Престъпните провокации вече са се превърнали в почерк на киевския режим. Това каза пред журналисти говорителят на руското външно министерство Мария Захарова във връзка с твърденията от по-рано на руското министерство на отбраната, че Киев подготвя провокации, за да провали срещата между Путин и Тръмп в Аляска, която ще се проведе в Анкъридж, предаде ФОКУС.



"Това вече се е превърнало в техен престъпен почерк", подчерта дипломатът.



Според МО на Русия и няколко техни източника въоръжените сили на Украйна са планирали удар по един от гъсто населените жилищни райони в Харковска област, който ще трябва незабавно да бъде "записан" от "вносни западни журналисти". Киев ще се опита да обвини руските въоръжени сили, за да създаде негативен медиен фон и условия за прекъсване преговорите, се казва още в изявлението, пише ТАСС.

Министър-председателката на Латвия Евика Силиня обяви, че страната ѝ ще се включи най-малко с 2 милиона евро в новата инициатива на НАТО за оръжейни доставки за Киев с покупки от САЩ, наречена "Списък с първостепенните нужди на Украйна" (Prioritized Ukraine Requirements List, PURL), предаде Укринфром, цитирана от БТА.



Латвийските министри са обсъдили въпроса за приноса на балтийската държава на заседание при закрити врата, уточнява агенцията.



"Сумата, с която Латвия ще допринесе за закупуване на американски оръжия за Украйна, все още не е уточнена, но няма да бъде по-малко от два милиона евро", каза Силиня.



Украинският президент Володимир Зеленски имаше разговор миналата седмица с латвийския си колега Едгарс Ринкевичс, по време на който е получил уверението, че Латвия ще се присъедини към инициативата на НАТО.



"Латвия е готова да се присъедини. Благодаря ви!", написа тогава Зеленски в социалната мрежа "Фейсбук".