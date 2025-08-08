Новини
От въздуха! Израелската армия ликвидира високопоставен палестинец и бодигарда му в Ливан

Мохамед Уиша е отговарял за координацията на действията с други въоръжени групировки в региона и за укрепването на връзките между НФОП и така наречената ос на съпротивата на Иран

Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Израелски въздушен удар в Източен Ливан уби няколко души, сред които високопоставен член на палестинска групировка и неговият бодигард, докато пътували към Сирия, съобщиха днес медиите и неговата групировка, цитирани от Асошиейтед прес, пише БТА.

Въздушният удар в близост до ливанския граничен пункт "Маснаа" вчера следобед е убил Мохамед Уиша, член на Централния комитет на Народния фронт за освобождение на Палестина (НФОП), посочи в изявление групировката.

Израелската армия потвърди въздушния удар, като заяви, че Уиша е отговарял за координацията на действията с други въоръжени групировки в региона и за укрепването на връзките между НФОП и така наречената ос на съпротивата на Иран.

Израелските военни заявиха, че Уиша е подготвял атаки срещу Израел и е поел поста на най-висш служител по сигурността на НФОП в Сирия, след като предшественикът му е бил убит при въздушен удар в Бейрут през септември.

В публикация в социалните мрежи високопоставеният служител на НФОП Маруан Абдел Ал изрази съболезнования за смъртта на Уиша и неговия бодигард Муфид Хюсеин.

"Загубихме двама от най-верните си другари, които отдадоха скъпоценните си души за свободата", написа Абдел Ал.

Националната новинарска агенция на Ливан (ННА) съобщи, че въздушният удар в Източен Ливан е убил шестима души и ранил още 10, без да посочи имената на жертвите.

От началото на войната между Израел и "Хамас" през октомври 2023 г. Израел атакува палестински официални представители в Ливан, включително членове на НФОП. Трима членове на НФОП бяха убити при въздушен удар по апартамент в Бейрут през септември.

Официален представител на НФОП заяви, че Уиша е бил в Ливан, за да се срещне с други представители на групировката, и е бил на път да се завърне в Сирия, когато е станал жертва на въздушната атака.


Израел
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

  • 1 Здрасти

    Израел знае, че путлер въоръжи и насъска хамас!

  • 2 Рев

    Гриловани джихадистки патладжани

  • 3 Механик

    Позитивни новини.

  • 4 Хехе

    Подли агресори, убийци. Ти извратеняци нямат спиране...Много са си повярвали, че са непобедими и всичко им е позволено.

  • 5 Тези ционистки изрооди

    Вече и Народния фронт за освобождение на Палестина (НФОП) ли почнаха да избиват? Признатите от цял свят за легитимно правителство на Палестина?

  • 6 Израел все удря, и все удрян ходи

    Израелската армиа изяжда десетки милиарди $ годишно , а един град арапи не може вече половин век да победи. Ликвидиран е високопоставен палестинец, маршал на арабските армии и бодигарда му,армейски генерал на същите. Очакват се салюти в Тел Авив по случай великата победа!

  • 8 Поредният терористичен акт

    И убийство на легитимен представител на правителство. Кво има да коментираме...

  • 9 Силиций

    А не ме трийте ,де!Само питах колко е високо поставен в Ада на Газа или е на високо някъде встрани?

  • 10 Баба Яга

    До коментар #1 от "Здрасти":

    Ти в кабинета на Натан ли работиш, та си чул?! Натан много добре е знаел за акцията на Хамас, но са ги оставили за да получат казус белли и нападнат цяла Газа. А т.н. заложници са били прости мюрета от дженръди и навни хашлаци, необходими жертви. Операция Глайвиц.

  • 11 Гост

    Никой не вярва на евреи, така си е откакто са се пръкнали, сега е още по- зле...!

  • 12 Просто е абсурдно

    Убиват член на Централния комитет на Народния фронт за освобождение на Палестина (НФОП), който реално преговаря с държави за признаването на Палестина и има между другото и дипломатически имунитет. ....и гнусно се извежда заглавие: Израелската армия ликвидира високопоставен палестинец ...

  • 13 Абе хора убитият е със статут

    Какъвто има и посланика на Палестина във България бре ... дипломат!

  • 15 Факти

    Факти получават екстаз всеки път, когато е,,вреите убиват някого, а това се случва всеки ден. Явно много пари получавате от тях и дано свещи да си купите с тези пари

  • 16 Гост

    "Всеки ще сърба попарата, която си е надробил"- мъдра и древна еврейска поговорка...😶

  • 17 Това е шамар по международната общност

    и ООН......Народния фронт за освобождение на Палестина (НФОП), са точно тези които света и Европа признава за легитимно правителство на Палестина. Би трябвало автора на статията да го знае.

  • 18 Бако

    При девиците. Копейките реват за чалмите

  • 19 Страшна журналистика ей...

    Израелската армия ликвидира високопоставен палестинец ... все едно да напишеш в екстаз Израелската армия ликвидира високопоставен служител на ЕК ... абсолютно същото е! Или Израелската армия ликвидира високопоставен служител на българското правителство.

  • 21 Как може бе безбожници! как може?

    Да не наричате терррооориииститеее терррооорриисттии бе продажници?

  • 22 Българин

    До коментар #4 от "Хехе":

    Не се ядосвай,Иран е приготвил нюка и от исраел ще остане само стъклено огледало.

  • 24 Както виждаме

    Израел много спазват договореностите и примирието и много им пука за САЩ... мирно в Ливан са убили шестима души и мирно са ранили още 10 ...... ама тва е щото спазват примирието. И впрочем информацията не е и изчерпателна. И още 9 човека са убили и един багер взривили щото били възстановявали нещо дето не било трябвало. Някаква хамаска тръба-водопровод. И леко минали с дрон над някакво погребение и хвърлили листовки да свършват по бързо и да се разпръснат ....и тва е щото суверенитета на Ливан зачитали

