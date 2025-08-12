Новини
Зеленски: Украйна няма да се изтегли от Донбас
12 Август, 2025 21:17, обновена 12 Август, 2025 21:20 721 24

Президентът предупреждава, че контролът на Москва върху региона ще бъде трамплин за нови руски офанзиви

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви днес, че изключва всякакво изтегляне на украинските войски от Донбас, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Той направи изявлението в навечерието на очакваната в петък среща между президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин, която поражда опасения в Киев, че двамата могат да постигнат споразумение в ущърб на Украйна.

„Няма да се изтеглим от Донбас (източният украински регион, който включва Донецка и Луганска област)“, заяви украинският лидер пред журналисти. Зеленски предупреди, че ако регионът попадне под руски контрол, това ще бъде използвано от Кремъл като трамплин за бъдещи офанзиви и териториални придобивки в Запорожка, Днепропетровска и Харковска област.

По-рано днес, в телефонен разговор с турския президент Реджеп Тайип Ердоган, Зеленски подчерта, че Тръмп и Путин не могат да вземат решения за Украйна без участието на Киев.

Украинският президент определи предстоящото посещение на Путин в американския щат Аляска като лична победа за руския лидер. „Първо, (Путин) ще има среща на американска земя, което според мен е лична победа за него“, коментира Зеленски. По думите му, това ще извади руския президент „от изолацията“ и ще забави налагането на нови американски санкции срещу Русия.

Зеленски съобщи още, че отделни групи руски войници са напреднали с около 10 километра в Източна Украйна, но изрази увереност, че тези части ще бъдат унищожени. Той уточни, че руските войници нямат тежко въоръжение, а само оръжия, които могат да носят, като част от тях вече са били убити или пленени.

По думите на украинския президент, Русия подготвя нови настъпателни операции в три направления по фронта Запорожкото, Покровското (Донецка област) и Новопавловското (Днепропетровска област), без да уточнява подробности.

Той допълни, цитиран от Ройтерс, че е обсъдил предстоящата среща между Тръмп и Путин и с емира на Катар, шейх Тамим бин Хамад Ал Тани.


  • 1 БОЛШЕВИК

    31 2 Отговор
    Изчезвай наркоман.

    21:21 12.08.2025

  • 2 Съдията

    30 3 Отговор
    Няма бе, ще ви изгонят просто. А ти със сигурност ще бъдеш съден, в Украйна.😂

    21:22 12.08.2025

  • 3 и от Киев

    18 1 Отговор
    ще те изтегля само чакай

    21:23 12.08.2025

  • 4 Хе хе...

    25 2 Отговор
    Руснаците са пробили мощно и брутално в Донбас както аз навремето в бившата.
    Засега руснаците си траят, но разни азовци и айдарци квичат из социалните мрежи като прасета пред кланица, зеле ги хвърля на първа линия да запушват срива в отбраната и нацистчетата мрат като мухи.

    21:23 12.08.2025

  • 5 ТАЯ ЕВРЕЙСКА ГАД

    23 0 Отговор
    ЩЕ СИ ПОДПИШЕ САМ СМЪРТНАТА. ПРИСЪДА

    21:24 12.08.2025

  • 6 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    19 1 Отговор
    Значи ,ще Ви изритат.Пробив на фронта вече има .

    21:24 12.08.2025

  • 7 Обаче

    3 0 Отговор
    Който иска да е свободен и независим, трябва да се бори за това според възможностите си.

    Коментиран от #12

    21:24 12.08.2025

  • 8 Тогава

    14 0 Отговор
    Ще ви изритат.

    21:25 12.08.2025

  • 9 Аналитик

    14 1 Отговор
    Донбас от петък е изцяло руск

    21:26 12.08.2025

  • 10 дядо поп

    14 1 Отговор
    Ще се изтеглиш не ами и хоро ще играеш , Ганкиното или трита пъти!

    21:26 12.08.2025

  • 11 Объркано Атлантиче

    18 0 Отговор
    Известният украински бивш политик Алексей Арестович пита:
    До 01.04.2022 беше ясно, че е невъзможно да се възвърнат териториите, затова бяха подписани Истанбулските споразумения, които после бяха разтрогнати. Въпросът е, защо войната след това продължи още 3 години? Защо бяха убити толкова много хора, защо разрушиха страната, икономиката?

    Турски, украински и европейски медии отговарят на въпроса на Арестович:
    Турският вестник Aydınlık публикува банковите сметки на компании в ОАЕ, на които обкръжението на Зеленски превежда по 50 милиона долара месечно.

    Обкръжението на Зеленски обсъждаше покупката на френска банка, за да изперат 5 милиарда евро в криптовалута. Разговорите за това бяха записани от антикорупционните служби (НАБУ) в апартамента на бизнес партньора на Зеленски и ръководителя на „95 Квартал“ Тимур Миндич.

    Точно заради това обкръжението на Зеленски и неговите покровители от Великобритания, ЕС и САЩ имат нужда от война. За това загинаха почти два милиона, а още повече са останали инвалиди. За това суверенна държава беше превърната в нацистка русофобска марионетка без бъдеще.
    Всъщност обкръжението на Зеленски е откраднало много повече пари. Защото същият Арсений Яценюк, един от лидерите на Майдана, отпразнува първия си милиард долара с помпозност още през 2014 г. Но това са стотинки в сравнение с разходите за четири години война - тук тези милиарди са десетки и дори стотици.

    21:26 12.08.2025

  • 12 Нито е свободен, нито е независим

    13 1 Отговор

    До коментар #7 от "Обаче":

    Монсанто му диша във врата на зеления шут.

    21:26 12.08.2025

  • 13 Пич

    11 0 Отговор
    Льольо.....ааа.... Зелю пак не знае какво говори ! Връща се към старата работа - смеят му се ! Покровск отидеЕ.... !!!

    21:27 12.08.2025

  • 14 3.14К

    12 0 Отговор
    Терориста наркоман е откарал един микробус чуждестранни журналисти в Чугуев. Ще бомбардира болница и жилищни сгради с много жертви и ще обвини Русия, за да провали преговорите в Аляска. Днес подпали полята около Запорожката АЕЦ, като прелюдия към поредица от терористични акции!

    21:27 12.08.2025

  • 15 Бай Георги

    9 0 Отговор
    Този е мъртъв след срещата на Вовата и Тръмп.

    21:28 12.08.2025

  • 16 Световна война

    1 10 Отговор
    Тази среща няма да има никаква стойност пред света, ако е включено признаване на руската окупация на украинските и кримските земи. Тръмп по-скоро много ще се изложи, той вече се изложи. Украйна няма да даде никакви земи, нито Крим. Така че е време народите и държавите да се научат да се обединят и противопоставят на олигофренията на Америка и Русия.

    Коментиран от #20, #23

    21:28 12.08.2025

  • 17 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    9 0 Отговор
    " Можеш да лъжеш един човек цял живот, можеш да лъжеш един ден целия свят,
    НО НЕ МОЖЕШ ДА ЛЪЖЕШ ЦЕЛИЯ СВЯТ ЦЯЛ ЖИВОТ!"

    21:28 12.08.2025

  • 18 Гориил

    5 0 Отговор
    В този случай ще бъдете насила извадени за ухото.

    21:31 12.08.2025

  • 19 Шопо

    6 1 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    21:31 12.08.2025

  • 20 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "Световна война":

    У...йна е само територия, полска и руска❗

    21:32 12.08.2025

  • 21 зеУенчо

    3 0 Отговор
    не само Донбас и Одеса ще замине където и е мястото

    21:33 12.08.2025

  • 22 нннн

    1 0 Отговор
    Ами, тогава Тръмп ще се оттегли от войната. И бездруго предпочита да играе голф, вместо да се занимава с и...ти.

    21:35 12.08.2025

  • 23 Маке

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Световна война":

    Ако България, Северна Македония и Сърбия се обединят те ще победят Русия.

    21:36 12.08.2025

  • 24 ЧИЧО ВОВА

    0 0 Отговор
    КАТО НЕ МОЖЕ ПО ЛЕСНИЯ НАЧИН ЩЕ СТАНЕ ПО ТРУДНИЯ НАЧИН , НО СЛЕД УКРАИНА ЩЕ СЛЕДВА И ЕВРОПА, А ЗА ПУДЕЛЧЕТА КАТО БЪЛГАРИЯ ,ЛИТВАЛ ЛАТВИЯ , ЕСТОНИЯ ТЕ САМИ ЩЕ КЛЕКНАТ ВЕЧЕ НИ ОЧАКВАТ

    21:37 12.08.2025

