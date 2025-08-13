Папа Лъв XIV: „Молете се за мир за всички народи“

По време на днешната си обща аудиенция Папа Лъв Четиринадесети отправи призив към вярващите да се молят на Бог за мир във всички страни по света, съобщи италианската новинарска агенция АНСА, предава БТА.
В обръщението си към група полски поклонници папата припомни за свети Максимилиан Мария Колбе, полски свещеник, който пожертвал живота си в концентрационния лагер „Аушвиц“.
„Насърчавам ви да вземете за пример неговата героична жертвоготовност за другите. Чрез неговото застъпничество се молете Бог да дари мир на всички народи, преживяващи трагедията на войната“, заяви Светият отец.
Аудиенцията се проведе в зала „Павел Шести“ заради екстремната жега в Рим, уточни Папа Лъв Четиринадесети.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Например
15:09 13.08.2025
2 Само да не е руски мир
15:10 13.08.2025
3 Гошо
15:10 13.08.2025
4 Щом се молят фашистите
15:12 13.08.2025
5 Защо ние да се молим, нали
15:13 13.08.2025
6 Злобното Джуджи
Именно за това е тази война - руснаците и украинците да станат Хора ))
Коментиран от #8
15:16 13.08.2025
7 Ако ставаше с молитва ...
15:31 13.08.2025
8 Джуджи,слънчице
До коментар #6 от "Злобното Джуджи":Пак ли си тук? Приличаш ми на ИИ, на който са му дали роля да бъде тотален русофоб. Щом можеш в новина за папата да се изкажеш по този начин, значи или ти се плаща или нещо не си в ред, или го играеш балансьор. Нужен си, хубаво е, че те има.
Коментиран от #9
15:36 13.08.2025
9 минаващ
До коментар #8 от "Джуджи,слънчице":Джуджака е като зеления -на всяко гърне - мерудия ...
Коментиран от #10
15:40 13.08.2025
10 иииииии
До коментар #9 от "минаващ":дето го не сееш , там никне !
15:41 13.08.2025