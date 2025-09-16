Арестуван в България: кой е руснакът, издирван от Ливан?

Преди броени дни в България е бил арестуван руснакът Игор Гречушкин. Той е издирван от Ливан за експлозията на пристанището в Бейрут през 2020 година. Какво се знае за него? И каква е връзката с България?

Миналата седмица на софийското летище "Васил Левски" е бил арестуван руснакът Игор Гречушкин. Той е издирван за експлозията на пристанището в ливанската столица Бейрут през 2020 година. Гречушкин, който има и кипърско гражданство, е бил арестуван по международна заповед на Интерпол след пристигането си от Кипър в София.

Властите в Ливан подготвят документи за предстоящата екстрадиция на Гречушкин в Ливан, където да бъде разпитан за ролята му в експлозията през 2020, при която загинаха най-малко 218 души и бяха ранени над 6000. Ако България реши да не го екстрадира, е възможно ливански следователи да пристигнат в страната, за да разпитат руснака.

Каква е ролята на Гречушкин в смъртоносната експлозия в Бейрут

Твърди се, че Гречушкин е бил собственик или временен оператор на кораба MV Rhosus, плавал под молдовски флаг, чийто товар предизвиква смъртоносната експлозия. Корабът пренася 2750 тона амониев нитрат от грузинското пристанище Батуми към Мозамбик през септември 2013 година. Той е в лошо състояние - с корозирали палуби, проблеми с електроенергията и радиовръзката. Гречушкин нарежда на капитана на кароба Борис Прокошев да се отправи към пристанището в Бейрут, откъдето да вземе допълнителен товар и да плати за преминаване през Суецкия канал.

В ливанската столица обаче пристанищните власти установяват, че корабът не е годен за плаване, както и че не са платени пристанищни такси в размер на 100 000 долара, поради което му забраняват да продължи пътуването си. Гречушкин обявява фалит и изоставя кораба с товара от амониев нитрат на ливанското пристанище. Опасният товар е преместен в склад 12 на пристанището през 2014 година и остава там до 4 август 2020, когато предизвиква смъртоносната експлозия.

Каква е връзката с България

Разследване на Центърa за изследване на корупцията и организираната престъпност (OCCRP) от 2020 година посочва, че Гречушкин не е бил собственик на кораба Rhosus, а само го е наемал чрез офшорна компания, регистрирана на Маршаловите острови. Документите, прегледани от журналистическия екип, показват, че истинският собственик на Rhosus е бил Хараламбос Маноли, кипърски корабен магнат. Маноли отрича, но отказва да предостави документи в подкрепа на твърдението си.

Разследването показва, че кипърският магнат е притежавал кораба чрез компания, регистрирана в Панама, която получава пощата си в България. На адреса е регистрирана вече несъществуващата компания Interfleet Shipmanagement. Собственикът - Николай Петров Христов, потвърждава пред OCCRP, че компанията е била младши партньор на кипърска фирма със същото име, собственост на Маноли. Христов твърди, че е замразил дейността на българската компания през 2012, след като Маноли го е въвлякъл в съмнителен заем от FBME Bank без негово знание.

Ливанската прокуратура обаче продължава да смята Игор Гречушкин за собственик на кораба и на база на това са издадени заповедите му за арест от Интерпол.

Дотук нито един ливански държавен служител не е бил осъден във връзка с експлозията в Бейрут през 2020. През годините разследването бе блокирано многократно, като първоначалният разследващ съдия Фади Саван бе отстранен под политически натиск.

Тази година новоизбраният президент на Ливан Жозеф Аун обеща, че ще завърши разследването. Арестът на Гречушкин е първата сериозна стъпка в тази посока след години бавене на съдебния процес.