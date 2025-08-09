Иран е против създаването на коридор през Армения, Турция го приветства

"Иран е против създаването на коридор, който ще преминава през Армения и ще свързва основната част на Азербайджан с Нахичеван, и ще възпрепятства реализирането на този проект по всякакъв възможен начин", заяви съветникът на върховния лидер на Ислямската република по международните отношения Али Акбар Велаяти.

„Реализацията на тази идея ще застраши сигурността на Южен Кавказ, затова Иран подчертава, че ще се насочи към осигуряване на сигурността на Южен Кавказ както с, така и без Русия. Всъщност сме сигурни, че стратегически Русия също е против този коридор“, каза той в интервю за агенция „Тасним“.

Страните от НАТО искат да отслабят сътрудничеството между Иран и Русия, като прехвърлят Зангезурския коридор под контрол на САЩ, отбеляза Велаяти. Съветникът на Хаменей заяви още, че Азербайджан може да използва иранска територия, за да установи връзка с Нахичеван, вместо да променя границите.

Турция днес приветства мирното споразумение между Азербайджан и Армения и заяви, че се надява стратегическият транзитен коридор между Азербайджан и ексклава му Нахичеван да бъде отворен скоро, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.



Азербайджан и Армения подписаха в петък мирно споразумение с посредничеството на Вашингтон, което предвижда изключителни права на САЩ за изграждането на транспортен коридор през Армения, който ще свърже основната част на Азербайджан с Нахичеван, азербайджанска територия между Армения и съюзничката на Баку Турция.



Транзитният коридор, който ще преминава близо до границата на Армения с Иран, ще функционира съгласно с арменското законодателство.



Турция, която подкрепи Азербайджан в конфликтите му с Армения, обеща да възстанови връзките си с Ереван, след като сключи окончателно мирно споразумение с Азербайджан.



Турският външен министър Хакан Фидан заяви днес в Египет, където е на посещение, че коридорът ще „свърже Европа с дълбините на Азия през Турция“.

