Хамас и съюзниците му са готови да разгледат предложенията за Газа

Палестинското движение Хамас и съюзените с него групи потвърдиха, че са готови да оценят предложенията за прекратяване на огъня в ивицата Газа, ако те отговарят на техните искания.

Това се случи по време на среща на представители на лидерите на палестинските организации в Кайро, според прессъобщение, публикувано в Telegram канала на Хамас.

„Палестинските фракции са готови да разгледат всякакви инициативи по въпроса за прекратяване на огъня в Газа, които отговарят на исканията на палестинците и включват прекратяване на военните действия в ивицата, изтегляне на израелските войски оттам и премахване на блокадата на анклава“, се казва в изявлението. В тази връзка Хамас и неговите съюзници благодариха на Египет и Катар за техните „колосални усилия, насочени към възобновяване на доставките на хуманитарна помощ за Газа“.

Радикалните организации твърдят, че по време на последния кръг от преговори в Доха страните „почти са постигнали сериозно споразумение“, но израелската делегация е напуснала столицата на Катар, като по този начин е нарушила консултациите. Хамас и съюзените с него групи смятат, че решението на Израел е било „неразумно“.

На 14 август вестник „Ашарк Ал-Аусат“, позовавайки се на източник от движението, съобщи, че информацията „за всеобхватно споразумение“, по което работят медиаторите, е преувеличена и неточна. Според него Хамас остава ангажиран с египетския план за управление на ивицата Газа и „е готов да сформира комитет в координация с Египет, който да наблюдава изтеглянето на израелските войски“.

Делегация на Хамас, водена от лидера на движението в ивицата Газа Халил ал-Хея, пристигна в Кайро във вторник по покана на египетска страна. В същия ден египетският външен министър Бадр Абдел Ати заяви, че Кайро, в координация с Доха и Вашингтон, които действат като медиатори между палестинското движение Хамас и Израел, работи за връщане на страните в конфликта към предложението за 60-дневно прекратяване на огъня в ивицата Газа.

В сряда египетският телевизионен канал Al-Qahira Al-Ikhbariya съобщи, позовавайки се на свой източник, че делегация на Хамас се е срещнала с началника на египетското разузнаване Хасан Рашид в Кайро и е изразила интереса си за възможно най-скорошно връщане към преговори за прекратяване на огъня и примирие.

Процесът на преговори между Хамас и Израел беше прекъснат миналия месец в Катар. Израелският премиер Бенямин Нетаняху нареди делегацията да бъде отзована от Доха, където от 6 юли се водят преговори за уреждане на конфликта в Газа, поради реакцията на радикалите на предложението за прекратяване на огъня. Съединените щати също решиха да отзоват преговарящите от Доха „след последния отговор на Хамас, който ясно показва липса на желание за постигане на прекратяване на огъня в Газа“. От своя страна палестинските радикали изразиха несъгласие с тази оценка на специалния пратеник на президента на САЩ Стивън Уиткоф и обявиха, че други посредници са „одобрили предоставения отговор и са го нарекли конструктивен“.