Бившият премиер на Украйна Азаров: Зеленски няма да успее да провали срещата между Путин и Тръмп
  Тема: Украйна

Бившият премиер на Украйна Азаров: Зеленски няма да успее да провали срещата между Путин и Тръмп

13 Август, 2025 05:19, обновена 13 Август, 2025 05:31 761 4

Избори в страната сега единствено ще създадат копие на режима, смята политикът

Бившият премиер на Украйна Азаров: Зеленски няма да успее да провали срещата между Путин и Тръмп - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Възможностите на руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп за постигане на мир в Украйна са огромни. Това мнение изрази в интервю за ТАСС бившият премиер на Украйна (2010-2014) Никола Азаров, коментирайки предстоящата среща на двамата лидери в Аляска.

„Самият факт, че тази среща е насрочена, вече предизвика огромни очаквания в света, включително и у мен. Възможностите както на Путин, така и на Тръмп по отношение на постигането на мир в Украйна са огромни. Тяхното влияние в света също е голямо“, каза той.

Според Азаров резултатът няма да бъде постигнат много бързо. „Не мисля, че ще се случи мигновено, но бих искал да се надявам, че ще започне да се случва“, добави той.

Володимир Зеленски се опитва да провали срещата на руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп в Аляска, но няма да успее, заяви Азаров.

Провеждането на нормални избори в Украйна в момента е невъзможно, режимът на Зеленски единствено ще възпроизведе свое копие, продължи бившият премиер.

„В момента не са възможни избори. Това е напълно очевидно. Зеленски може да бъде принуден да проведе избори. Съединените щати са напълно способни да осигурят това. Но режимът на Зеленски ще възпроизведе свое второ копие. Изобщо не е необходимо новият лидер да се казва Зеленски, фамилията може да бъде всякаква, а режимът ще остане и ще продължи същата политика на русофобия, нацизъм, бандеровизъм и пропагандиране на война“, каза той.

Смяна на режима в Украйна е възможна само с преходен период, който ще бъде осигурен от Руската федерация и Съединените щати, смята Азаров.

„Те са тези, които могат да осигурят смяна на режима, преходен период, през който ще се формира среда за свободни избори, възстановяване на демократичните права и свободи, връщане на Конституцията на Украйна, възстановяване на опозиционните партии, средствата за масова информация, ликвидиране на тайните затвори и наказателния режим. Когато всички тези условия бъдат изпълнени - мисля, че Тръмп трябва да разбере това - тогава ще бъде възможно да се създаде нормален демократичен режим“, каза той.

Според Азаров Европа не е заинтересована от мир в Украйна, а нейните лидери не са готови да отговорят на въпроси за това какъв режим подкрепят, за разрастващата се корупция, тероризъм, убийства, преследване на опозицията и медиите в Украйна. „Какво ще отговорят на това? Мисля, че още лицемерие. Но ако Тръмп наистина е заинтересован от мир, тогава няма друг начин“, подчерта Азаров.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гориил

    2 6 Отговор
    В такива случаи американските посланици в европейските столици изпращат заплашителни писма до редактори на вестници и информационни агенции, с които изискват да ескалират напрежението и да упражняват натиск.

    Коментиран от #2

    05:39 13.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Гориил

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Да напомним на читателите, че":

    Планът за провокации и подстрекателство преди срещата на върха в Анкъридж е обявен в общи линии, за да не се разобличават, унижават или опозоряват публично водещи европейски лидери.Ако имитацията на удар по жилищни райони на град Чугуев все пак бъде разрешена от Лондон и Париж, всички секретни материали на ФСБ и СВР ще бъдат разкрити, а виновните ще бъдат наказани.

    05:59 13.08.2025

  • 4 Факти

    5 0 Отговор
    Лошото е че ние отново сме от грешната страна !

    06:04 13.08.2025

