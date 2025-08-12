Новини
Орбан: Русия вече е спечелила войната в Украйна
  Тема: Украйна

12 Август, 2025 22:56 535 23

Унгарският премиер критикува ЕС и Запада преди срещата между Тръмп и Путин в Аляска

Орбан: Русия вече е спечелила войната в Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Премиерът на Унгария Виктор Орбан заяви днес, че Русия вече е спечелила войната в Украйна, съобщи Ройтерс. Думите му идват дни преди насрочената за петък среща между американския президент Доналд Тръмп и руския държавен глава Владимир Путин, предава БТА.

Орбан, който управлява страната от 2010 г., често е критикуван от европейски лидери заради близките си връзки с Москва и за противопоставянето си на военната помощ за Киев. Това се случва на фона на трудното възстановяване на унгарската икономика след период на шокова инфлация.

В интервю за YouTube канала Patriot унгарският премиер заяви:
„В момента говорим сякаш развитието на войната е с отворен край, но то не е. Украинците загубиха войната. Русия спечели тази война. Единственият въпрос е кога и при какви обстоятелства Западът ще признае това и какъв ще е резултатът.“

Унгария, която разчита основно на руски енергийни доставки, отказва да изпраща оръжия на Украйна и е твърд противник на нейното членство в ЕС, аргументирайки се, че то ще навреди на унгарските земеделци и ще предизвика икономически хаос.

Орбан подчерта, че Европа е пропуснала шанса да преговаря с Путин по време на администрацията на Джо Байдън и сега рискува бъдещето ѝ да бъде решено без нейно участие. „Ако не си на масата за преговори, значи си в менюто“, коментира той.

Премиерът обясни, че отказът му да подкрепи последното общо изявление на ЕС за Украйна се дължи на факта, че според него то кара Европа да изглежда „абсурдно и жалко“. „Когато двама лидери (американският и руският) седнат да преговарят и ти не си поканен, не трябва да звъниш, да тичаш или да крещиш отвън“, заключи Орбан.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 14 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Русия вече е спечелила войната

    6 7 Отговор
    Но някой е забравил да каже на украинците.

    Коментиран от #15, #18

    22:59 12.08.2025

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 6 Отговор
    мда..пък в теб няма нищо Боливудско

    22:59 12.08.2025

  • 3 Възраждане

    12 7 Отговор
    Правилно. Русия де факто и де юре печели всяка една война. Няма сила на света, която би победила Русия. Който не е с тях е против тях и тежко и горко им. А Унгария е с победителите и ги очаква светло бъдеще. Не е късно и България да стане част от непобедимата Руска Федерация

    Коментиран от #9, #11

    22:59 12.08.2025

  • 4 Иди на

    2 7 Отговор
    Зебрата и фламингото под крадливите ръчички и заминавай за руzия

    Коментиран от #20

    23:00 12.08.2025

  • 5 Унгарският циганин

    4 6 Отговор
    Е пътник

    23:02 12.08.2025

  • 6 Русия може да

    2 3 Отговор
    спечели войната, единствено и само, когато постигне поставените цели :

    1. Смяна на Киевския режим, както го наричат в Кремъл / и по-конкретно в Украйна да няма прозападно правителство/.
    2. Демилитаризация на Украйна / разоръжаване и в Украйна да няма военни заводи, производства на оръжия и т.н/

    23:02 12.08.2025

  • 7 Само питам

    5 1 Отговор
    И що толкова ги боли щатско-турските подлоги , когато някой им каже истината !? 😟 Русия и справедливостта тържествуват ! Ще променят ли нещо центаджийчетата , или карат по инерция ?

    23:03 12.08.2025

  • 8 Прав е Орбан

    4 1 Отговор
    Само той и Фицо останаха европейци. Всичко останало унищожава Европа.

    23:03 12.08.2025

  • 9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "Възраждане":

    искаш ли да те запозная с 1 раЗкиня , да си направиш сеф тето? да не се влюбиш , ей!!!

    23:03 12.08.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ДХАХАХХА

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Възраждане":

    Тебе ще те пратим на момента за да станеш от ,,непобедимата сила,,

    23:04 12.08.2025

  • 12 за съжаление на русофилите

    2 4 Отговор
    вече се видя, че Русия никога няма да може да спечели тази война. просто някой в Кремъл подведе Путин, че е възможно нещо да направят, но претърпяха пълно фиаско :)))

    23:04 12.08.2025

  • 13 Злобното Джуджи

    3 4 Отговор
    Русия спечели 400 000 трупа, наградите на Достоевски и вечни подигравки в коментарита на Факти.
    СТЬIДНО тварищи, очень СТЬIДНО 😁

    Коментиран от #17

    23:04 12.08.2025

  • 14 Вики Жабата

    2 5 Отговор
    Тоя е велик обаче. Направи Унгария последна в ЕС и България я изпревари. "Умен" и "компетентен" политик 🤣🤣😁

    23:04 12.08.2025

  • 15 Град Козлодуй

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Русия вече е спечелила войната":

    Грешиш приятел. От руснак войник не става, в това е проблема.

    23:05 12.08.2025

  • 16 Мизаряк

    1 2 Отговор
    Ти си една мизерна руска к…ва

    23:05 12.08.2025

  • 17 Димитринчо

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Злобното Джуджи":

    Повечко са.

    23:06 12.08.2025

  • 18 УжасТ

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Русия вече е спечелила войната":

    Англосаксонците и Турция ще продължат да мобилизират украинци и да ги пращат на смърт .

    23:06 12.08.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Розовото фламинго си ти

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Иди на":

    и все още очакваш някакви светли за Украйна дни.
    Украйна умря 2014 когато гризна курабийката. И все още не я изпуска орално.

    23:07 12.08.2025

  • 21 Владимир Ботоксович Пудинг

    0 0 Отговор
    Тоя е по-калпав и от Пиздюхин. Смятайте за какво убито парче става на въпрос 😂

    23:07 12.08.2025

  • 22 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 23 фен на Орбан

    0 0 Отговор
    Ех,Орбане,защо не си се родил българин?Друг щеше да е животът ни.Защитени срещу ордите мигранти.Смел и решителен,милее за родината си.Такова мамката на всички.Ех,Орбане,защо не си се родил българин?

    23:09 12.08.2025

