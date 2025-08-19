60-дневно прекратяване на огъня и частично освобождаване на заложниците в Газа? Израел разглежда отговора на "Хамас"

Израел проучва отговора на Хамас на предложение за 60-дневно прекратяване на огъня и частично освобождаване на израелските заложници в Газа, съобщиха израелски официални лица, цитирани от "Ройтерс".

Потенциалната сделка предвижда освобождаването на половината от пленените израелци срещу палестински затворници и разширяване на хуманитарната помощ.

Според Хамас планът включва размяна на 10 живи и 18 починали заложници срещу 200 палестински затворници в Израел, както и неопределен брой жени и непълнолетни. Египетски източници потвърдиха подробностите и уточниха, че групировката настоява и за освобождаване на стотици задържани в самата Газа. Споразумението предвижда частично изтегляне на израелските сили, които в момента контролират 75% от анклава.

Катарският външнополитически говорител Маджед ал Ансари заяви, че примирието би открило "път към всеобхватно споразумение за прекратяване на войната". Израел вече е приемал подобен план, предложен от американския пратеник Стив Уиткоф, но предишните преговори се провалиха поради несъгласия в детайлите - специфично изтеглянето на израелските сили от анклава.

Докато се водят дискусии, насилието продължава. Израелски обстрел и въздушни удари убиха най-малко 20 души във вторник, съобщиха здравните власти в Газа. Танкове превзеха квартал Зейтун в град Газа и обстрелваха съседния район Сабра, където бяха убити две жени и един мъж. Десетки цивилни останаха блокирани в домовете си.

Плановете на Израел за офанзива в град Газа предизвикаха тревога сред един милион цивилни там и доведоха до масови протести в Израел, където десетки хиляди поискаха сделка за освобождаване на останалите заложници. Очаква се премиерът Бенямин Нетаняху скоро да свика дискусии по предложението, като решение може да има в следващите два дни.

Нетаняху е под натиск от крайнодесните си партньори Бецалел Смотрич и Итамар Бен-Гвир, които настояват войната да продължи до разгрома на Хамас и анексия на Газа. Представител на групировката Изат ел-Решик заяви, че договореното примирие е "временно" и би отворило врата към разговори за край на войната.