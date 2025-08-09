Палестинската автономна власт: Израелският план за окупиране на град Газа е нова ескалация

Плановете на Израел да поеме контрола над град Газа е нова ескалация от страна на Израел, която застрашава регионалната стабилност, заяви Палестинската автономна власт, цитирана от Франс прес, цитирана от БТА.
"Политиките на Израел, включително за окупирането на Газа, опитите за анексиране на Западния бряг и евреизирането на Йерусалим, ще затворят всички врати за сигурността и стабилността както на регионално, така и на световно ниво", каза в изявление говорителят на палестинското президентство Набил Абу Рудейна.
Абу Рудейна осъди факта, че "Израел отхвърля международните критики и предупреждения от световните сили по отношение на ескалацията на войната срещу палестинския народ" и нарече тези действия "безпрецедентно предизвикателство и провокация на международната воля за постигане на мир".
"Ивицата Газа е интегрална част от Палестина, точно както Йерусалим и Западният бряг. Без нея няма как да има палестинска държава", каза той.
Той призова "Съветът за сигурност на ООН спешно да принуди" Израел "да спре агресията си и да позволи доставките на помощи в" Газа. Той също така призова американската администрация "да поеме отговорността си, като попречи на Израел да разраства войната и да спре тероризма на заселниците в Западния бряг".
В четвъртък вечер правителството на израелския премиер одобри нова фаза военни операции срещу "Хамас" в ивицата Газа, включително окупация на град Газа.
Обявяването на плана предизвика международни критики. Съветът за сигурност на ООН ще проведе днес спешна среща, за да обсъди въпроса.
Освен разоръжаване на "Хамас" и връщане на "всички заложници, живи или мъртви", които са в ръцете на "Хамас", планът на Израел цели демилитаризиране на Газа и поставянето ѝ под израелски контрол, преди там да бъде установена "гражданска администрация", която да е "нито "Хамас", нито Палестинската автономна власт", каза израелският премиер Бенямин Нетаняху.
След 22 месеца война премиерът е подложен да силен натиск както в Израел, така и от други държави, да спре офанзивата си в Газа, където повече от 2 милиона палестинци са в опасност от "широко разпространен глад", заяви ООН.
Най-малко 39 души са загинали и почти 500 са ранени през последните 24 часа поради израелските действия в ивицата Газа, съобщиха от Министерството на здравеопазването на палестинския анклав.
„През последните 24 часа 39 тела на загиналите, включително едно, извадено от развалините и 491 ранени са приети в болници в ивицата Газа“, се казва в текста.
По този начин общият брой на жертвите на ескалацията на конфликта в Газа от октомври 2023 г. насам се е увеличил до 61 369, като над 152 000 души са ранени.
Министерството на здравеопазването също така съобщи, че през последните 24 часа в палестинския анклав са регистрирани 11 смъртни случая от глад. В резултат на това общият брой на подобни случаи се увеличи до 212.
Ситуацията в Близкия изток рязко се влоши, след като на 7 октомври 2023 г. въоръжени поддръжници на радикалното палестинско движение Хамас влязоха на израелска територия от ивицата Газа, съпроводени с убийства на жители на гранични селища и вземане на заложници. В отговор Израел започна операция в анклава с цел унищожаване на военните и политически структури на Хамас и освобождаване на всички отвлечени.
През март тази година израелската армия възобнови военните действия в анклава, като нанесе масирани удари срещу него и прекъсна прекратяването на огъня, установено през януари. По време на няколко кръга преговори, посредничени от Египет, Катар и Съединените щати, страните в конфликта не успяха да определят условията на ново споразумение.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И света още търпи
Коментиран от #21
15:44 09.08.2025
3 Възpожденец 🇧🇬
Мир на Земята ще има, когато се изчистят терористите узурпирали властта в Кремъл.
Коментиран от #8, #18
15:46 09.08.2025
4 Соня
15:47 09.08.2025
5 Сега,нали не очаквате?!
,,Много съм разочарован от Нетаняху...!"...?!
15:47 09.08.2025
6 Гост
Коментиран от #41
15:48 09.08.2025
7 Информира ТАСС
15:49 09.08.2025
8 Жони
До коментар #3 от "Възpожденец 🇧🇬":В кой бог вярваш гейският ли?
15:49 09.08.2025
10 Международна изолация
15:53 09.08.2025
11 Важното е че
15:55 09.08.2025
12 Как
15:59 09.08.2025
13 Ама моля ви,
16:00 09.08.2025
14 Само питам
16:02 09.08.2025
15 Влизаш на сайта на олигофрените
16:03 09.08.2025
16 Хитлер изглежда
16:04 09.08.2025
17 Тома
16:05 09.08.2025
18 Хохо Бохо
До коментар #3 от "Възpожденец 🇧🇬":С терористите в 404 кво прайм? Или те са краварски, демократични терористи? Палестина е призната държава от България, розовите, жалкопаветни, козяшки понита защо не цвилите стещу агресора Израел и срещу престъпленията, които върши там?!!
16:06 09.08.2025
19 мошЕто
Коментиран от #28, #29
16:08 09.08.2025
20 Вижте хора
Коментиран от #32
16:13 09.08.2025
22 Злобното Джуджи
16:14 09.08.2025
23 зашката
16:14 09.08.2025
24 гоше
До коментар #21 от "ВЪЗМЕЗДИЕ!":и след тях идва твоя ред
16:15 09.08.2025
27 Иван
16:21 09.08.2025
28 Петкан
До коментар #19 от "мошЕто":Те се въдят на своите земи в своята държава
16:22 09.08.2025
30 Най масовото избиване на цивилни
Коментиран от #42
16:30 09.08.2025
31 Животни
Коментиран от #33
16:31 09.08.2025
32 И как се бори това недоразумение
До коментар #20 от "Вижте хора":Гйорг ГЕЙргиев с "антисемитизма" ?
16:31 09.08.2025
33 Кои са "Белите жени"
До коментар #31 от "Животни":Според теб ? А расист?
16:34 09.08.2025
34 Няма да се оправи България
Коментиран от #40
16:37 09.08.2025
37 Пеевски
17:06 09.08.2025
38 Хахаха
17:14 09.08.2025
39 Ал Фашир, Дарфур, Судан
17:25 09.08.2025
40 Росен
До коментар #34 от "Няма да се оправи България":Ти със сигурност няма да я оправиш.
17:28 09.08.2025
42 Ддд
До коментар #30 от "Най масовото избиване на цивилни":Не от други хора,а от евреи
17:31 09.08.2025
44 Иван
18:54 09.08.2025