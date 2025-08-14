Район на активни бойни действия! Украинският град Одеса беше признат за военна зона

Украинската Одеска област беше класифицирана като "зона на активни бойни действия", където интензивните сблъсъци продължават или е имало такива наскоро, пише БТА.
Министерството на регионалното развитие на Украйна одобри промени в списъка на териториите, където се водят (или са се водили) военни действия, както и на временно окупираните от Русия територии.
Правителството на Украйна публикува нова заповед №1151, която разширява списъка с територии, където са провеждани или са били водени военни действия.
Град Одеса и повече от 100 населени пункта в Одеска област са включени в този списък. Сред тях са градовете Черноморск, Измаил, Затока, Каролино-Бугаз, Килия, Вилково и Овидиопол.
Според правителството това решение е взето в резултат на ескалацията на конфликта в Южна Украйна, както и от необходимостта да бъде осигурена защита на цивилното население.
Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според официалното преброяване в Украйна през 2001 г. В самия град Одеса живеят 50-60 000 българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 си дзън
Коментиран от #23, #24
21:50 14.08.2025
2 Прогнозата на магданоза
21:51 14.08.2025
3 За лева
21:52 14.08.2025
4 ха ха хааа
Коментиран от #10
21:53 14.08.2025
5 естесвено е
21:53 14.08.2025
6 Боруна Лом
Коментиран от #13
21:55 14.08.2025
7 Марко Барези
Коментиран от #9, #12
21:56 14.08.2025
9 Мучо
До коментар #7 от "Марко Барези":Шъ клекне и шъ пръдне...
21:59 14.08.2025
10 Ха ха ха
До коментар #4 от "ха ха хааа":Както казва майка ти -обичай своята мъжка половинка-защото той ще твоята опора в живота ти Жоре .пък може и Лисабон да видите Жоре ти седна в скута на мъжа ти
22:00 14.08.2025
11 минаващ
Коментиран от #14
22:01 14.08.2025
12 Това че ти клякаш
До коментар #7 от "Марко Барези":Не означа нищо за други .
22:01 14.08.2025
13 Златен скункс
До коментар #6 от "Боруна Лом":Това е държавна тайна, щото пенсионерите източват бюджета, а укрите млади работят, плащат осигуровки, данък за луксозните коли, винетки,гтп и прочие и прочие допринасят за бюджета
Коментиран от #16
22:05 14.08.2025
14 Златен скункс
До коментар #11 от "минаващ":То вече толкова няма в България, ко праим сега
Коментиран от #17
22:07 14.08.2025
15 Ужас
22:08 14.08.2025
16 съсел ,
До коментар #13 от "Златен скункс":Скунксът вони от разстояние , даже и да е златен.... !
Коментиран от #26
22:09 14.08.2025
17 минаващ
До коментар #14 от "Златен скункс":Каквото правим и сега ....Колкото - толкова ...
22:11 14.08.2025
18 Одеса
Коментиран от #22
22:17 14.08.2025
19 И Одеса
22:24 14.08.2025
20 Смешник
22:27 14.08.2025
21 Логично беше
22:28 14.08.2025
22 Лука
До коментар #18 от "Одеса":Подозирам че одеса ще ви писедне.Това лакомията е присъща на путинистите и хитлер
Коментиран от #25
22:30 14.08.2025
24 Си Пън
До коментар #1 от "си дзън":Селяните, ако обичат, да не пишат за Варна, Одеса и други урбанизирани територии. Има си Агро форум за това.
22:33 14.08.2025
25 Да да
До коментар #22 от "Лука":Ти вчера така писа и за покровск.
22:42 14.08.2025
