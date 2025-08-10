Чатботът Truth Social не е съгласен с Тръмп

Чатботът на социалната мрежа Truth Social на американския президент Доналд Тръмп не е съгласен с ключовите му изявления и нарича Барак Обама най-добрия американски президент, съобщи вестник The Washington Post(WP).

Тръмп основа Truth Social през есента на 2021 г., след като акаунтът му в Twitter (в момента наречен X) беше блокиран, което доведе до обвинения в цензура от страна на ръководството на компанията-оператор. В сряда асистентът Truth Search AI започна да работи въз основа на модел на изкуствен интелект, създаден в сътрудничество с Perplexity.

Според вестника чатботът противоречи на основните принципи на Тръмп. Той смята тарифите върху чуждестранни стоки, внасяни в САЩ от президента, за форма на данъчно облагане на американците и не е съгласен с мнението, че изборите през 2020 г. са били „откраднати“, когато републиканецът загуби от демократа Джо Байдън. Асистентът също така приравнява щурма на Капитолия на 6 януари 2020 г., когато поддръжниците на Тръмп се опитаха да попречат на Конгреса да потвърди победата на Байдън на изборите, към бунт. На въпроса кой е най-добрият президент на САЩ, чатботът посочи Барак Обама, позовавайки се на данни от проучване, но призна, че някои консервативни анализатори смятат Тръмп за най-добрия.

Както пише вестникът, Тръмп и неговите поддръжници са се борили срещу популярни социални мрежи и медии, обвинявайки ги в потискане на несъгласието, и са популяризирали Truth Social като алтернативна платформа, но примерът с Truth Search AI показва, че „изкуственият интелект не винаги отговаря на запитванията по начина, по който собствениците искат или очакват“. Журналистите на изданието твърдят, че чатботът използва материали от консервативни медии като Fox News, Newsmax и вестник WP. За разлика от своите аналози обаче, асистентът все още не предоставя списък с източници. Представителят на Perplexity Джеси Дуайър потвърди, че чатботът има ограничен избор от ресурси за търсене на информация; Компанията не знае кои конкретни сайтове използва.

Вестникът не успя да получи коментар от Белия дом. Представителят на Trump Media Шанън Дивайн нарече публикацията „очевидно заблуждаваща“. „Репортерите на Washington Post се излагат като предубедени драскачи, които скоро може да се сблъскат с увеличение на читателската аудитория от сервилните леви медии“, каза Дивайн.