може да се скрие и в бункер н ядрото на Плутон!
15:34 11.08.2025
36 Теб какво...
До коментар #1 от "скоро":Те радва това ?Не се ли сещаш,че след това ще поиска и твоя град и тогава ще пазаруваш с рубли,и ще питаш къде ходят по голяма нужда гладните.
15:34 11.08.2025
37 Колко време ще са руски?!?!
Никой не ще да живее в кочина!
Качил!
15:35 11.08.2025
38 Я пък тоя
До коментар #33 от "Как пък един боклукк":Гледам за Украйна опашка от желаещи да заминат.
15:35 11.08.2025
39 бай Даньо...
15:36 11.08.2025
40 След 3 дня ли?
До коментар #11 от "ХА-ХА-ХА":Или по-малко?
Коментиран от #48
15:37 11.08.2025
41 Това е....
До коментар #10 от "Руски икономисти алармират":Чудесно......
15:37 11.08.2025
42 Я питай АРМЕНЦИТЕ,
До коментар #2 от "Вашето мнение":колко са доволни от защитата на Путин.
Я виж, дали ги е вече страх от него!
15:37 11.08.2025
43 Я пък тоя
До коментар #18 от "Ютюб се напълни с видеа":От кога руснаците започнаха да се бият с танкове!
Копати и магарета, а на 2 хиляди войници по един мотор с пералня, руско производство.
15:39 11.08.2025
44 Геро
До коментар #2 от "Вашето мнение":Нали си знаеш,че мнението на руски от-падък като теб няма никакво значение?
Коментиран от #60
15:39 11.08.2025
45 Браво👏... Супер!
15:40 11.08.2025
46 Механик
15:41 11.08.2025
47 Слънчасал си брутално 😂
До коментар #11 от "ХА-ХА-ХА":Тази седмица ще е голяма жега.
Коментиран от #49
15:43 11.08.2025
48 ХА-ХА-ХА
До коментар #40 от "След 3 дня ли?":Има време , ще видиш !
15:43 11.08.2025
49 съсел ,
До коментар #47 от "Слънчасал си брутално 😂":И тебе здраво те е напекло , но по рождение !
15:44 11.08.2025
50 000
15:45 11.08.2025
51 Велика путинска армия...
До коментар #18 от "Ютюб се напълни с видеа":Ала, бала, туй, онуй, били най силни, могъщи, незнам кво си, лъгане, мазане, а видеата в Тубата съм ги гледал, и много съм се кефил как хвърчат куполите на танковете им.
Коментиран от #54
15:48 11.08.2025
52 Имаха.
До коментар #34 от "Смятай, ако имаха възможностите,":Вече нямат,щото са най- проЗЗДите. А Русия има все повече.
15:49 11.08.2025
53 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦
Коментиран от #57
15:56 11.08.2025
54 чекисть..
До коментар #51 от "Велика путинска армия...":А зпък ясе кфа че бг-тата немат вече вода с кво да си гасат пожарите..а двата плондера праат молебени за дъжд..ама они са много грешни пред народо..
15:57 11.08.2025
55 РФ е въздух под налягане !
15:57 11.08.2025
56 РАЗДЕЛИ ТОРТАТА НА 4
До коментар #27 от "Ко стана с Киев за 3 дня":ЗА ГОСТИТЕ ОСТАНАХА ТРИ ЧАСТИ сТЕНДЕНЦИЯ 2
15:58 11.08.2025
57 болгаринь..
До коментар #53 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":Довечера ще има геранско думканьие и светканьие в столицата на кiевската хунта..
16:01 11.08.2025
58 ХУ ХУ ХУ
16:01 11.08.2025
59 Ха-ха-ха
До коментар #34 от "Смятай, ако имаха възможностите,":Ако, ако... Ами като са нямали защо са тръгнали да дразнят мечката? Защото това което правиха от 2014та беше нищо по-малко от викане "яла мецо изяж ме". На украинците явно са им обещали че само като ловджийски кучета трябва само да изкарат меца от бърлогата а после ловеца ще я обстрелва. Да, ама не. Украинците са глупаци.
16:01 11.08.2025
60 шопо..
До коментар #44 от "Геро":А ти нали знаеш че от мелезпомаци-мнение не искаме..
16:04 11.08.2025