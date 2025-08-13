Новини
Историческо: Държавният дълг на САЩ за първи път надхвърли границата от $37 трилиона

13 Август, 2025 06:18, обновена 13 Август, 2025 06:23

37 004 817 625 842,56 долара е общата сума на непогасения държавен дълг към 11 август 2025 г.

Историческо: Държавният дълг на САЩ за първи път надхвърли границата от $37 трилиона - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Държавният дълг на САЩ надхвърли границата от 37 трилиона долара за първи път в историята, сочат данни на Министерството на финансите на САЩ.

37 004 817 625 842,56 долара е общата сума на непогасения държавен дълг към 11 август 2025 г., според уебсайта на министерството.

Според Министерството на финансите, държавният дълг на САЩ е надхвърлил границата от 36 трилиона долара през ноември 2024 г. Границата от 35 трилиона долара беше надхвърлена през юли 2024 г.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Това е нещо нормално

    0 0 Отговор
    за едно консуматорско общество с раздути до безкрай структури на бюджетна издръжка. Същото ни чака и нас.

    06:33 13.08.2025

  • 2 Кой ли дава

    0 0 Отговор
    Още милиарди на САЩ, при този дълг....

    06:36 13.08.2025