Над 35 YouTube канала бяха блокирани в Украйна заради излъчване на „руски наративи“, съобщи Центърът за борба с дезинформацията към Съвета за национална сигурност.

„Наскоро в YouTube в Украйна бяха блокирани над 35 канала на лица, разпространяващи наративи, съвместими с руската пропаганда“, Центърът съобщи в съобщение в своя Telegram канал.

Сред блокираните са два канала на журналиста Александър Шелест, два канала на бившия съветник в офиса на президента на Украйна Олексий Арестович (включен в списъка на терористи и екстремисти на Руската федерация), каналът на независимия депутат от Върховната рада Артьом Дмитрук, политолога Константин Бондаренко, телевизионния водещ и депутат от Държавната дума Анатолий Васерман, писателя Захар Прилепин и други.

Зеленски редовно подписва укази за санкции срещу руски физически и юридически лица, както и срещу граждани на Украйна и други държави, които Киев обвинява в сътрудничество с Руската федерация. Министерства и ведомства разработват санкционни списъци, правят предложения, а след това Съветът за сигурност взема съответните решения. В същото време Киев постоянно налага своите предложения за санкции срещу Москва на западните държави.