САЩ обмислят мобилизиране на Националната гвардия във Вашингтон

Американските военни се подготвят за мобилизиране на стотици войници от Националната гвардия във Вашингтон, съобщиха в неделя пред Ройтерс двама американски официални представители, предава News.bg.

По думите им, окончателното решение все още не е взето от президента Доналд Тръмп, но войските вече са в готовност за разполагане.

Един от служителите уточни, че все още няма яснота относно конкретните задачи на войниците. Те могат да бъдат ангажирани както в защита на федералните агенти, така и в изпълнение на административни дейности, за да освободят ресурси за правоприлагащите органи.