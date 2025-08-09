Новини
Свят »
Япония »
Кметът на Нагасаки: Дано градът ни остане последният, пострадал от ядрено унищожение

Кметът на Нагасаки: Дано градът ни остане последният, пострадал от ядрено унищожение

9 Август, 2025 08:02, обновена 9 Август, 2025 07:09 671 13

  • нагасаки-
  • атомна бомба-
  • годишнина-
  • япония-
  • сащ

Градът отбелязва 80 години от американската атомна бомбардировка

Кметът на Нагасаки: Дано градът ни остане последният, пострадал от ядрено унищожение - 1
Широ Судзуки, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Японският град Нагасаки отбеляза 80 години от атомната бомбардировка над него. На връх годишнината градът предупреди, че заплахата от ядрена война в света става все по-голяма, и призова човечеството да се поучи от историята и Нагасаки да остане последният град, пострадал от подобно унищожение, предаде Киодо, цитирана от БТА.

"Екзистенциалната криза на човечеството стана неизбежна за всеки един от нас, който живее на Земята", каза кметът Широ Судзуки в Декларация за мир, прочетена по време на ежегодната възпоменателна церемония. Той очерта мрачна картина за бъдещето на света, който е попаднал в "порочен кръг на конфронтация и фрагментация".

Освен че призова световните лидери да предприемат конкретни действия за премахване на ядрените оръжия, Судзуки отбеляза, че миналата година "Нихон Хинданкьо", най-голямата японска организация на оцелелите от атомните бомбардировки, е била удостоена с Нобеловата награда за мир. Отличието според кмета е нагледен пример за това колко силно може да бъде гражданското общество, когато е единно.

"Не е ли тъкмо тази перспектива на "глобалния гражданин“ движещата сила за обединяването на нашия фрагментиран свят?“, каза той.

Точно в 11:02 ч. сутринта местно време беше запазена запазена минута мълчание. Това е часът, в който в заключителните дни на Втората световна война плутониевото устройство с кодовото име "Дебеланкото" е пуснато от американски бомбардировач и се взривява над пристанището на града. До бомбардировката се стига след тази в Хирошима, с което Нагасаки става вторият в световната история град, станал мишена на ядрено нападение, отбелязва Киодо.

В словото си японският премиер Шигеру Ишиба потвърди дългогодишния ангажимент на страната си да не притежава, произвежда или позволява разполагането на ядрени оръжия.

Японското правителство ще работи неотклонно начело на глобалните усилия за "изграждането на свят без ядрена война и без ядрени оръжия", посочи министър-председателят, макар че той не засегна въпроса за Договора за забрана ядрените оръжия от 2021 г., подписан от редица страни по света на конференция на ООН – въпреки призивите на Хирошима и Нагасаки Япония да се присъедини към него.

На възпоменателното събитие в Парка на мира в Нагасаки присъстваха представители на 94 страни и региона.

Миналогодишната церемония, в която участваха рекордните 100 държави и региона, беше съпроводена от противоречия, след като градът не покани Израел поради конфликта в ивицата Газа, което накара посланиците на САЩ и други членове на Г-7 да пренебрегнат церемонията. Градът реши да възприеме по-приобщаващ подход тази година, като изпрати покани до всички държави с дипломатически мисии в Япония.

В изявление генералният секретар на ООН Антонио Гутериш подчерта, че "мирът и сигурността не могат да бъдат постигнати чрез надпревара във въоръжаването" и призова държавите да предприемат действия за укрепване на глобалния режим на разоръжаване, като в центъра му бъде поставен Договорът за неразпространение на ядрените оръжия, допълнен от Договора за забрана на ядрените оръжия.

Ядреното нападение срещу Нагасаки е извършено на 9 август 1945 г., три дни след атомната бомбардировка над Хирошима в Западна Япония. Предполага се, че до края на годината вследствие на последствията от атаката в града умират около 74 000 души, а мнозина продължават да страдат от тях и след това.

На 15 август 1945 г. Япония капитулира, с което се слага краят на Втората световна война.

Броят на официално признатите хибакуша, или оцелелите от атомните бомбардировки, е 99 130, по данни към март тази и по този начин за пръв път пада под 100 000 души. Средната им възраст е 86 години.


Япония
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БгТопИдиот🇧🇬

    6 0 Отговор
    Кметът на Нагасаки: Дано градът ни остане последният, пострадал от ядрено унищожение.


    Другарите с печатницата са нахъсани за още човешка кръв.

    07:10 09.08.2025

  • 2 Злобното Джуджи

    3 8 Отговор
    Много е важно да се добави Руско атомно оръжие !!!
    Историята не бива да се преитачава и забравя ))

    07:16 09.08.2025

  • 3 12...34

    3 0 Отговор
    Изключително мъдър.

    07:24 09.08.2025

  • 4 Иван

    1 0 Отговор
    За съжаление това е абсолютен нонсенс.

    07:24 09.08.2025

  • 5 Иван

    1 1 Отговор
    Дано Косово да е първата изкуствено създадена държава.......двеста държави в Западна Европа!!!

    07:28 09.08.2025

  • 6 1488

    2 0 Отговор
    Кметът на Нагасаки: Дано градът ни остане пострадал от ядрено унищожение

    07:51 09.08.2025

  • 7 мърсула

    3 0 Отговор
    щом смятат че са го заслужили

    07:56 09.08.2025

  • 8 Боруна Лом

    7 0 Отговор
    ЗАЩО НЕ НИ ПОДСЕТИШ КОЙ ВИ БОМБАНДИРА?

    Коментиран от #10

    07:56 09.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 оня с коня

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "Боруна Лом":

    моля, не е политически корекно да се споменава кои ги е бомбил тия

    ама малко им е било

    Коментиран от #12

    08:28 09.08.2025

  • 11 Механик

    4 0 Отговор
    Кмета на града май пак е пропуснал да каже КОЙ пусна двете бомби.
    Разказва така, все едно бомбите са хвърлени от "незнайна космическа сила". Плачем за убитите, плачем за разрушенията, но се почесваме разсеяно по гръбчета, когато трябва да се каже кой точно е отговорен.
    Е на това му викам аз "мълчанието на агнетата". А по точно, ШИЛЕТАТА.

    08:31 09.08.2025

  • 12 Kaлпазанин

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "оня с коня":

    Даже хич,той как ли не е благодарил на хамериканците и не е обвинил руснаците за атома се чудя

    08:35 09.08.2025

  • 13 Госあ

    1 0 Отговор
    В момента в WeChat тече изключително интензивна кампания около филма “731” … брутална история около издевателствата на японците в Китай. В началото не одобрявах тази кампания, но тези неща наистина не трябва да остават скрити-покрити ! След края на войната Широ Ишии е реабилитиран в сащ и им дава всички разработки на биологично оръжие и човешка физиология. Японците да внимават, защото Китай действително имат да им връщат ресто ! Ше ги думнат, като стой, та гледай…

    08:45 09.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания