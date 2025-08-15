Сергей Лавров пристигна в Анкъридж

Руският външен министър Сергей Лавров и руският посланик във Вашингтон Александър Дарчиев пристигнаха в Анкъридж, Аляска, за да участват в срещата на върха Русия-САЩ, съобщи информиран източник на ТАСС.

В града предстоят разговори лице в лице между руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп. Те ще се състоят на територията на военновъздушна и сухопътна база Елмендорф-Ричардсън.

Срещата на върха ще започне на 15 август в в 22:30 ч. българско време и ще се открие с разговор на четири очи, в който освен лидерите ще участват само преводачи. Централната тема на срещата ще бъде уреждането на украинската криза, но Путин и Тръмп, според руската страна, ще засегнат и „по-широки задачи за осигуряване на мира и сигурността, както и актуални и най-належащи международни и регионални въпроси“.

Официалната руска делегация на срещата на върха включва Лавров, Ушаков, министърът на отбраната Андрей Белоусов, министърът на финансите Антон Силуанов и специалният представител на президента по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави, ръководител на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев.

Втори самолет Ил-96 от специалния летателен отряд „Русия“ кацна в Анкъридж. На борда са журналисти от кремълския пул и част от руската делегация, отправяща се към срещата на върха.