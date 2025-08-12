Аляска и руските ѝ корени: защо Путин и Тръмп се срещат там

Русия и Аляска са исторически свързани от времената на император Александър Втори. Днес обаче отношенията между американския щат и Москва са твърде хладни. Защо Путин и Тръмп ще се срещнат именно там и какво се очаква?

В петък - 15 август - се очаква Владимир Путин да пристигне в Аляска. Руската държава е исторически свързана с най-големия по площ американски щат. До 1867 година, когато император Александър Втори решава да продаде на САЩ Аляска за 7,2 милиона долара, територията е в пределите на Руската империя.

Още новини от Украйна

Войната в Украйна нанесе тежък удар в отношенията

„Руската култура и руската история са вкоренени в Аляска“, коментира пред ДВ Брандън Бойлан от Университета на Аляска във Феърбанкс. „Има много остатъци от руското наследство“, допълва той.

Въпреки че едно малко рускоезично малцинство продължава и днес да живее там, а в най-големия град Анкоридж все още може да бъде намерен руски магазин, Путин надали може да се надява на топло посрещане. Докато в края на Студената война Аляска играеше роля на посредник за размразяването на отношенията между Вашингтон и Москва, след руската инвазия в Украйна нещата се промениха.

Дейвид Рамсър, бивш съветник на двама губернатори на Аляска, коментира пред „Ню Йорк Таймс“, че обстановката за срещата на върха е напрегната, тъй като историческата „близост“ между жителите на северния американски щат и руснаците е отслабнала след руската инвазия в Украйна.

Анкоридж и Магадан вече не са побратимени градове

В миналото руски политици са апелирали за връщането на бившите руски територии, които до голяма степен остават игнорирани от жителите на Аляска. Войната в Украйна обаче ги е разтревожила, коментира Брандън Бойлан. „Ако напрежението между САЩ и Русия се засили, мисля, че отново ще го усетим най-силно в Аляска“, казва той.

Местните власти в Анкоридж прекратиха десетилетните си отношения на „побратимени градове“ със сибирския град Магадан през 2023 година, като заявиха, че не могат „да си затварят очите за действията на руското правителство“. Общинският съвет на Анкоридж също така призова за премахването на всички символи на побратимяването. В същото време Джуно, столицата на щата, продължава да е побратимен град с Владивосток.

Защо точно в Аляска?

Външнополитическият съветник на Путин Юрий Ушаков коментира, че Аляска е „напълно логичен избор“ за срещата с Тръмп. Всъщност и за двамата президенти - Путин и Тръмп - пътуването ще отнеме поне 8-9 часа, коментира кореспондентът на „Гардиън“ Дан Сабах. Очевидно има други причини това място да бъде избрано.

Аляска е много отдалечена както от Украйна, така и от Европа като цяло. Освен това е сигурно място за Путин, срещу когото има издадена заповед за арест от Международния наказателен съд (МНС) заради насилственото депортиране на деца от Украйна в Русия. Нито Русия, нито САЩ признават МНС, а самолетът на Путин няма да премине над „неприятелска“ територия.

Едва четвъртата среща на върха от 2010 година насам

Срещите на върха между САЩ и Русия, а преди това между САЩ и СССР, обикновено са се провеждали в северни градове. През 2018 г. Тръмп и Путин се срещнаха за последен път в Хелзинки. Тогава американският лидер заяви, че вярва повече на руския си колега, отколкото на собствените си разузнавателни агенции, що се отнася до твърденията за руска намеса в изборите на САЩ през 2016 година.

През 1986 година Роналд Рейгън и Михаил Горбачов обсъждаха в Рейкявик ограничаването на ядрените оръжия, но така и не успяха да постигнат съгласие. През 1998 година, в период, в който срещите на върха между двете страни бяха по-чести, Бил Клинтън и Борис Елцин се видяха в Бирмингам и Шропшир. Тогава Русия току-що беше се присъединила към Г-8.

Днес обаче нито ядреното разоръжаване, нито сътрудничеството в рамките на Г-8 са на дневен ред. И двете държави попълват ядрените си арсенали, а организацията днес се казва Г-7, след като Русия беше изключена заради окупацията на Крим.

Срещата в Аляска е едва четвъртата среща на върха между САЩ и Русия от 2010 г. насам. Макар да е възможно преговорите да доведат до спиране на огъня в Украйна, няма много основания за оптимизъм. Войната продължава да се води ожесточено на фронта и в тила, а Русия многократно бомбардира украински градове в последните дни и седмици, обобщава Дан Сабах.

Какво се очаква?

Според различни медийни публикации преди срещата на върха с Тръмп Путин е поискал Русия да получи пълен контрол над източните украински области Донецк и Луганск. Това би означавало Украйна да отстъпи няколко хиляди квадратни километра своя територия и стратегически важни градове.

Тръмп намекна, че може да се говори за размяна на територии между Москва и Киев. Не е ясно обаче какво Русия може да предложи, както и какви гаранции за сигурност ще получи Украйна.

„Украинците няма да предоставят страната си на окупатора“, коментира украинският президент Володимир Зеленски. Той подчерта, че не може да бъде постигнато споразумение без участието на Украйна. Посланикът на САЩ в НАТО Матю Уитакър коментира, че украинският президент може да участва в срещата, макар да няма подобно потвърждение до момента. „Със сигурност не може да има сделка, с която не са съгласни всички участници“, подчерта той.