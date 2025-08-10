Новини
Европейските лидери призоваха Тръмп да защити Украйна пред Путин ВИДЕО
  Тема: Украйна

Европейските лидери призоваха Тръмп да защити Украйна пред Путин ВИДЕО

10 Август, 2025 03:54, обновена 10 Август, 2025 04:10

Споделяме убеждението, че дипломатическото решение трябва да защитава жизненоважните интереси за сигурност на страната и Европа, заявиха те в съвместна декларация на среща във Великобритания

Европейските лидери призоваха Тръмп да защити Украйна пред Путин ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европейските лидери призоваха президента на САЩ Доналд Тръмп да преговаря с Русия „само в контекста на прекратяване на огъня“ и „за да защити жизненоважните интереси за сигурност на Украйна и Европа“.

Това се посочва в съвместна декларация на ръководителя на Европейската комисия и лидерите на Германия, Франция, Италия, Полша, Финландия и Обединеното кралство, което не е част от ЕС. Заглавието на документа изрично посочва, че е приет „в навечерието на планираната среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин“.

Още новини от Украйна

В събота в резиденцията на британския външен министър Дейвид Лами, Chevening House близо до Лондон, се проведе среща за Украйна с участието на вицепрезидента на САЩ Дж. Д. Ванс, ръководителят на кабинета на Володимир Зеленски Андрей Ермак, секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров и съветници по националната сигурност на европейските лидери.

Документът на европейския комисар Урсула фон дер Лайен, британския премиер Киър Стармер, германския канцлер Фридрих Мерц, френския президент Еманюел Макрон, италианския премиер Джорджо Мелони, полския премиер Доналд Туск и финландския президент Александър Щуб беше разпространен от правителствата на подписалите страни след срещата.

„Споделяме убеждението, че дипломатическото решение трябва да защитава жизненоважните интереси за сигурност на Украйна и Европа. Вярваме, че тези жизненоважни интереси трябва да включват необходимостта от силни и надеждни гаранции за сигурността на Украйна“, се казва в документа. Европейските лидери твърдят, че „смислени преговори могат да се водят само в контекста на прекратяване на огъня или значително намаляване на интензивността на военните действия“.

Те също така повториха тезата си, че „пътят към мир в Украйна не може да бъде решен без Украйна“.

Европейците изразиха мнение, че настоящата линия на съприкосновение в Украйна трябва да бъде отправна точка за преговори за територии. „Оставаме ангажирани с принципа за недопустимост на промяна на международните граници със сила. Настоящата линия на контакт трябва да бъде отправна точка за преговори“, се казва в декларацията.

Европейците отново приветстваха дипломатическите инициативи на Тръмп, но изразиха мнение, че усилията за прекратяване на конфликта трябва да съчетават „активна дипломация, подкрепа за Украйна и натиск върху Руската федерация“.

Те декларираха „да подкрепят тази работата по прекратяване на конфликта дипломатически, както и чрез поддържане на значителна военна и финансова подкрепа за Украйна, включително чрез дейността на „Коалицията на желаещите“, както и чрез поддържане и въвеждане на ограничителни мерки срещу Руската федерация“.

Страните от „коалицията на желаещите“ не искат да изпращат войските си в Украйна. Както съобщава седмичният вестник The Sunday Times, вместо това европейските сили възнамеряват да се съсредоточат върху укрепването на украинския военно-промишлен комплекс.

Според висш служител в Министерството на отбраната на Обединеното кралство, „като се има предвид, че никой не иска да изпраща войските си да умират в Украйна, е важно да се осигури“ бойната готовност на украинските въоръжени сили. Според изданието, не става въпрос само за системи за противовъздушна отбрана или дронове, но и за производството на ракети с голям обсег, така че Киев да не зависи от други държави за тяхното използване.

Администрацията на САЩ е успяла да постигне значителен напредък в преговорите за уреждане на украинската криза с представители на Киев и съюзници от НАТО във Великобритания. Това съобщи кореспондентът на американския портал Axios Барак Равид, позовавайки се на собствени източници.

„Американски служител ми каза, че днешните часове преди срещата на президента с Путин в Аляска са довели до значителен напредък към целта на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна“, пише той в X.


  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    18 18 Отговор
    А БАЙ ТРЪМП ИСКА ДА СЕ ОТЪРВЕ ОТ УКРАЙНА
    .....
    ЗАЩОТО НЯМА НАЧИН ДА СПЕЧЕЛИ , .
    А АКО ЗАГУБИ , АМЕРИКАНСКИТЕ ИЗБИРАТЕЛИ ЩЕ МУ ВИКАТ
    БИТИЯ ТРЪМП ( МРАЗЯТ ДА ГУБЯТ)

    Коментиран от #2

    04:18 10.08.2025

  • 2 РАСИЙСКА ПРОПАГАНДА ЗА НАИВНИЦИ

    16 10 Отговор

    До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    24/7 НОНСТОП. ТИ НЕ СПИШ ЛИ БЕ МОЙ ЧОВЕК?

    Коментиран от #4

    04:20 10.08.2025

  • 3 Уса

    18 14 Отговор
    Американските избиратели подкрепяме Тръмп и ни е през ддвия за Украйна.Няма американец на който да му пука за украинския провален фашистки режим,защото американците не обичат загубеняците а Украйна губи.От както Тръмп спечели много истини за Украйна излязоха наяве по най-гледаните независими медии.Украинците в САЩ подкрепят действията на Русия независимо,че мразят Зеленски и до някъде Путин,но подкрепят.Факта,че в САЩ нямаше един протест срещу Русия при над 1 милион украинци американски граждани говори ясно за какво става въпрос.Американската администрация е наясно с всичко и сега изпълнява новите разпореждания а те са червено копче за Украйна

    04:25 10.08.2025

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 16 Отговор

    До коментар #2 от "РАСИЙСКА ПРОПАГАНДА ЗА НАИВНИЦИ":

    КВО СПАНЕ , ЩЕ ПЛУВАМ ОБОЖАВАМ ДА ПЛУВАМ ВЕЧЕР .. И СЛЕД ТОВА ВЕЧЕ СИ ЗАПАРИХ ЧАЙ ОТ КАРКАДЕ ( ХИБИСКУС) И МЕНТА :))
    .... СТУДЕН Е ИДЕАЛЕН :))
    .... ЖИВОТА НА АГЕНТ НА СВР РФ В АМЕРИКА СИ ИМА НЯКОИ ХУБАВИ СТРАНИ :))

    04:25 10.08.2025

  • 5 Тия пък какви са?

    11 16 Отговор
    И за какво се мислвт?

    Що не кажат ясно, как точно виждат окончателния мир ? Реално и без фантазиите на Зеленски
    А кой го интересува какво мислят?

    Коментиран от #6, #10

    04:29 10.08.2025

  • 6 Събрали се, хапнали, пийнали

    13 16 Отговор

    До коментар #5 от "Тия пък какви са?":

    ,шмръкнали ....пуснали нещичко от данъкоплатците си в шапката на Зеленски...и ще си приберат пфоцента.

    04:34 10.08.2025

  • 7 Тия

    11 16 Отговор
    Същества на какво са ? Боже дано им измислиш справедливо наказание на тези бо ……ци .

    04:36 10.08.2025

  • 8 Опитаха се да нанесат

    17 13 Отговор
    стратегическо поражение на Русия чрез тази война, не стана, и сега хленчат на Тръмп да не ги изоставя, нещастниците му с нещастници.

    Коментиран от #11

    04:44 10.08.2025

  • 9 Съветник

    12 12 Отговор
    Свършете нещо полезно за себе си вместо да пишете всеки ден дежурните си глупости тук, русофили!
    На всички е ясно, че сте пропаднали, безнравствени дeгeнерати.

    Коментиран от #26

    04:44 10.08.2025

  • 10 Искат явно войната да продължи

    10 13 Отговор

    До коментар #5 от "Тия пък какви са?":

    до последния украинец, както се зарекоха.

    Нищо лично, просто бизнес!

    04:45 10.08.2025

  • 11 Кой започна войната, копейко мaлoyмна?

    13 12 Отговор

    До коментар #8 от "Опитаха се да нанесат":

    Имаш ли отговора?

    Коментиран от #16, #18, #25

    04:46 10.08.2025

  • 12 Ццц

    11 3 Отговор
    Европейските "лидери" са декларирали вярност към господарите си и са обещали да им носят значителни печалби на гърба на заспалите европейци и останалите украинци. Ето и сега подготвят Минск 3, за да превъоръжат остатъците от ВСУ и да съберат още малко стогодишни доброволци. Няма кой да им се върже на простотията, а идеята за васална Европа сега се връща като бумеранг.Когато пропастта между власт и народ е станала огромна нещата се променят радикално. Май Европа е достигнала лимита

    04:50 10.08.2025

  • 13 И какво точно

    10 3 Отговор
    искат Тръмп да защити? И как?

    Само с недомлъвки и празни фрази, не им лк омръзна?

    И какви карти има Тръмп?

    04:52 10.08.2025

  • 14 Отряд1

    10 3 Отговор
    Европа сама се поставя в положение, в което Тръмп с радост ще им прати сметката от няколко милиарда, а с това Европа сама ще се е заколила...

    04:54 10.08.2025

  • 15 Гориил

    4 1 Отговор
    Русия и Съединените щати имат обща граница. Гигантският Атлантически океан ви разделя.

    04:58 10.08.2025

  • 16 Умен

    13 2 Отговор

    До коментар #11 от "Кой започна войната, копейко мaлoyмна?":

    Може ли аз да ти отговоря:

    САЩ предизвикаха Мечката, а Европа и Украйна отнесоха последствята.

    Други въпроси?

    05:01 10.08.2025

  • 17 Някой разбра ли

    9 2 Отговор
    какво точно искат от Тръмп?

    Аз не?

    05:07 10.08.2025

  • 18 КАК КОИ

    11 1 Отговор

    До коментар #11 от "Кой започна войната, копейко мaлoyмна?":

    БАБЕТО с КУРАБИИКИТЕ

    Коментиран от #20

    05:07 10.08.2025

  • 19 Чиновник

    10 1 Отговор
    Европейските колонии на САЩ не могат да простят на Русия,че се отказа от колониалния статут и като нищо може да откъсне и половин Украйна .Това наистина застрашава бъдещата и настояща власт на колониалните чиновници и те молят за защита.

    05:10 10.08.2025

  • 20 На хора които виждат

    4 1 Отговор

    До коментар #18 от "КАК КОИ":

    на 10 сантиметра от носа си и мислят само какво ще ядат на обяд тия неща не може да им се обяснят.

    05:10 10.08.2025

  • 21 Уса

    10 0 Отговор
    Много рано ставате соросоидчета...поне плащат ли добре за виете на умрло..?Като свърши всичко може да продължите да работите,като оплаквачки в провинцията, все още търсят да реват за някой мртвец на погребение.Пак ще изкарвате малко и ще бъдете мразени,но това е живота вие си го избирате

    05:15 10.08.2025

  • 22 Тромпет

    0 1 Отговор
    ТЯО за Ф16 спира войната !

    05:15 10.08.2025

  • 23 Като чуя

    5 0 Отговор
    Европейски лидери, ми се вгорчава дъвката. Тръгнали да уговарят Тръмп да спасява Украйна... Тя Украйна ще бъде спасена от Русия, но Европа кой ще спаси от Тръмп, не ми е ясно. Или на тези "лидери" изобщо не им пука за Европа?

    05:24 10.08.2025

  • 24 Янко Виа

    6 0 Отговор
    Европейските палячовци са се загрижили много повече за Осрайна ,отколкото за собствените си страни и население .

    05:29 10.08.2025

  • 25 Майстора

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Кой започна войната, копейко мaлoyмна?":

    Тихоо,тихо бе пррррррдек,я се успокой,да не идвам да те успокоявам с теслата и накрая с гръжката и .

    05:33 10.08.2025

  • 26 Кер Естетто

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Съветник":

    ЯМХ, козяшки небинарник !

    05:36 10.08.2025

  • 27 А бре,

    5 0 Отговор
    ЕССР - лидери, бре Украина е Русия, бре.

    05:41 10.08.2025

  • 28 БАНко

    2 0 Отговор
    ДОКУМЕНТЪТ НА КОМПАНИЯТА НА УРСУЛИТЕ ЗАВЪРШВА ТАКА ---,, НИЕ ИСКАМЕ ДА ПРОДЪЛЖИМ ВОЙНАТА СРЕЩУ РУСИЯ " !!!

    06:02 10.08.2025

