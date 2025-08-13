Историческо: Държавният дълг на САЩ за първи път надхвърли границата от $37 трилиона

Държавният дълг на САЩ надхвърли границата от 37 трилиона долара за първи път в историята, сочат данни на Министерството на финансите на САЩ.

37 004 817 625 842,56 долара е общата сума на непогасения държавен дълг към 11 август 2025 г., според уебсайта на министерството.

Според Министерството на финансите, държавният дълг на САЩ е надхвърлил границата от 36 трилиона долара през ноември 2024 г. Границата от 35 трилиона долара беше надхвърлена през юли 2024 г.