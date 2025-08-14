Израелски министър: Ако светът признае палестинска държава, ще анексираме Западния бряг

Крайнодесният израелски финансов министър Бецалел Смотрич каза днес на пресконференция, че страната му ще анексира окупирания Западен бряг, ако следващия месец международната общност признае палестинската държава, предаде ДПА, цитирана от БТА.
"Нямате шанс, няма да има палестинска държава", обърна се Смотрич към тези няколко страни, които планират да признаят палестинската държава на Общото събрание на ООН през септември. "Вие няма да решавате зад граница как ще изглежда бъдещето на израелския народ", продължи финансовият министър, който настоява за разширяване на еврейските селища на Западния бряг. Тези се смятат за незаконни по силата на международното право.
"Ако през септември признаете палестинска държава, нашият отговор ще бъде утвърждаване на пълния израелски суверенитет във всички райони на Юдея и Самария" каза още Смотрич на пресконференцията, която се състоя в района на еврейското селище Маале Адумим, разположено на изток от Йерусалим. Израел нарича окупирания от 1967 година Западен бряг Юдея и Самария.
Редица страни, сред които Франция, Канада и Австралия, обещаха да признаят палестинската държава на Общото събрание на ООН през септември в отговор на военната кампания на Израел в Газа. Те се надяват, че това ще е стъпка към решаването на израелско-палестинския конфликт чрез създаването на две държави. Както Израел, така и палестинското ислямистко движение "Хамас" обаче продължават категорично да отхвърлят тази перспектива.
Почти 150 от 193-те страни членки на ООН, сред които и България, вече са признали палестинската държава. Сред тях обаче отсъстват важни западни страни, включително САЩ и Великобритания, които имат право на вето при гласувания в Съвета за сигурност на ООН.
Към днешна дата близо 700 000 израелци са се заселили за постоянно на Западния бряг, докато палестинското население възлиза на около 3 млн. души.
Случаите на нападения, извършвани от еврейски заселници срещу палестинци на Западния бряг зачестиха след началото на войната в ивицата Газа през октомври 2023 година.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шопо
Коментиран от #6
18:50 14.08.2025
2 Терористи
Коментиран от #16
18:52 14.08.2025
3 Мдаа
18:57 14.08.2025
4 А браво
18:57 14.08.2025
5 Левски
18:58 14.08.2025
6 Пешо
До коментар #1 от "Шопо":Тероряги н1..... ъова си е хеноцид там
19:00 14.08.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 НАТАНЯХУ В ЗАТВОРА ЗА ГЕНОЦИД!
19:00 14.08.2025
9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
500 000 СИНИ КАСКИ НА ООН
.....
МОЖЕ И ЯПОНЦИ И КОРЕЙЦИ ОТ ДВЕТЕ КОРЕИ И МОНГОЛЦИ
......
И ДА РАЗДЕЛЯТ ВРАЖДУВАЩИТЕ СТРАНИ :))
......
БЕЗ АФРИКА, АМЕРИКАНЦИ , РУСНАЦИ , АРАБИ И Т.Н.
ЩОТО ВИНАГИ ЩЕ ГО ИЗБИЕМ НА РЕЛИГИОЗЕН ФАНАТИЗЪМ
19:01 14.08.2025
10 Един
19:01 14.08.2025
11 Пилотът Гошу
19:02 14.08.2025
12 ПОМНЕТЕ ИСТОРИЯТА
Коментиран от #14
19:06 14.08.2025
13 Е тогава
Няма мърдане тогава .
Коментиран от #19
19:10 14.08.2025
14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #12 от "ПОМНЕТЕ ИСТОРИЯТА":СПЕЦИАЛНО РИМСКИТЕ ЛЕГИОНИ В ГАЛИЛЕЯ
СА БИЛИ СЪСТАВЕНИ ОТ
БЪЛГАРИ И МАКЕДОНЦИ
.....
МАЛЪК ИСТОРИЧЕСКИ ФАКТ, НО ПРИЯТЕН :))
19:11 14.08.2025
15 Хипотетично
Коментиран от #18
19:11 14.08.2025
16 Е и много лесно
До коментар #2 от "Терористи":Една ЯВ и кой оцелее , то не се търпи от
колонизатори .
Бой там с ,,Бадеми , лешници , орехи , и да се свършва .
Нов свят без тирани .
Коментиран от #21
19:13 14.08.2025
17 Баба Гошка
19:14 14.08.2025
18 Тръмп
До коментар #15 от "Хипотетично":Да прати .
Ко дреме ?
19:16 14.08.2025
19 Град Козлодуй
До коментар #13 от "Е тогава":Украйна не е държава а територия, руска територия.
19:18 14.08.2025
20 Мнение
19:20 14.08.2025
21 Ядрена война
До коментар #16 от "Е и много лесно":е краят на този свят. Решението е всички да ги изолират.
19:23 14.08.2025
22 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЗА ВОЙНСТВЕНИТЕ ЕВРЕИ
.....
ЗНАЧИ ИЗТУПАЛ СЕ АЛЕКСАНДЪР МАКЕДОНСКИ
ПРЕД ЙЕРУСАЛИМ С 100 000 ВОЙСКА
ОТ КОИТО 50 000 ТРАКИЙЦИ С ПРОСЛОВУТИТЕ ТРАКИЙСКИ МЕЧОВЕ РОМФЕЯ , КОИТО
РЕЖЕЛИ ХОБОТ НА СЛОН
.....
И КРОТКО ПОПИТАЛ ЕВРЕИТЕ
" ЩЕ СЕ ПРЕДАВАТЕ ЛИ ИЛИ НЕ ?
... И ТЕ ВЗЕЛИ ЧЕ ГО НАПРАВИЛИ ТЕХЕН ЦАР :))
19:30 14.08.2025