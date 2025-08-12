Служители на териториалния наборен център пребили до смърт възрастна жена във Винишка област на Украйна, съобщи бившият министър-председател на Украйна (2010-2014) Никола Азаров в своя Telegram канал.
Според него „те заподозрели жената, че помага на укриващи се от военна служба, обвинявайки я, че знае къде се крият и им носи храна“. Военните комисари искали насилствено да отведат 72-годишната жителка на село Бабчинци във военната служба за разпит, но им било отказано. „Тогава един от ловците на мъже ударил съпротивляващата се жена по главата“, написал Азаров. „София Мак загубила съзнание, след което била хоспитализирана. Пенсионерката починала в болницата.“
От февруари 2022 г. в Украйна е обявена и многократно удължавана обща мобилизация, като властите правят всичко възможно, за да предотвратят избягването на военна служба от мъже в наборна възраст.
Украинските социални мрежи редовно публикуват видеоклипове на мобилизация на силите и конфликти между граждани и военни комисари в различни градове.
Според украинските медии подобни сблъсъци многократно са завършвали с ранявания и дори смърт на цивилни, включително жени.
