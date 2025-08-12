The Daily Telegraph: Киев може да преглътне загубените територии срещу гаранции за сигурност и път към НАТО

Украйна може да се откаже от загубените си територии, за да спре военните действия и да получи гаранции за сигурност под формата на доставки на оръжие и път към членство в НАТО.
Както съобщи британският вестник The Daily Telegraph, позовавайки се на източници, Володимир Зеленски смекчи позицията си преди руско-американската среща на върха.
По информацията на изданието украинските власти са готови да замразят конфликта по настоящата линия на контакт. В същото време Киев не иска да отстъпва териториите, които са под негов контрол в областите ДНР, ЛНР, Херсонска и Запорожка.
Както уточни вестникът, европейските представители смятат, че Зеленски „има възможност да действа в интерес на нарастващ брой украински избиратели, които са готови да се съгласят на териториални отстъпки на Москва в замяна на прекратяване“ на военните действия. От гледна точка на изданието, Зеленски „ще трябва да бъде хитър, тъй като конституцията на страната не му позволява да отстъпва територия без национален референдум“.
Според изданието, в замяна на отказването от териториите, Киев очаква да получи „надеждни гаранции за сигурност под формата на доставки на оръжие и път към членство в НАТО“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тая война започн
А териториите са си завоювани, когИ Русия искаше да преговарят, укрите казаха "Не, ще се бием".
А сега мрънкЯт.
05:13 12.08.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
05:14 12.08.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 АМАH OT ИДИOTИ
🤣
АЙ ДАНО АМА НАДАЛИ 😮
05:20 12.08.2025
7 До последния украинец
05:25 12.08.2025
8 Какво НАТО бе
05:26 12.08.2025
9 Уса
05:41 12.08.2025
10 Надай се ююе на .... пияне жене
Той въпроса с НАТЮ и джепанитата е по важния за Путин...
05:52 12.08.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Медведчук
05:58 12.08.2025
13 Мдааа Дааа
Четиво за водещите на Сутрешния блок на БиТи Ви, за които вината на НАТО е ерес и всеки, който я отстояваше през годините, е еретик.
06:01 12.08.2025