Палестинската автономна власт: Израелският план за окупиране на град Газа е нова ескалация

Палестинската автономна власт: Израелският план за окупиране на град Газа е нова ескалация

9 Август, 2025 15:43, обновена 9 Август, 2025 18:10 1 306 44

Убити са 39 души през последните 24 часа в ивицата Газа, 500 души е броят на ранените

Палестинската автономна власт: Израелският план за окупиране на град Газа е нова ескалация - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Плановете на Израел да поеме контрола над град Газа е нова ескалация от страна на Израел, която застрашава регионалната стабилност, заяви Палестинската автономна власт, цитирана от Франс прес, цитирана от БТА.

"Политиките на Израел, включително за окупирането на Газа, опитите за анексиране на Западния бряг и евреизирането на Йерусалим, ще затворят всички врати за сигурността и стабилността както на регионално, така и на световно ниво", каза в изявление говорителят на палестинското президентство Набил Абу Рудейна.

Абу Рудейна осъди факта, че "Израел отхвърля международните критики и предупреждения от световните сили по отношение на ескалацията на войната срещу палестинския народ" и нарече тези действия "безпрецедентно предизвикателство и провокация на международната воля за постигане на мир".

"Ивицата Газа е интегрална част от Палестина, точно както Йерусалим и Западният бряг. Без нея няма как да има палестинска държава", каза той.

Той призова "Съветът за сигурност на ООН спешно да принуди" Израел "да спре агресията си и да позволи доставките на помощи в" Газа. Той също така призова американската администрация "да поеме отговорността си, като попречи на Израел да разраства войната и да спре тероризма на заселниците в Западния бряг".

В четвъртък вечер правителството на израелския премиер одобри нова фаза военни операции срещу "Хамас" в ивицата Газа, включително окупация на град Газа.

Обявяването на плана предизвика международни критики. Съветът за сигурност на ООН ще проведе днес спешна среща, за да обсъди въпроса.

Освен разоръжаване на "Хамас" и връщане на "всички заложници, живи или мъртви", които са в ръцете на "Хамас", планът на Израел цели демилитаризиране на Газа и поставянето ѝ под израелски контрол, преди там да бъде установена "гражданска администрация", която да е "нито "Хамас", нито Палестинската автономна власт", каза израелският премиер Бенямин Нетаняху.

След 22 месеца война премиерът е подложен да силен натиск както в Израел, така и от други държави, да спре офанзивата си в Газа, където повече от 2 милиона палестинци са в опасност от "широко разпространен глад", заяви ООН.

Най-малко 39 души са загинали и почти 500 са ранени през последните 24 часа поради израелските действия в ивицата Газа, съобщиха от Министерството на здравеопазването на палестинския анклав.

„През последните 24 часа 39 тела на загиналите, включително едно, извадено от развалините и 491 ранени са приети в болници в ивицата Газа“, се казва в текста.

По този начин общият брой на жертвите на ескалацията на конфликта в Газа от октомври 2023 г. насам се е увеличил до 61 369, като над 152 000 души са ранени.

Министерството на здравеопазването също така съобщи, че през последните 24 часа в палестинския анклав са регистрирани 11 смъртни случая от глад. В резултат на това общият брой на подобни случаи се увеличи до 212.

Ситуацията в Близкия изток рязко се влоши, след като на 7 октомври 2023 г. въоръжени поддръжници на радикалното палестинско движение Хамас влязоха на израелска територия от ивицата Газа, съпроводени с убийства на жители на гранични селища и вземане на заложници. В отговор Израел започна операция в анклава с цел унищожаване на военните и политически структури на Хамас и освобождаване на всички отвлечени.

През март тази година израелската армия възобнови военните действия в анклава, като нанесе масирани удари срещу него и прекъсна прекратяването на огъня, установено през януари. По време на няколко кръга преговори, посредничени от Египет, Катар и Съединените щати, страните в конфликта не успяха да определят условията на ново споразумение.


Израел
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 И света още търпи

    24 6 Отговор
    Израелските нацисти. Най-малко 39 души са загинали и почти 500 са ранени през последните 24 часа

    Коментиран от #21

    15:44 09.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Възpожденец 🇧🇬

    8 29 Отговор
    Проблема с ивицата Газа се решава с изчистване на теpopистите от Хамас .
    Мир на Земята ще има, когато се изчистят терористите узурпирали властта в Кремъл.

    Коментиран от #8, #18

    15:46 09.08.2025

  • 4 Соня

    19 3 Отговор
    Света защо търпи тия юди кръвопийци Бог ще ги накаже

    15:47 09.08.2025

  • 5 Сега,нали не очаквате?!

    18 3 Отговор
    Тръмпоча да се изстапани пред медиите и каже :
    ,,Много съм разочарован от Нетаняху...!"...?!

    15:47 09.08.2025

  • 6 Гост

    8 11 Отговор
    Тия Хамас какви kaтили са ще им завземат цялата територия, загинаха десетки хиляди и не пускат заложниците това нормални хора ли са тия от нищо не разбират.

    Коментиран от #41

    15:48 09.08.2025

  • 7 Информира ТАСС

    6 13 Отговор
    След толкова разобличени лъжи, зле скалъпени сценки, пропаганда по московски ... едва ли някой вече вярва на ислямистите от Хамас

    15:49 09.08.2025

  • 8 Жони

    12 2 Отговор

    До коментар #3 от "Възpожденец 🇧🇬":

    В кой бог вярваш гейският ли?

    15:49 09.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Международна изолация

    14 5 Отговор
    Пълно ембарго и санкции са нужни спрямо нацисткият израелски режим. Закриване на посолствата и търговските представителства и конфискуване на всички израелски активи по света. С тях трябва да бъдат компенсирани палестинците. Включително и да им се заплати собствеността за която имат актове за разлика от ционистите крадливи

    15:53 09.08.2025

  • 11 Важното е че

    21 4 Отговор
    Ционистчето проклето Гйор ГЕЙргиев пак е плякал някакви глупости на сайта на Външно и няма кой да отведе в най близкият психидиспансер

    15:55 09.08.2025

  • 12 Как

    10 5 Отговор
    си провеждат геноцид изрихелите необезпокоявани

    15:59 09.08.2025

  • 13 Ама моля ви,

    12 4 Отговор
    това е демократично за ония ценности...

    16:00 09.08.2025

  • 14 Само питам

    11 3 Отговор
    Демократично ли са убити? Питам за да знаем дали е за тяхно добро

    16:02 09.08.2025

  • 15 Влизаш на сайта на олигофрените

    16 3 Отговор
    Тоест на сайта на Външно Министерство и в секция международни отношения и ни в клин ни в ръкав изкача едно малоумно: "Борба с антисемитизма" ....Просто е покъртително и се чудя верно що за идиооооти верно са там в това министерство.

    16:03 09.08.2025

  • 16 Хитлер изглежда

    15 3 Отговор
    пионер че на фона на Нетаняху. САЩ ясно, но Евро комисията защо мълчи...

    16:04 09.08.2025

  • 17 Тома

    13 6 Отговор
    Когато света се управлява от евреи виждаме како става

    16:05 09.08.2025

  • 18 Хохо Бохо

    16 3 Отговор

    До коментар #3 от "Възpожденец 🇧🇬":

    С терористите в 404 кво прайм? Или те са краварски, демократични терористи? Палестина е призната държава от България, розовите, жалкопаветни, козяшки понита защо не цвилите стещу агресора Израел и срещу престъпленията, които върши там?!!

    16:06 09.08.2025

  • 19 мошЕто

    7 14 Отговор
    ,,Убити са 39 души през последните 24 часа в ивицата Газа,,, което означава , че ще се родят още поне три пъти по толкова ...Палестинците са като нашите - въдят се като хлебарки ...

    Коментиран от #28, #29

    16:08 09.08.2025

  • 20 Вижте хора

    10 1 Отговор
    Какво представлява сайта на Външно и се замислете в каква държава реално живеем и какви нищожества там са назначени . Излишно е да ви казвам, че по темата за геноцида над палестинците няма нито думичка

    Коментиран от #32

    16:13 09.08.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Злобното Джуджи

    3 13 Отговор
    Човек избива милиони невинни животни всеки божи ден !!! Евреите избиват палестинците, такъв е Живота. Свиквайте.

    16:14 09.08.2025

  • 23 зашката

    4 2 Отговор
    човека си остава Звяр

    16:14 09.08.2025

  • 24 гоше

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "ВЪЗМЕЗДИЕ!":

    и след тях идва твоя ред

    16:15 09.08.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Иван

    8 4 Отговор
    Геноцид извършван пред очите на човечеството ..61 хиляди жени и деца ,старци и младежи

    16:21 09.08.2025

  • 28 Петкан

    8 6 Отговор

    До коментар #19 от "мошЕто":

    Те се въдят на своите земи в своята държава

    16:22 09.08.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Най масовото избиване на цивилни

    10 2 Отговор
    Хора в новия век , от други хора

    Коментиран от #42

    16:30 09.08.2025

  • 31 Животни

    4 9 Отговор
    А колко още ще се народят? Белите жени почти не раждат, а забрадките по пет шест. Докога така?

    Коментиран от #33

    16:31 09.08.2025

  • 32 И как се бори това недоразумение

    5 1 Отговор

    До коментар #20 от "Вижте хора":

    Гйорг ГЕЙргиев с "антисемитизма" ?

    16:31 09.08.2025

  • 33 Кои са "Белите жени"

    2 3 Отговор

    До коментар #31 от "Животни":

    Според теб ? А расист?

    16:34 09.08.2025

  • 34 Няма да се оправи България

    7 1 Отговор
    Докато такива изрооди ни управляват.

    Коментиран от #40

    16:37 09.08.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Пеевски

    3 12 Отговор
    Съпричастни сме на Израел. Подкрепяме ги в това тежко за тях начинание. Израелският народ е страдал от хилядолетия. Били са принудени да скитат като чергари и са се заселвали къде ли не. Време е това да спре. Изстрадалият народ на Израел заслужава държава, коята да се простира на 3 морета. С Израел сме.

    17:06 09.08.2025

  • 38 Хахаха

    3 0 Отговор
    Малко са ама знаят да играят кючеци

    17:14 09.08.2025

  • 39 Ал Фашир, Дарфур, Судан

    2 3 Отговор
    150 убити за последното денонощие. Останалите - гладни. Чували ли сте го? Не сте. Няма евреи - няма новина.

    17:25 09.08.2025

  • 40 Росен

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Няма да се оправи България":

    Ти със сигурност няма да я оправиш.

    17:28 09.08.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Ддд

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "Най масовото избиване на цивилни":

    Не от други хора,а от евреи

    17:31 09.08.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Иван

    0 0 Отговор
    Геноцид а светът мълчи ..евреина има свещеното право да убива

    18:54 09.08.2025