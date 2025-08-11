Новини
Украинската армия: Ударихме стратегически руски завод в Нижегородска област
Украинската армия: Ударихме стратегически руски завод в Нижегородска област

11 Август, 2025 15:18 1 460 60

По-рано днес руското министерство на отбраната съобщи, че два дрона са били унищожени над Нижегородска област, а губернаторът Глеб Никитин заяви, че украински безпилотници са атакували две промишлени зони

Украинската армия: Ударихме стратегически руски завод в Нижегородска област - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Украинската служба за сигурност (СБУ) е извършила нощна атака с дронове срещу Арзамаския приборостроителен завод в Нижегородска област, съобщава източник на Украинската служба на Би Би Си. По данни на източника, четири безпилотни апарата са поразили обекта, който според СБУ произвежда жироскопични прибори, системи за управление, бордови компютри и компоненти за ракети Х-32 и Х-101.

"Предприятия от руския военнопромишлен комплекс, работещи за войната срещу Украйна, са напълно законни военни цели. СБУ продължава работата по демилитаризация на обекти, които произвеждат оръжие за терор над мирните украински градове," заяви източникът.

На официалния сайт на завода е посочено, че той разработва и произвежда системи за управление и бордови електронно-изчислителни машини, както и жироскопични прибори.

По-рано днес руското министерство на отбраната съобщи, че два дрона са били унищожени над Нижегородска област, а губернаторът Глеб Никитин заяви, че украински безпилотници са атакували две промишлени зони. Според него, при атаката е загинал служител на промишлено предприятие, а двама други са били откарани в болница.


