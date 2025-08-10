Европейските лидери призоваха Тръмп да защити Украйна пред Путин ВИДЕО

Европейските лидери призоваха президента на САЩ Доналд Тръмп да преговаря с Русия „само в контекста на прекратяване на огъня“ и „за да защити жизненоважните интереси за сигурност на Украйна и Европа“.

Това се посочва в съвместна декларация на ръководителя на Европейската комисия и лидерите на Германия, Франция, Италия, Полша, Финландия и Обединеното кралство, което не е част от ЕС. Заглавието на документа изрично посочва, че е приет „в навечерието на планираната среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин“.

В събота в резиденцията на британския външен министър Дейвид Лами, Chevening House близо до Лондон, се проведе среща за Украйна с участието на вицепрезидента на САЩ Дж. Д. Ванс, ръководителят на кабинета на Володимир Зеленски Андрей Ермак, секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров и съветници по националната сигурност на европейските лидери.

Документът на европейския комисар Урсула фон дер Лайен, британския премиер Киър Стармер, германския канцлер Фридрих Мерц, френския президент Еманюел Макрон, италианския премиер Джорджо Мелони, полския премиер Доналд Туск и финландския президент Александър Щуб беше разпространен от правителствата на подписалите страни след срещата.

„Споделяме убеждението, че дипломатическото решение трябва да защитава жизненоважните интереси за сигурност на Украйна и Европа. Вярваме, че тези жизненоважни интереси трябва да включват необходимостта от силни и надеждни гаранции за сигурността на Украйна“, се казва в документа. Европейските лидери твърдят, че „смислени преговори могат да се водят само в контекста на прекратяване на огъня или значително намаляване на интензивността на военните действия“.

Те също така повториха тезата си, че „пътят към мир в Украйна не може да бъде решен без Украйна“.

Европейците изразиха мнение, че настоящата линия на съприкосновение в Украйна трябва да бъде отправна точка за преговори за територии. „Оставаме ангажирани с принципа за недопустимост на промяна на международните граници със сила. Настоящата линия на контакт трябва да бъде отправна точка за преговори“, се казва в декларацията.

Европейците отново приветстваха дипломатическите инициативи на Тръмп, но изразиха мнение, че усилията за прекратяване на конфликта трябва да съчетават „активна дипломация, подкрепа за Украйна и натиск върху Руската федерация“.

Те декларираха „да подкрепят тази работата по прекратяване на конфликта дипломатически, както и чрез поддържане на значителна военна и финансова подкрепа за Украйна, включително чрез дейността на „Коалицията на желаещите“, както и чрез поддържане и въвеждане на ограничителни мерки срещу Руската федерация“.

Страните от „коалицията на желаещите“ не искат да изпращат войските си в Украйна. Както съобщава седмичният вестник The Sunday Times, вместо това европейските сили възнамеряват да се съсредоточат върху укрепването на украинския военно-промишлен комплекс.

Според висш служител в Министерството на отбраната на Обединеното кралство, „като се има предвид, че никой не иска да изпраща войските си да умират в Украйна, е важно да се осигури“ бойната готовност на украинските въоръжени сили. Според изданието, не става въпрос само за системи за противовъздушна отбрана или дронове, но и за производството на ракети с голям обсег, така че Киев да не зависи от други държави за тяхното използване.

Администрацията на САЩ е успяла да постигне значителен напредък в преговорите за уреждане на украинската криза с представители на Киев и съюзници от НАТО във Великобритания. Това съобщи кореспондентът на американския портал Axios Барак Равид, позовавайки се на собствени източници.

„Американски служител ми каза, че днешните часове преди срещата на президента с Путин в Аляска са довели до значителен напредък към целта на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна“, пише той в X.