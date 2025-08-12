Новини
Поне 13 души загинаха в две автобусни катастрофи в Перу

12 Август, 2025 05:24, обновена 12 Август, 2025 04:26

Превишената скорост, лошите пътни условия, липсата на знаци и слабия контрол на движението са основните причини за пътните инциденти в страната

Поне 13 души загинаха в две автобусни катастрофи в Перу - 1
Снимка: YouTube - архив
Най-малко 13 души загинаха, а над 60 души са ранени при две отделни автобусни катастрофи в южната част на Перу, предаде Франс прес, цитирана от БТА, като се позова на местните власти.

Смъртоносен инцидент, при който загинаха 10 души, е станал в планинския район край перуанския град Пуно, когато автобус се е преобърнал и паднал в дере през нощта, съобщи местната прокуратура.

Още 38 души са били ранени в тази катастрофа, съобщиха здравните служби на град Сандия, югоизточно от столицата Лима.

При друг инцидент с автобус в района на град Куско загинаха трима души, а 30 са ранени, съобщи полицията.

В момента и двете катастрофи се разследват от властите.

Превишената скорост, лошите пътни условия, липсата на знаци и слабия контрол на движението са основните причини за пътните инциденти в Перу.


Перу
