Москва: Киев готви провокации, за да провали срещата в Аляска. ВСУ може да ударят гъсто населен район на Харков

13 Август, 2025 04:24, обновена 13 Август, 2025 04:31

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Престъпните провокации вече са се превърнали в почерк на киевския режим. Това каза пред журналисти говорителят на руското външно министерство Мария Захарова във връзка с твърденията от по-рано на руското министерство на отбраната, че Киев подготвя провокации, за да провали срещата между Путин и Тръмп в Аляска, която ще се проведе в Анкъридж, предаде ФОКУС.

"Това вече се е превърнало в техен престъпен почерк", подчерта дипломатът.

Според МО на Русия и няколко техни източника въоръжените сили на Украйна са планирали удар по един от гъсто населените жилищни райони в Харковска област, който ще трябва незабавно да бъде "записан" от "вносни западни журналисти". Киев ще се опита да обвини руските въоръжени сили, за да създаде негативен медиен фон и условия за прекъсване преговорите, се казва още в изявлението, пише ТАСС.

Министър-председателката на Латвия Евика Силиня обяви, че страната ѝ ще се включи най-малко с 2 милиона евро в новата инициатива на НАТО за оръжейни доставки за Киев с покупки от САЩ, наречена "Списък с първостепенните нужди на Украйна" (Prioritized Ukraine Requirements List, PURL), предаде Укринфром, цитирана от БТА.

Латвийските министри са обсъдили въпроса за приноса на балтийската държава на заседание при закрити врата, уточнява агенцията.

"Сумата, с която Латвия ще допринесе за закупуване на американски оръжия за Украйна, все още не е уточнена, но няма да бъде по-малко от два милиона евро", каза Силиня.

Украинският президент Володимир Зеленски имаше разговор миналата седмица с латвийския си колега Едгарс Ринкевичс, по време на който е получил уверението, че Латвия ще се присъедини към инициативата на НАТО.

"Латвия е готова да се присъедини. Благодаря ви!", написа тогава Зеленски в социалната мрежа "Фейсбук".


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Москва:

    9 5 Отговор
    ВСУ може да ударят гъсто населен район на Харков, а може и да не ударят, а може и ние да го ударим и после да обвиним ВСУ. Ще решим по-късно.

    Коментиран от #8

    04:58 13.08.2025

  • 4 Провокациите

    5 12 Отговор
    идват от Масква,от Кремъл.Там са диверсантите-КГБисти.И докато на някой не му падне пердето да им сложи кръста,тези степни варвари няма да кротнат.

    05:00 13.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 От друга страна

    2 5 Отговор

    До коментар #5 от "И Киев е Руски":

    Москва е монголска

    Коментиран от #9

    05:32 13.08.2025

  • 8 Ха-ха-ха

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Москва:":

    Искаш да кажеш така както ВСУ обстреля един пазар в Украйна нареждайки че руснаците , но ядец, излезе една снимка показваща чия е ракетата и от коя посока идва? След като на такъв актьор като Зелю не се отдаде да заблуди някой ще се отдаде на руснаците.

    05:52 13.08.2025

  • 9 И Киев е Руски

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "От друга страна":

    Това е проблем на монголците

    05:53 13.08.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 И Киев е Руски

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Само напомням, че това е":

    Не че ще се излекуваш но ако си пиеш редовно хаповете ще се чувстваш по добре

    06:02 13.08.2025

  • 12 Да да

    0 4 Отговор
    По същия начин преди три и половина години Киев подготви провокация , сякаш руски войски са нападнали Украйна , и тая провокация все още продължава ! Абе просто долни нацисти ! А другарката Захарова тогава съвсем ясно заяви , че Русия нито има , нито някога е имала такова намерение !

    06:03 13.08.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Н.Колев

    0 3 Отговор
    РУСИЯ Е МНОГО ВЕРОЯТНО ДА НАХЛУЕ ДА ПОЧНЕ ДА УКУПИРА И ДРУГИТЕ БИВШИ СЪВЕТСКИ РЕПУБЛИКИ ТИЯ СА ПО ОПАСНО И ОТ ТЕРОРИСТИТЕ.

    06:17 13.08.2025

