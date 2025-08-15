Новини
Свят »
Украйна »
Над 35 YouTube канала са блокирани в Украйна
  Тема: Украйна

Над 35 YouTube канала са блокирани в Украйна

15 Август, 2025 17:17 676 12

  • youtube-
  • канали-
  • украйна-
  • блокиране

Причината е излъчване на "руски наративи"

Над 35 YouTube канала са блокирани в Украйна - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Над 35 YouTube канала бяха блокирани в Украйна заради излъчване на „руски наративи“, съобщи Центърът за борба с дезинформацията към Съвета за национална сигурност.

„Наскоро в YouTube в Украйна бяха блокирани над 35 канала на лица, разпространяващи наративи, съвместими с руската пропаганда“, Центърът съобщи в съобщение в своя Telegram канал.

Сред блокираните са два канала на журналиста Александър Шелест, два канала на бившия съветник в офиса на президента на Украйна Олексий Арестович (включен в списъка на терористи и екстремисти на Руската федерация), каналът на независимия депутат от Върховната рада Артьом Дмитрук, политолога Константин Бондаренко, телевизионния водещ и депутат от Държавната дума Анатолий Васерман, писателя Захар Прилепин и други.

Зеленски редовно подписва укази за санкции срещу руски физически и юридически лица, както и срещу граждани на Украйна и други държави, които Киев обвинява в сътрудничество с Руската федерация. Министерства и ведомства разработват санкционни списъци, правят предложения, а след това Съветът за сигурност взема съответните решения. В същото време Киев постоянно налага своите предложения за санкции срещу Москва на западните държави.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 yкpонюз

    8 0 Отговор
    Зеленият фюрер не иска нищо да мъти мозъците на Укровермахта и нещастните жители на Укрорайха!

    Коментиран от #9

    17:22 15.08.2025

  • 2 Еврото не е валута ,а оръжие за контрол!

    8 0 Отговор
    И в България забраниха руската тв и култура , но дните на урсулките, зе, ес и окраина са преброени!

    17:27 15.08.2025

  • 3 И в България

    1 7 Отговор
    Трябва да блокират медии и канали с руски наративи

    17:30 15.08.2025

  • 4 Факти

    0 5 Отговор
    В Ютюб има 120 милиона канала. В Украйна са блокирани 35 от тях, а в Русия е блокирана цялата платформа. Разликата между свободата и диктатурата...

    Коментиран от #7

    17:42 15.08.2025

  • 5 Георгиев

    4 0 Отговор
    С бе да им спрат Старлинк и те да спират другото. И са умрели за седмица

    17:42 15.08.2025

  • 6 Злобното Джуджи

    3 0 Отговор
    Както е тръгнало С.А.Щ да не спрат въздуха на Зелката и Ко ?

    17:50 15.08.2025

  • 7 Лудият от портиерната

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Факти":

    Ха ха, и затова руснаците пускат ежедневно нови клипове в тубата щото е блокинана. Пий ги тея хапчета редовно липсата им не ти влияе добре!

    17:57 15.08.2025

  • 8 Хахаха

    0 3 Отговор
    А в руската кочина са над 500

    17:58 15.08.2025

  • 9 Европеец

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "yкpонюз":

    Не може да бъде бе това заглавие..... Покрайна е най демократичната държава с най демократичния зелен президент..... Слава на Русия..... Но да видиме довечера какво ще излезе от тая среща....

    18:01 15.08.2025

  • 10 Дааа

    1 0 Отговор
    Демократизацията на Укръина върви в пълен ход по известния калъп.

    18:33 15.08.2025

  • 11 Налудник

    0 0 Отговор
    Е, то сега да не излезе, че в тая "демократична" покрайнина имало цензура?...🤔

    18:33 15.08.2025

  • 12 Мъничко зелено мухоморче

    0 0 Отговор
    Това е отличителната страна на страхливците, започват да стрелят и по "своите". Арестович, примерно, какъв руски агент може да е? Просто започна да осъзнава, че хората един ден ще му търсят сметка, не руснаците, а украинците.

    18:41 15.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания