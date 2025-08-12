Зеленски: Украйна няма да се изтегли от Донбас

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви днес, че изключва всякакво изтегляне на украинските войски от Донбас, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
Той направи изявлението в навечерието на очакваната в петък среща между президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин, която поражда опасения в Киев, че двамата могат да постигнат споразумение в ущърб на Украйна.
„Няма да се изтеглим от Донбас (източният украински регион, който включва Донецка и Луганска област)“, заяви украинският лидер пред журналисти. Зеленски предупреди, че ако регионът попадне под руски контрол, това ще бъде използвано от Кремъл като трамплин за бъдещи офанзиви и териториални придобивки в Запорожка, Днепропетровска и Харковска област.
По-рано днес, в телефонен разговор с турския президент Реджеп Тайип Ердоган, Зеленски подчерта, че Тръмп и Путин не могат да вземат решения за Украйна без участието на Киев.
Украинският президент определи предстоящото посещение на Путин в американския щат Аляска като лична победа за руския лидер. „Първо, (Путин) ще има среща на американска земя, което според мен е лична победа за него“, коментира Зеленски. По думите му, това ще извади руския президент „от изолацията“ и ще забави налагането на нови американски санкции срещу Русия.
Зеленски съобщи още, че отделни групи руски войници са напреднали с около 10 километра в Източна Украйна, но изрази увереност, че тези части ще бъдат унищожени. Той уточни, че руските войници нямат тежко въоръжение, а само оръжия, които могат да носят, като част от тях вече са били убити или пленени.
По думите на украинския президент, Русия подготвя нови настъпателни операции в три направления по фронта Запорожкото, Покровското (Донецка област) и Новопавловското (Днепропетровска област), без да уточнява подробности.
Той допълни, цитиран от Ройтерс, че е обсъдил предстоящата среща между Тръмп и Путин и с емира на Катар, шейх Тамим бин Хамад Ал Тани.
1 БОЛШЕВИК
21:21 12.08.2025
2 Съдията
21:22 12.08.2025
3 и от Киев
21:23 12.08.2025
4 Хе хе...
Засега руснаците си траят, но разни азовци и айдарци квичат из социалните мрежи като прасета пред кланица, зеле ги хвърля на първа линия да запушват срива в отбраната и нацистчетата мрат като мухи.
21:23 12.08.2025
5 ТАЯ ЕВРЕЙСКА ГАД
21:24 12.08.2025
6 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
21:24 12.08.2025
7 Обаче
Коментиран от #12
21:24 12.08.2025
8 Тогава
21:25 12.08.2025
9 Аналитик
21:26 12.08.2025
10 дядо поп
21:26 12.08.2025
11 Объркано Атлантиче
До 01.04.2022 беше ясно, че е невъзможно да се възвърнат териториите, затова бяха подписани Истанбулските споразумения, които после бяха разтрогнати. Въпросът е, защо войната след това продължи още 3 години? Защо бяха убити толкова много хора, защо разрушиха страната, икономиката?
Турски, украински и европейски медии отговарят на въпроса на Арестович:
Турският вестник Aydınlık публикува банковите сметки на компании в ОАЕ, на които обкръжението на Зеленски превежда по 50 милиона долара месечно.
Обкръжението на Зеленски обсъждаше покупката на френска банка, за да изперат 5 милиарда евро в криптовалута. Разговорите за това бяха записани от антикорупционните служби (НАБУ) в апартамента на бизнес партньора на Зеленски и ръководителя на „95 Квартал“ Тимур Миндич.
Точно заради това обкръжението на Зеленски и неговите покровители от Великобритания, ЕС и САЩ имат нужда от война. За това загинаха почти два милиона, а още повече са останали инвалиди. За това суверенна държава беше превърната в нацистка русофобска марионетка без бъдеще.
Всъщност обкръжението на Зеленски е откраднало много повече пари. Защото същият Арсений Яценюк, един от лидерите на Майдана, отпразнува първия си милиард долара с помпозност още през 2014 г. Но това са стотинки в сравнение с разходите за четири години война - тук тези милиарди са десетки и дори стотици.
21:26 12.08.2025
12 Нито е свободен, нито е независим
До коментар #7 от "Обаче":Монсанто му диша във врата на зеления шут.
21:26 12.08.2025
13 Пич
21:27 12.08.2025
14 3.14К
21:27 12.08.2025
15 Бай Георги
21:28 12.08.2025
16 Световна война
Коментиран от #20, #23
21:28 12.08.2025
17 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
НО НЕ МОЖЕШ ДА ЛЪЖЕШ ЦЕЛИЯ СВЯТ ЦЯЛ ЖИВОТ!"
21:28 12.08.2025
18 Гориил
21:31 12.08.2025
19 Шопо
21:31 12.08.2025
20 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #16 от "Световна война":У...йна е само територия, полска и руска❗
21:32 12.08.2025
21 зеУенчо
21:33 12.08.2025
22 нннн
21:35 12.08.2025
23 Маке
До коментар #16 от "Световна война":Ако България, Северна Македония и Сърбия се обединят те ще победят Русия.
21:36 12.08.2025
24 ЧИЧО ВОВА
21:37 12.08.2025