Филипо: Франция трябва да спре да въоръжава Украйна

Франция трябва да спре да предоставя на Украйна финансиране и оръжия и да се присъедини към руско-американския диалог за уреждането. Това мнение изрази в X лидерът на френската партия „Патриоти“ Флориан Филипо.
„Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви двустранна среща с руския лидер Владимир Путин в Аляска“, написа политикът. "Франция трябва да спре финансирането и въоръжаването на Украйна и да стане част от тази бързо развиваща се мирна инициатива.“
Филипо смята, че изявленията на американския президент „са предизвикали шок сред европейските войнолюбци“.
Тръмп преди това обяви на страницата си в социалната мрежа Truth Social, че очаква да се срещне с Путин в американския щат Аляска на 15 август. След това плановете, датата и мястото на тези разговори бяха потвърдени от помощника на руския президент Юрий Ушаков.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #14, #39
13:23 09.08.2025
2 преминаващ
Коментиран от #17
13:24 09.08.2025
3 Пич
Коментиран от #7
13:25 09.08.2025
4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Коментиран от #19
13:29 09.08.2025
5 Не може!!
Коментиран от #11, #42
13:30 09.08.2025
6 Последния Софиянец
13:30 09.08.2025
7 Практичен съвет
До коментар #3 от "Пич":Смазвай ги и ти, да не дрънкаш глупости!
Коментиран от #10
13:31 09.08.2025
8 Механик
13:32 09.08.2025
10 Пич
До коментар #7 от "Практичен съвет":Ами заповядай и ще ти ги смажа обилно !!! И няма да те принуждавам да спреш да дрънкаш глупости!
Коментиран от #22
13:33 09.08.2025
12 Механик
Мале, мале, кво стана с коалицията на жеЛАЕЩИТЕ и "мира чрез сила"???
За Зели изобщо няма да говорим. Той скоро ще бъде хвърлен на лъвовете.
Коментиран от #36, #37, #38
13:34 09.08.2025
13 оня с коня
Коментиран от #27
13:34 09.08.2025
14 Ганьовото
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Силно вярвам ,че ако не изтресеш някоя глупост,ще ти се наруши кръвообращението.
Коментиран от #26
13:35 09.08.2025
15 Браво Факти
Коментиран от #43
13:36 09.08.2025
17 Стоящ
До коментар #2 от "преминаващ":От него нищо не зависи.Националист и фашист!
13:38 09.08.2025
18 Тихо бе пръдльо
До коментар #11 от "кои та пита тебе":Човека изразява мнение! Като не ти изнася,знаеш процедурата!
Коментиран от #20
13:40 09.08.2025
20 оня с коня
До коментар #18 от "Тихо бе пръдльо":нито е човек нито има право на мнение , някакъв бастун бил имал мнение ха ха ха
Коментиран от #25
13:42 09.08.2025
22 Сульо
До коментар #10 от "Пич":Въздържам се! Ако те навестя,ще ти трябва солидна здравна застраховка и връзки в медицинско обслужване!
Коментиран от #32
13:44 09.08.2025
23 Ех пикле
До коментар #11 от "кои та пита тебе":ще викаш на господарката ти.
13:44 09.08.2025
25 Оня без коня
До коментар #20 от "оня с коня":Извади си главата от г.. на коня,или искаш я искаш още по навътре.
13:47 09.08.2025
26 По точно
До коментар #14 от "Ганьовото":Тръмп - рижавото пуделче на Путин!
13:48 09.08.2025
30 Ганьоооооо
До коментар #11 от "кои та пита тебе":Ти пък като какъв се изживяваш? Не се намираш в махленската кръчма! РУСИЯ Е ПРИКЛЮЧЕНА!! Един квадратен сантиметър няма да бъде даден на окупатора-агресор и терорист!
13:57 09.08.2025
31 Селчо
До коментар #11 от "кои та пита тебе":По кротко!Не си неоткриваем!!
13:58 09.08.2025
32 Пич
До коментар #22 от "Сульо":Едва ли !!! Ще ми трябва адвокат заради насилието , което ще упражня срещу траверси тит !!!
Коментиран от #34, #35
13:59 09.08.2025
33 Сульоооо
До коментар #28 от "Нафърфорий":Всеки има право да проклина агресори-терористи!! Най мразените на планетата!!!!
14:01 09.08.2025
34 Сульоооо
До коментар #32 от "Пич":Ехааа,стреснах се??? Траверсе тит е бил баща ти ,но ти не знаеш! Майка ти направи рокади,за да те има тебе,тролей "щастлливецо"!
Коментиран от #44
14:07 09.08.2025
35 Любопитния
До коментар #32 от "Пич":А имаш ли пари за адвокат бре? Щом си тук,явно нямаш!
Коментиран от #46
14:08 09.08.2025
36 А бе кух
До коментар #12 от "Механик":Ми ти си бил и т@п
14:10 09.08.2025
37 Пръъъъц
До коментар #12 от "Механик":Нищо не си разбрал! Ще делят Русия ,САЩ и ЕС .Всичко е договорено, но се пази в тайна........за сега де........
14:14 09.08.2025
38 А бе тъп
До коментар #12 от "Механик":И за механик не ставаш копейко,не се пъни толкова,крадецо на никове! Нищо не правиш!!!
14:16 09.08.2025
39 Така е
До коментар #1 от "Последния Софиянец":След срещата в Аляска България въвежда рублата.
14:21 09.08.2025
40 Факти
14:24 09.08.2025
41 Ами сега
14:24 09.08.2025
42 Хахаха
До коментар #5 от "Не може!!":И ти ли ще отидеш да се биеш не триполово !Още при вида на първите жертви ще се на@еш! хаха
14:25 09.08.2025
43 Точен
До коментар #15 от "Браво Факти":Вие паветниците сте 1 %. Националистите на Льо Пен е Филипо водят във всички соцанкете, а на Евроизборите бяха първи във Франция. Колкото и да промиват тв мозъците на французите, белите хора там са наясно с лъжите на урсула, туск и кайчето калас.
Коментиран от #45
14:25 09.08.2025
44 Пич
До коментар #34 от "Сульоооо":Няма как ! Тъпите се мислите за умни ! Като си израсъл в гей обкръжение такъв си станал.
Коментиран от #47
14:28 09.08.2025
45 Отец Теофилий
До коментар #43 от "Точен":Ако те спипам ще ти се изясни...
14:30 09.08.2025
46 Пич
До коментар #35 от "Любопитния":Това е моя грижа ! Ти събирай пари за лепенки ! И си извади кАналния разширител преди да дойдеш !
14:31 09.08.2025
47 Отец Теофилий
До коментар #44 от "Пич":Дъното на язовира е твое.
14:31 09.08.2025