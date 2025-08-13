Възможностите на руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп за постигане на мир в Украйна са огромни. Това мнение изрази в интервю за ТАСС бившият премиер на Украйна (2010-2014) Никола Азаров, коментирайки предстоящата среща на двамата лидери в Аляска.

„Самият факт, че тази среща е насрочена, вече предизвика огромни очаквания в света, включително и у мен. Възможностите както на Путин, така и на Тръмп по отношение на постигането на мир в Украйна са огромни. Тяхното влияние в света също е голямо“, каза той.

Според Азаров резултатът няма да бъде постигнат много бързо. „Не мисля, че ще се случи мигновено, но бих искал да се надявам, че ще започне да се случва“, добави той.

Володимир Зеленски се опитва да провали срещата на руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп в Аляска, но няма да успее, заяви Азаров.

Провеждането на нормални избори в Украйна в момента е невъзможно, режимът на Зеленски единствено ще възпроизведе свое копие, продължи бившият премиер.

„В момента не са възможни избори. Това е напълно очевидно. Зеленски може да бъде принуден да проведе избори. Съединените щати са напълно способни да осигурят това. Но режимът на Зеленски ще възпроизведе свое второ копие. Изобщо не е необходимо новият лидер да се казва Зеленски, фамилията може да бъде всякаква, а режимът ще остане и ще продължи същата политика на русофобия, нацизъм, бандеровизъм и пропагандиране на война“, каза той.

Смяна на режима в Украйна е възможна само с преходен период, който ще бъде осигурен от Руската федерация и Съединените щати, смята Азаров.

„Те са тези, които могат да осигурят смяна на режима, преходен период, през който ще се формира среда за свободни избори, възстановяване на демократичните права и свободи, връщане на Конституцията на Украйна, възстановяване на опозиционните партии, средствата за масова информация, ликвидиране на тайните затвори и наказателния режим. Когато всички тези условия бъдат изпълнени - мисля, че Тръмп трябва да разбере това - тогава ще бъде възможно да се създаде нормален демократичен режим“, каза той.

Според Азаров Европа не е заинтересована от мир в Украйна, а нейните лидери не са готови да отговорят на въпроси за това какъв режим подкрепят, за разрастващата се корупция, тероризъм, убийства, преследване на опозицията и медиите в Украйна. „Какво ще отговорят на това? Мисля, че още лицемерие. Но ако Тръмп наистина е заинтересован от мир, тогава няма друг начин“, подчерта Азаров.