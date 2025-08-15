Сергей Лавров пристигна в Анкъридж

Руският външен министър Сергей Лавров и руският посланик във Вашингтон Александър Дарчиев пристигнаха в Анкъридж, Аляска, за да участват в срещата на върха Русия-САЩ, съобщи информиран източник на ТАСС.
В града предстоят разговори лице в лице между руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп. Те ще се състоят на територията на военновъздушна и сухопътна база Елмендорф-Ричардсън.
Срещата на върха ще започне на 15 август в в 22:30 ч. българско време и ще се открие с разговор на четири очи, в който освен лидерите ще участват само преводачи. Централната тема на срещата ще бъде уреждането на украинската криза, но Путин и Тръмп, според руската страна, ще засегнат и „по-широки задачи за осигуряване на мира и сигурността, както и актуални и най-належащи международни и регионални въпроси“.
Официалната руска делегация на срещата на върха включва Лавров, Ушаков, министърът на отбраната Андрей Белоусов, министърът на финансите Антон Силуанов и специалният представител на президента по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави, ръководител на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев.
Втори самолет Ил-96 от специалния летателен отряд „Русия“ кацна в Анкъридж. На борда са журналисти от кремълския пул и част от руската делегация, отправяща се към срещата на върха.
04:20 15.08.2025
2 реалиста
04:26 15.08.2025
3 ОНД
04:30 15.08.2025
4 Kaлпазанин
04:35 15.08.2025
7 Абсурдистан
04:49 15.08.2025
9 Фантазьора
До коментар #2 от "реалиста":И какво може да даде Тръмп, че Путин да му лази?
Я обясни!
05:12 15.08.2025
10 Съдия изпълнител
05:35 15.08.2025
11 Имаш русофилите предвид, нали
До коментар #1 от "АМАH OT ИДИOTИ":така копейко мaлoyмна?
05:37 15.08.2025
12 Само рускиГaвнояд(русофил)
До коментар #1 от "АМАH OT ИДИOTИ":може да напише подобна пpocтoтия.
05:45 15.08.2025