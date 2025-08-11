Новини
Свят »
Русия »
Украински дронове убиха двама руснаци край Тула. Москва атакува Запорожие, ранените са поне 19
  Тема: Украйна

Украински дронове убиха двама руснаци край Тула. Москва атакува Запорожие, ранените са поне 19

11 Август, 2025 03:08, обновена 11 Август, 2025 03:15 478 2

  • русия-
  • украйна-
  • тула-
  • запорожие-
  • зеленски-
  • мерц

Мерц се надява, че Зеленски ще присъства на преговорите между Тръмп и Путин. Украинският президент смята, че Русия се опитва да подведе Вашингтон

Украински дронове убиха двама руснаци край Тула. Москва атакува Запорожие, ранените са поне 19 - 1
Снимка: Градски съвет на Запорожие
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Двама души са загинали, а трима са били ранени в руската Тулска област по време на атака, извършена от 11 безпилотни самолета, предаде ТАСС, цитирана от БТА, като се позова на губернатора Дмитрий Миляев.

Същевременно руското министерство на отбраната заяви, че за последните три часа руската противовъздушна отбрана е унищожила 27 украински дрона над няколко руски области - 11 над Тулска област, 7 над Брянска област, 5 над Орловска област, 2 над Калужка област и по 1 над територията на Московския райони и Рязанска област.

Още новини от Украйна

Малко преди това при руски въздушен удар в украинския град Запорожие бяха ранени най-малко 19 души, съобщи министерството на външните работи на Украйна, цитирано от Ройтерс.

Русия атакува Запорожие с управляеми въздушни бомби, поразявайки жилищни райони, автогара и клиника, написа украинското външно министерство в публикация в „Екс“. „Най-малко 19 души са ранени, един от които е бил изваден от спасителните екипи от развалините на разрушените сгради“, се добавя в публикацията.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че спасителните екипи, лекарите и полицейските служители работят, за да помогнат след удара в Запорожие.

Отделно 6 души загинаха при руски атаки с дронове или от руски артилерийски огън в Донецка, Запорожка и Херсонска област, съобщиха украинските власти, цитирани от Франс прес.

От своя страна украинските военни заявиха, че са атакували с дронове петролна рафинерия в Саратовска област в Западна Русия. Губернаторът на областта Роман Бугаригин заяви, че промишлено предприятие е било повредено и че един човек е загинал.

Друга рафинерия в Ухта в Република Коми в Северозападна Русия, на около 2000 километра от фронтовата линия, е била повредена, според източник от украинското разузнаване. Местните власти потвърдиха атака с дронове в района, но без да споменават, че тази рафинерия е претърпяла щети.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че Русия се опитва да подведе Вашингтон няколко дни преди планираната среща между президентите на САЩ и на Русия в Аляска, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Ние си даваме сметка, че Русия има намерение да се опита да измами Америка и ние няма да позволим това“, каза Зеленски във вечерното си обръщение.

Украинският президент засега не е поканен на срещата на върха на Владимир Путин и на Доналд Тръмп в Аляска на 15 август. Американският посланик в НАТО Матю Уитакър обаче заяви пред Си Ен Ен, че не изключва варианта Зеленски да бъде поканен на разговорите, но решението ще бъде взето от Тръмп.

Във вечерното си обръщение Зеленски заяви, че цени решимостта на Тръмп да сложи край на войната в Украйна, но добави, че единствената причина, поради която продължават убийствата в страната му е желанието на Путин да воюва и да манипулира всеки, който влезе в контакт с него.

Зеленски подчерта, че ще отхвърли всякакво споразумение за мир, което включва териториални отстъпки. "Със сигурност ще защитаваме нашата страна и нашата независимост“, подчерта той.

"Има ясна подкрепа за принципа, че всичко, касаещо Украйна трябва да бъде решено с участието на Украйна“, подчерта той.

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че се надява, че украинският президент Володимир Зеленски ще участва в срещата на върха между Русия и САЩ в Аляска, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В интервю за обществената телевизия А Ер Де Мерц заяви, че днес ще разговаря по телефона с американския президент Доналд Тръмп.

„Подготвяме се интензивно на европейско ниво заедно с правителството на САЩ за тази среща“, заяви Мерц. „И се надяваме и предполагаме, че украинското правителство и президентът Зеленски ще участват в тази среща“, добави той.

Зеленски днес си осигури дипломатическа подкрепа от Европа и НАТО преди срещата на върха между Русия и САЩ, на която Киев се опасява, че Владимир Путин и Доналд Тръмп може да се опитат да наложат условия за прекратяване на войната, продължаваща вече 3 години и половина.

„Не можем да приемем териториалните въпроси да се решават между Русия и Америка през главата на европейците и украинците“, заяви Мерц.

Той добави, че не може да има мир, който да възнаграждава агресивните действия на Русия и евентуално да насърчава и окуражава по-нататъшни действия.


Русия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Град Козлодуй

    0 2 Отговор
    Ужас!
    Дано се оправят хората!

    03:16 11.08.2025

  • 2 Ха-ха-ха

    0 0 Отговор
    "Украинският президент смята, че Русия се опитва да подведе Вашингтон" . Тръмп не прилича на човек който може да бъде подведен.

    03:18 11.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания