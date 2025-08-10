Британски изтребител кацна аварийно на японско летище

Британски изтребител от пето поколение F-35B извърши аварийно кацане на гражданско летище в град Кагошима на остров Кюшу. Пистата му беше временно затворена, което наруши графика на полетите, съобщи информационната агенция Киодо.
Самолетът очевидно е част от палубната авиация на британския самолетоносач „Принс ъф Уелс“, който в момента се намира в района на Япония с ескортни кораби. Тази самолетоносна група провежда учения с японския флот.
Британски самолети F-35B извършиха вертикални кацания на палубата на японския хеликоптероносач „Кага“, който в момента се модернизира в лек самолетоносач. Токио възнамерява да закупи повече от 40 такива изтребителя от САЩ или да ги произведе по американски лиценз.
Британската ударна група палубни самолетоносачи, водена от самолетоносача „Принс ъф Уелс“, е на мисия в Индийския и Тихия океан от юни. Този кораб може да превозва до 24 изтребителя F-35B, 16 хеликоптера Merlin и Wildcat, както и безпилотни летателни апарати.
