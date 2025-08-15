Новини
Свят »
САЩ »
Сергей Лавров пристигна в Анкъридж

15 Август, 2025 04:05, обновена 15 Август, 2025 04:31 967 12

  • лавров-
  • путин-
  • тръмп-
  • среща-
  • анкъридж-
  • сащ-
  • аляска

Тази вечер е дългоочакваната среща между президентите на Русия и САЩ

Сергей Лавров пристигна в Анкъридж - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руският външен министър Сергей Лавров и руският посланик във Вашингтон Александър Дарчиев пристигнаха в Анкъридж, Аляска, за да участват в срещата на върха Русия-САЩ, съобщи информиран източник на ТАСС.

В града предстоят разговори лице в лице между руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп. Те ще се състоят на територията на военновъздушна и сухопътна база Елмендорф-Ричардсън.

Срещата на върха ще започне на 15 август в в 22:30 ч. българско време и ще се открие с разговор на четири очи, в който освен лидерите ще участват само преводачи. Централната тема на срещата ще бъде уреждането на украинската криза, но Путин и Тръмп, според руската страна, ще засегнат и „по-широки задачи за осигуряване на мира и сигурността, както и актуални и най-належащи международни и регионални въпроси“.

Официалната руска делегация на срещата на върха включва Лавров, Ушаков, министърът на отбраната Андрей Белоусов, министърът на финансите Антон Силуанов и специалният представител на президента по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави, ръководител на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев.

Втори самолет Ил-96 от специалния летателен отряд „Русия“ кацна в Анкъридж. На борда са журналисти от кремълския пул и част от руската делегация, отправяща се към срещата на върха.


САЩ
  • 1 АМАH OT ИДИOTИ

    19 28 Отговор
    НАШ"ТЕ ГEЙЛИБEPACTИ ПИKAЯT ГA3
    😆
    OTHOBO CE OKA3AXA OTKЪM EБAHATA CTPAHA
    🤣

    Коментиран от #11, #12

    04:20 15.08.2025

  • 2 реалиста

    19 16 Отговор
    пусин отива на крака да лази по килима на тръмпича

    Коментиран от #9

    04:26 15.08.2025

  • 3 ОНД

    5 11 Отговор
    Купувам катър, може и крантав.

    04:30 15.08.2025

  • 4 Kaлпазанин

    16 1 Отговор
    В европа отново пак ще ду@@@@супата

    04:35 15.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Абсурдистан

    0 0 Отговор
    Дано има някакъв резултат, а не както казват американците "хора шиитти".

    04:49 15.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Фантазьора

    8 5 Отговор

    До коментар #2 от "реалиста":

    И какво може да даде Тръмп, че Путин да му лази?
    Я обясни!

    05:12 15.08.2025

  • 10 Съдия изпълнител

    10 5 Отговор
    Дъртият, кремълски катър 🐎е типичен представител на циничната хунта която управлява федерацията на злото Русия.

    05:35 15.08.2025

  • 11 Имаш русофилите предвид, нали

    10 4 Отговор

    До коментар #1 от "АМАH OT ИДИOTИ":

    така копейко мaлoyмна?

    05:37 15.08.2025

  • 12 Само рускиГaвнояд(русофил)

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "АМАH OT ИДИOTИ":

    може да напише подобна пpocтoтия.

    05:45 15.08.2025