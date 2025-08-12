Зеленски: Украйна няма да се изтегли от Донбас

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви днес, че изключва всякакво изтегляне на украинските войски от Донбас, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Той направи изявлението в навечерието на очакваната в петък среща между президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин, която поражда опасения в Киев, че двамата могат да постигнат споразумение в ущърб на Украйна.

„Няма да се изтеглим от Донбас (източният украински регион, който включва Донецка и Луганска област)“, заяви украинският лидер пред журналисти. Зеленски предупреди, че ако регионът попадне под руски контрол, това ще бъде използвано от Кремъл като трамплин за бъдещи офанзиви и териториални придобивки в Запорожка, Днепропетровска и Харковска област.

По-рано днес, в телефонен разговор с турския президент Реджеп Тайип Ердоган, Зеленски подчерта, че Тръмп и Путин не могат да вземат решения за Украйна без участието на Киев.

Украинският президент определи предстоящото посещение на Путин в американския щат Аляска като лична победа за руския лидер. „Първо, (Путин) ще има среща на американска земя, което според мен е лична победа за него“, коментира Зеленски. По думите му, това ще извади руския президент „от изолацията“ и ще забави налагането на нови американски санкции срещу Русия.

Зеленски съобщи още, че отделни групи руски войници са напреднали с около 10 километра в Източна Украйна, но изрази увереност, че тези части ще бъдат унищожени. Той уточни, че руските войници нямат тежко въоръжение, а само оръжия, които могат да носят, като част от тях вече са били убити или пленени.

По думите на украинския президент, Русия подготвя нови настъпателни операции в три направления по фронта Запорожкото, Покровското (Донецка област) и Новопавловското (Днепропетровска област), без да уточнява подробности.

Той допълни, цитиран от Ройтерс, че е обсъдил предстоящата среща между Тръмп и Путин и с емира на Катар, шейх Тамим бин Хамад Ал Тани.