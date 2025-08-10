Новини
Свят »
Япония »
Британски изтребител кацна аварийно на японско летище

Британски изтребител кацна аварийно на японско летище

10 Август, 2025 09:00 977 13

  • япония-
  • изтребител-
  • летище-
  • аварийно кацане

Самолетът е част от палубната авиация на британския самолетоносач „Принс ъф Уелс“

Британски изтребител кацна аварийно на японско летище - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Британски изтребител от пето поколение F-35B извърши аварийно кацане на гражданско летище в град Кагошима на остров Кюшу. Пистата му беше временно затворена, което наруши графика на полетите, съобщи информационната агенция Киодо.

Самолетът очевидно е част от палубната авиация на британския самолетоносач „Принс ъф Уелс“, който в момента се намира в района на Япония с ескортни кораби. Тази самолетоносна група провежда учения с японския флот.

Британски самолети F-35B извършиха вертикални кацания на палубата на японския хеликоптероносач „Кага“, който в момента се модернизира в лек самолетоносач. Токио възнамерява да закупи повече от 40 такива изтребителя от САЩ или да ги произведе по американски лиценз.

Британската ударна група палубни самолетоносачи, водена от самолетоносача „Принс ъф Уелс“, е на мисия в Индийския и Тихия океан от юни. Този кораб може да превозва до 24 изтребителя F-35B, 16 хеликоптера Merlin и Wildcat, както и безпилотни летателни апарати.


Япония
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТОЯ САМОЛЕТ Е

    12 3 Отговор
    ................ЧАСТ ОТ ПАгУБНАТА АВИАЦИЯ, .....НИЩО ПОВЕЧЕ..............

    09:04 10.08.2025

  • 2 Пич

    13 3 Отговор
    Хахаха..... британския изтребител е американски...... Ерго - не фърчи !!!

    Коментиран от #6

    09:05 10.08.2025

  • 3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    14 2 Отговор
    А ните Ф-ърколети 16 В-тора употреба не кацат аварийно-
    ЩОТО ГИ НЯМА❗
    НЯ-МА ГИ БЕ, А ГИ ПЛАТИХМЕ КОГАТО ДНЕШНИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ ОЩЕ НЕ БЯХА ПРОХОДИЛИ🤔‼️

    Коментиран от #13

    09:10 10.08.2025

  • 4 Последния Софиянец

    8 4 Отговор
    Това беше самолетоносача който не можеше да запали.

    09:14 10.08.2025

  • 5 Механик

    6 3 Отговор
    Бас държа, че самолета е руски. Само те не могат да летят.
    Английските никога не аварират.

    09:15 10.08.2025

  • 6 Гости

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    3,14чкеее разбирам те , дошли са ти гости от Червен бряг …

    Коментиран от #11

    09:17 10.08.2025

  • 7 Британският изтребител

    3 2 Отговор
    Да не се е заблудил че е стигнал чак до Япония

    Коментиран от #10

    09:18 10.08.2025

  • 8 Лелеееее.....

    5 1 Отговор
    Тея били на "мисия" в Индийския и Тихия океан от юни

    09:19 10.08.2025

  • 9 Божжеййй

    6 2 Отговор
    и тези ще се противопоставят на Китай! Руският РЕБ заработи за минути в Сахалин и се чудат къде да се приютяват!

    09:19 10.08.2025

  • 10 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "Британският изтребител":

    Те едни НАТОпорчени подводници според навигацията им бяха под ....
    С А Х А Р А 🤔

    09:23 10.08.2025

  • 11 Пич

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Гости":

    Никога нищо не разбираш , защото си .........

    09:30 10.08.2025

  • 12 Яхуууууу

    3 2 Отговор
    пак ли бре, тия Фъ 35 нещо много дефектни излезнаха

    09:42 10.08.2025

  • 13 Хахахаха

    3 5 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    По времето на комунизма, България е плащала по 14 процента от БВП за армия и оръжие на раша. Ма сега рИвети, като ви искат 3 процента!

    09:48 10.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания