Аляска и руските ѝ корени: защо Путин и Тръмп се срещат там
  Тема: Украйна

Аляска и руските ѝ корени: защо Путин и Тръмп се срещат там

12 Август, 2025 14:05 1 355 51

Според различни медийни публикации преди срещата на върха с Тръмп Путин е поискал Русия да получи пълен контрол над източните украински области Донецк и Луганск

Аляска и руските ѝ корени: защо Путин и Тръмп се срещат там - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Русия и Аляска са исторически свързани от времената на император Александър Втори. Днес обаче отношенията между американския щат и Москва са твърде хладни. Защо Путин и Тръмп ще се срещнат именно там и какво се очаква?

В петък - 15 август - се очаква Владимир Путин да пристигне в Аляска. Руската държава е исторически свързана с най-големия по площ американски щат. До 1867 година, когато император Александър Втори решава да продаде на САЩ Аляска за 7,2 милиона долара, територията е в пределите на Руската империя.

Войната в Украйна нанесе тежък удар в отношенията

„Руската култура и руската история са вкоренени в Аляска“, коментира пред ДВ Брандън Бойлан от Университета на Аляска във Феърбанкс. „Има много остатъци от руското наследство“, допълва той.

Въпреки че едно малко рускоезично малцинство продължава и днес да живее там, а в най-големия град Анкоридж все още може да бъде намерен руски магазин, Путин надали може да се надява на топло посрещане. Докато в края на Студената война Аляска играеше роля на посредник за размразяването на отношенията между Вашингтон и Москва, след руската инвазия в Украйна нещата се промениха.

Дейвид Рамсър, бивш съветник на двама губернатори на Аляска, коментира пред „Ню Йорк Таймс“, че обстановката за срещата на върха е напрегната, тъй като историческата „близост“ между жителите на северния американски щат и руснаците е отслабнала след руската инвазия в Украйна.

Анкоридж и Магадан вече не са побратимени градове

В миналото руски политици са апелирали за връщането на бившите руски територии, които до голяма степен остават игнорирани от жителите на Аляска. Войната в Украйна обаче ги е разтревожила, коментира Брандън Бойлан. „Ако напрежението между САЩ и Русия се засили, мисля, че отново ще го усетим най-силно в Аляска“, казва той.

Местните власти в Анкоридж прекратиха десетилетните си отношения на „побратимени градове“ със сибирския град Магадан през 2023 година, като заявиха, че не могат „да си затварят очите за действията на руското правителство“. Общинският съвет на Анкоридж също така призова за премахването на всички символи на побратимяването. В същото време Джуно, столицата на щата, продължава да е побратимен град с Владивосток.

Защо точно в Аляска?

Външнополитическият съветник на Путин Юрий Ушаков коментира, че Аляска е „напълно логичен избор“ за срещата с Тръмп. Всъщност и за двамата президенти - Путин и Тръмп - пътуването ще отнеме поне 8-9 часа, коментира кореспондентът на „Гардиън“ Дан Сабах. Очевидно има други причини това място да бъде избрано.

Аляска е много отдалечена както от Украйна, така и от Европа като цяло. Освен това е сигурно място за Путин, срещу когото има издадена заповед за арест от Международния наказателен съд (МНС) заради насилственото депортиране на деца от Украйна в Русия. Нито Русия, нито САЩ признават МНС, а самолетът на Путин няма да премине над „неприятелска“ територия.

Едва четвъртата среща на върха от 2010 година насам

Срещите на върха между САЩ и Русия, а преди това между САЩ и СССР, обикновено са се провеждали в северни градове. През 2018 г. Тръмп и Путин се срещнаха за последен път в Хелзинки. Тогава американският лидер заяви, че вярва повече на руския си колега, отколкото на собствените си разузнавателни агенции, що се отнася до твърденията за руска намеса в изборите на САЩ през 2016 година.

През 1986 година Роналд Рейгън и Михаил Горбачов обсъждаха в Рейкявик ограничаването на ядрените оръжия, но така и не успяха да постигнат съгласие. През 1998 година, в период, в който срещите на върха между двете страни бяха по-чести, Бил Клинтън и Борис Елцин се видяха в Бирмингам и Шропшир. Тогава Русия току-що беше се присъединила към Г-8.

Днес обаче нито ядреното разоръжаване, нито сътрудничеството в рамките на Г-8 са на дневен ред. И двете държави попълват ядрените си арсенали, а организацията днес се казва Г-7, след като Русия беше изключена заради окупацията на Крим.

Срещата в Аляска е едва четвъртата среща на върха между САЩ и Русия от 2010 г. насам. Макар да е възможно преговорите да доведат до спиране на огъня в Украйна, няма много основания за оптимизъм. Войната продължава да се води ожесточено на фронта и в тила, а Русия многократно бомбардира украински градове в последните дни и седмици, обобщава Дан Сабах.

Какво се очаква?

Според различни медийни публикации преди срещата на върха с Тръмп Путин е поискал Русия да получи пълен контрол над източните украински области Донецк и Луганск. Това би означавало Украйна да отстъпи няколко хиляди квадратни километра своя територия и стратегически важни градове.

Тръмп намекна, че може да се говори за размяна на територии между Москва и Киев. Не е ясно обаче какво Русия може да предложи, както и какви гаранции за сигурност ще получи Украйна.

„Украинците няма да предоставят страната си на окупатора“, коментира украинският президент Володимир Зеленски. Той подчерта, че не може да бъде постигнато споразумение без участието на Украйна. Посланикът на САЩ в НАТО Матю Уитакър коментира, че украинският президент може да участва в срещата, макар да няма подобно потвърждение до момента. „Със сигурност не може да има сделка, с която не са съгласни всички участници“, подчерта той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шоо

    11 12 Отговор
    Размяна на Аляска за Украйна.

    Коментиран от #21, #50

    14:08 12.08.2025

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 17 Отговор
    чакайте първо да се срещнат/ за Тръмпягата нямам съмнения , за едно страхливо ботоксово са ми подозренията

    Коментиран от #5

    14:09 12.08.2025

  • 3 Ъхъъъъъ

    14 4 Отговор
    Все ми се струва,че Путин няма да отиде на тази среща.
    Просто ще им се подиграе на НАТОвци и ЕС.

    Коментиран от #9, #22, #39

    14:09 12.08.2025

  • 4 Тръмп обясни

    13 3 Отговор
    За да не ги налазят евроШушумигите.

    14:09 12.08.2025

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 12 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    искате ли да се хванем на бас , че няма да излезе от бункера?

    14:10 12.08.2025

  • 6 Kaлпазанин

    10 1 Отговор
    Тръмп ли отива на среща с Путин в Аляска или Путин го е поканил на среща ,а сега де .ако ще ви мерят п@@@@@@@какеонпонхибаво да си се бият там и граница си имат ,да оставят на мира света ,

    14:10 12.08.2025

  • 7 1488

    1 0 Отговор
    "Защо Путин и Тръмп се срещат там?

    отговора го пише в заглавието
    ама нали знаете - новини не се съобщават, новини се правят
    🦃🐦🐤

    14:11 12.08.2025

  • 8 Трол

    4 2 Отговор
    За да избягат от жегата.

    Коментиран от #41

    14:11 12.08.2025

  • 9 Kaлпазанин

    6 3 Отговор

    До коментар #3 от "Ъхъъъъъ":

    Да не е клоуна да не отиде ,щото лицемерието е типично за тях

    14:12 12.08.2025

  • 10 Шопо

    12 3 Отговор
    Тъпациии, не разбрахте ли че САЩ и Русия са от един отбор и това е още от времето на ВСВ.

    Коментиран от #26

    14:12 12.08.2025

  • 11 интересно

    10 3 Отговор
    Истината е, че няма да има среща в Аляска,а Тръмп ще ходи да се среща с Путин в Русия

    Коментиран от #17

    14:12 12.08.2025

  • 12 ХА-ХА-ХА

    10 7 Отговор
    Зелената въшка кой го пита какво мисли и какво иска ?! Той отдавна е господин Никой , затова и не е поканен на преговори , които касая неговата Държава .

    14:13 12.08.2025

  • 13 Мишел

    7 12 Отговор
    "Срещата в Аляска - още едно унижение за Путин. Същата тази Аляска бе продадена от Русия за жълти стотинки. В крайна сметка се изясни, че не в ОАЕ, където искаше Путин, а в американският щат Аляска, където той ще трябва да отиде на крака при Тръмп. Повечето политически анализатори смятат, че Тръмп неслучайно е избрал Аляска, някога завладяна от руснаците и после безславно продадена на американците."

    14:13 12.08.2025

  • 14 Мечтата на двама олигофрени - ние

    4 9 Отговор
    навремето ви дадохме Аляска, сега вие ни дайте Украйна.

    14:13 12.08.2025

  • 15 Роберт ДеНиро жега

    8 12 Отговор
    За да бъде унижен Путин. Хем на вражеска земя, хем напомняне, ше някога е била руска.

    14:13 12.08.2025

  • 16 Смеееех

    8 9 Отговор
    Пръдльото Путин искал две области а изби един милион руснаци .
    СМЕЕЕЕЕХ

    14:14 12.08.2025

  • 17 Атина Палада

    9 7 Отговор

    До коментар #11 от "интересно":

    Вовата не излиза от бункера! Принцип:))

    Коментиран от #29

    14:16 12.08.2025

  • 18 Хахах

    7 9 Отговор
    Какви руски корени в Аляска? Отровени хора. Ще изкарате целиот свет с руски корени.

    14:17 12.08.2025

  • 19 открийте разликите

    2 2 Отговор
    освен в очилата

    14:18 12.08.2025

  • 20 Копейките на сапун!

    10 11 Отговор
    Преди това разчекнати!

    Коментиран от #27

    14:19 12.08.2025

  • 21 да бе да

    6 6 Отговор

    До коментар #1 от "Шоо":

    Путин трябва да е луд да допусне американско присъствие в Украйна, там да стане европейски и американски протекторат. Ще пробва с всички сили да я превземе и да стане проруска марионетна държава, но цената, която ще плати Русия ще е убийствена.

    14:19 12.08.2025

  • 22 Дякон Унуфрий Араллампиев

    8 4 Отговор

    До коментар #3 от "Ъхъъъъъ":

    Това не е махленска седянка по нашенски ДЕРНЕК Путин има изгода да отиде Така ще стане ясно че никой не може вече да не се съобразява с Русия Другият момент е че Европа трябва да връща парите от плана Маршал Русия трябва да помогне на Тръмп в гражданската война По добре Тръмп отколкото нещо като Харис Щатите са много зле в момента За Света това не е добре Трябва да има конкуренция Трябва да има противопоставяне Иначе се стига до НЕМСКИ КОЛА ОТ ПЛАСТМАСА И ЛАМАРИНА ОТ КОНСЕРВИ Който разбрал разбрал И те така те

    14:20 12.08.2025

  • 23 Голямото прецакване на руснаците

    6 7 Отговор
    Цената на квадратен километър, на която е продадена Аляска от Русия на САЩ, е към днешна дата под 900 щатски долара. Цената, на която е платила Русия, за да окупира частично Донецка област е над 15 000 000 щатски долара за кв. километър. Убитите руски войници дори изобщо не ги слагам в сметката. Ей на това му се казва пълна руска трагедия, глупост и прецакване.

    Коментиран от #43

    14:23 12.08.2025

  • 24 Архимандрисандрит Бибиян

    1 6 Отговор
    У Аляска на Краснов мо ставал на кокалче а на бате Пунде гевреко на казанлъшка поничка!

    14:25 12.08.2025

  • 25 Мишел

    4 6 Отговор
    " Посланикът на САЩ Матю Уитакър в интервю за Newsmax : Главата на Путин е болна и неадекватна. Той живее извън обективната реалност. "

    Коментиран от #36, #48

    14:26 12.08.2025

  • 26 Атина Палада

    9 3 Отговор

    До коментар #10 от "Шопо":

    Как ще е от времето на ВСВ бре:)Та тази война беше завчера:)))Това е от времето преди САЩ да съществуват..
    Известно е ,че Руската Империя помага за създаването и независимостта на САЩ..По късно отново руската армия помага на САЩ при гражданската им война ..
    Знаеш ли защо някога Клинтън подари на Путин американското знаме с 39 щата?

    Коментиран от #35

    14:27 12.08.2025

  • 27 бай копей

    5 0 Отговор

    До коментар #20 от "Копейките на сапун!":

    А моеш ли ми яде разчекнатия ?

    14:27 12.08.2025

  • 28 Един

    1 5 Отговор
    Путята взе да си въобразява разни неща и не вижда, че го е...ават с Аляска. Работят го с комплексите му за величие.

    14:28 12.08.2025

  • 29 Атина Палада

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Атина Палада":

    А Тръмп каза пред техни репортери,че на 15.08.заминавал в Русия на среща с Путин..Явно има Аляска за Русия;)))Дали знае ,че Аляска не е в Русия:)))) Той (Тръмп) и сега научил,че индианците в САЩ не били дошли от Индия:)))

    Коментиран от #33

    14:32 12.08.2025

  • 30 Горбачов предаде СССР за няколко листа

    1 1 Отговор
    Договори за намаляване на въоръжението ядрено и конвенционално
    И остави работническата класа на улицата

    14:33 12.08.2025

  • 31 Я пък тоя

    2 1 Отговор
    "защо Путин и Тръмп се срещат там"
    Защото могат.

    14:33 12.08.2025

  • 32 Търновец

    2 2 Отговор
    Аляска няма Руски корени а не е ясно какво наследство са оставили Русите там - тук в Търново освен водка и две три Жигулита друго няма но има все по голяма група Рускоговорящи което е тревожно

    Коментиран от #34

    14:34 12.08.2025

  • 33 Абе буклуко,

    0 1 Отговор

    До коментар #29 от "Атина Палада":

    Ти пиян ли си?

    14:34 12.08.2025

  • 34 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Търновец":

    Ами питай тиквоча.

    14:35 12.08.2025

  • 35 Дякон Унуфрий Араллампиев

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "Атина Палада":

    Защото без Русия сега нямаше да има САЩ в този вид Това са територи на Англия Франция и Мексико Само ПРЕРИЯТА е била на индианците

    14:35 12.08.2025

  • 36 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Мишел":

    А за Мато(Ю)ка коя е реалността?

    14:35 12.08.2025

  • 37 Не знам

    2 1 Отговор
    Путин какво ще иска,ама знам чичо Дони какво ще иска. Ще иска да продава руски нефт и газ на Европейците и неговата фирма да прибира комисионните.Затова няма как европейци да присъстват на тая среща.

    14:36 12.08.2025

  • 38 Рюрик

    2 1 Отговор
    Ще договарят с Вовачкин да продаде и Камчатка!

    Коментиран от #47

    14:36 12.08.2025

  • 39 Вярно

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ъхъъъъъ":

    че страхът му огромен, но американската забрана на руския петрол е нещото, което кара Путин да тича към Аляска и да се яви чинно на срещата. Петролът е последния останал източник на доходи за Русия и без него са загубени.

    14:36 12.08.2025

  • 40 де факто

    1 1 Отговор
    Нито Украйна, нито Ес ги питат какво ще стане и какво ще бъде. Решават го големите. Другите само гледат и приемат фактите.

    14:38 12.08.2025

  • 41 хаха🤣

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Трол":

    Пуся ще се появи в Аляска с руска ушанка, палтенце и руски ботушки № 36, той е с малки крачета, минава към дамската номерация 🤣 🤣 🤣

    14:38 12.08.2025

  • 42 Само питам

    1 3 Отговор
    каква размяна на територии могат да правят укрите с руснаците!
    Ще менкат нещо още не превзето с нещо вече превзето?

    Коментиран от #46

    14:39 12.08.2025

  • 43 Донецк и Крим нямат вода

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Голямото прецакване на руснаците":

    Денис Пушилин: В ДНР вече няма вода. Това, което може да се направи, е да се забави максимално настъпването на пълна катастрофа. Такова заключение излезе след среща на Владимир Путин, премиера на Донецка народна република (ДНР) Денис Пушилин. Вода в Донецк се доставя най-много веднъж на три дни. По-рано Путин нареди доставката на над 80 цистерни от Москва за ДНР, а още 60 да дойдат от "регионите". Пушилин предложи и включване на доброволци в доставката на вода, за да могат те да помагат в носенето на контейнери на жени и възрастни хора.

    14:48 12.08.2025

  • 44 толкова за войната

    1 3 Отговор
    Земята си е руска,а за мотивацията-украинците са намалели двойно,никой не иска да се бие ,дезертират с хиляди.Та толкова за мотивацията.

    14:50 12.08.2025

  • 45 Инж1

    2 0 Отговор
    Е колко е била руска Аляска!?!?!? Какво са построили руснаците в Аляска?!?!?!?
    Просто е била една територия за лов... За 150г. Аляска става един от най-богатите щати!??!?!?!?
    Показателно, нали????

    14:52 12.08.2025

  • 46 Ето това ще му предложи Тръмп.

    2 1 Отговор

    До коментар #42 от "Само питам":

    Русия се отказва от основните си искания за демилитаризация и денацификация на Украйна, както и от частичния контрол на Запорожка и Херсонска области. В замяна на това, ако Украйна се съгласи да изтегли войските си Донецка област, която Русия не успява да окупира и до момента. Дефакто за Русия остава да контролира трите области Донецк, Луганск и Крим, които си контролираше от 2014 г. до преди войната.

    14:52 12.08.2025

  • 47 хаха🤣

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Рюрик":

    трябваше и Си да поканят в Аляска и двамата с Тръмп да натиснат Вовчик да подписва продажбата на Сибир, 1/2 на Китай и 1/2 на САЩ 🤣🤣🤣

    14:59 12.08.2025

  • 48 Архимандрисандрит Бибиян

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Мишел":

    Батьо Пундьо е болен за долен,ма да се разбереме о време- само старателно и ритоално касапландисани се допускат до императорскио кафев бруствер!

    15:01 12.08.2025

  • 49 Баба Гошка

    0 0 Отговор
    Срещат се там, за да не им се натресе непоканен воо нящия зеленяк, нито някой непоканен от клуба на желаещите

    15:02 12.08.2025

  • 50 Брачет,

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Шоо":

    Продаваш , немаш вече Аляска ... Какво не е ясно ?!

    15:06 12.08.2025

  • 51 Последния Шоп

    0 0 Отговор
    Руснаците окупират Аляска 1799 та година Местното население е алуити ,които са езичници,със свой език,бит,култура и до днес .Продават Аляска 1867 ма година Какви руски корени за 68 години Окупация ,като Аляска е американски щат вече 160 години???

    15:27 12.08.2025