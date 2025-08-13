Новини
Папа Лъв XIV: „Молете се за мир за всички народи“

13 Август, 2025

По време на общата си аудиенция Светият отец призова вярващите да следват примера на свети Максимилиан Колбе и да се молят за край на войните.

Папа Лъв XIV: „Молете се за мир за всички народи“ - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

По време на днешната си обща аудиенция Папа Лъв Четиринадесети отправи призив към вярващите да се молят на Бог за мир във всички страни по света, съобщи италианската новинарска агенция АНСА, предава БТА.

В обръщението си към група полски поклонници папата припомни за свети Максимилиан Мария Колбе, полски свещеник, който пожертвал живота си в концентрационния лагер „Аушвиц“.

„Насърчавам ви да вземете за пример неговата героична жертвоготовност за другите. Чрез неговото застъпничество се молете Бог да дари мир на всички народи, преживяващи трагедията на войната“, заяви Светият отец.

Аудиенцията се проведе в зала „Павел Шести“ заради екстремната жега в Рим, уточни Папа Лъв Четиринадесети.


Ватикан
