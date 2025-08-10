Швеция подкрепя изявлението на европейските страни относно Украйна

Швеция подкрепя изявлението на лидерите на европейските страни относно украинското уреждане, заяви премиерът на страната Улф Кристерсон.

Той каза, че е провел телефонен разговор с Володимир Зеленски в неделя. „Потвърдих пълния и непоколебим ангажимент на Швеция да подкрепя Украйна по всякакъв начин, включително в рамките на „коалицията на желаещите“.

Ние сме петият по големина доставчик на помощ сред всички страни в света, подкрепящи Украйна, и ще продължим да предоставяме военна, хуманитарна и финансова помощ, насочена към нуждите на Украйна. „Швеция напълно подкрепя неотдавнашното изявление на европейските лидери за мир за Украйна“, пише Кристерсон.

По-рано, в съвместна декларация, ръководителят на Европейската комисия и лидерите на Германия, Франция, Италия, Полша, Финландия и Обединеното кралство, което не е част от ЕС, призоваха Тръмп да преговаря с Русия „само при условия на прекратяване на огъня“ и „за да защити жизненоважните интереси за сигурност на Украйна и Европа“. Заглавието на документа изрично посочва, че е приет „в очакване на планираната среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин“.

Тръмп по-рано заяви, че очаква да се срещне с Путин в американския щат Аляска на 15 август. След това датата и мястото на тези разговори бяха потвърдени от помощника на руския президент Юрий Ушаков. Според него Путин и Тръмп „несъмнено ще се съсредоточат върху обсъждането на варианти за постигане на дългосрочно мирно уреждане на украинската криза“. Както подчерта Ушаков, Кремъл очаква следващата среща между двамата лидери след разговорите в Аляска да се проведе на руския... територия.