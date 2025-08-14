Новини
Израелски министър: Ако светът признае палестинска държава, ще анексираме Западния бряг

14 Август, 2025 18:48 810 22

  • израел-
  • хамас-
  • западен бряг-
  • бенямин нетаняху-
  • бецалел смотрич

Към днешна дата близо 700 000 израелци са се заселили за постоянно на Западния бряг, докато палестинското население възлиза на около 3 млн. души

Израелски министър: Ако светът признае палестинска държава, ще анексираме Западния бряг - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Крайнодесният израелски финансов министър Бецалел Смотрич каза днес на пресконференция, че страната му ще анексира окупирания Западен бряг, ако следващия месец международната общност признае палестинската държава, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Нямате шанс, няма да има палестинска държава", обърна се Смотрич към тези няколко страни, които планират да признаят палестинската държава на Общото събрание на ООН през септември. "Вие няма да решавате зад граница как ще изглежда бъдещето на израелския народ", продължи финансовият министър, който настоява за разширяване на еврейските селища на Западния бряг. Тези се смятат за незаконни по силата на международното право.

"Ако през септември признаете палестинска държава, нашият отговор ще бъде утвърждаване на пълния израелски суверенитет във всички райони на Юдея и Самария" каза още Смотрич на пресконференцията, която се състоя в района на еврейското селище Маале Адумим, разположено на изток от Йерусалим. Израел нарича окупирания от 1967 година Западен бряг Юдея и Самария.

Редица страни, сред които Франция, Канада и Австралия, обещаха да признаят палестинската държава на Общото събрание на ООН през септември в отговор на военната кампания на Израел в Газа. Те се надяват, че това ще е стъпка към решаването на израелско-палестинския конфликт чрез създаването на две държави. Както Израел, така и палестинското ислямистко движение "Хамас" обаче продължават категорично да отхвърлят тази перспектива.

Почти 150 от 193-те страни членки на ООН, сред които и България, вече са признали палестинската държава. Сред тях обаче отсъстват важни западни страни, включително САЩ и Великобритания, които имат право на вето при гласувания в Съвета за сигурност на ООН.

Към днешна дата близо 700 000 израелци са се заселили за постоянно на Западния бряг, докато палестинското население възлиза на около 3 млн. души.

Случаите на нападения, извършвани от еврейски заселници срещу палестинци на Западния бряг зачестиха след началото на войната в ивицата Газа през октомври 2023 година.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Шопо

    17 0 Отговор
    Ще пратим Паси и Лорер да помагат.

    Коментиран от #6

    18:50 14.08.2025

  • 2 Терористи

    27 1 Отговор
    Ако Израел, САЩ и Великобритания ги няма, света ще е едно много по добро място за живот.

    Коментиран от #16

    18:52 14.08.2025

  • 3 Мдаа

    17 1 Отговор
    Пуснеш го под масата,а то ти се качи на главата, та така и евреите.

    18:57 14.08.2025

  • 4 А браво

    17 1 Отговор
    Е тоя път след анексирането, ще се появи нов Мойсей да ви води в Обинтованата нова земя в Сибир. Някога учихме за мустачки те дето не бил прав, ама вие с всичките си действия показвате че е бил много прав.

    18:57 14.08.2025

  • 5 Левски

    16 1 Отговор
    Ех, Хитлер. Защо ти трябваше да нападаш Русия. Да си беше свършил работата с евреите, сега щеше да бъде рай на земята.

    18:58 14.08.2025

  • 6 Пешо

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    Тероряги н1..... ъова си е хеноцид там

    19:00 14.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 НАТАНЯХУ В ЗАТВОРА ЗА ГЕНОЦИД!

    11 1 Отговор
    СВЕТА И ООН ТРЯБВА ДА СМАЧКА КАТО ХЛЕБАРКА ТАЯ ИЗМИСЛЕНА ЮДЕЙСКА ДЪРЖАВА. ДВАДЕСЕТ МЕТРОВА ВЪЛНА ДА Я ЗАЛЕЕ! АМИН!

    19:00 14.08.2025

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 0 Отговор
    СПОРЕД МЕН КИТАЙ И ИНДИЯ ТРЯБВА ДА ВКАРАТ
    500 000 СИНИ КАСКИ НА ООН
    .....
    МОЖЕ И ЯПОНЦИ И КОРЕЙЦИ ОТ ДВЕТЕ КОРЕИ И МОНГОЛЦИ
    ......
    И ДА РАЗДЕЛЯТ ВРАЖДУВАЩИТЕ СТРАНИ :))
    ......
    БЕЗ АФРИКА, АМЕРИКАНЦИ , РУСНАЦИ , АРАБИ И Т.Н.
    ЩОТО ВИНАГИ ЩЕ ГО ИЗБИЕМ НА РЕЛИГИОЗЕН ФАНАТИЗЪМ

    19:01 14.08.2025

  • 10 Един

    14 1 Отговор
    Крадците на земя щели да крадат още повече земя... ционистите продължават да доказват, със зверствата си, че един чичко е бил прав! Историята ще го оправдае!

    19:01 14.08.2025

  • 11 Пилотът Гошу

    5 0 Отговор
    Вие гледайте да не са признаят Палестина и да ви спретнат един Ирак или Югославия... Изнагляли сте на максимум и в даден момент купените политици също няма да могат да ви спасят.

    19:02 14.08.2025

  • 12 ПОМНЕТЕ ИСТОРИЯТА

    7 0 Отговор
    Не е случайно, че когато преди 2000 години Римските легиони са разгонили иеврейското племе са посипали земята със сол, та никога никой да не живее там. Можете да разберете какво са мислили римляните за иевреите.

    Коментиран от #14

    19:06 14.08.2025

  • 13 Е тогава

    3 0 Отговор
    Крим и половин Украйна ще са руски .
    Няма мърдане тогава .

    Коментиран от #19

    19:10 14.08.2025

  • 14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "ПОМНЕТЕ ИСТОРИЯТА":

    СПЕЦИАЛНО РИМСКИТЕ ЛЕГИОНИ В ГАЛИЛЕЯ
    СА БИЛИ СЪСТАВЕНИ ОТ
    БЪЛГАРИ И МАКЕДОНЦИ
    .....
    МАЛЪК ИСТОРИЧЕСКИ ФАКТ, НО ПРИЯТЕН :))

    19:11 14.08.2025

  • 15 Хипотетично

    2 1 Отговор
    Така де, Путин да не е богопомазан, Крим на Русия, Тайван е китайски остров, Кипър част от Турция, Западния бряг коло му е да е на Израел, а Тръмп да прати една подводница при Гренландия и да обяви 51 щат (по щат( .) и други...

    Коментиран от #18

    19:11 14.08.2025

  • 16 Е и много лесно

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Терористи":

    Една ЯВ и кой оцелее , то не се търпи от
    колонизатори .
    Бой там с ,,Бадеми , лешници , орехи , и да се свършва .
    Нов свят без тирани .

    Коментиран от #21

    19:13 14.08.2025

  • 17 Баба Гошка

    1 0 Отговор
    А санкции и пълна изолация за тез налевреи кига?

    19:14 14.08.2025

  • 18 Тръмп

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Хипотетично":

    Да прати .
    Ко дреме ?

    19:16 14.08.2025

  • 19 Град Козлодуй

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Е тогава":

    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    19:18 14.08.2025

  • 20 Мнение

    2 0 Отговор
    Как се реши след ВСВ да се създаде еврейската държава и сега трябва да се създаде независима палестинска и да мирясат и двете страни.

    19:20 14.08.2025

  • 21 Ядрена война

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Е и много лесно":

    е краят на този свят. Решението е всички да ги изолират.

    19:23 14.08.2025

  • 22 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    СМЕШЕН ФАКТ ОТ АНТИЧНАТА ИСТОРИЯ
    ЗА ВОЙНСТВЕНИТЕ ЕВРЕИ
    .....
    ЗНАЧИ ИЗТУПАЛ СЕ АЛЕКСАНДЪР МАКЕДОНСКИ
    ПРЕД ЙЕРУСАЛИМ С 100 000 ВОЙСКА
    ОТ КОИТО 50 000 ТРАКИЙЦИ С ПРОСЛОВУТИТЕ ТРАКИЙСКИ МЕЧОВЕ РОМФЕЯ , КОИТО
    РЕЖЕЛИ ХОБОТ НА СЛОН
    .....
    И КРОТКО ПОПИТАЛ ЕВРЕИТЕ
    " ЩЕ СЕ ПРЕДАВАТЕ ЛИ ИЛИ НЕ ?
    ... И ТЕ ВЗЕЛИ ЧЕ ГО НАПРАВИЛИ ТЕХЕН ЦАР :))

    19:30 14.08.2025