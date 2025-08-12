Орбан: Русия вече е спечелила войната в Украйна

Премиерът на Унгария Виктор Орбан заяви днес, че Русия вече е спечелила войната в Украйна, съобщи Ройтерс. Думите му идват дни преди насрочената за петък среща между американския президент Доналд Тръмп и руския държавен глава Владимир Путин, предава БТА.
Орбан, който управлява страната от 2010 г., често е критикуван от европейски лидери заради близките си връзки с Москва и за противопоставянето си на военната помощ за Киев. Това се случва на фона на трудното възстановяване на унгарската икономика след период на шокова инфлация.
В интервю за YouTube канала Patriot унгарският премиер заяви:
„В момента говорим сякаш развитието на войната е с отворен край, но то не е. Украинците загубиха войната. Русия спечели тази война. Единственият въпрос е кога и при какви обстоятелства Западът ще признае това и какъв ще е резултатът.“
Унгария, която разчита основно на руски енергийни доставки, отказва да изпраща оръжия на Украйна и е твърд противник на нейното членство в ЕС, аргументирайки се, че то ще навреди на унгарските земеделци и ще предизвика икономически хаос.
Орбан подчерта, че Европа е пропуснала шанса да преговаря с Путин по време на администрацията на Джо Байдън и сега рискува бъдещето ѝ да бъде решено без нейно участие. „Ако не си на масата за преговори, значи си в менюто“, коментира той.
Премиерът обясни, че отказът му да подкрепи последното общо изявление на ЕС за Украйна се дължи на факта, че според него то кара Европа да изглежда „абсурдно и жалко“. „Когато двама лидери (американският и руският) седнат да преговарят и ти не си поканен, не трябва да звъниш, да тичаш или да крещиш отвън“, заключи Орбан.
