Новини
Свят »
Великобритания »
The Daily Telegraph: Киев може да преглътне загубените територии срещу гаранции за сигурност и път към НАТО
  Тема: Украйна

The Daily Telegraph: Киев може да преглътне загубените територии срещу гаранции за сигурност и път към НАТО

12 Август, 2025 05:00, обновена 12 Август, 2025 05:07 739 13

  • украйна-
  • русия-
  • територии-
  • мир-
  • нато

Володимир Зеленски е смекчил позицията си преди руско-американската среща на върха, пише британското издание

The Daily Telegraph: Киев може да преглътне загубените територии срещу гаранции за сигурност и път към НАТО - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна може да се откаже от загубените си територии, за да спре военните действия и да получи гаранции за сигурност под формата на доставки на оръжие и път към членство в НАТО.

Както съобщи британският вестник The Daily Telegraph, позовавайки се на източници, Володимир Зеленски смекчи позицията си преди руско-американската среща на върха.

Още новини от Украйна

По информацията на изданието украинските власти са готови да замразят конфликта по настоящата линия на контакт. В същото време Киев не иска да отстъпва териториите, които са под негов контрол в областите ДНР, ЛНР, Херсонска и Запорожка.

Както уточни вестникът, европейските представители смятат, че Зеленски „има възможност да действа в интерес на нарастващ брой украински избиратели, които са готови да се съгласят на териториални отстъпки на Москва в замяна на прекратяване“ на военните действия. От гледна точка на изданието, Зеленски „ще трябва да бъде хитър, тъй като конституцията на страната не му позволява да отстъпва територия без национален референдум“.

Според изданието, в замяна на отказването от териториите, Киев очаква да получи „надеждни гаранции за сигурност под формата на доставки на оръжие и път към членство в НАТО“.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тая война започн

    22 2 Отговор
    за да не стане Украйна член на НАТО, тия си продължават.
    А териториите са си завоювани, когИ Русия искаше да преговарят, укрите казаха "Не, ще се бием".
    А сега мрънкЯт.

    05:13 12.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    11 0 Отговор
    Надява се...ама няма да стане.Зеля е изпята песен.

    05:14 12.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 АМАH OT ИДИOTИ

    7 5 Отговор
    OCPAЙНА В НАТО ?!
    🤣
    АЙ ДАНО АМА НАДАЛИ 😮

    05:20 12.08.2025

  • 7 До последния украинец

    6 3 Отговор
    Което е останало. Звучи добре Ловска област да влезе в Нато.

    05:25 12.08.2025

  • 8 Какво НАТО бе

    12 2 Отговор
    От преди СВО е ясно, че Украйна никога няма да е в НАТО и ще е от Днепър на запад. И нужно ли бе толкова лъжци и пропаганда, за да загинат толкова хора, а САЩ да печели от това?

    05:26 12.08.2025

  • 9 Уса

    4 1 Отговор
    Ще ги преглътне,като жадна прсттка.В САЩ вече тече пропаганда срещу украинския фашистки режим.Пускат документалните филми от миналото,които демократите бяха забранили

    05:41 12.08.2025

  • 10 Надай се ююе на .... пияне жене

    3 1 Отговор
    "Тате" ша му купи колело.... ама друг път!!!!
    Той въпроса с НАТЮ и джепанитата е по важния за Путин...

    05:52 12.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Медведчук

    2 1 Отговор
    Единственият вариант за бъдещето на украинския народ ще бъде обединението с Русия, заяви в интервю за ТАСС Виктор Медведчук, ръководител на движението „Друга Украйна“ и бивш лидер на забранената партия „Опозиционна платформа – За живот“.

    05:58 12.08.2025

  • 13 Мдааа Дааа

    2 1 Отговор
    "НЮ ЙОРК ТАЙМС НАЙ-ПОСЛЕ ПРИЗНА: РАЗШИРЯВАНЕТО НА НАТО Е ПРИЧИНА ЗА ВОЙНАТА В УКРАЙНА"
    Четиво за водещите на Сутрешния блок на БиТи Ви, за които вината на НАТО е ерес и всеки, който я отстояваше през годините, е еретик.

    06:01 12.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания