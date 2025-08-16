Le Monde: Неоспорим провал за Тръмп

В действителност никой не знае какво е било договорено в Анкъридж между президентите на САЩ и Русия. Едно е ясно обаче: срещата на върха беше неоспорим провал за Доналд Тръмп, пише френският в. Le Monde.
Преди срещата президентът на САЩ повтори искането си: „Искам бързо да видя прекратяване на огъня. Не знам дали ще бъде днес, но няма да съм щастлив, ако не е днес (...) Искам убийствата да спрат. Тук съм, за да спра убийствата.“ Нищо подобно не беше обявено. В краткосрочен план мирът ще трябва да почака.
Никой не знае какво е било договорено в Аляска и не е било подробно описано никакво споразумение. Неспособен да принуди руския си колега, президентът на САЩ вместо това оказа натиск върху украинците и европейците да разрешат конфликта.
Пресконференцията (след преговорите между двамата лидери) не беше истинска пресконференция: Нямаше въпроси от журналисти. Само седемминутно изявление на Путин за приятелството между САЩ и Русия.
Този провал е в известен смисъл облекчение за украинците и европейците: всъщност те са отново в играта, тъй като Тръмп не успя да разреши ситуацията сам.
Когато Тръмп изрази желание да се срещне отново с Путин скоро, последният отговори: „Следващия път в Москва.“ Осъзнавайки капана на потенциално пътуване до Русия, особено ако целта е разрешаване на войната в Украйна, Тръмп се опита да избегне: „О, това е интересно. Ще си навлека някои критики, но това може да се случи. Много благодаря, Владимир“. В действителност срещата на върха в Аляска даде възможност на Путин да се покаже на американска земя, без да рискува арест по заповедта на Международния наказателен съд, който го обвинява във военни престъпления, тъй като САЩ не са член.
Запитан от журналисти, руският президент не отговори дали ще се съгласи на прекратяване на огъня. На въпроса дали ще „спре да убива цивилни“, той направи жест, сякаш не е чул въпроса. Междувременно Киев съобщи, че самолети и дронове продължават да нанасят удари по Украйна.
Едно е сигурно: Тръмп продължава да се възхищава както винаги на Путин, когото той описа по Fox News след срещата като „силен човек (...) адски корав“. Изключвайки по-нататъшни санкции срещу Русия, американският президент заяви, че целта е „винаги мир“. Тръмп прехвърли отговорността върху Украйна и нейните европейски съюзници.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #89, #96
16:09 16.08.2025
2 Гост
Коментиран от #16, #49, #83
16:09 16.08.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Сила
16:10 16.08.2025
5 На запад
16:11 16.08.2025
6 Съдията
16:11 16.08.2025
7 Подслушано
16:11 16.08.2025
8 Абе
16:11 16.08.2025
9 Мишел
16:11 16.08.2025
10 Атина Палада
Коментиран от #47
16:12 16.08.2025
11 Тръмп си е загубил времето с руски номер
Коментиран от #14, #35, #78
16:12 16.08.2025
12 ЩЕ МИ СЕ ДА ВИДЯ
16:12 16.08.2025
13 Съдията Дред
16:12 16.08.2025
14 Путин бакшишчето
До коментар #11 от "Тръмп си е загубил времето с руски номер":Страх ме е вееее
16:13 16.08.2025
15 НИКО
16:13 16.08.2025
16 КоНе
До коментар #2 от "Гост":За трета световна ли лаеш?
Коментиран от #24
16:13 16.08.2025
17 СТАВА ЕВРОНАПРЕГНАТО
НА ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА ПРЕВРАТА
НА ПОДДРЪЖНИЦИТЕ НА БАНДЕРИЗМА И НОВОФАШИЗМА
ЩЕ ВРЪЩАТ С ЛИХВИТЕ ВСИЧКИ ОТКРАДНАТИ РУСКИ АКТИВИ
Коментиран от #128
16:14 16.08.2025
18 И аз искам убийствата в САЩ
Коментиран от #114
16:14 16.08.2025
19 Да бе да
Европа и устайна нямат думата
Коментиран от #21
16:14 16.08.2025
20 Пуслер пак победи запада с измама ахахах
Коментиран от #44
16:14 16.08.2025
21 Много ги разбираш на 2 ракии
До коментар #19 от "Да бе да":Наздраве, алкоджан.
16:15 16.08.2025
22 стоян георгиев
16:15 16.08.2025
23 Ачо
Коментиран от #33
16:16 16.08.2025
24 Ко пейко
До коментар #16 от "КоНе":С Трета световна плашат копейките по селата, достатъчно е да въоражат до зъби укрите както навремето расняците правеха във Виетнам.
16:16 16.08.2025
25 Това е истината
Коментиран от #27
16:16 16.08.2025
26 Ганя Путинофила
Путин най добре знае как да утилизира руснята!
16:17 16.08.2025
27 Виж му ръста на снимката. Това не е Путл
До коментар #25 от "Това е истината":Това не беше Пуслер, а нескопосан двойник с друга форма на главата, друг ръст и различна походка.
16:17 16.08.2025
28 Опа
16:19 16.08.2025
29 8777
Коментиран от #34, #41
16:19 16.08.2025
30 Провал за Макрон
16:20 16.08.2025
31 555
Свитата на Путина остана на Аляска за оформяне на докуметите!
Предполагам, че сделката е за редко земелните материали.....
16:20 16.08.2025
32 ЕДИНСТВЕНОТО НЕОСПОРИМО
16:20 16.08.2025
33 Жеко
До коментар #23 от "Ачо":За тебе сме сигурни че си в 17 век и си с чалма.
16:20 16.08.2025
34 ха ха ха ...
До коментар #29 от "8777":А късото фаше в Киев е 1,48...
16:21 16.08.2025
35 Нормално
До коментар #11 от "Тръмп си е загубил времето с руски номер":На Тръмп му е ясно, че това не е Путин а двойник. Истинският Путин е във фризер. В момента лавров дърпа конците за войната. Копейките могат да бъдат излъгани, но изкуственият интелект хваща и най-малката разлика, която е трудно забележима за човешкото око.
16:22 16.08.2025
36 Гедер
16:23 16.08.2025
37 Град Симитли
Льо жур де Макарон е тариве
Контр ну де ла тирание..."
16:23 16.08.2025
38 горски
16:23 16.08.2025
39 МирО
Да видим дали ще имат поне толкова акъл и в ЕС??
Коментиран от #43, #124
16:24 16.08.2025
40 Прокурор
16:26 16.08.2025
41 156 сантиметра+
До коментар #29 от "8777":12 сантиметра токчета и хоп 168
16:27 16.08.2025
42 Уса
16:27 16.08.2025
43 Дончо
До коментар #39 от "МирО":Б0клуците започнахте да ме харесвате.
16:28 16.08.2025
44 666
До коментар #20 от "Пуслер пак победи запада с измама ахахах":Нескопосан двойник?! Важното е резултата!
16:28 16.08.2025
45 сериозен
Коментиран от #51
16:29 16.08.2025
46 Статисик
Коментиран от #56
16:29 16.08.2025
47 Мишел
До коментар #10 от "Атина Палада":Наясно са какво е договорено, но не смеят да го напишат.
Договорено е Русия да продължи специалната операция, до когато достигне целите си, а САЩ да не опитват да пречат.
Коментиран от #52, #90
16:30 16.08.2025
48 Ревът
16:30 16.08.2025
49 Да Ти бьда
До коментар #2 от "Гост":Татко...
16:31 16.08.2025
50 Мдааа....
16:31 16.08.2025
51 мошЕто
До коментар #45 от "сериозен":Путин показа КЛАСА като ДЪРЖАВНИК ! Показа на целия Свят , че Русия е ВЕЛИКА Държава и две думи по въпроса НЯМА !
Коментиран от #55, #70
16:33 16.08.2025
52 Руснак без крак
До коментар #47 от "Мишел":Утре влизам в Киев! Ако остана с глава
Коментиран от #77
16:34 16.08.2025
53 Гръч
16:34 16.08.2025
54 Промяна
16:34 16.08.2025
55 СМЕЕЕЕЕХ
До коментар #51 от "мошЕто":Пусик е малко страхливо и много уплашено повече.
Коментиран от #69
16:35 16.08.2025
56 Факт
До коментар #46 от "Статисик":Какво ли още ни чака от тия кухи брюкселски зелки
16:36 16.08.2025
57 МаДа
А статията е миш-маш.
16:37 16.08.2025
58 Арелих
16:37 16.08.2025
59 минаващ
Коментиран от #61, #63
16:37 16.08.2025
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 ха-ха ха
До коментар #59 от "минаващ":Цял ден сипят жлъч и ще продължат , защото зеленият гном отече у канала .То беше ясно , че това го чака , но днес центаците са се развихрили още по-яростно .
16:40 16.08.2025
62 Неоспорим провал но НЕ за Тръмп
Коментиран от #75
16:41 16.08.2025
63 Ми не сме нервни, радостни сме
До коментар #59 от "минаващ":Тръмп ни прехвърли топката и ние ще решаваме копейските съдби. Това е добра новина.
16:42 16.08.2025
64 Браво на Тръмп и Путин
16:42 16.08.2025
65 007
16:42 16.08.2025
66 Гончар Романенко
И докъде стигнаха...!
16:42 16.08.2025
67 Всички тези евронищожества
16:42 16.08.2025
68 Къв провал бре
16:43 16.08.2025
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Пейтриът
До коментар #51 от "мошЕто":Абсолютна класа,и за двамата! Все пак разговаряли са ПЕТ часа ! Някой разбра ли за какво са разговаряли двата екипа (не само двамата президенти).Никой нищо не разбра,само една постна пресконференция и толкова. Така се прави Голямата политика ! А Сулю и Пулю си смучат "коментари" от пръстите.
16:45 16.08.2025
71 Ъхъъъъъ....
16:45 16.08.2025
72 Сатана Z
Коментиран от #79
16:46 16.08.2025
73 МНОГО ШУМ ЗА НИЩО
16:47 16.08.2025
74 Сега това ли е болката?
16:48 16.08.2025
75 Обяснение за копейки:
До коментар #62 от "Неоспорим провал но НЕ за Тръмп":Копейчици, на срещата в Аляска НЕ участваха евролидери.Ако не сте разбрали. Няма как да се провалиш в нещо, в което не си участвал.
Напротив, Тръмп им даде карт бланш те да се оправят с копейките, как си знаят. Той не може, защото Путин отиде да му напомни как му е помогнал да стане президент.
Е, мразите ги, но ви съветвам да не ги плюете, защото съдбата ви вече е в техните ръце. А за разлика от рашките, които отказват да говорят български, много европейци научиха езика ни. Така че по-кротко.
Коментиран от #88
16:49 16.08.2025
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 оли ,
До коментар #52 от "Руснак без крак":Ти освен при овцете , някъде другаде влизаш ли , че голям мерак те гони да влизаш в Киив ?! Шушляк селски , спри да се излагаш , че ще ти се смеят и малките в махалата !
16:50 16.08.2025
78 6666
До коментар #11 от "Тръмп си е загубил времето с руски номер":Беше баба му
16:50 16.08.2025
79 Забрави да посочиш
До коментар #72 от "Сатана Z":мира, за който да я получи. Къде е? На друга планета ли?
16:50 16.08.2025
80 То си е и така
Коментиран от #82
16:50 16.08.2025
81 А50
Коментиран от #87
16:51 16.08.2025
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Непредизвикан Агресор
До коментар #2 от "Гост":За туй : "позиция от силата" си абсолютно прав, но лузърите не послушаха Бисмарк.
Кой каквото сам си надроби.....
16:54 16.08.2025
84 Ле Мондьо
...Те са отново в играта... ?
Столетия са грабили света и унищожавали народи, дори цивилизации. Сега отново са "в ирата"! Едно не е ясно - кои са по-тъппи и наггли, европейците и/или украинците. Или се търкулна фашиото и си намери нацитата?!
Коментиран от #91
16:55 16.08.2025
85 дядо йоцо гледа
16:55 16.08.2025
86 Хейт
16:55 16.08.2025
87 Пепи Волгата
До коментар #81 от "А50":Аз избрах ЕВРОТО!
16:56 16.08.2025
88 жалките и набедени за "лидери"
До коментар #75 от "Обяснение за копейки:":Нали бре мозък си имат върховната Кая Калас? Да я бяха пратили тя с Путин да преговаря. А? И да се случи като във Китай и да и посочат вратата на третата минута.
Коментиран от #92
16:56 16.08.2025
89 Значи, и в твоята,
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":щото си в НАТО..)))/
16:56 16.08.2025
90 Да бе
До коментар #47 от "Мишел":Другаря Ци не хареса това .
16:57 16.08.2025
91 Ти, разбира се,
До коментар #84 от "Ле Мондьо":все пак си европеец, не азиатец.
Коментиран от #101
16:58 16.08.2025
92 Обяснение за копейки:
До коментар #88 от "жалките и набедени за "лидери"":Копейчици, Китай не е в Европа, проверете на картата. А Си Дзинпин не е европеец. Ей, не я научихте тая география.
Коментиран от #98
17:01 16.08.2025
93 Нищо ново.
17:02 16.08.2025
94 Анонимен
17:03 16.08.2025
95 Ъхъъъъъ....
17:04 16.08.2025
96 Европеец
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Съгласен съм с коментара ти.. евро пуделите не мога да си намерят място от проведената среща... Не могат да се мерят с ума и стратегията на Путин, а въпреки че тактиката му не ми харесва....
Коментиран от #117
17:06 16.08.2025
97 Големият
17:07 16.08.2025
98 Той и Тръмп май не е
До коментар #92 от "Обяснение за копейки:":европеец, ама пак с Кая Калас не иска да се вижда. Или не си спомняш как отиде тая до Вашингтон и се прибра и даже Белият дом не видя
Коментиран от #112
17:08 16.08.2025
99 Радост вкъщи
17:09 16.08.2025
100 На Пресконференцията
Коментиран от #102
17:10 16.08.2025
101 Ти разбира се
До коментар #91 от "Ти, разбира се,":Си от тенджерата или от похлупака
Коментиран от #105
17:13 16.08.2025
102 Може ли линк
До коментар #100 от "На Пресконференцията":към измишльотината ти? Не от Телеграм, моля.
Коментиран от #109
17:13 16.08.2025
103 МНОГО ШУМ ЗА НИЩО
17:13 16.08.2025
104 УКРАЙНА 🇺🇦
17:14 16.08.2025
105 Не ми мязаш на съдинка
До коментар #101 от "Ти разбира се":По-скоро на клошар, който облизва чужди съдинки.
Коментиран от #113
17:14 16.08.2025
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Стига трили коментари
17:16 16.08.2025
108 Така прави един ...
17:18 16.08.2025
109 Президент Тръмп
До коментар #102 от "Може ли линк":заяви, че целта е „винаги мир“. Тръмп прехвърли отговорността върху Украйна и нейните европейски съюзници и посочи и заяви : братко ПУТИН давам ти базата Рамщайн ...и продължавам да ти се възхищавам както винаги...
Коментиран от #115
17:19 16.08.2025
110 ДългоИме
17:19 16.08.2025
111 Злобното Джуджи
17:20 16.08.2025
112 Обяснение за копейки:
До коментар #98 от "Той и Тръмп май не е":1. Тръмп не е евролидер. Конституциите на европейските държави не допускат това. Само един президент не спазва коституциите на страната си и назначи канадски гражданин в правителството си.
2. Тръмп е невъзпитан и арогантен новобогаташ. САЩ е млада държава без цивилизационни традиции. Той не е виновен, че му липсват първите 7 години. Както на копейките. Но докато Тръмп поне се къпе, копейките не го правят.
Коментиран от #118, #129
17:22 16.08.2025
113 Е, запази самообладание
До коментар #105 от "Не ми мязаш на съдинка":Не истеризирай. Ще ти подхвърлят кокал за участие. И умната - да не получиш и ритник.
Коментиран от #120
17:22 16.08.2025
114 Zахарова
До коментар #18 от "И аз искам убийствата в САЩ":Само не цитипай данни от наша русия
17:23 16.08.2025
115 Може ли линк към измишльотината ти
До коментар #109 от "Президент Тръмп":за последното изречение, това с базата и това "братко". Може пък гласът да е казал "братушка" в мозъка ти, а да си забравил🤣🤣🤣
Коментиран от #121
17:26 16.08.2025
116 Доктор Менгеле
17:26 16.08.2025
117 Zахарова
До коментар #96 от "Европеец":Я жду тебя голубчик! Ще ми лъскаш чепиците бегеРоб
17:27 16.08.2025
118 Ъхъъъъъ....
До коментар #112 от "Обяснение за копейки:":Точно пък Европа пръщи от "цивилизационни традиции" нали ? И кой е бил основният бизнес в района на Ватерло 20 години след битката? Ровене на кокали, транспортиране до Великобритания и с парни трошачки производство на фосфатна тор. По тази причина сега там кости няма нали? (Ватерло: хилядите загинали са били преработени на тор?)...... само дето не са хилядите а десетки и стотици хилядите...Впрочем тази фосфатна тор после е била извозвана с кораби предимно за колониите на Великобритания за торене на захарната тръстика. Че толкова относно варварството на запада и цивилизационните му традиции........и да не се връщам и по на зад в историята че трябва червена точка 18+
Коментиран от #122, #126
17:27 16.08.2025
119 Zахаров
17:28 16.08.2025
120 От тебе ли, копей?
До коментар #113 от "Е, запази самообладание":С тълпа ли ще дойдеш, слабосилен? Сам не би посмял, като типична копейка.
Защо си мислиш, че си някой? Защото така ти рече Костя? Лъже те. Знам как се панираш, ако на другия тротоар случайно минат левскари, без да те забелязват даже.
17:31 16.08.2025
121 Ами дааааа...Точно така
До коментар #115 от "Може ли линк към измишльотината ти":"братушка" каза президент Тръмп на летището. Факт.
17:31 16.08.2025
122 Този коментар е премахнат от модератор.
123 Zахаров
17:33 16.08.2025
124 Дидро
До коментар #39 от "МирО":А, не! ЕС ще се бие ... ама с възглавници!!!
17:33 16.08.2025
125 Le Monde: Неоспорим провал за Тръмп
17:39 16.08.2025
126 Обяснение за копейки:
До коментар #118 от "Ъхъъъъъ....":Копейчици, няма как да знаете за културата на Европа, след като не сте чели нищо по въпроса.
Интересите ви се простират само до военна история и то кълвана по руски учебници.
Странно е, че познавате руската история, а българската не. Не и в частта, която не е свързана с Русия.
Знаете ли, че повечето български възрожденци (оригиналните, не Костадиновите) са мразели Русия? Не, разбира се. Откъде? Няма го в руските учебници.
Това изчерпва всичко. Благодаря за вниманието!
Излишно е да се напъвате повече.
Коментиран от #127
17:40 16.08.2025
127 Бегай бре
До коментар #126 от "Обяснение за копейки:":мразели Русия и за това повечето са минали през Одеса от омраза. И Вазов "Под Игото" пак там от омраза към Русия го е написал. И викал "Да живее Украинъ" ....и Зеленски ...
17:43 16.08.2025
128 Това вече го написа, но този сайт не се
До коментар #17 от "СТАВА ЕВРОНАПРЕГНАТО":занимава с тълкуване на копейски сънища. Ако нямаш пари за психоаналитик, чети Фройд. Той е обяснил тези патологии и митоманията. Кураж. Дано се оправиш.
17:46 16.08.2025
129 Тръмп не е евролидер
До коментар #112 от "Обяснение за копейки:":А кой според теб е "евролидер"? Кой има повече от 10% обществена подкрепа? хахахаха...
17:48 16.08.2025
130 Каунь
17:49 16.08.2025
131 Чочо
Ей тъй да върви бизнеса!
А пък и като се сетиш за опердасания от жена му,Макрончо.....ужас!
17:52 16.08.2025