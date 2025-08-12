Бунтовници нападнаха лагер за разселени в Судан и убиха над 40 души

Въоръжената групировка Сили за бърза подкрепа (СБП), която воюва срещу суданската армия, нападна лагер за разселени хора в Северен Дарфур, като уби над 40 души и рани най-малко 19, предаде Франс прес, цитирана от БТА, позовавайки се на служители от местни спасителни служби.

Бойците на СБП атакуваха лагера "Абу Шук" и откриха огън срещу цивилни в домовете им и по улиците, съобщи звеното за извънредни ситуации на лагера.

Нападението бе извършено в момент, когато бойците на групировката напредват към Ел Фашер – последния град в региона Дарфур в Западен Судан, който все още е под контрола на армията.

Това е второто нападение на СБП срещу Ел Фашер и съседните лагери за разселени хора през последните месеци след изтеглянето на бунтовниците от столицата Хартум през март.

През април голяма офанзива на СБП близо до лагера "Замзам" принуди десетки хиляди разселени хора отново да бягат, припомня АФП. Много от тях намериха убежище в Ел Фашер.

Бунтовниците сега контролират почти целия регион Дарфур, а заедно със съюзниците си - и някои райони в Южен Судан, докато армията държи северната, източната и централната част на страната.

Конфликтът, който започна през април 2023 г., е станал причина за смъртта на десетки хиляди хора, а милиони са разселени или принудени да заминат за чужбина, което бе определено от ООН като "най-тежката хуманитарна криза в света".

Миналата година беше обявен глад в три лагера в района на Ел Фашер, включително в "Абу Шук".

Ожесточени сражения се водят между конгоанската армия и бунтовническата групировка M23 в източната част на ДР Конго, въпреки подписаната през юли декларация за принципите на прекратяване на бойните действия, предаде агенция Франс прес, цитирана от БТА, като се позова на службите за сигурност на страната.

От възникването си през 2021 г. подкрепяната от Руанда въоръжена групировка М23 е превзела обширни територии в източната част на ДР Конго, която е богата на природни ресурси, както и големите градове Гома през януари и Букаву през февруари.

Правителството на ДР Конго и бунтовниците от М23 подписаха с посредничеството на катарските власти декларация за принципите на прекратяване на бойните действия, в която двете страни потвърдиха "ангажимента си за трайно прекратяване на огъня".

Декларацията, в която е упоменато, че двете страни се ангажират до 18 август да подпишат мирно споразумение, се състоя на официална церемония в Доха на 19 юли след продължило месеци наред посредничество от страна на Катар. Преговорите започнаха през април, отбелязва Ройтерс.

Тези ангажименти обаче не сложиха край на насилието в източната част на ДР Конго, където продължават сблъсъците между М23 и свързани с Киншаса местни милиции.