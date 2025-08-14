Новини
Район на активни бойни действия! Украинският град Одеса беше признат за военна зона
  Тема: Украйна

Район на активни бойни действия! Украинският град Одеса беше признат за военна зона

14 Август, 2025 21:48 1 386 26

  • одеса-
  • украйна-
  • русия-
  • володимир зеленски-
  • черно море

Според правителството това решение е взето в резултат на ескалацията на конфликта в Южна Украйна, както и от необходимостта да бъде осигурена защита на цивилното население

Район на активни бойни действия! Украинският град Одеса беше признат за военна зона - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украинската Одеска област беше класифицирана като "зона на активни бойни действия", където интензивните сблъсъци продължават или е имало такива наскоро, пише БТА.

Министерството на регионалното развитие на Украйна одобри промени в списъка на териториите, където се водят (или са се водили) военни действия, както и на временно окупираните от Русия територии.

Правителството на Украйна публикува нова заповед №1151, която разширява списъка с територии, където са провеждани или са били водени военни действия.

Град Одеса и повече от 100 населени пункта в Одеска област са включени в този списък. Сред тях са градовете Черноморск, Измаил, Затока, Каролино-Бугаз, Килия, Вилково и Овидиопол.

Според правителството това решение е взето в резултат на ескалацията на конфликта в Южна Украйна, както и от необходимостта да бъде осигурена защита на цивилното население.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според официалното преброяване в Украйна през 2001 г. В самия град Одеса живеят 50-60 000 българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    38 2 Отговор
    Айдее и Одеса паднала. Във Варна вече са на вълнолома с погачите.

    Коментиран от #23, #24

    21:50 14.08.2025

  • 2 Прогнозата на магданоза

    23 1 Отговор
    Който чете прогнозата на магданоза вече знае!

    21:51 14.08.2025

  • 3 За лева

    37 3 Отговор
    Удри Путине ! Малко остана.

    21:52 14.08.2025

  • 4 ха ха хааа

    2 34 Отговор
    Както казва ошанката "Факт" , рузия е Сила .. Четвърта година , а Лисабон ич не се вижда ... 🤭😁

    Коментиран от #10

    21:53 14.08.2025

  • 5 естесвено е

    36 2 Отговор
    на място където акостират кораби с оръжия, има натуфски офицери които командват диверсии и ракетни атаки периодично да гърми и гори

    21:53 14.08.2025

  • 6 Боруна Лом

    42 5 Отговор
    А КОЛКО УКРИ ЖИВЕЯТ В БЪЛГАРИЯ НА ИЗДРЪЖКА ОТ ПЕНСИОНЕРИТЕ?

    Коментиран от #13

    21:55 14.08.2025

  • 7 Марко Барези

    3 34 Отговор
    По данни от много сериозни и високопоставени източници утре путин ще клекне пред Тръмп.

    Коментиран от #9, #12

    21:56 14.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Мучо

    15 5 Отговор

    До коментар #7 от "Марко Барези":

    Шъ клекне и шъ пръдне...

    21:59 14.08.2025

  • 10 Ха ха ха

    14 2 Отговор

    До коментар #4 от "ха ха хааа":

    Както казва майка ти -обичай своята мъжка половинка-защото той ще твоята опора в живота ти Жоре .пък може и Лисабон да видите Жоре ти седна в скута на мъжа ти

    22:00 14.08.2025

  • 11 минаващ

    26 2 Отговор
    Сега вече ще спя спокойно , като разбрах колко са българите в Одеска област ...

    Коментиран от #14

    22:01 14.08.2025

  • 12 Това че ти клякаш

    14 2 Отговор

    До коментар #7 от "Марко Барези":

    Не означа нищо за други .

    22:01 14.08.2025

  • 13 Златен скункс

    6 12 Отговор

    До коментар #6 от "Боруна Лом":

    Това е държавна тайна, щото пенсионерите източват бюджета, а укрите млади работят, плащат осигуровки, данък за луксозните коли, винетки,гтп и прочие и прочие допринасят за бюджета

    Коментиран от #16

    22:05 14.08.2025

  • 14 Златен скункс

    10 2 Отговор

    До коментар #11 от "минаващ":

    То вече толкова няма в България, ко праим сега

    Коментиран от #17

    22:07 14.08.2025

  • 15 Ужас

    23 2 Отговор
    Руснаците наближават към родината. Нашия политически елит запаси ли се с памперси?!?

    22:08 14.08.2025

  • 16 съсел ,

    11 1 Отговор

    До коментар #13 от "Златен скункс":

    Скунксът вони от разстояние , даже и да е златен.... !

    Коментиран от #26

    22:09 14.08.2025

  • 17 минаващ

    3 2 Отговор

    До коментар #14 от "Златен скункс":

    Каквото правим и сега ....Колкото - толкова ...

    22:11 14.08.2025

  • 18 Одеса

    8 4 Отговор
    Ще е част от Новороссия 🇷🇺

    Коментиран от #22

    22:17 14.08.2025

  • 19 И Одеса

    10 1 Отговор
    ще си се върне в Русия.

    22:24 14.08.2025

  • 20 Смешник

    3 1 Отговор
    Важното е българите да са живи здрави

    22:27 14.08.2025

  • 21 Логично беше

    10 0 Отговор
    Пристанищата ги ползваха агресорите САЩ и Великобритания. Сега заради тях и Украйна ще остане без море.

    22:28 14.08.2025

  • 22 Лука

    2 9 Отговор

    До коментар #18 от "Одеса":

    Подозирам че одеса ще ви писедне.Това лакомията е присъща на путинистите и хитлер

    Коментиран от #25

    22:30 14.08.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Си Пън

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Селяните, ако обичат, да не пишат за Варна, Одеса и други урбанизирани територии. Има си Агро форум за това.

    22:33 14.08.2025

  • 25 Да да

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Лука":

    Ти вчера така писа и за покровск.

    22:42 14.08.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
