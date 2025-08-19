Новини
Свят »
Израел »
60-дневно прекратяване на огъня и частично освобождаване на заложниците в Газа? Израел разглежда отговора на "Хамас"

60-дневно прекратяване на огъня и частично освобождаване на заложниците в Газа? Израел разглежда отговора на "Хамас"

19 Август, 2025 17:55 456 2

  • израел-
  • хамас-
  • газа-
  • бенямин нетаняху-
  • ликуд

Премиерът Нетаняху е под натиск от крайнодесните си партньори Бецалел Смотрич и Итамар Бен-Гвир, които настояват войната да продължи до разгрома на Хамас и анексия на Газа

60-дневно прекратяване на огъня и частично освобождаване на заложниците в Газа? Израел разглежда отговора на "Хамас" - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Израел проучва отговора на Хамас на предложение за 60-дневно прекратяване на огъня и частично освобождаване на израелските заложници в Газа, съобщиха израелски официални лица, цитирани от "Ройтерс".

Потенциалната сделка предвижда освобождаването на половината от пленените израелци срещу палестински затворници и разширяване на хуманитарната помощ.

Според Хамас планът включва размяна на 10 живи и 18 починали заложници срещу 200 палестински затворници в Израел, както и неопределен брой жени и непълнолетни. Египетски източници потвърдиха подробностите и уточниха, че групировката настоява и за освобождаване на стотици задържани в самата Газа. Споразумението предвижда частично изтегляне на израелските сили, които в момента контролират 75% от анклава.

Катарският външнополитически говорител Маджед ал Ансари заяви, че примирието би открило "път към всеобхватно споразумение за прекратяване на войната". Израел вече е приемал подобен план, предложен от американския пратеник Стив Уиткоф, но предишните преговори се провалиха поради несъгласия в детайлите - специфично изтеглянето на израелските сили от анклава.

Докато се водят дискусии, насилието продължава. Израелски обстрел и въздушни удари убиха най-малко 20 души във вторник, съобщиха здравните власти в Газа. Танкове превзеха квартал Зейтун в град Газа и обстрелваха съседния район Сабра, където бяха убити две жени и един мъж. Десетки цивилни останаха блокирани в домовете си.

Плановете на Израел за офанзива в град Газа предизвикаха тревога сред един милион цивилни там и доведоха до масови протести в Израел, където десетки хиляди поискаха сделка за освобождаване на останалите заложници. Очаква се премиерът Бенямин Нетаняху скоро да свика дискусии по предложението, като решение може да има в следващите два дни.

Нетаняху е под натиск от крайнодесните си партньори Бецалел Смотрич и Итамар Бен-Гвир, които настояват войната да продължи до разгрома на Хамас и анексия на Газа. Представител на групировката Изат ел-Решик заяви, че договореното примирие е "временно" и би отворило врата към разговори за край на войната.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    2 1 Отговор
    Освободете заложниците терористи !

    18:00 19.08.2025

  • 2 Данко

    2 0 Отговор
    Путин да прати бродещия по моретата средиземноморски флот на русия начело с Кузя - да подкрепи палестинските си братя и единоверци.

    18:05 19.08.2025