САЩ обмислят мобилизиране на Националната гвардия във Вашингтон

Американските военни се подготвят за мобилизиране на стотици войници от Националната гвардия във Вашингтон, съобщиха в неделя пред Ройтерс двама американски официални представители, предава News.bg.
По думите им, окончателното решение все още не е взето от президента Доналд Тръмп, но войските вече са в готовност за разполагане.
Един от служителите уточни, че все още няма яснота относно конкретните задачи на войниците. Те могат да бъдат ангажирани както в защита на федералните агенти, така и в изпълнение на административни дейности, за да освободят ресурси за правоприлагащите органи.
1 Тръмп
Коментиран от #3
07:20 11.08.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 У ГРАДИНАТА НА ДЕМОКРАЦИЯТЯ
07:34 11.08.2025
5 Хм...
Коментиран от #8
07:39 11.08.2025
6 Като Мазепа
07:48 11.08.2025
7 ТРЪМП е срам и позор за Америка
Коментиран от #9
08:20 11.08.2025
8 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #5 от "Хм...":Точно за това е срещата в Аляска Дони ще търси подкрепа от Путин Той знае че ако не реши вътрешните проблеми щатите заминават Единственият който може да помогне е Путин
08:29 11.08.2025
9 Синаолчо Синаолчев село Опицвет
До коментар #7 от "ТРЪМП е срам и позор за Америка":НАРКОкартела СИНАОЛА ще разкаже играта на рижавия маймун
08:58 11.08.2025