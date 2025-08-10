Швеция подкрепя изявлението на европейските страни относно Украйна

Швеция подкрепя изявлението на лидерите на европейските страни относно украинското уреждане, заяви премиерът на страната Улф Кристерсон.
Той каза, че е провел телефонен разговор с Володимир Зеленски в неделя. „Потвърдих пълния и непоколебим ангажимент на Швеция да подкрепя Украйна по всякакъв начин, включително в рамките на „коалицията на желаещите“.
Ние сме петият по големина доставчик на помощ сред всички страни в света, подкрепящи Украйна, и ще продължим да предоставяме военна, хуманитарна и финансова помощ, насочена към нуждите на Украйна. „Швеция напълно подкрепя неотдавнашното изявление на европейските лидери за мир за Украйна“, пише Кристерсон.
По-рано, в съвместна декларация, ръководителят на Европейската комисия и лидерите на Германия, Франция, Италия, Полша, Финландия и Обединеното кралство, което не е част от ЕС, призоваха Тръмп да преговаря с Русия „само при условия на прекратяване на огъня“ и „за да защити жизненоважните интереси за сигурност на Украйна и Европа“. Заглавието на документа изрично посочва, че е приет „в очакване на планираната среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин“.
Тръмп по-рано заяви, че очаква да се срещне с Путин в американския щат Аляска на 15 август. След това датата и мястото на тези разговори бяха потвърдени от помощника на руския президент Юрий Ушаков. Според него Путин и Тръмп „несъмнено ще се съсредоточат върху обсъждането на варианти за постигане на дългосрочно мирно уреждане на украинската криза“. Както подчерта Ушаков, Кремъл очаква следващата среща между двамата лидери след разговорите в Аляска да се проведе на руския... територия.
1 болни скандинавски мозъци
Коментиран от #29
16:23 10.08.2025
2 Шведците
16:24 10.08.2025
3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
БЕЗ КОМЕНТАР❗
Коментиран от #5
16:24 10.08.2025
4 Кандидат депутат
16:26 10.08.2025
5 Укр@инската посланичка
До коментар #3 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Много евро-@тлантици изгореха с много пари у пирамидата О-край-на
16:26 10.08.2025
6 Войната е бизнес
Коментиран от #11
16:27 10.08.2025
7 Хасковски каунь
16:28 10.08.2025
8 Добър ден!
Коментиран от #27
16:29 10.08.2025
9 свидетел
Коментиран от #20
16:30 10.08.2025
10 Там
Коментиран от #12
16:30 10.08.2025
11 Напротив
До коментар #6 от "Войната е бизнес":Ако на Русия се дадат земи и войната се замрази. Бъдете сигурни че Русия ще направи още по-голяма война. Затова е редно Русия да бъде спряна и победена днес докато е слаба! Капитулация на Русия следващата седмица!
Коментиран от #18, #19, #21, #26
16:30 10.08.2025
12 Ивайло
До коментар #10 от "Там":Ще се женя.Циганка или рускиня?
Коментиран от #16, #17, #24, #42
16:32 10.08.2025
13 Сатана Z
16:33 10.08.2025
14 стоян георгиев
16:33 10.08.2025
16 Тъст
До коментар #12 от "Ивайло":Негър
16:34 10.08.2025
17 реру
До коментар #12 от "Ивайло":Ивайло вземи си надда Рен африканец,никога няма да си на сухо .
16:35 10.08.2025
18 Тити
До коментар #11 от "Напротив":Отивай в Осрайна да капитулираш Русия бе ,прррдуек,кво само фитили от опрррр дяния си диван даваш .
16:36 10.08.2025
19 Фен
До коментар #11 от "Напротив":Ми то затова ще се срещнат Полша Унгария Чехия България Румъния Хърватия за Русия Германия Франция и другите за САЩ кво толкоз има
16:37 10.08.2025
21 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #11 от "Напротив":НА ПРОТИВ, Русия НЯМАШЕ ПРОБЛЕМ с У...ЙНА преди Западна У..йна да започне да избива изборно хора от Източна У...йна ❗
Дори изгориха живи над 40 човека 🥸
Путин ги търпя ОСЕМ ГОДИНИ.
Как мислиш , дали Ердоган ще търпи и ОСЕМ ДНИ, ако София започне да стреля по Кърджали или Хасково❓
Въпрост ми е риторичен, а уточнението за
НЕ УМНИТЕ ПО ПЕЙКИТЕ❕
16:38 10.08.2025
22 ТРЪМП
16:38 10.08.2025
23 Точен
16:39 10.08.2025
24 Пртър
До коментар #12 от "Ивайло":Вземи си циганка.Всяка трета рускиня е със СПИН.
Коментиран от #28
16:40 10.08.2025
25 ЧИЧО ТОМ
До коментар #20 от "Очевидец":ПО ДОБРЕ ЖИВ МИЗЕРНИК ОТКОЛКОТО УМИРАЩ АМЕРИКАНСКИ РОБ
Коментиран от #46
16:40 10.08.2025
26 доктор
До коментар #11 от "Напротив":Като бъде избито известно количество русироби България ще дръпне напред.
Коментиран от #37
16:41 10.08.2025
27 Укрите
До коментар #8 от "Добър ден!":си я прибраха, била бандерска. Ше я монтират в Лвов. Халал да им е. Те само крадат, но не градят
16:41 10.08.2025
28 Като им разправям да руснаците да не
До коментар #24 от "Пртър":опъват укри, че много зарази при хохохолята бре
16:43 10.08.2025
29 иваничка
До коментар #1 от "болни скандинавски мозъци":Много болни, щом приветстваха инициативата на Украйна в армията й да служат гейове!
16:44 10.08.2025
30 Факти
16:44 10.08.2025
31 Добре де
Коментиран от #33, #36
16:45 10.08.2025
32 МИРКО
16:46 10.08.2025
33 ЧИЧО ТОМ
До коментар #31 от "Добре де":ЗАЩОТО СТАНАХА АМЕРИКАНСКИ РОБИ И НИКОИ НЕ ИМ ДАВА ДУМАТА БЕ БРАТ МИ
16:47 10.08.2025
34 Невероятни смешници са тея верно
16:47 10.08.2025
35 факуса
16:48 10.08.2025
36 Анализатор
До коментар #31 от "Добре де":ЕС , а и САЩ не могат да бъдат страна по въпроса и е грешка да се преговаря с терористи, като Путлер.
Единствено Украйна може да преговаря с терористична пРоссия, а САЩ и ЕС могат да бъдат гаранти.
Огромна грешка е да се седне на една маса с масов убиец...
Все едно да преговаряш с Хитлер...
Коментиран от #39
16:49 10.08.2025
37 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #26 от "доктор":Докторе, ако си доктор -
сам ще си поставиш диагнозата -
Р.У.С.О.Ф.Р.Е.Н.И.Я ❗
Пробвай лечение, че в напреднал стадий е НЕЛЕЧИМА‼️
16:49 10.08.2025
38 ДО ВСИЧКИ КОЗЯЦИ
16:51 10.08.2025
39 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #36 от "Анализатор":ЕсеС и СрАШТ , гаранти 🤔🤣🤣
Е това е по-несериозно от
"Гаранция Франция!" ‼️
16:52 10.08.2025
40 хайде сега цъкнете и за друг ес пудел че
16:52 10.08.2025
41 Всички тея да го дуууят
16:52 10.08.2025
42 факуса
До коментар #12 от "Ивайло":циганка,ще ползваш помощите дет и дават кат ти спрат центовете
16:54 10.08.2025
43 ЖЕКО
16:56 10.08.2025
44 Официални срещи
16:57 10.08.2025
45 Ганю- простия
.
16:59 10.08.2025
46 Ивонушка дурачок
До коментар #25 от "ЧИЧО ТОМ":По добре индианец в САЩ, отколкото крепостен холоп в Проссия.На ушанките им викат белите негри.
Коментиран от #47, #50
16:59 10.08.2025
47 ЖЕКО
До коментар #46 от "Ивонушка дурачок":ЛИЧИ СИ ЧЕ СИ ИВАНУШКА ГЛУПАКА
17:01 10.08.2025
48 Пешо z
17:03 10.08.2025
49 А не можеше ли
17:03 10.08.2025
50 ЛИЛИ
До коментар #46 от "Ивонушка дурачок":ГЛУПАК ЧИЧО ТОМ Е СТАР ЧЕ РЕ Н АМЕРИКАНСКИ РОБ А НЕ АМЕРИКАНСКИ ИНДИЯНЕЦ, НО ТИ С ТОВА ЕВРОПЕИСКО ОБРАЗОВАНИЕ ОТКЪДЕ ДА ЗНАЕШ
17:05 10.08.2025
51 Глутница бездомни кучета
17:05 10.08.2025