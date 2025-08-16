Новини
Президентът на Полша: Скоро ще имаме най-силната армия на НАТО в Европа

Президентът на Полша: Скоро ще имаме най-силната армия на НАТО в Европа

16 Август, 2025 06:11, обновена 16 Август, 2025 05:14 724 7

Карол Навроцки говори в Деня на полските въоръжени сили

Президентът на Полша: Скоро ще имаме най-силната армия на НАТО в Европа - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Президентът на Полша Карол Навроцки заяви в Деня на полските въоръжени сили, че те скоро ще се превърне в първа въоръжена сила на НАТО в Европа, предаде полската новинарска агенция ПАП, цитирана от БТА.

Той се обърна към множеството на площад „Йозеф Пилсудски“ във Варшава по повод 105-та годишнина от победоносната за Полша битка при Варшава, която помага за защитата на наскоро придобитата независимост на Полша и утвърждава демократичния ред в цяла Европа.

„Грижата за нашата независимост е най-важната ни задача днес... Трябва да положим всички усилия и да използваме всички мерки, за да направим Полша сигурна, да накараме полските въоръжени сили да се развиват и модернизират и да увеличим броя на полските войски“, добави Навроцки.

Полският държавен глава посочи, че „в краткосрочен план Полша трябва да има първата по сила армия на НАТО в Европа, а не третата“, и заяви, че няма да пести усилия за постигане на тази цел.

Говорейки за Варшавската битка, той заяви, че Полша тогава е победила благодарение на единството не само на политическите партии, но и благодарение на единството на всички социални групи, включително на земеделци, студенти, войници и доброволци.

Той добави, че 15 август винаги е събуждал духа на свобода и победа у полския народ, а през 1920 г. Полша е победила съветската и болшевишката антицивилизация.

„Това беше победа за Полша, за Европа и за света“, подчерта Навроцки, добавяйки, че тя е оставила красива и важна поука за полския народ.

Той заяви, че ще поиска преговорите за разходите за отбрана на Полша да се прекратят и решението за повишаването им до 5% от брутния вътрешен продукт да бъде взето незабавно, тъй като сигурността на Полша го изисква.

Полският президент обяви, че ще подкрепи всички законодателни и официални мерки, водещи до изграждането на съоръжения за производство на боеприпаси в страната.

„Полша трябва да може да произвежда един милион 155-милиметрови артилерийски снаряда и половин милион танкови снаряда годишно. Трябва да имаме собствени боеприпаси“, каза той.

Навроцки също така заяви, че иска да подпише съвместно с министър-председателя на страната междупартийно споразумение конституиращо сигурността на страната.

„Трябва заедно с правителството, премиера и вицепремиера (който е и министър на отбраната, бел. ПАП), да се съсредоточим върху основните документи на стратегията за национална сигурност“, заяви той, добавяйки, че при определянето на тази стратегия трябва да се вземе предвид единствено държавният интерес на Полша.

Петнадесети август е Ден на полските въоръжени сили между 1923 и 1947 г., като отново е обявен за такъв от 1992 г. Това е датата на неочакваната, но важна победа на Полша над Червената армия в битката при Варшава. След последвалото полско настъпление на изток, Съветите искат прекратяване на военните действия и през октомври 1920 г. е сключено примирие.


Полша
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДРИИМ ОН

    5 0 Отговор
    ДА НЕ ВИ ГРАБНАТ

    05:18 16.08.2025

  • 2 Ганьо Лапнишарански

    18 0 Отговор
    Цял свят за мир говори, те пак за война се готвят.
    Поредната славянска тъпа марионетка, насъскана срещу Русия.

    Коментиран от #5

    05:18 16.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ДОБРО УТРО ВИЕТНАМ

    12 0 Отговор
    И КО ША Я ПРАЙТЕ ТАЯ АРМИЯ БЕ
    КО ШИ ПРОИЗВЕЖДА
    КОЛКО ША ПИЧЕЛИТЕ
    НА СТРАШНА ДАЛАВЕРА СТЕ ЕЙ

    05:23 16.08.2025

  • 5 Мислещ

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ганьо Лапнишарански":

    2-3 Руски ракети и цялата им държава ще стане естествена граница между запада и изтока с голямата им натовска армия барабар.

    05:24 16.08.2025

  • 6 Уса

    12 0 Отговор
    Тия политици са изкукуригали тотално..Очаквам Желязков да изпищи,че българската армия е най-великата

    05:30 16.08.2025

  • 7 Никога

    8 0 Отговор
    Не сте имали, няма и да имате. Все едно Еритрея да извика: "Скоро ще станем производители на най-хубавите коли на света"! И на всеки е ясно, че това никога няма да стане.

    05:36 16.08.2025

