Швеция подкрепя изявлението на европейските страни относно Украйна
10 Август, 2025 16:21 973 51

Скандинавската държава е петият най-голям доставчик на помощ

Швеция подкрепя изявлението на европейските страни относно Украйна - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Швеция подкрепя изявлението на лидерите на европейските страни относно украинското уреждане, заяви премиерът на страната Улф Кристерсон.

Той каза, че е провел телефонен разговор с Володимир Зеленски в неделя. „Потвърдих пълния и непоколебим ангажимент на Швеция да подкрепя Украйна по всякакъв начин, включително в рамките на „коалицията на желаещите“.

Ние сме петият по големина доставчик на помощ сред всички страни в света, подкрепящи Украйна, и ще продължим да предоставяме военна, хуманитарна и финансова помощ, насочена към нуждите на Украйна. „Швеция напълно подкрепя неотдавнашното изявление на европейските лидери за мир за Украйна“, пише Кристерсон.

По-рано, в съвместна декларация, ръководителят на Европейската комисия и лидерите на Германия, Франция, Италия, Полша, Финландия и Обединеното кралство, което не е част от ЕС, призоваха Тръмп да преговаря с Русия „само при условия на прекратяване на огъня“ и „за да защити жизненоважните интереси за сигурност на Украйна и Европа“. Заглавието на документа изрично посочва, че е приет „в очакване на планираната среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин“.

Тръмп по-рано заяви, че очаква да се срещне с Путин в американския щат Аляска на 15 август. След това датата и мястото на тези разговори бяха потвърдени от помощника на руския президент Юрий Ушаков. Според него Путин и Тръмп „несъмнено ще се съсредоточат върху обсъждането на варианти за постигане на дългосрочно мирно уреждане на украинската криза“. Както подчерта Ушаков, Кремъл очаква следващата среща между двамата лидери след разговорите в Аляска да се проведе на руския... територия.


Швеция
  • 1 болни скандинавски мозъци

    46 7 Отговор
    уникално тъпо управление на целият континент

    Коментиран от #29

    16:23 10.08.2025

  • 2 Шведците

    31 5 Отговор
    Ние сме 5-тите по размер б@лъци. Искаме парче а се оказа че няма за нас

    16:24 10.08.2025

  • 3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    29 4 Отговор
    " Коалиция на МЕРАКЛИИТЕ" 🤔
    БЕЗ КОМЕНТАР❗

    Коментиран от #5

    16:24 10.08.2025

  • 4 Кандидат депутат

    30 6 Отговор
    Тези в EU все още си мислят че някой си мисли за тях. Като някоя 50годишна мома са

    16:26 10.08.2025

  • 5 Укр@инската посланичка

    26 5 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Много евро-@тлантици изгореха с много пари у пирамидата О-край-на

    16:26 10.08.2025

  • 6 Войната е бизнес

    27 6 Отговор
    Ако има мир, бизнесът спира. От дневния ред ще бъде изключено плашилото Путин и ще трябва да излезнат наяве вътрешнополитическите и икономическите проблеми. Европа явно има нужда от тази война А са съживи икономиката си. Докъде я докарахме.

    Коментиран от #11

    16:27 10.08.2025

  • 7 Хасковски каунь

    16 5 Отговор
    Очаквам и наша Мара да се побара

    16:28 10.08.2025

  • 8 Добър ден!

    3 10 Отговор
    А где МОЧАТА?

    Коментиран от #27

    16:29 10.08.2025

  • 9 свидетел

    16 6 Отговор
    тея ли , бе !? които Петър Велики преби при Полтава като маче у дувар и после с пленената им хазна купи земите им в Пибалтика !!!

    Коментиран от #20

    16:30 10.08.2025

  • 10 Там

    13 5 Отговор
    Само шведските стават за нищо! Швеците и за геюви не стават!

    Коментиран от #12

    16:30 10.08.2025

  • 11 Напротив

    9 25 Отговор

    До коментар #6 от "Войната е бизнес":

    Ако на Русия се дадат земи и войната се замрази. Бъдете сигурни че Русия ще направи още по-голяма война. Затова е редно Русия да бъде спряна и победена днес докато е слаба! Капитулация на Русия следващата седмица!

    Коментиран от #18, #19, #21, #26

    16:30 10.08.2025

  • 12 Ивайло

    4 11 Отговор

    До коментар #10 от "Там":

    Ще се женя.Циганка или рускиня?

    Коментиран от #16, #17, #24, #42

    16:32 10.08.2025

  • 13 Сатана Z

    14 0 Отговор
    Швеците не са част от уравнението на Владимир Путин за Украйна.С тях или без тях—все тая.

    16:33 10.08.2025

  • 14 стоян георгиев

    17 0 Отговор
    И като ги подкрепя изявленията Швеция и какво ?

    16:33 10.08.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Тъст

    10 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ивайло":

    Негър

    16:34 10.08.2025

  • 17 реру

    8 1 Отговор

    До коментар #12 от "Ивайло":

    Ивайло вземи си надда Рен африканец,никога няма да си на сухо .

    16:35 10.08.2025

  • 18 Тити

    12 2 Отговор

    До коментар #11 от "Напротив":

    Отивай в Осрайна да капитулираш Русия бе ,прррдуек,кво само фитили от опрррр дяния си диван даваш .

    16:36 10.08.2025

  • 19 Фен

    3 4 Отговор

    До коментар #11 от "Напротив":

    Ми то затова ще се срещнат Полша Унгария Чехия България Румъния Хърватия за Русия Германия Франция и другите за САЩ кво толкоз има

    16:37 10.08.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    17 1 Отговор

    До коментар #11 от "Напротив":

    НА ПРОТИВ, Русия НЯМАШЕ ПРОБЛЕМ с У...ЙНА преди Западна У..йна да започне да избива изборно хора от Източна У...йна ❗
    Дори изгориха живи над 40 човека 🥸
    Путин ги търпя ОСЕМ ГОДИНИ.
    Как мислиш , дали Ердоган ще търпи и ОСЕМ ДНИ, ако София започне да стреля по Кърджали или Хасково❓
    Въпрост ми е риторичен, а уточнението за
    НЕ УМНИТЕ ПО ПЕЙКИТЕ❕

    16:38 10.08.2025

  • 22 ТРЪМП

    13 1 Отговор
    ЕВРО РОБИТЕ НЯМАТ ДУМАТА

    16:38 10.08.2025

  • 23 Точен

    12 1 Отговор
    И аз подкрепях баба си като поостаря, тъй и Баба европа ще трябва да я подкрепяме, че в Швеция местните в малмьо са почти малцинство, а скоро и в други шведски и европейски градове, както е в Дуйсбург, Париж, Лондон, Марсилия и пр. например...

    16:39 10.08.2025

  • 24 Пртър

    3 9 Отговор

    До коментар #12 от "Ивайло":

    Вземи си циганка.Всяка трета рускиня е със СПИН.

    Коментиран от #28

    16:40 10.08.2025

  • 25 ЧИЧО ТОМ

    10 2 Отговор

    До коментар #20 от "Очевидец":

    ПО ДОБРЕ ЖИВ МИЗЕРНИК ОТКОЛКОТО УМИРАЩ АМЕРИКАНСКИ РОБ

    Коментиран от #46

    16:40 10.08.2025

  • 26 доктор

    0 10 Отговор

    До коментар #11 от "Напротив":

    Като бъде избито известно количество русироби България ще дръпне напред.

    Коментиран от #37

    16:41 10.08.2025

  • 27 Укрите

    10 0 Отговор

    До коментар #8 от "Добър ден!":

    си я прибраха, била бандерска. Ше я монтират в Лвов. Халал да им е. Те само крадат, но не градят

    16:41 10.08.2025

  • 28 Като им разправям да руснаците да не

    8 0 Отговор

    До коментар #24 от "Пртър":

    опъват укри, че много зарази при хохохолята бре

    16:43 10.08.2025

  • 29 иваничка

    13 0 Отговор

    До коментар #1 от "болни скандинавски мозъци":

    Много болни, щом приветстваха инициативата на Украйна в армията й да служат гейове!

    16:44 10.08.2025

  • 30 Факти

    13 0 Отговор
    Да умреш безплатно за евреин наркоман МИЛИАРДЕР е глупаво! Но да умреш за нацист -убиец , като БАНДЕРА е престъпление !!!

    16:44 10.08.2025

  • 31 Добре де

    4 0 Отговор
    Дипломатически капацитет ли нямат в ЕС и UK та отправят изявления към Тръмп?Защо не са преговаряща страна?Забранява ли им някой?

    Коментиран от #33, #36

    16:45 10.08.2025

  • 32 МИРКО

    10 0 Отговор
    ПЕТИЯ ШЕСТИЯ И БЕЗ ТОВА УКРАИНА ЗАГИВА А ШВЕДИТЕ СИ ЧИСТЯТ БОКЛУЦИТЕ В УКРАИНА

    16:46 10.08.2025

  • 33 ЧИЧО ТОМ

    9 0 Отговор

    До коментар #31 от "Добре де":

    ЗАЩОТО СТАНАХА АМЕРИКАНСКИ РОБИ И НИКОИ НЕ ИМ ДАВА ДУМАТА БЕ БРАТ МИ

    16:47 10.08.2025

  • 34 Невероятни смешници са тея верно

    12 0 Отговор
    призоваха Тръмп да преговаря с Русия „само при условия на прекратяване на огъня“ и „за да защити жизненоважните интереси за сигурност на Украйна и Европа“...... той вика Путин да спре па тогава преговори. И тогава защо са въобще преговорите а? Пълни шизофреници....... Но иначе за нацистки Израел нито думичка нали?

    16:47 10.08.2025

  • 35 факуса

    12 0 Отговор
    ама що така бе демократчета нито един лидер от вас не продаде имотите си и да прати парите на осрайна,или да иде на фронта

    16:48 10.08.2025

  • 36 Анализатор

    1 11 Отговор

    До коментар #31 от "Добре де":

    ЕС , а и САЩ не могат да бъдат страна по въпроса и е грешка да се преговаря с терористи, като Путлер.
    Единствено Украйна може да преговаря с терористична пРоссия, а САЩ и ЕС могат да бъдат гаранти.
    Огромна грешка е да се седне на една маса с масов убиец...
    Все едно да преговаряш с Хитлер...

    Коментиран от #39

    16:49 10.08.2025

  • 37 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    8 0 Отговор

    До коментар #26 от "доктор":

    Докторе, ако си доктор -
    сам ще си поставиш диагнозата -
    Р.У.С.О.Ф.Р.Е.Н.И.Я ❗
    Пробвай лечение, че в напреднал стадий е НЕЛЕЧИМА‼️

    16:49 10.08.2025

  • 38 ДО ВСИЧКИ КОЗЯЦИ

    7 0 Отговор
    И СЕГА УКРАИНА КАТО КАПИТУЛИРА КАКВО ЩЕ КРЕПИТЕ , АКО НЯМА КАКВО ЕЛАТЕ ДА МИ КРЕПИТЕ ОНАЯ РАБОТА ПЛАЩАМ В РУБЛИ

    16:51 10.08.2025

  • 39 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    10 0 Отговор

    До коментар #36 от "Анализатор":

    ЕсеС и СрАШТ , гаранти 🤔🤣🤣
    Е това е по-несериозно от
    "Гаранция Франция!" ‼️

    16:52 10.08.2025

  • 40 хайде сега цъкнете и за друг ес пудел че

    8 0 Отговор
    подкрепя изявлението на европейските страни относно Украйна

    16:52 10.08.2025

  • 41 Всички тея да го дуууят

    8 0 Отговор
    Срещата е между Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин. Ако имат желание едно прошение до Путин може да напишат за среща и да пратят Кая Калас да ги представлява ако Путин реши да я приеме. Смехотворно и нелепо е това което сега правят.

    16:52 10.08.2025

  • 42 факуса

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "Ивайло":

    циганка,ще ползваш помощите дет и дават кат ти спрат центовете

    16:54 10.08.2025

  • 43 ЖЕКО

    7 2 Отговор
    ЖАЛКА МНОГО ЖАЛКА КОЗЯШКА И СОРОСКА СГАН ПО САИТОВЕТИ

    16:56 10.08.2025

  • 44 Официални срещи

    5 0 Отговор
    "само при условие" е абсолютно неразбиране как работи дипломацията и липса на всякакви основни познания относно правилата на "международните отношения"...... "само при условие" ще казват на жените си

    16:57 10.08.2025

  • 45 Ганю- простия

    2 0 Отговор
    А тия са фашаги и те, там пълно с фашаги, който рече нещо различно от путинка е долен фашага
    .

    16:59 10.08.2025

  • 46 Ивонушка дурачок

    3 4 Отговор

    До коментар #25 от "ЧИЧО ТОМ":

    По добре индианец в САЩ, отколкото крепостен холоп в Проссия.На ушанките им викат белите негри.

    Коментиран от #47, #50

    16:59 10.08.2025

  • 47 ЖЕКО

    3 0 Отговор

    До коментар #46 от "Ивонушка дурачок":

    ЛИЧИ СИ ЧЕ СИ ИВАНУШКА ГЛУПАКА

    17:01 10.08.2025

  • 48 Пешо z

    2 1 Отговор
    Петият Орешник ще е за Швеция.

    17:03 10.08.2025

  • 49 А не можеше ли

    3 1 Отговор
    Да напишете просто "Европейската комисия" и да пропуснете "лидерите на Германия, Франция, Италия, Полша, Финландия и Обединеното кралство...." .... Те тея ако бяха лидери нали е ясно че нямаше писъмца и призиви към Тръмп да пишат и по медиите да врякат.

    17:03 10.08.2025

  • 50 ЛИЛИ

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "Ивонушка дурачок":

    ГЛУПАК ЧИЧО ТОМ Е СТАР ЧЕ РЕ Н АМЕРИКАНСКИ РОБ А НЕ АМЕРИКАНСКИ ИНДИЯНЕЦ, НО ТИ С ТОВА ЕВРОПЕИСКО ОБРАЗОВАНИЕ ОТКЪДЕ ДА ЗНАЕШ

    17:05 10.08.2025

  • 51 Глутница бездомни кучета

    0 1 Отговор
    Взели да лаят и да плашат мечката.

    17:05 10.08.2025

