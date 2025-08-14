Путин и Ким Чен Ун затвърдиха съюза си преди срещата с Тръмп

Руският президент Владимир Путин потвърди „приятелството“ си със севернокорейския лидер Ким Чен Ун само дни преди планираната среща с американския президент Доналд Тръмп в Аляска на 15 август, съобщи БГНЕС, предава News.bg.

Двамата държавни глави са разговаряли по телефона на 12 август. Според Кремъл, те са изразили ангажимент за развитие на „приятелските отношения, добросъседството и сътрудничеството“. Путин е информирал Ким за подготовката на предстоящите преговори с Тръмп и е споделил информация в контекста на срещата.

Руският президент е похвалил военната подкрепа на Пхенян, включително помощта при „освобождението на територията на Курска област“, където украинската армия проведе кратка офанзива миналата година.

Сътрудничеството между Русия и Северна Корея се засили след изолацията на Москва от Запада заради войната в Украйна. По данни на Киев и Сеул, поне 10 000 севернокорейски войници са били изпратени да се сражават редом с руските сили. Пхенян е доставил и ракети, артилерийски снаряди, както и строителни работници за руски инфраструктурни проекти.

БиБиСи съобщи тази седмица за тежките условия, при които хиляди севернокорейски работници в Русия трудят по строителни обекти, описвани като „робски“.

Телефонният разговор се проведе на фона на нови успехи на руската армия в Украйна, включително внезапно настъпление в района на източния град Добропилия.