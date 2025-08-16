Новини
Свят »
САЩ »
Путин се качи в бронирания автомобил на Тръмп: в Аляска се случи необичайно нарушение на сигурността
  Тема: Украйна

Путин се качи в бронирания автомобил на Тръмп: в Аляска се случи необичайно нарушение на сигурността

16 Август, 2025 14:17 1 296 27

  • аляска-
  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • автомобил-
  • русия-
  • сащ

Срещата в Аляска открои предела на възможностите на Тръмп, коментират американски медии

Путин се качи в бронирания автомобил на Тръмп: в Аляска се случи необичайно нарушение на сигурността - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
БТА БТА

Няма сделка, но няма и последствия за Путин, пише американският в "Ню Йорк таймс" след вчерашната среща между президентите на Русия и на САЩ в Анкоридж, в Аляска. Продължилият по-малко от три часа разговор завърши без обещания и без въпроси, е равносметката на изданието за дългоочакваните преговори по конфликта в Украйна между Владимир Путин и Доналд Тръмп, пише БТА.

"Тръмп разстла червения килим за Путин, но така и не постигна мирно споразумение" е едно от заглавията по темата във вестника. "Президентът Тръмп аплодира госта си Путин, докато руският лидер идваше към него. Но посещението им завърши само с договорка да се видят отново - може би, каза Путин, "в Москва", продължава "Ню Йорк таймс", отбелязвайки, че двамата лидери са предложили на медиите "демонстрация на приятелство".

Още новини от Украйна

Според американското издание "топлото публично посрещане", което Тръмп е устроил на Путин на пистата на военната база "Елмендорф-Ричардън" в Анкоридж, "е сложило край на дипломатическата изолация" на руския лидер през последните три години - от инвазията в Украйна. "Но Путин не се съгласи да сложи край на войната", обръща внимание "Ню Йорк таймс".

Тръмп не успя да постигне мирно споразумение за Украйна и това само направи топлото му посрещане на Путин още по-озадачаващо, коментира анализаторът на вестника Дейвид Сейнджър. "При обичайни обстоятелства неуспехът на лидерите на двете най-големи ядрени сили в света да постигнат споразумение за прекратяване на ожесточен тригодишен конфликт в сърцето на Европа може да е причина за отчаяние. Но за украинците и техните европейски съюзници краят на преговорите между президентите Тръмп и Путин след около три часа и половина съдържаше елемент на облекчение", пише Сейнджър. "Колкото и отчаяно да искат да сложат край на смъртта и разрушенията, най-дълбокият им страх беше, че Тръмп ще се поддаде на териториалните искания на руския президент и ще принуди президента на Украйна Володимир Зеленски да се изправи пред болезнен избор между това да се откаже от повече от 20 процента от страната си или да отхвърли мирно споразумение, което според него е чаша с отрова", посочва Сейнджър.

"Срещата на върха между Тръмп и Путин започна с червен килим, а завърши бързо и трезво", е водещото заглавие на "Вашингтон пост".

"С червен килим, топло ръкостискане и проверка на военните части Тръмп посрещна руския президент Владимир Путин като герой, стъпващ на американска земя за първи път от години. По-малко от четири часа по-късно тази приятелска атмосфера избледня, заменена от внезапна и неловка съвместна поява, при която двама президенти с трезво сурови лица се качиха на сцената по-рано от очакваното, без да обявят сделка", пише изданието. "Тръмп, който често отговаря на въпросите на репортерите повече от час, говори по-малко от четири минути, преди бързо да слезе от сцената, без да отговаря на въпроси от стотици журналисти, събрали се в Анкоридж. Контрастните моменти във военната база "Елмендорф-Ричардсън" в Аляска откроиха предела на възможностите на Тръмп да прави международна дипломация като в телевизионно шоу", оценява вестникът.

"Денят започна весело, когато Тръмп посрещна Путин в типичния си стил на шоумен, определящ кариерата му. Той ръкопляска, докато Путин вървеше към него по пистата, след което потупа руския лидер по ръката по време на поздрава им. Той сякаш се засмя за кратко на встъпителните думи на Путин, преди двамата да влязат в бронираната кола на Тръмп, известна като Звяра, без преводач – необичайно нарушение на сигурността и на дипломатическия протокол", обръща внимание "Вашингтон пост".

Изданието отбелязва, че топлотата на посрещането е шокирала Украйна и Европа, отчасти защото е контрастирала рязко с приема, който украинският президент Володимир Зеленски получи в Белия дом през февруари. На тази среща Зеленски, облечен в традиционните си военни униформи, беше смъмрен от Тръмп и вицепрезидента Джей Ди Ванс при пряко телевизионно излъчване, след като каза, че не може да приеме прекратяване на огъня, без да получи гаранции за сигурност, посочва "Вашингтон пост".

Изданието припомня и че в часовете преди срещата на върха в Аляска Тръмп е изразил оптимизъм, че ще може да постигне споразумение за мир в Украйна. "Няма да съм щастлив, ако си тръгна без някаква форма на прекратяване на огъня“, каза Тръмп в предаването "Специален репортаж с Брет Байър“ по "Фокс Нюз" на борда на самолета си "Еър Форс 1".

От друга страна, Путин постигна много от целите си само с поканата за срещата с Тръмп, отбелязва "Вашингтон пост", добавяйки че по думите на лидера на Кремъл разговорът в Аляска е бил "приятелски и изпълнен с взаимно доверие“.

Водещото заглавие на "Уолстрийт стрийт джърнъл" е "Тръмп разстла червения килим за Путин, но не получи много в замяна". След характерната за Тръмп екстравагантност - червен килим, военни почести и разходка с президентската лимузина, Тръмп се върна във Вашингтон с малко за показване въпреки цялата пищност, е коментарът на изданието.

"Nyet deal", пише "Ню Йорк пост", който използва вместо английската руската дума за "няма", но изписана на латиница. Срещата в Аляска беше начало, но Путин все още използва старите си трикове - и Тръмп го знае, пише авторът на публикацията Дъглас Мъри. "Както е наясно народът на Украйна, добросъседските отношения не са сред най-добрите качества на Путин. Въпреки това, именно с препратка към това, че САЩ и Русия са съседи, Путин започна разговора си с президента Тръмп в Аляска вчера. Доколкото се видя, на червения килим на пистата в Анкоридж той каза на Тръмп: "Добър ден, скъпи съседе. Много се радвам да ви видя в добро здраве“.

Според "Ню Йорк пост" е станало ясно, че Путин не желае да спре войната, която започна, и че двамата с Тръмп са имали много малко неща, за които да се споразумеят.

Едно нещо беше очевидно от срещата – нямаше постигната сделка. И прекратяването на огъня, което Тръмп искаше да влезе в сила, когато срещата на върха приключи, е далеч от това да се превърне в реалност, коментира Си Ен Ен и отбелязва, че Тръмп сега е започнал да набляга, че Зеленски трябва да сключи сделка. Медията цитира и бившия съветник по националната сигурност на САЩ Джон Болтън, който казва, че Тръмп не е изгубил, но Путин определено е спечелил от срещата на върха в Аляска.

Пред „Фокс нюз“ самият Тръмп обаче говори за много постигнат напредък по време на срещата на върха. Той отбеляза, че Путин не само е отворен към постигане на мир, но иска мирът да бъде постигнат. Тръмп дава и съвет на Зеленски да постигне сделка и съвет на европейците да участват малко повече в целия процес за постигане на край на войната в Украйна. Според Тръмп сега Русия и Путин уважават Америка, докато при Байдън те не са го правили. Пред журналиста Шон Ханити от „Фокс нюз“ освен това Тръмп споделя, че Путин му е казал, че вярва, че изборите през 2020 г., изгубени от Тръмп и спечелени от Байдън, са били манипулирани заради широкоразпространения в САЩ вот по пощата, казвайки му: „Не можете да имате велика демокрация с гласуване по пощата“.

Тръмп си тръгна с празни ръце от срещата в Аляска, след като не успя да постигне сделка за прекратяване на войната в Украйна, обобщава Асошиейтед прес.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Можеха

    4 14 Отговор
    и с една видео конференция да свършат това НИЩО !

    14:19 16.08.2025

  • 2 АНАЛНИ ПРАЗНОСЛОВИЯ НА ГЛУПАЦИ

    18 3 Отговор
    ЕДНИ ГЛУПАВИ МИСИРКИ И АНАЛИТИЦИ , КЕ РАЗТЯГАТ ЛОКУМА ПУТИН ТРЪМП БЕЗ ДА ИМАТ НИКАКВА ИНФОРМАЦИЯ!

    Коментиран от #10, #11

    14:22 16.08.2025

  • 3 Пълни глупости

    17 3 Отговор
    Никакво нарушение на сигурността и на дипломатическия протокол нямаше. Гледах го

    14:22 16.08.2025

  • 4 Много ясно че

    11 3 Отговор
    Зеленски трябва да сключи сделка. Има ли друг избор?

    14:23 16.08.2025

  • 5 Саса

    11 3 Отговор
    Важното е всеки нормален човек, да е разбрал, че руснаци и украинци са един народ, така както българи и македонци са един народ! Корените остават, въпреки мръсната пропаганда!!!!

    Коментиран от #8, #12

    14:23 16.08.2025

  • 6 Има реална опасност след това

    3 4 Отговор
    Путин да стане добър човек. Американците са го облъчили в колата!

    14:24 16.08.2025

  • 7 Всичко е

    7 2 Отговор
    театър и тези неща са договорени предварително. Ако някой си мили, че такив протокколи се нарушават ей така.. да отиде да се прегледа. Всяка една таква среща или визита е 90% театър за пред публиката. Като цяло истинската работа се върши от хроата в сянка (екипите).. Но важното е да има гръмки заглавия, снимки, така че "простолюдието" да кълве и да купува..

    14:25 16.08.2025

  • 8 Димяща ушанка

    1 9 Отговор

    До коментар #5 от "Саса":

    Утре влизам в Киев!;На 200%

    14:25 16.08.2025

  • 9 Ъхъъъъъ....

    7 0 Отговор
    Изданието отбелязва, че топлотата на посрещането е шокирала Украйна и Европа,..... и сега "лидерите" са шокирани ама от митата не бяха шокирани

    14:25 16.08.2025

  • 10 Неподписан

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "АНАЛНИ ПРАЗНОСЛОВИЯ НА ГЛУПАЦИ":

    Те мозък нямат, буквално....

    14:26 16.08.2025

  • 11 Така ще

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "АНАЛНИ ПРАЗНОСЛОВИЯ НА ГЛУПАЦИ":

    словоблудстват сега еврозелките. В траур са.

    14:26 16.08.2025

  • 12 Вземи и прочети истинската история,

    0 5 Отговор

    До коментар #5 от "Саса":

    не московската. Нещо повече Киевската Рус е създадена през 9 век. Петър Първи открадва името Рус за да нарече така Московската Русия през началото на 18 век.
    “Има две Русии. Първата Киевската е с корени в световната и отчасти в европейската култура. Идеите за доброто, честта, свободата и справедливостта, тази Русия ги разбира така както ги разбира и целия Западен свят.

    А има и една друга Русия – Московската. Това е Русия от тайгата, монголска, дива и зверска. Тази Русия направи свой национален идеал кървавата деспотия и дивата жестокост. Тази московска Русия от най-стари временна е била, е и ще бъде пълно отрицание на всичко европейско и е ожесточен враг на Европа!”

    Алексей Толстой - носител на 3 Сталински награди, съветски и руски академик!

    14:28 16.08.2025

  • 13 Дякон Унуфрий Араллампиев

    2 1 Отговор
    Тръмп получи подкрепа от Путин Обещание за подкрепа в гражданската война Това е важното Украйна вече е в тежест на всички Никой не я иска дори Русия Този който вземе Украйна трябва пак да налива пари които никога няма да върне Каца без дъно Русия няма да направи такава грешка Европа е гола и боса Щатите се набутаха достатъчно

    14:28 16.08.2025

  • 14 А има ли случай

    1 1 Отговор
    Когато тези евро гейзери да не са били "шокирани" от нещо ?

    14:29 16.08.2025

  • 15 Мишел

    2 1 Отговор
    Путин дойде, видя, победи.

    14:29 16.08.2025

  • 16 Великата Америка

    1 1 Отговор
    е Гола вОда!

    14:29 16.08.2025

  • 17 Как пък един боклукк

    0 3 Отговор
    не замина за великата матушка?

    Коментиран от #21

    14:30 16.08.2025

  • 18 Егати

    1 0 Отговор
    Пет преди статия на телефона ми от БТА...без НИЩО да...РАЗБЕРА...

    Коментиран от #19

    14:30 16.08.2025

  • 19 Егати

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Егати":

    Да се чете не ,,преди" ,ами...ПЕДИ

    14:32 16.08.2025

  • 20 Бай той Толстой

    1 0 Отговор
    големите си поделят света,а вие ще ядете бананите до насита! Европа също ще яде банани-арабите ще се погрижат за това!

    14:32 16.08.2025

  • 21 Що да одим....

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Как пък един боклукк":

    НАТО каза, че матушката ще дойде при нас. Салфетката е начертана.

    14:33 16.08.2025

  • 22 сериозен

    1 0 Отговор
    Гледах посрещането на Путин от Тръмп- всичко беше като за посрещане на Президент на велика страна , каквато е Русия . А зеления го били смъмрали - съвсем заслужено , като ходи само да проси облечен с дрехи като за гроздобер !

    14:33 16.08.2025

  • 23 Махмуд

    0 1 Отговор
    ПИСАХ ВИ ПРЕДИ ВРЕМЕ, ВАТЕНКИТЕ НЯМАТЗАВЪРШЕНА ВОЙНА С ПРЕГОВОРИ.ВСИЧКИТЕ ЗАВЪРШВАТ С КАПИТУЛАЦИЯ НА ВРАГА ИМ.ДАЖЕ С ЯПИНИЯ СА ВЪВ ВОЙНА ОЩЕ........

    14:33 16.08.2025

  • 24 Фен

    1 0 Отговор
    Кефи ме глобалисткият неистов вой...

    14:33 16.08.2025

  • 25 Злобното Джуджи

    1 1 Отговор
    "...Русия и Путин уважават Америка..."

    Като руснак най-отговорно заявявам че Русия, руснак и Путин уважават две неща - германския ботуш и американската тояга !!! Руснака умре да уважава този който го гняса, смазва и е@е 😆

    14:34 16.08.2025

  • 26 Макробиолог

    1 0 Отговор
    Брей каква голяма изненада, срещу един червен килим ко требваше да даде Путин?Холна гарнитура,венециански стил?Надписа на пуловерчето на Лавров,както и факта че първите лица на РФ са на посещение в лично качество при противника означават две неща --вече има избрани заместници и второ-промяна в политиката на Кремъл при тях не се предвижда.

    14:34 16.08.2025

  • 27 че топлотата на посрещането е шокирала

    1 0 Отговор
    русофоборсуците хейтърите бръмбари калинки парашутистки зелкови и брюкселски зелки

    14:35 16.08.2025