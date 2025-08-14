Путин и Ким Чен Ун затвърдиха съюза си преди срещата с Тръмп

Руският президент Владимир Путин потвърди „приятелството“ си със севернокорейския лидер Ким Чен Ун само дни преди планираната среща с американския президент Доналд Тръмп в Аляска на 15 август, съобщи БГНЕС, предава News.bg.
Двамата държавни глави са разговаряли по телефона на 12 август. Според Кремъл, те са изразили ангажимент за развитие на „приятелските отношения, добросъседството и сътрудничеството“. Путин е информирал Ким за подготовката на предстоящите преговори с Тръмп и е споделил информация в контекста на срещата.
Руският президент е похвалил военната подкрепа на Пхенян, включително помощта при „освобождението на територията на Курска област“, където украинската армия проведе кратка офанзива миналата година.
Сътрудничеството между Русия и Северна Корея се засили след изолацията на Москва от Запада заради войната в Украйна. По данни на Киев и Сеул, поне 10 000 севернокорейски войници са били изпратени да се сражават редом с руските сили. Пхенян е доставил и ракети, артилерийски снаряди, както и строителни работници за руски инфраструктурни проекти.
БиБиСи съобщи тази седмица за тежките условия, при които хиляди севернокорейски работници в Русия трудят по строителни обекти, описвани като „робски“.
Телефонният разговор се проведе на фона на нови успехи на руската армия в Украйна, включително внезапно настъпление в района на източния град Добропилия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #4, #6, #8, #21
13:56 14.08.2025
3 Вашето мнение
Коментиран от #10
13:56 14.08.2025
4 Вашето мнение
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ти илитерат си много интересен, ша знаиш.
Коментиран от #9
13:58 14.08.2025
5 И що да не го затвърди
13:59 14.08.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #4 от "Вашето мнение":Той не е илитерат,той е с йододефицит,огромен
14:03 14.08.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Коментиран от #25
14:04 14.08.2025
13 Герой на социалистическия труд.
14:04 14.08.2025
14 дончичо
Независими държави-независима политика
Пробвайте и вие
А де!?
14:04 14.08.2025
15 Хехе
14:04 14.08.2025
16 ПУТИЧ Е ЗАЯВИЛ ПО СНН ЧЕ УВАЖАВА КИМ
До коментар #1 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":а , пък кимчо от своя страна му е пуснал няколко корейки КОИТО МЯУКАТ КАТО СЕ РАЗМНОЖАВАТ !ПУТИН ПЪК МУ Е ПРОБУТАЛ ДВЕ УЧИТЕЛНИЦИ ПО НА 200 КИЛА ПАРЧЕТО ! Е КАК ДА НЕ СИ ДРУЖАТ !
14:06 14.08.2025
17 сериозен
Коментиран от #26
14:08 14.08.2025
18 Вижте ги добре на снимката
14:08 14.08.2025
19 Атина Палада
Коментиран от #30
14:08 14.08.2025
20 Марко Рубио - Държавен секретар на САЩ
Марко Рубио
държавен секретар на САЩ
Хората трябва да разберат, че за президента Тръмп срещата не е отстъпка. Срещата е това, което правите, за да разберете позициите и да вземете решение, да имате всички факти. Няма да е лесно. Тази война означава много за Путин. Искам да кажа, последния месец руснаците загубиха - мисля, че през юли загубиха 60 000 руснаци - не изчезнали и ранени, а мъртви.
Коментиран от #24
14:09 14.08.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 На путя края ще е като на сталин
Неутешима вдовица не плака над ковчега му: той я уби със собствените си ръце преди двадесет години. Съдбата на децата му беше незавидна: след смъртта му синът му беше изпратен в затвора.
Освобождаваха го за малко и после пак го арестуваха. И той умря млад, далеч от любимата си Москва, в бедност и забрава. Генерал, боен пилот, Герой на Съветския съюз. Така се отблагодариха на своя Учител верните слуги на Сталин. Дъщеря му, останала без баща, избяга от СССР и почина в Америка, в психиатрична болница. Стара, полулуда старица, написала прочувствени мемоари, изтъкани от любов и омраза към баща и...
Краят му беше логичен. Никакъв друг край не би могло да има в историята! Старост.Мръсотия. Предателство. Злорадство. И нищо повече.Нищо! Три години по-късно всички негови паметници бяха премахнати. Той беше прокълнат от всички онези, които запазиха поне малко разум. А самият той се превърна в едно от христоматийните въплъщения на световното зло."
14:10 14.08.2025
23 Е, нема чо голем смешник
14:11 14.08.2025
24 Никой не се интересува
До коментар #20 от "Марко Рубио - Държавен секретар на САЩ":от лъжи и глупава пропаганда. Достатъчно сме залети, че и такива като теб да пълнят форумите. САЩ унищожи Украйна, унищожава Европа, той седнал лъжите да им тиражира.
Коментиран от #31
14:12 14.08.2025
25 Камчия е руска ЗАВИНАГИ
До коментар #12 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Ганя, гледа тъпо!
Коментиран от #28
14:12 14.08.2025
26 Атина Палада
До коментар #17 от "сериозен":Няма приятелство !Има взаимоизгодно партньорство...
Путин беше казал,че единственият съюзник на Русия е руската армия...
А при Западния свят ..Кисинджър го обясни :-
"Да си враг на САЩ е опасно,но да си съюзник/партньор е фатално "!
14:13 14.08.2025
27 Циганин от Аспарухово
Коментиран от #32, #33, #35
14:14 14.08.2025
28 Атина Палада
До коментар #25 от "Камчия е руска ЗАВИНАГИ":А малката Москва?:)) и тя ли?
14:15 14.08.2025
29 ДPЪГЛИВЕЦА
14:17 14.08.2025
30 Василевус Полис
До коментар #19 от "Атина Палада":Като почнете да се превъзнасяте с подобни коментари , все едно ,че си му видела и с “сутрешната палатка”…
14:17 14.08.2025
31 Ветеран от протеста
До коментар #24 от "Никой не се интересува":Някой от рашките да опроверга цифрите на Марко Рубио? Кажи мохамеданино? Бункерния си трае само промълви че нямало напразни жертви от тях. Целта оправдавала многото убити!!! Мохамеданин как е?
Коментиран от #42
14:18 14.08.2025
32 съсел ,
До коментар #27 от "Циганин от Аспарухово":Щото в Аспарухово сте все отбор юнаци , от умен - по-умен ...В Максуда и Аспарухово са гетата на Варна ....И той тръгнал да дава преценка за другите ...Ха-ха !
14:18 14.08.2025
33 Атина Палада
До коментар #27 от "Циганин от Аспарухово":Идиоти,сър.Аз съм към американците.
14:19 14.08.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Костя
До коментар #27 от "Циганин от Аспарухово":Знам.
14:19 14.08.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Всеки ден милиарди хора по света
Коментиран от #44
14:22 14.08.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Отец Теофилий
До коментар #37 от "минаващ":Ще повръщашш...да те спипам.
Коментиран от #49
14:23 14.08.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 С пропаганда за глупаци
До коментар #31 от "Ветеран от протеста":се занимават само глупаците.
Коментиран от #45
14:24 14.08.2025
43 Тихо пръдлио!
До коментар #39 от "Няма по голямо доказателство":Марш у кофата при руската помия.
Коментиран от #47
14:25 14.08.2025
44 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #38 от "Всеки ден милиарди хора по света":Точен сте господине 👌Това обяснява факта че нито един боклукк не замина за руският рай.
14:26 14.08.2025
45 Ветеран от протеста
До коментар #42 от "С пропаганда за глупаци":Мохамеданин,опровергай цифрите след като бункерния плъx е съгласен?
Коментиран от #48
14:26 14.08.2025
46 Пак те питам дебил
До коментар #39 от "Няма по голямо доказателство":Защо мразиш Русия и народа й, защо подкрепяш двама психопати
Коментиран от #52
14:26 14.08.2025
47 Е тихо де
До коментар #43 от "Тихо пръдлио!":Що се обаждаш и да показваш патенето на запада да изкарва глупачета да лазят като циганета.
14:27 14.08.2025
48 С пропаганда за глупаци
До коментар #45 от "Ветеран от протеста":се занимават само глупаците. Ко не разбра? 😄
Коментиран от #53
14:28 14.08.2025
49 Ти пък с мозък на манивела
До коментар #40 от "Отец Теофилий":Се праиш на умен. Невръстен мързеливец, крадец. Свали тая диагоналка, че ти пречи на мисълта, глупак
14:29 14.08.2025
50 Ким Чен Ун
14:29 14.08.2025
51 Намират се лесно...
14:30 14.08.2025
52 Мразя глупаците
До коментар #46 от "Пак те питам дебил":ползвани за евтини глупачетата от фашисткият запад, щото са отпадъци и не ми трябват в България. Имае си достатъчно цигани та и тези мизерници.
Коментиран от #55
14:30 14.08.2025
53 Ветеран от протеста
До коментар #48 от "С пропаганда за глупаци":Мохамеданино,махай се явно не можеш да довършиш и едно изречение ,имаш отпаднала умствена недостатъчност. Важното е че рашките мрат като мухи на чужда територия.
Коментиран от #54
14:32 14.08.2025
54 Е кой те спира
До коментар #53 от "Ветеран от протеста":Махай се и освободи България от един мохамеданин ползван от фашисткият запад за евтино глупаче.
14:34 14.08.2025
55 Ветеран от протеста
До коментар #52 от "Мразя глупаците":Правилно те пита колегата !? Отговори дебел?! Защо мразиш обикновените и клети руснаци и сеернокорейци че два психопатс ги обричат на смърт а те са милиардери и живи и здрави! Руснаците и корейците не са ли хора като Американци и Европейци че да им отнемат насилствено и преждевременно животите...? Дебел на квадрат
Коментиран от #57
14:34 14.08.2025
56 1 МИЛИОН И ПОЛОВИНА РУСКИ ТРУПОВЕ
14:36 14.08.2025
57 На глупак не може да отговориш
До коментар #55 от "Ветеран от протеста":Мога само да го питам що е толкова глупав САЩ да го ползва за глупаче докато унищожава Европа? Ко ли му пука на безродно глупаче.
14:37 14.08.2025