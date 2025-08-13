Папа Лъв XIV: „Молете се за мир за всички народи“

По време на днешната си обща аудиенция Папа Лъв Четиринадесети отправи призив към вярващите да се молят на Бог за мир във всички страни по света, съобщи италианската новинарска агенция АНСА, предава БТА.

В обръщението си към група полски поклонници папата припомни за свети Максимилиан Мария Колбе, полски свещеник, който пожертвал живота си в концентрационния лагер „Аушвиц“.

„Насърчавам ви да вземете за пример неговата героична жертвоготовност за другите. Чрез неговото застъпничество се молете Бог да дари мир на всички народи, преживяващи трагедията на войната“, заяви Светият отец.

Аудиенцията се проведе в зала „Павел Шести“ заради екстремната жега в Рим, уточни Папа Лъв Четиринадесети.