Новини
Свят »
Русия »
Путин и Ким Чен Ун затвърдиха съюза си преди срещата с Тръмп

Путин и Ким Чен Ун затвърдиха съюза си преди срещата с Тръмп

14 Август, 2025 13:53 1 194 57

  • владимир путин-
  • ким чен-ун-
  • съюз-
  • среща-
  • доналд тръмп-
  • русия-
  • северна корея

Разговорът между двамата лидери подчерта задълбочаващото се военно и икономическо сътрудничество между Русия и Северна Корея

Путин и Ким Чен Ун затвърдиха съюза си преди срещата с Тръмп - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин потвърди „приятелството“ си със севернокорейския лидер Ким Чен Ун само дни преди планираната среща с американския президент Доналд Тръмп в Аляска на 15 август, съобщи БГНЕС, предава News.bg.

Двамата държавни глави са разговаряли по телефона на 12 август. Според Кремъл, те са изразили ангажимент за развитие на „приятелските отношения, добросъседството и сътрудничеството“. Путин е информирал Ким за подготовката на предстоящите преговори с Тръмп и е споделил информация в контекста на срещата.

Руският президент е похвалил военната подкрепа на Пхенян, включително помощта при „освобождението на територията на Курска област“, където украинската армия проведе кратка офанзива миналата година.

Сътрудничеството между Русия и Северна Корея се засили след изолацията на Москва от Запада заради войната в Украйна. По данни на Киев и Сеул, поне 10 000 севернокорейски войници са били изпратени да се сражават редом с руските сили. Пхенян е доставил и ракети, артилерийски снаряди, както и строителни работници за руски инфраструктурни проекти.

БиБиСи съобщи тази седмица за тежките условия, при които хиляди севернокорейски работници в Русия трудят по строителни обекти, описвани като „робски“.

Телефонният разговор се проведе на фона на нови успехи на руската армия в Украйна, включително внезапно настъпление в района на източния град Добропилия.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    10 16 Отговор
    ако срещата между Тръмп и ботокса беше в РФ , копеите щяха да пишат , че Тръмпягата ще лази на килима , пред господаря на света...не следя кви ги драскат напоследък-безинтересни са ми

    Коментиран от #4, #6, #8, #21

    13:56 14.08.2025

  • 3 Вашето мнение

    16 11 Отговор
    На Ким не могат да му внесат демокрация, щото той има атом за износ

    Коментиран от #10

    13:56 14.08.2025

  • 4 Вашето мнение

    15 4 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ти илитерат си много интересен, ша знаиш.

    Коментиран от #9

    13:58 14.08.2025

  • 5 И що да не го затвърди

    13 7 Отговор
    За разлика от САЩ и Европа които се надцакват и предават, Русия си държи на сътрудничествата. Все статии, които трябва да вменят негативизъм към Русия.

    13:59 14.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    10 4 Отговор

    До коментар #4 от "Вашето мнение":

    Той не е илитерат,той е с йододефицит,огромен

    14:03 14.08.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 5 Отговор
    За мисирките ще има специален съд.Като му дойде времето

    Коментиран от #25

    14:04 14.08.2025

  • 13 Герой на социалистическия труд.

    10 3 Отговор
    Едно време на глобализма му викаха интернационализъм, а на либерализма социализъм. Тия севернокорейци поне не са лицемерни.

    14:04 14.08.2025

  • 14 дончичо

    9 2 Отговор
    И!?
    Независими държави-независима политика
    Пробвайте и вие
    А де!?

    14:04 14.08.2025

  • 15 Хехе

    3 8 Отговор
    След благодарностите към Ленин и Сталин за щастливото детство,от детска градина "Движуха" благодариха и на дедушка Пукин за украинските Карлсон-и,които весело бръмчат и правят фойерверки на покривите.

    14:04 14.08.2025

  • 16 ПУТИЧ Е ЗАЯВИЛ ПО СНН ЧЕ УВАЖАВА КИМ

    4 14 Отговор

    До коментар #1 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    а , пък кимчо от своя страна му е пуснал няколко корейки КОИТО МЯУКАТ КАТО СЕ РАЗМНОЖАВАТ !ПУТИН ПЪК МУ Е ПРОБУТАЛ ДВЕ УЧИТЕЛНИЦИ ПО НА 200 КИЛА ПАРЧЕТО ! Е КАК ДА НЕ СИ ДРУЖАТ !

    14:06 14.08.2025

  • 17 сериозен

    11 2 Отговор
    Защо ,,приятелство ,, е в кавички ?! Та те наистина са приятелски страни !

    Коментиран от #26

    14:08 14.08.2025

  • 18 Вижте ги добре на снимката

    5 8 Отговор
    Хора ли са или примати полу- идиoти?

    14:08 14.08.2025

  • 19 Атина Палада

    11 5 Отговор
    Кимчо е пич:) Като се събуди сутрин и му се прииска да постреля с някоя и друга ракета ..хамериканците право бегат да се крият у бункерите:)))) САЩ само с Кимчо не се заяждат ,защото колко му е да ги изпари:)))

    Коментиран от #30

    14:08 14.08.2025

  • 20 Марко Рубио - Държавен секретар на САЩ

    4 8 Отговор
    За 1 месец 60 хиляди мъртви руснаци в Украйна! Не ранени а мъртви. За година над 700 хиляди. Ужас без край-

    Марко Рубио
    държавен секретар на САЩ
    Хората трябва да разберат, че за президента Тръмп срещата не е отстъпка. Срещата е това, което правите, за да разберете позициите и да вземете решение, да имате всички факти. Няма да е лесно. Тази война означава много за Путин. Искам да кажа, последния месец руснаците загубиха - мисля, че през юли загубиха 60 000 руснаци - не изчезнали и ранени, а мъртви.

    Коментиран от #24

    14:09 14.08.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 На путя края ще е като на сталин

    5 7 Отговор
    "Умря като куче, /5.03.1953 г-/изоставен от слугите си да умре без приятели, без роднини, дори без медицинска помощ. Той агонизира дълго и мъчително, в продължение на няколко дни, лежащ на пода в собствените си нечистотии.
    Неутешима вдовица не плака над ковчега му: той я уби със собствените си ръце преди двадесет години. Съдбата на децата му беше незавидна: след смъртта му синът му беше изпратен в затвора.
    Освобождаваха го за малко и после пак го арестуваха. И той умря млад, далеч от любимата си Москва, в бедност и забрава. Генерал, боен пилот, Герой на Съветския съюз. Така се отблагодариха на своя Учител верните слуги на Сталин. Дъщеря му, останала без баща, избяга от СССР и почина в Америка, в психиатрична болница. Стара, полулуда старица, написала прочувствени мемоари, изтъкани от любов и омраза към баща и...
    Краят му беше логичен. Никакъв друг край не би могло да има в историята! Старост.Мръсотия. Предателство. Злорадство. И нищо повече.Нищо! Три години по-късно всички негови паметници бяха премахнати. Той беше прокълнат от всички онези, които запазиха поне малко разум. А самият той се превърна в едно от христоматийните въплъщения на световното зло."

    14:10 14.08.2025

  • 23 Е, нема чо голем смешник

    5 6 Отговор
    от рушляка!

    14:11 14.08.2025

  • 24 Никой не се интересува

    7 3 Отговор

    До коментар #20 от "Марко Рубио - Държавен секретар на САЩ":

    от лъжи и глупава пропаганда. Достатъчно сме залети, че и такива като теб да пълнят форумите. САЩ унищожи Украйна, унищожава Европа, той седнал лъжите да им тиражира.

    Коментиран от #31

    14:12 14.08.2025

  • 25 Камчия е руска ЗАВИНАГИ

    3 3 Отговор

    До коментар #12 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Ганя, гледа тъпо!

    Коментиран от #28

    14:12 14.08.2025

  • 26 Атина Палада

    6 3 Отговор

    До коментар #17 от "сериозен":

    Няма приятелство !Има взаимоизгодно партньорство...
    Путин беше казал,че единственият съюзник на Русия е руската армия...
    А при Западния свят ..Кисинджър го обясни :-
    "Да си враг на САЩ е опасно,но да си съюзник/партньор е фатално "!

    14:13 14.08.2025

  • 27 Циганин от Аспарухово

    4 3 Отговор
    Във Варна живеят много прости Българе

    Коментиран от #32, #33, #35

    14:14 14.08.2025

  • 28 Атина Палада

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "Камчия е руска ЗАВИНАГИ":

    А малката Москва?:)) и тя ли?

    14:15 14.08.2025

  • 29 ДPЪГЛИВЕЦА

    5 4 Отговор
    Копeйките жалеят за времето, кога кoмунягите ги яздеха за по некой грош и имаха парче хляб на масата, а кога демокрацията ги пусна по бързата писта в силно конкурентна среда, трябва вече да мизерстват през краткия остатък от времето си! Както казва един друг коментатор, ЖИВОТЪТ Е ЖЕСТОК, СEЛЯНИ ПРOСТИ, И НАЙ СЛАБИТЕ ОТИВАТ КУPБАН НА ДPЪВНИКА !

    14:17 14.08.2025

  • 30 Василевус Полис

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Атина Палада":

    Като почнете да се превъзнасяте с подобни коментари , все едно ,че си му видела и с “сутрешната палатка”…

    14:17 14.08.2025

  • 31 Ветеран от протеста

    3 3 Отговор

    До коментар #24 от "Никой не се интересува":

    Някой от рашките да опроверга цифрите на Марко Рубио? Кажи мохамеданино? Бункерния си трае само промълви че нямало напразни жертви от тях. Целта оправдавала многото убити!!! Мохамеданин как е?

    Коментиран от #42

    14:18 14.08.2025

  • 32 съсел ,

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "Циганин от Аспарухово":

    Щото в Аспарухово сте все отбор юнаци , от умен - по-умен ...В Максуда и Аспарухово са гетата на Варна ....И той тръгнал да дава преценка за другите ...Ха-ха !

    14:18 14.08.2025

  • 33 Атина Палада

    0 3 Отговор

    До коментар #27 от "Циганин от Аспарухово":

    Идиоти,сър.Аз съм към американците.

    14:19 14.08.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Костя

    0 1 Отговор

    До коментар #27 от "Циганин от Аспарухово":

    Знам.

    14:19 14.08.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Всеки ден милиарди хора по света

    3 2 Отговор
    Се радват на живота,и че не са имали тежката съдба да се родят руснаци по времето на Путин.Толкова е просто.

    Коментиран от #44

    14:22 14.08.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Отец Теофилий

    0 2 Отговор

    До коментар #37 от "минаващ":

    Ще повръщашш...да те спипам.

    Коментиран от #49

    14:23 14.08.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 С пропаганда за глупаци

    1 2 Отговор

    До коментар #31 от "Ветеран от протеста":

    се занимават само глупаците.

    Коментиран от #45

    14:24 14.08.2025

  • 43 Тихо пръдлио!

    4 2 Отговор

    До коментар #39 от "Няма по голямо доказателство":

    Марш у кофата при руската помия.

    Коментиран от #47

    14:25 14.08.2025

  • 44 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 2 Отговор

    До коментар #38 от "Всеки ден милиарди хора по света":

    Точен сте господине 👌Това обяснява факта че нито един боклукк не замина за руският рай.

    14:26 14.08.2025

  • 45 Ветеран от протеста

    2 1 Отговор

    До коментар #42 от "С пропаганда за глупаци":

    Мохамеданин,опровергай цифрите след като бункерния плъx е съгласен?

    Коментиран от #48

    14:26 14.08.2025

  • 46 Пак те питам дебил

    4 2 Отговор

    До коментар #39 от "Няма по голямо доказателство":

    Защо мразиш Русия и народа й, защо подкрепяш двама психопати

    Коментиран от #52

    14:26 14.08.2025

  • 47 Е тихо де

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "Тихо пръдлио!":

    Що се обаждаш и да показваш патенето на запада да изкарва глупачета да лазят като циганета.

    14:27 14.08.2025

  • 48 С пропаганда за глупаци

    1 2 Отговор

    До коментар #45 от "Ветеран от протеста":

    се занимават само глупаците. Ко не разбра? 😄

    Коментиран от #53

    14:28 14.08.2025

  • 49 Ти пък с мозък на манивела

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "Отец Теофилий":

    Се праиш на умен. Невръстен мързеливец, крадец. Свали тая диагоналка, че ти пречи на мисълта, глупак

    14:29 14.08.2025

  • 50 Ким Чен Ун

    3 0 Отговор
    Абе гледате, че се смея на снимката, ама апарата в таксито цъка ли цъка...

    14:29 14.08.2025

  • 51 Намират се лесно...

    2 0 Отговор
    Позната картинка 😁

    14:30 14.08.2025

  • 52 Мразя глупаците

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "Пак те питам дебил":

    ползвани за евтини глупачетата от фашисткият запад, щото са отпадъци и не ми трябват в България. Имае си достатъчно цигани та и тези мизерници.

    Коментиран от #55

    14:30 14.08.2025

  • 53 Ветеран от протеста

    2 1 Отговор

    До коментар #48 от "С пропаганда за глупаци":

    Мохамеданино,махай се явно не можеш да довършиш и едно изречение ,имаш отпаднала умствена недостатъчност. Важното е че рашките мрат като мухи на чужда територия.

    Коментиран от #54

    14:32 14.08.2025

  • 54 Е кой те спира

    1 1 Отговор

    До коментар #53 от "Ветеран от протеста":

    Махай се и освободи България от един мохамеданин ползван от фашисткият запад за евтино глупаче.

    14:34 14.08.2025

  • 55 Ветеран от протеста

    1 1 Отговор

    До коментар #52 от "Мразя глупаците":

    Правилно те пита колегата !? Отговори дебел?! Защо мразиш обикновените и клети руснаци и сеернокорейци че два психопатс ги обричат на смърт а те са милиардери и живи и здрави! Руснаците и корейците не са ли хора като Американци и Европейци че да им отнемат насилствено и преждевременно животите...? Дебел на квадрат

    Коментиран от #57

    14:34 14.08.2025

  • 56 1 МИЛИОН И ПОЛОВИНА РУСКИ ТРУПОВЕ

    1 1 Отговор
    В УКРАЙНА ЗА ТЕРИТОРИЯ...ЕВРОПЕЙЦИ И АМЕРИКАНЦИ ПО КУРОРТИТЕ....РУСНАЦИТЕ В ГРОБОВЕТЕ...КОЙ Е ПРЕЦАКАНИЯ...

    14:36 14.08.2025

  • 57 На глупак не може да отговориш

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Ветеран от протеста":

    Мога само да го питам що е толкова глупав САЩ да го ползва за глупаче докато унищожава Европа? Ко ли му пука на безродно глупаче.

    14:37 14.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания