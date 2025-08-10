Путин докладва на президента на Таджикистан за преговорите със САЩ

Руският президент Владимир Путин докладва за резултатите от преговорния процес между Руската федерация и САЩ в телефонен разговор с лидера на Таджикистан Емомали Рахмон, съобщи пресслужбата на президента на републиката.

„Президентът на Русия докладва за основните резултати от преговорния процес със САЩ. Рахмон изрази благодарност за информацията и подкрепи усилията за намиране на политически и дипломатически начини за разрешаване на украинската криза“, се казва в съобщението, публикувано на уебсайта на президента на Таджикистан.

