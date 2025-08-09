Новини
Филипо: Франция трябва да спре да въоръжава Украйна
Филипо: Франция трябва да спре да въоръжава Украйна

9 Август, 2025 13:21 1 738 47

Изявленията на американския президент „са предизвикали шок сред европейските войнолюбци“, смята френският политик

Филипо: Франция трябва да спре да въоръжава Украйна - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Франция трябва да спре да предоставя на Украйна финансиране и оръжия и да се присъедини към руско-американския диалог за уреждането. Това мнение изрази в X лидерът на френската партия „Патриоти“ Флориан Филипо.

„Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви двустранна среща с руския лидер Владимир Путин в Аляска“, написа политикът. "Франция трябва да спре финансирането и въоръжаването на Украйна и да стане част от тази бързо развиваща се мирна инициатива.“

Филипо смята, че изявленията на американския президент „са предизвикали шок сред европейските войнолюбци“.

Тръмп преди това обяви на страницата си в социалната мрежа Truth Social, че очаква да се срещне с Путин в американския щат Аляска на 15 август. След това плановете, датата и мястото на тези разговори бяха потвърдени от помощника на руския президент Юрий Ушаков.


Франция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    41 14 Отговор
    Путин и Тръмп ще си делят Европа в петък.

    Коментиран от #14, #39

    13:23 09.08.2025

  • 2 преминаващ

    43 14 Отговор
    Имало един адекватен политик във Франция.

    Коментиран от #17

    13:24 09.08.2025

  • 3 Пич

    34 12 Отговор
    А нишите политици си смазват гърлото и г... с лубрикант !!!

    Коментиран от #7

    13:25 09.08.2025

  • 4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    14 23 Отговор
    Само от загрузка с 200 разбират алкохолните пълчища и ботокса‼️

    Коментиран от #19

    13:29 09.08.2025

  • 5 Не може!!

    19 35 Отговор
    На Русия окупирана земя няма да бъде дадена, нито Крим. Нито квадратен сантиметър. Ако трябва ще се води световна война. На Украйна трябва да се върне отнетото ядрено оръжие!

    Коментиран от #11, #42

    13:30 09.08.2025

  • 6 Последния Софиянец

    15 21 Отговор
    Но трябва да признаем, че Зеленски унищожи примитивната проссия за няма и 4 години!

    13:30 09.08.2025

  • 7 Практичен съвет

    13 11 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Смазвай ги и ти, да не дрънкаш глупости!

    Коментиран от #10

    13:31 09.08.2025

  • 8 Механик

    15 18 Отговор
    Преброени са дните на страхливеца с ботокса.

    13:32 09.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Пич

    10 11 Отговор

    До коментар #7 от "Практичен съвет":

    Ами заповядай и ще ти ги смажа обилно !!! И няма да те принуждавам да спреш да дрънкаш глупости!

    Коментиран от #22

    13:33 09.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Механик

    27 11 Отговор
    Малее, какво унижение!!! Путин и Тръмп ще си правят подялби на баницата, а европейските пинчери никой не ги няма за хора. Иска им се да са значими, да ги канят, да ги питат... а то кво стана??? Не ги бръснат за кисела джанка. Урсулите и Ебобабите ще пометнат, Каите и Бебероците ще си оскубят вълната на джузданите.
    Мале, мале, кво стана с коалицията на жеЛАЕЩИТЕ и "мира чрез сила"???
    За Зели изобщо няма да говорим. Той скоро ще бъде хвърлен на лъвовете.

    Коментиран от #36, #37, #38

    13:34 09.08.2025

  • 13 оня с коня

    24 12 Отговор
    Отново Мощен юмрук в зурлите на третополовите от НАТО

    Коментиран от #27

    13:34 09.08.2025

  • 14 Ганьовото

    15 6 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Силно вярвам ,че ако не изтресеш някоя глупост,ще ти се наруши кръвообращението.

    Коментиран от #26

    13:35 09.08.2025

  • 15 Браво Факти

    16 15 Отговор
    Цитирате някой си Филипо на партия, която няма и 1% от гласовете във Франция. Не разбрахте ли, че с лъжи и измамна пропаганда - война не се печели. 21ви век е. Хората с мозък могат сами да проверят вашите фалшиви ФАКТИ.

    Коментиран от #43

    13:36 09.08.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Стоящ

    13 6 Отговор

    До коментар #2 от "преминаващ":

    От него нищо не зависи.Националист и фашист!

    13:38 09.08.2025

  • 18 Тихо бе пръдльо

    14 4 Отговор

    До коментар #11 от "кои та пита тебе":

    Човека изразява мнение! Като не ти изнася,знаеш процедурата!

    Коментиран от #20

    13:40 09.08.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 оня с коня

    4 15 Отговор

    До коментар #18 от "Тихо бе пръдльо":

    нито е човек нито има право на мнение , някакъв бастун бил имал мнение ха ха ха

    Коментиран от #25

    13:42 09.08.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Сульо

    11 2 Отговор

    До коментар #10 от "Пич":

    Въздържам се! Ако те навестя,ще ти трябва солидна здравна застраховка и връзки в медицинско обслужване!

    Коментиран от #32

    13:44 09.08.2025

  • 23 Ех пикле

    11 0 Отговор

    До коментар #11 от "кои та пита тебе":

    ще викаш на господарката ти.

    13:44 09.08.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Оня без коня

    14 4 Отговор

    До коментар #20 от "оня с коня":

    Извади си главата от г.. на коня,или искаш я искаш още по навътре.

    13:47 09.08.2025

  • 26 По точно

    5 14 Отговор

    До коментар #14 от "Ганьовото":

    Тръмп - рижавото пуделче на Путин!

    13:48 09.08.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Ганьоооооо

    9 6 Отговор

    До коментар #11 от "кои та пита тебе":

    Ти пък като какъв се изживяваш? Не се намираш в махленската кръчма! РУСИЯ Е ПРИКЛЮЧЕНА!! Един квадратен сантиметър няма да бъде даден на окупатора-агресор и терорист!

    13:57 09.08.2025

  • 31 Селчо

    9 0 Отговор

    До коментар #11 от "кои та пита тебе":

    По кротко!Не си неоткриваем!!

    13:58 09.08.2025

  • 32 Пич

    2 10 Отговор

    До коментар #22 от "Сульо":

    Едва ли !!! Ще ми трябва адвокат заради насилието , което ще упражня срещу траверси тит !!!

    Коментиран от #34, #35

    13:59 09.08.2025

  • 33 Сульоооо

    9 2 Отговор

    До коментар #28 от "Нафърфорий":

    Всеки има право да проклина агресори-терористи!! Най мразените на планетата!!!!

    14:01 09.08.2025

  • 34 Сульоооо

    8 1 Отговор

    До коментар #32 от "Пич":

    Ехааа,стреснах се??? Траверсе тит е бил баща ти ,но ти не знаеш! Майка ти направи рокади,за да те има тебе,тролей "щастлливецо"!

    Коментиран от #44

    14:07 09.08.2025

  • 35 Любопитния

    8 1 Отговор

    До коментар #32 от "Пич":

    А имаш ли пари за адвокат бре? Щом си тук,явно нямаш!

    Коментиран от #46

    14:08 09.08.2025

  • 36 А бе кух

    6 3 Отговор

    До коментар #12 от "Механик":

    Ми ти си бил и т@п

    14:10 09.08.2025

  • 37 Пръъъъц

    3 3 Отговор

    До коментар #12 от "Механик":

    Нищо не си разбрал! Ще делят Русия ,САЩ и ЕС .Всичко е договорено, но се пази в тайна........за сега де........

    14:14 09.08.2025

  • 38 А бе тъп

    6 5 Отговор

    До коментар #12 от "Механик":

    И за механик не ставаш копейко,не се пъни толкова,крадецо на никове! Нищо не правиш!!!

    14:16 09.08.2025

  • 39 Така е

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    След срещата в Аляска България въвежда рублата.

    14:21 09.08.2025

  • 40 Факти

    5 3 Отговор
    1945г. - 1989 г. са златните години в равитието на БЪЛГАРИЯ ! На 32-ро място в света по развитие ! Днес сме извън първите 100 ! В челото сме по смъртност , корупция , бедност ! Държава без перспектива , пред закриване ! Само съюз с РУСИЯ е спасението !

    14:24 09.08.2025

  • 41 Ами сега

    3 2 Отговор
    Френското Патриоти са еквивалент на на нашето Иz раждане.

    14:24 09.08.2025

  • 42 Хахаха

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Не може!!":

    И ти ли ще отидеш да се биеш не триполово !Още при вида на първите жертви ще се на@еш! хаха

    14:25 09.08.2025

  • 43 Точен

    1 2 Отговор

    До коментар #15 от "Браво Факти":

    Вие паветниците сте 1 %. Националистите на Льо Пен е Филипо водят във всички соцанкете, а на Евроизборите бяха първи във Франция. Колкото и да промиват тв мозъците на французите, белите хора там са наясно с лъжите на урсула, туск и кайчето калас.

    Коментиран от #45

    14:25 09.08.2025

  • 44 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Сульоооо":

    Няма как ! Тъпите се мислите за умни ! Като си израсъл в гей обкръжение такъв си станал.

    Коментиран от #47

    14:28 09.08.2025

  • 45 Отец Теофилий

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Точен":

    Ако те спипам ще ти се изясни...

    14:30 09.08.2025

  • 46 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Любопитния":

    Това е моя грижа ! Ти събирай пари за лепенки ! И си извади кАналния разширител преди да дойдеш !

    14:31 09.08.2025

  • 47 Отец Теофилий

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Пич":

    Дъното на язовира е твое.

    14:31 09.08.2025

