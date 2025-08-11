Украински дронове убиха двама руснаци край Тула. Москва атакува Запорожие, ранените са поне 19

Двама души са загинали, а трима са били ранени в руската Тулска област по време на атака, извършена от 11 безпилотни самолета, предаде ТАСС, цитирана от БТА, като се позова на губернатора Дмитрий Миляев.

Същевременно руското министерство на отбраната заяви, че за последните три часа руската противовъздушна отбрана е унищожила 27 украински дрона над няколко руски области - 11 над Тулска област, 7 над Брянска област, 5 над Орловска област, 2 над Калужка област и по 1 над територията на Московския райони и Рязанска област.

Още новини от Украйна

Малко преди това при руски въздушен удар в украинския град Запорожие бяха ранени най-малко 19 души, съобщи министерството на външните работи на Украйна, цитирано от Ройтерс.

Русия атакува Запорожие с управляеми въздушни бомби, поразявайки жилищни райони, автогара и клиника, написа украинското външно министерство в публикация в „Екс“. „Най-малко 19 души са ранени, един от които е бил изваден от спасителните екипи от развалините на разрушените сгради“, се добавя в публикацията.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че спасителните екипи, лекарите и полицейските служители работят, за да помогнат след удара в Запорожие.

Отделно 6 души загинаха при руски атаки с дронове или от руски артилерийски огън в Донецка, Запорожка и Херсонска област, съобщиха украинските власти, цитирани от Франс прес.

От своя страна украинските военни заявиха, че са атакували с дронове петролна рафинерия в Саратовска област в Западна Русия. Губернаторът на областта Роман Бугаригин заяви, че промишлено предприятие е било повредено и че един човек е загинал.

Друга рафинерия в Ухта в Република Коми в Северозападна Русия, на около 2000 километра от фронтовата линия, е била повредена, според източник от украинското разузнаване. Местните власти потвърдиха атака с дронове в района, но без да споменават, че тази рафинерия е претърпяла щети.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че Русия се опитва да подведе Вашингтон няколко дни преди планираната среща между президентите на САЩ и на Русия в Аляска, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Ние си даваме сметка, че Русия има намерение да се опита да измами Америка и ние няма да позволим това“, каза Зеленски във вечерното си обръщение.

Украинският президент засега не е поканен на срещата на върха на Владимир Путин и на Доналд Тръмп в Аляска на 15 август. Американският посланик в НАТО Матю Уитакър обаче заяви пред Си Ен Ен, че не изключва варианта Зеленски да бъде поканен на разговорите, но решението ще бъде взето от Тръмп.

Във вечерното си обръщение Зеленски заяви, че цени решимостта на Тръмп да сложи край на войната в Украйна, но добави, че единствената причина, поради която продължават убийствата в страната му е желанието на Путин да воюва и да манипулира всеки, който влезе в контакт с него.

Зеленски подчерта, че ще отхвърли всякакво споразумение за мир, което включва териториални отстъпки. "Със сигурност ще защитаваме нашата страна и нашата независимост“, подчерта той.

"Има ясна подкрепа за принципа, че всичко, касаещо Украйна трябва да бъде решено с участието на Украйна“, подчерта той.

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че се надява, че украинският президент Володимир Зеленски ще участва в срещата на върха между Русия и САЩ в Аляска, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В интервю за обществената телевизия А Ер Де Мерц заяви, че днес ще разговаря по телефона с американския президент Доналд Тръмп.

„Подготвяме се интензивно на европейско ниво заедно с правителството на САЩ за тази среща“, заяви Мерц. „И се надяваме и предполагаме, че украинското правителство и президентът Зеленски ще участват в тази среща“, добави той.

Зеленски днес си осигури дипломатическа подкрепа от Европа и НАТО преди срещата на върха между Русия и САЩ, на която Киев се опасява, че Владимир Путин и Доналд Тръмп може да се опитат да наложат условия за прекратяване на войната, продължаваща вече 3 години и половина.

„Не можем да приемем териториалните въпроси да се решават между Русия и Америка през главата на европейците и украинците“, заяви Мерц.

Той добави, че не може да има мир, който да възнаграждава агресивните действия на Русия и евентуално да насърчава и окуражава по-нататъшни действия.