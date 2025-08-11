Новини
Техеран: Алиев и Пашинян се довериха на САЩ и повториха грешката на Зеленски. Ще си платят скъпо

Иран, Индия и Русия няма да мълчат пред този акт, заяви генерал Ядолах Джавани

Техеран: Алиев и Пашинян се довериха на САЩ и повториха грешката на Зеленски. Ще си платят скъпо - 1
Ген. Джавани, Снимка: Уикипедия
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Доверявайки се на Съединените щати, президентът на Азербайджан Илхам Алиев и арменският премиер Никол Пашинян направиха същата грешка като Володимир Зеленски. Техеран ще защити сигурността и националните си интереси от проекта Зангезур с всички необходими средства, заяви генерал Ядолах Джавани, заместник-началник по политическите въпроси на Корпуса на стражите на ислямската революция, елитно подразделение на иранските въоръжени сили.

Изявлението на генерала дойде няколко дни след срещата на арменския премиер Никол Пашинян с президентите на САЩ и Азербайджан Доналд Тръмп и Илхам Алиев във Вашингтон, в резултат на която беше приета декларация за парафирането от външните министри на Армения и Азербайджан на съгласувания текст на споразумението за установяване на мир и междудържавни отношения между двете страни.

Ереван също така се съгласи да сътрудничи със САЩ и трети страни за създаване на „Пътя на Тръмп за международен мир и просперитет“, свързващ Азербайджан с неговата автономия Нахчиван през територията на Армения.

„Алиев и Пашинян направиха същата грешка като Зеленски... Те ще платят скъпо за недостойния си акт. Иран, Индия и Русия няма да мълчат пред този акт“, цитира генерала консервативният ирански вестник Kayhan.

Джавани подчерта, че „американската мечта“ за присъствие на САЩ на северните граници на Иран никога няма да се превърне в реалност и Ислямската република ще защитава сигурността и националните си интереси от проекта Зангезур с всички необходими средства.

Ден преди това съветникът на върховния лидер на Иран Али Акбар Велаяти заяви, че иранската страна е против създаването на коридор през Армения, подкрепен от Тръмп, който ще свърже Нахчиван с Азербайджан.

Той добави, че коридорът Зангезур не е просто „земя“, която може лесно да се наеме, тъй като е част от държавната територия. Според него разширяването на влиянието на САЩ в този регион може да доведе до разширяване на влиянието на НАТО в целия Южен Кавказ, който може да се превърне в „змия“ между Иран и Русия. Велаяти подчерта, че Техеран няма да позволи това да се случи.

Според арменския премиер Пашинян проектът „Пътят на Тръмп за мир и просперитет“, който, ако бъде реализиран, ще свърже Азербайджан с неговата автономия Нахчиван през арменска територия, ще се превърне в най-голямата инвестиционна програма в историята на съвременна Армения.

„Пътят на Тръмп“ се отнася не само до железопътната линия, но и до потенциални нефтопроводи и газопроводи, електропроводи, интернет кабели, които ще преминават през територията и ще осигуряват приходи за арменския държавен бюджет. Пашинян отбеляза още, че в резултат на проекта Иран ще получи железопътна връзка от Персийския залив до Черно море, а Русия ще има възможност да установи железопътна връзка с Иран.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Александър Македонски

    6 6 Отговор
    Азерите са иранските македонци.

    06:20 11.08.2025

  • 2 Роберт ДеНиро жега

    5 7 Отговор
    Русия беше изритана от Кавказ. САЩ контролират стратегически коридор за 100 години напред.

    Коментиран от #6

    06:27 11.08.2025

  • 3 Гориил

    5 4 Отговор
    Трудно е да си представим силата на враждебността и отвращението между двете нации. Преди няколко години високопоставени офицери от Армения и Азербайджан бяха поканени на щабни учения на НАТО. Още на първата вечер азербайджанец насяче арменец до смърт с брадва. Дори български вестници писаха за това.

    06:30 11.08.2025

  • 4 Факт

    7 2 Отговор
    Подобно на България, Армения е разглеждана като транзитираща страна. Инвестиции в щосета и газопроводи! Нищо друго няма да остане!

    Коментиран от #5

    06:41 11.08.2025

  • 5 Гориил

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "Факт":

    Транзит до коя държава по света ? Русия няма да го позволи.

    06:43 11.08.2025

  • 6 Вангелия Гущерова

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Роберт ДеНиро жега":

    Сто години са ужасно много време, а Обора е пред разпад.

    06:48 11.08.2025

