САЩ обмислят мобилизиране на Националната гвардия във Вашингтон

САЩ обмислят мобилизиране на Националната гвардия във Вашингтон

11 Август, 2025 07:06, обновена 11 Август, 2025 07:10 1 502 9

  • сащ-
  • мобилизиране-
  • национална гвардия-
  • вашингтон

Войските са в готовност, но окончателното решение очаква одобрението на президента Тръмп

САЩ обмислят мобилизиране на Националната гвардия във Вашингтон - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Американските военни се подготвят за мобилизиране на стотици войници от Националната гвардия във Вашингтон, съобщиха в неделя пред Ройтерс двама американски официални представители, предава News.bg.

По думите им, окончателното решение все още не е взето от президента Доналд Тръмп, но войските вече са в готовност за разполагане.

Един от служителите уточни, че все още няма яснота относно конкретните задачи на войниците. Те могат да бъдат ангажирани както в защита на федералните агенти, така и в изпълнение на административни дейности, за да освободят ресурси за правоприлагащите органи.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тръмп

    17 3 Отговор
    е решил да превземе канада😺😂🤣😂

    Коментиран от #3

    07:20 11.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 У ГРАДИНАТА НА ДЕМОКРАЦИЯТЯ

    16 1 Отговор
    Мирише лошо.

    07:34 11.08.2025

  • 5 Хм...

    12 1 Отговор
    Гражданската война ли им чука на вратата на тия?

    Коментиран от #8

    07:39 11.08.2025

  • 6 Като Мазепа

    4 0 Отговор
    Ами гоо историята на тия нещастни земи е само ние от изсулвания,предателства и отлагания. Затуй се съмняват защото съдят по себе си още от времето на Мазепа.

    07:48 11.08.2025

  • 7 ТРЪМП е срам и позор за Америка

    2 6 Отговор
    Oчакват се бунтове на недоволство и гражданската война в САЩ от безумната политика и управление на Трэмп и решението му да се срещне и ръкува на свободната американска земя с един диктатор, агресор и военнопрестъпник, виновен за смъртта на милиони невинни жертви....

    Коментиран от #9

    08:20 11.08.2025

  • 8 Дякон Унуфрий Араллампиев

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Хм...":

    Точно за това е срещата в Аляска Дони ще търси подкрепа от Путин Той знае че ако не реши вътрешните проблеми щатите заминават Единственият който може да помогне е Путин

    08:29 11.08.2025

  • 9 Синаолчо Синаолчев село Опицвет

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "ТРЪМП е срам и позор за Америка":

    НАРКОкартела СИНАОЛА ще разкаже играта на рижавия маймун

    08:58 11.08.2025