От въздуха! Израелската армия ликвидира високопоставен палестинец и бодигарда му в Ливан

Израелски въздушен удар в Източен Ливан уби няколко души, сред които високопоставен член на палестинска групировка и неговият бодигард, докато пътували към Сирия, съобщиха днес медиите и неговата групировка, цитирани от Асошиейтед прес, пише БТА.
Въздушният удар в близост до ливанския граничен пункт "Маснаа" вчера следобед е убил Мохамед Уиша, член на Централния комитет на Народния фронт за освобождение на Палестина (НФОП), посочи в изявление групировката.
Израелската армия потвърди въздушния удар, като заяви, че Уиша е отговарял за координацията на действията с други въоръжени групировки в региона и за укрепването на връзките между НФОП и така наречената ос на съпротивата на Иран.
Израелските военни заявиха, че Уиша е подготвял атаки срещу Израел и е поел поста на най-висш служител по сигурността на НФОП в Сирия, след като предшественикът му е бил убит при въздушен удар в Бейрут през септември.
В публикация в социалните мрежи високопоставеният служител на НФОП Маруан Абдел Ал изрази съболезнования за смъртта на Уиша и неговия бодигард Муфид Хюсеин.
"Загубихме двама от най-верните си другари, които отдадоха скъпоценните си души за свободата", написа Абдел Ал.
Националната новинарска агенция на Ливан (ННА) съобщи, че въздушният удар в Източен Ливан е убил шестима души и ранил още 10, без да посочи имената на жертвите.
От началото на войната между Израел и "Хамас" през октомври 2023 г. Израел атакува палестински официални представители в Ливан, включително членове на НФОП. Трима членове на НФОП бяха убити при въздушен удар по апартамент в Бейрут през септември.
Официален представител на НФОП заяви, че Уиша е бил в Ливан, за да се срещне с други представители на групировката, и е бил на път да се завърне в Сирия, когато е станал жертва на въздушната атака.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Здрасти
Коментиран от #10
19:08 08.08.2025
2 Рев
19:09 08.08.2025
3 Механик
19:10 08.08.2025
4 Хехе
Коментиран от #22
19:17 08.08.2025
5 Тези ционистки изрооди
19:17 08.08.2025
6 Израел все удря, и все удрян ходи
19:17 08.08.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Поредният терористичен акт
19:19 08.08.2025
9 Силиций
19:19 08.08.2025
10 Баба Яга
До коментар #1 от "Здрасти":Ти в кабинета на Натан ли работиш, та си чул?! Натан много добре е знаел за акцията на Хамас, но са ги оставили за да получат казус белли и нападнат цяла Газа. А т.н. заложници са били прости мюрета от дженръди и навни хашлаци, необходими жертви. Операция Глайвиц.
Коментиран от #14
19:21 08.08.2025
11 Гост
19:23 08.08.2025
12 Просто е абсурдно
19:25 08.08.2025
13 Абе хора убитият е със статут
19:27 08.08.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Факти
19:30 08.08.2025
16 Гост
19:32 08.08.2025
17 Това е шамар по международната общност
19:35 08.08.2025
18 Бако
19:36 08.08.2025
19 Страшна журналистика ей...
19:38 08.08.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Как може бе безбожници! как може?
19:46 08.08.2025
22 Българин
До коментар #4 от "Хехе":Не се ядосвай,Иран е приготвил нюка и от исраел ще остане само стъклено огледало.
19:57 08.08.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Както виждаме
20:08 08.08.2025