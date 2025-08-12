Новини
Бившият премиер на Украйна Азаров: Военните пребиха до смърт 72-годишна жена в търсене на укриващи се от армията
Бившият премиер на Украйна Азаров: Военните пребиха до смърт 72-годишна жена в търсене на укриващи се от армията

12 Август, 2025 05:44, обновена 12 Август, 2025 05:52

София Мак била жител на село Бабчинци край Виница

Бившият премиер на Украйна Азаров: Военните пребиха до смърт 72-годишна жена в търсене на укриващи се от армията - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Служители на териториалния наборен център пребили до смърт възрастна жена във Винишка област на Украйна, съобщи бившият министър-председател на Украйна (2010-2014) Никола Азаров в своя Telegram канал.

Според него „те заподозрели жената, че помага на укриващи се от военна служба, обвинявайки я, че знае къде се крият и им носи храна“. Военните комисари искали насилствено да отведат 72-годишната жителка на село Бабчинци във военната служба за разпит, но им било отказано. „Тогава един от ловците на мъже ударил съпротивляващата се жена по главата“, написал Азаров. „София Мак загубила съзнание, след което била хоспитализирана. Пенсионерката починала в болницата.“

От февруари 2022 г. в Украйна е обявена и многократно удължавана обща мобилизация, като властите правят всичко възможно, за да предотвратят избягването на военна служба от мъже в наборна възраст.

Украинските социални мрежи редовно публикуват видеоклипове на мобилизация на силите и конфликти между граждани и военни комисари в различни градове.

Според украинските медии подобни сблъсъци многократно са завършвали с ранявания и дори смърт на цивилни, включително жени.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Още може 👍

    18 13 Отговор
    Дoлнoпpoбнaта ви прокремълска пропаганда няма граници...

    Коментиран от #6, #10

    05:56 12.08.2025

  • 2 ЕС подкрепя

    13 14 Отговор
    убийците на жени. Затова скоро ще се разпадне

    Коментиран от #5

    05:56 12.08.2025

  • 3 Демокрация

    8 13 Отговор
    .....Демокрация сър

    05:58 12.08.2025

  • 4 На плаж са

    8 12 Отговор
    укриват се по плажовете баровете и дискотеки на Сънито и Златните, Варна и Бургас

    05:59 12.08.2025

  • 5 Някоя снимка или видео

    12 9 Отговор

    До коментар #2 от "ЕС подкрепя":

    няма ли с "пребитата" 72 годишна жена?
    Или само голи думи от една руска тротинетка? На този ли руски слуга да вярваме?

    Коментиран от #8

    06:01 12.08.2025

  • 6 Добрутро

    7 12 Отговор

    До коментар #1 от "Още може 👍":

    проусръински бУУ....клуци

    как спахте ???!
    сънувахте ли Аляска ???!

    06:01 12.08.2025

  • 7 МАЙДАН

    8 12 Отговор
    Съд за Зеления клоун !

    06:01 12.08.2025

  • 8 Е нямма

    7 3 Отговор

    До коментар #5 от "Някоя снимка или видео":

    видео няма снимка. .....
    Туй да не ти е Буча с "труповете" пафкащи цигари......

    Още новини от и за уср@йна ???!

    Коментиран от #9

    06:05 12.08.2025

  • 9 Еми дай тогава видео от Буча

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от "Е нямма":

    да видим тия трупове как "оживяват".

    06:08 12.08.2025

  • 10 ТАС

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Още може 👍":

    Сигурен ли си че е пропаганда?
    Подобни неща съм чувал от украинци в България. Някои са избягали точно защото са станали свидетели на подобни неща.
    Обикновено подобни ловци, са от полезните за власта луди.

    В днешно време няма идеи за които хората да се бият, а само курумпирани политически елити.
    Дори тирана Сталин е живял направо, като монах сравнение с палатите на днешните политически елити.
    И хората виждат това и не искат да умират за да може някой да граби децата и семейството му.

    06:11 12.08.2025

  • 11 Някой. си там

    4 1 Отговор
    Защо нашите евро-атлантически талибани не започнат да ги залавят така и да ги пращат в Украйна да се бият?? Не може тези помияри да се зъбят на Русия само по форумите,

    06:12 12.08.2025

