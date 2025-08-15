Над 35 YouTube канала бяха блокирани в Украйна заради излъчване на „руски наративи“, съобщи Центърът за борба с дезинформацията към Съвета за национална сигурност.
„Наскоро в YouTube в Украйна бяха блокирани над 35 канала на лица, разпространяващи наративи, съвместими с руската пропаганда“, Центърът съобщи в съобщение в своя Telegram канал.
Сред блокираните са два канала на журналиста Александър Шелест, два канала на бившия съветник в офиса на президента на Украйна Олексий Арестович (включен в списъка на терористи и екстремисти на Руската федерация), каналът на независимия депутат от Върховната рада Артьом Дмитрук, политолога Константин Бондаренко, телевизионния водещ и депутат от Държавната дума Анатолий Васерман, писателя Захар Прилепин и други.
Зеленски редовно подписва укази за санкции срещу руски физически и юридически лица, както и срещу граждани на Украйна и други държави, които Киев обвинява в сътрудничество с Руската федерация. Министерства и ведомства разработват санкционни списъци, правят предложения, а след това Съветът за сигурност взема съответните решения. В същото време Киев постоянно налага своите предложения за санкции срещу Москва на западните държави.
1 yкpонюз
Коментиран от #9
17:22 15.08.2025
2 Еврото не е валута ,а оръжие за контрол!
17:27 15.08.2025
3 И в България
17:30 15.08.2025
4 Факти
Коментиран от #7
17:42 15.08.2025
5 Георгиев
17:42 15.08.2025
6 Злобното Джуджи
17:50 15.08.2025
7 Лудият от портиерната
До коментар #4 от "Факти":Ха ха, и затова руснаците пускат ежедневно нови клипове в тубата щото е блокинана. Пий ги тея хапчета редовно липсата им не ти влияе добре!
17:57 15.08.2025
8 Хахаха
17:58 15.08.2025
9 Европеец
До коментар #1 от "yкpонюз":Не може да бъде бе това заглавие..... Покрайна е най демократичната държава с най демократичния зелен президент..... Слава на Русия..... Но да видиме довечера какво ще излезе от тая среща....
18:01 15.08.2025
10 Дааа
18:33 15.08.2025
11 Налудник
18:33 15.08.2025
12 Мъничко зелено мухоморче
18:41 15.08.2025