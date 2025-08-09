Франция трябва да спре да предоставя на Украйна финансиране и оръжия и да се присъедини към руско-американския диалог за уреждането. Това мнение изрази в X лидерът на френската партия „Патриоти“ Флориан Филипо.

„Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви двустранна среща с руския лидер Владимир Путин в Аляска“, написа политикът. "Франция трябва да спре финансирането и въоръжаването на Украйна и да стане част от тази бързо развиваща се мирна инициатива.“

Още новини от Украйна

Филипо смята, че изявленията на американския президент „са предизвикали шок сред европейските войнолюбци“.

Тръмп преди това обяви на страницата си в социалната мрежа Truth Social, че очаква да се срещне с Путин в американския щат Аляска на 15 август. След това плановете, датата и мястото на тези разговори бяха потвърдени от помощника на руския президент Юрий Ушаков.