Путин докладва на президента на Таджикистан за преговорите със САЩ
  Тема: Украйна

Путин докладва на президента на Таджикистан за преговорите със САЩ

10 Август, 2025 13:21

  • таджикистан-
  • русия-
  • емомали рахмон-
  • владимир путин-
  • президенти-
  • разговор

Двамата лидери проведоха телефонен разговор

Путин докладва на президента на Таджикистан за преговорите със САЩ - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин докладва за резултатите от преговорния процес между Руската федерация и САЩ в телефонен разговор с лидера на Таджикистан Емомали Рахмон, съобщи пресслужбата на президента на републиката.

„Президентът на Русия докладва за основните резултати от преговорния процес със САЩ. Рахмон изрази благодарност за информацията и подкрепи усилията за намиране на политически и дипломатически начини за разрешаване на украинската криза“, се казва в съобщението, публикувано на уебсайта на президента на Таджикистан.

Русия
