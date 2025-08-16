Новини
16 Август, 2025

Тръмп сега прехвърли отговорността за решаване на войната на Европа и Украйна

Le Monde: Неоспорим провал за Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В действителност никой не знае какво е било договорено в Анкъридж между президентите на САЩ и Русия. Едно е ясно обаче: срещата на върха беше неоспорим провал за Доналд Тръмп, пише френският в. Le Monde.

Преди срещата президентът на САЩ повтори искането си: „Искам бързо да видя прекратяване на огъня. Не знам дали ще бъде днес, но няма да съм щастлив, ако не е днес (...) Искам убийствата да спрат. Тук съм, за да спра убийствата.“ Нищо подобно не беше обявено. В краткосрочен план мирът ще трябва да почака.

Никой не знае какво е било договорено в Аляска и не е било подробно описано никакво споразумение. Неспособен да принуди руския си колега, президентът на САЩ вместо това оказа натиск върху украинците и европейците да разрешат конфликта.

Пресконференцията (след преговорите между двамата лидери) не беше истинска пресконференция: Нямаше въпроси от журналисти. Само седемминутно изявление на Путин за приятелството между САЩ и Русия.

Този провал е в известен смисъл облекчение за украинците и европейците: всъщност те са отново в играта, тъй като Тръмп не успя да разреши ситуацията сам.

Когато Тръмп изрази желание да се срещне отново с Путин скоро, последният отговори: „Следващия път в Москва.“ Осъзнавайки капана на потенциално пътуване до Русия, особено ако целта е разрешаване на войната в Украйна, Тръмп се опита да избегне: „О, това е интересно. Ще си навлека някои критики, но това може да се случи. Много благодаря, Владимир“. В действителност срещата на върха в Аляска даде възможност на Путин да се покаже на американска земя, без да рискува арест по заповедта на Международния наказателен съд, който го обвинява във военни престъпления, тъй като САЩ не са член.

Запитан от журналисти, руският президент не отговори дали ще се съгласи на прекратяване на огъня. На въпроса дали ще „спре да убива цивилни“, той направи жест, сякаш не е чул въпроса. Междувременно Киев съобщи, че самолети и дронове продължават да нанасят удари по Украйна.

Едно е сигурно: Тръмп продължава да се възхищава както винаги на Путин, когото той описа по Fox News след срещата като „силен човек (...) адски корав“. Изключвайки по-нататъшни санкции срещу Русия, американският президент заяви, че целта е „винаги мир“. Тръмп прехвърли отговорността върху Украйна и нейните европейски съюзници.


  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    86 21 Отговор
    Отново Мощен юмрук в зурлите на третополовите от НАТО

    Коментиран от #89, #96

    16:09 16.08.2025

  • 2 Гост

    30 62 Отговор
    С мазнене няма да стане агресора разбира само от сила.

    Коментиран от #16, #49, #83

    16:09 16.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Сила

    68 3 Отговор
    Света се управлява от идиоти ....последните години особено !!! А за БГ то въобще не е нужно да се коментира даже ....

    16:10 16.08.2025

  • 5 На запад

    60 8 Отговор
    Западните издания са 100.00% пропаганда за изправени двукраки.

    16:11 16.08.2025

  • 6 Съдията

    66 9 Отговор
    Провалът е за Западна(ла) Европа. САЩ и Русия ще се разберат, а жалките европейски политикани ще бършат сополите и ще сменят памперсите на Зеленски.😂

    16:11 16.08.2025

  • 7 Подслушано

    18 42 Отговор
    Какво си говориха Путин и Тръмп в официалната лимузина на президента на САЩ. Путин: Е, Дон…. пардон, Щтирлиц как дела? Тръмп: Тежко ми е, Владимир Владимирович, много даже… За втори път съм в Белия дом, не мога повече, искам в къщи! ВВП: Потърпи, Щтирлиц, още три години останаха, после ще те вземем в къщи, орден ще ти дадем, вила в Крим… ДТ: Не, не мога повече, Владимир Владимирович, нямам сили повече! ВВП: Трябва, Щтирлиц, трябва!

    16:11 16.08.2025

  • 8 Абе

    63 8 Отговор
    Тръмп прави каквото може, а тия , дето го плюят, не правят и половината на неговото !

    16:11 16.08.2025

  • 9 Мишел

    47 2 Отговор
    След бягствата от Корея, Виетнам,...,Афганистан, сега САЩ бягат от Украйна.

    16:11 16.08.2025

  • 10 Атина Палада

    60 7 Отговор
    Хем не знаели какво е договорено,пък хем е провал ха ха ха тия четата ли какво пишат

    Коментиран от #47

    16:12 16.08.2025

  • 11 Тръмп си е загубил времето с руски номер

    14 52 Отговор
    Това не беше Пуслер, а нескопосан двойник с друга форма на главата, друг ръст и различна походка.

    Коментиран от #14, #35, #78

    16:12 16.08.2025

  • 12 ЩЕ МИ СЕ ДА ВИДЯ

    43 6 Отговор
    Как франсетата и италианските спагетари "защитават независимостта на Бандерия"

    16:12 16.08.2025

  • 13 Съдията Дред

    58 6 Отговор
    Провала е за Европа, плащането на сметката - също

    16:12 16.08.2025

  • 14 Путин бакшишчето

    6 26 Отговор

    До коментар #11 от "Тръмп си е загубил времето с руски номер":

    Страх ме е вееее

    16:13 16.08.2025

  • 15 НИКО

    42 3 Отговор
    СЛЕД КАТО ПОДЧИНИ И ОГРАБИ ЕВРОПА НЕ МОЖЕ ДА СЕ КАЖЕ ЧЕ ТРЪМП СЕ Е ПРОВАЛИЛ

    16:13 16.08.2025

  • 16 КоНе

    23 2 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    За трета световна ли лаеш?

    Коментиран от #24

    16:13 16.08.2025

  • 17 СТАВА ЕВРОНАПРЕГНАТО

    36 7 Отговор
    Сега започва ВТОРА СЕРИЯ - ТЪРСЕНЕ НА ОТГОВОРНОСТ
    НА ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА ПРЕВРАТА
    НА ПОДДРЪЖНИЦИТЕ НА БАНДЕРИЗМА И НОВОФАШИЗМА
    ЩЕ ВРЪЩАТ С ЛИХВИТЕ ВСИЧКИ ОТКРАДНАТИ РУСКИ АКТИВИ

    Коментиран от #128

    16:14 16.08.2025

  • 18 И аз искам убийствата в САЩ

    18 5 Отговор
    да спрат! А през 2020 година в САЩ от куршуми са загинали близо 20 000 души: убити от нападател, простреляни при арест или при инциденти и не на последно място - издъхнали при самоубийство.

    Коментиран от #114

    16:14 16.08.2025

  • 19 Да бе да

    30 11 Отговор
    Не разбрахте ли че всичко се решава между Русия и САЩ
    Европа и устайна нямат думата

    Коментиран от #21

    16:14 16.08.2025

  • 20 Пуслер пак победи запада с измама ахахах

    8 33 Отговор
    Това не беше Пуслер, а нескопосан двойник с друга форма на главата, друг ръст и различна походка.

    Коментиран от #44

    16:14 16.08.2025

  • 21 Много ги разбираш на 2 ракии

    4 12 Отговор

    До коментар #19 от "Да бе да":

    Наздраве, алкоджан.

    16:15 16.08.2025

  • 22 стоян георгиев

    31 4 Отговор
    А може да се каже и иначе : Тръмп изпълни целта си като прехвърли отговорността върху Украйна и нейните европейски съюзници

    16:15 16.08.2025

  • 23 Ачо

    14 27 Отговор
    Говори се че руснаците живеят в 18 век Като прасета.

    Коментиран от #33

    16:16 16.08.2025

  • 24 Ко пейко

    7 23 Отговор

    До коментар #16 от "КоНе":

    С Трета световна плашат копейките по селата, достатъчно е да въоражат до зъби укрите както навремето расняците правеха във Виетнам.

    16:16 16.08.2025

  • 25 Това е истината

    26 9 Отговор
    Абе какво искат от Тръмп - прави каквото може човека...Провал било-ами с Путин няма как да е друго...-като че ли Обама или Байдън бяха по-добри..!?!? Путин е гросмайстор и на всеки един политик/още повече западен/ ще му е трудно да се прави на умен срещу Путин. Това е реалито-нито Макрон нито Станмайер или който и да е друг могат да се сравняват с Путин....

    Коментиран от #27

    16:16 16.08.2025

  • 26 Ганя Путинофила

    7 19 Отговор
    Путин победи!
    Путин най добре знае как да утилизира руснята!

    16:17 16.08.2025

  • 27 Виж му ръста на снимката. Това не е Путл

    6 23 Отговор

    До коментар #25 от "Това е истината":

    Това не беше Пуслер, а нескопосан двойник с друга форма на главата, друг ръст и различна походка.

    16:17 16.08.2025

  • 28 Опа

    6 14 Отговор
    Тръмп използва тази среща, за да оправдае ударите с ракети по Русия. Сега ще каже: Ами опитах ама Путин не иска да спре войната

    16:19 16.08.2025

  • 29 8777

    8 20 Отговор
    Пуслер бакшишчето е 1.68 м. а Тръмп е 1.90 метра. Това не е Пуслер, вижте снимката с двамата един до друг

    Коментиран от #34, #41

    16:19 16.08.2025

  • 30 Провал за Макрон

    12 4 Отговор
    За кой ще е провал, скоро ще четем?

    16:20 16.08.2025

  • 31 555

    16 0 Отговор
    Има договорка, но нито Птин, нито Тръмп не искат да я кажат.
    Свитата на Путина остана на Аляска за оформяне на докуметите!
    Предполагам, че сделката е за редко земелните материали.....

    16:20 16.08.2025

  • 32 ЕДИНСТВЕНОТО НЕОСПОРИМО

    25 6 Отговор
    Всъщност Европа (и Франция) се провалиха в плановете си да отслабят Русия. И сега вече никой не се съобразява с тях. Дали французите вярват, че на Тръмп му пука какво мисли Макрон или мъжа му.

    16:20 16.08.2025

  • 33 Жеко

    14 5 Отговор

    До коментар #23 от "Ачо":

    За тебе сме сигурни че си в 17 век и си с чалма.

    16:20 16.08.2025

  • 34 ха ха ха ...

    17 6 Отговор

    До коментар #29 от "8777":

    А късото фаше в Киев е 1,48...

    16:21 16.08.2025

  • 35 Нормално

    7 20 Отговор

    До коментар #11 от "Тръмп си е загубил времето с руски номер":

    На Тръмп му е ясно, че това не е Путин а двойник. Истинският Путин е във фризер. В момента лавров дърпа конците за войната. Копейките могат да бъдат излъгани, но изкуственият интелект хваща и най-малката разлика, която е трудно забележима за човешкото око.

    16:22 16.08.2025

  • 36 Гедер

    9 12 Отговор
    Тоя Тръмп първо ръкопляска на Путин , след това козирува на войниците. Тоя въобще не е адекватен вече горкият.

    16:23 16.08.2025

  • 37 Град Симитли

    6 1 Отговор
    " Алон занфан де ла патрие
    Льо жур де Макарон е тариве
    Контр ну де ла тирание..."

    16:23 16.08.2025

  • 38 горски

    14 5 Отговор
    Самият ЕС като проект си е част от американската стратегия за надмощие, но в един момент САЩ започнаха да променят детайлите и инструментите в тази стратегия, и ЕС беше изпратен за финализиране. ЕС вече не е обект за осигуряване на сигурност срещу „демократично съюзничество“, а се превръща в терен за провокации, буферна зона за експерименти, продължение и втора стъпка на украинския етюд, територия за натиск и дразнене, зона за инфраструктурно и идеологическо противодействие на Русия. И най-тъжната картина – виждаме ЕС като абсурдна политическа играчка на Великобритания именно през наднационалните мрежи на финансовия и спекулативен капитал, който придоби трайно надмощие в глобалистката либерална власт, проектирана досега през доминацията на САЩ. Доналд Тръмп и Путин за едно ще се разберат, за друго – не. Дори веднага да се разберат, нищо не е окончателно. Решението се открива в тенденциите. Тръмп се интересува как да извлече ресурс от всяка точка на влияние, за да стабилизира и обогатява САЩ, а Русия в това отношение би могла да съдейства.

    16:23 16.08.2025

  • 39 МирО

    19 6 Отговор
    Явно чичо Данчо е добър стратег, вижда нещата глобално и в переспектива, осъзнава че мачът е свирен вече и с достойнство се оттегля от “покрайнината”.
    Да видим дали ще имат поне толкова акъл и в ЕС??

    Коментиран от #43, #124

    16:24 16.08.2025

  • 40 Прокурор

    10 2 Отговор
    След всички коментари от т.н. "лидери" и т.н. "медии" на т.н. "колективен запад", които предварително обричаха срещата, а сега я хулят и оплюват си отговорете на въпроса:КОМУ Е ИЗГОДНА ВОЙНАТА!

    16:26 16.08.2025

  • 41 156 сантиметра+

    6 10 Отговор

    До коментар #29 от "8777":

    12 сантиметра токчета и хоп 168

    16:27 16.08.2025

  • 42 Уса

    17 5 Отговор
    Поне за момент спрете да отразявате медиите продали се на сорос и урсулите,защото нито те нито техните лумпени осъзнават,какво е истинска война и носят главната вина за положението в Украйна.На запада не му пука за украинците,защото ги имат за руснаци и това трябва да разберете,ако не го разберете ще го усетите на по-късен етап във вашия заден двор

    16:27 16.08.2025

  • 43 Дончо

    2 6 Отговор

    До коментар #39 от "МирО":

    Б0клуците започнахте да ме харесвате.

    16:28 16.08.2025

  • 44 666

    7 4 Отговор

    До коментар #20 от "Пуслер пак победи запада с измама ахахах":

    Нескопосан двойник?! Важното е резултата!

    16:28 16.08.2025

  • 45 сериозен

    12 3 Отговор
    Тръмп постъпи като делови и умен Президент - остави укрията на руснаците , те да се оправят с нея ! И добре е направил , защото пак щеше да стане същото и без преговори ...

    Коментиран от #51

    16:29 16.08.2025

  • 46 Статисик

    15 4 Отговор
    Провалът дойде още когато ЕС се отказаха от евтините руски ресурси, а последния пирон го заби преди месец Урсула с това, което подписа на голф игрището.

    Коментиран от #56

    16:29 16.08.2025

  • 47 Мишел

    18 1 Отговор

    До коментар #10 от "Атина Палада":

    Наясно са какво е договорено, но не смеят да го напишат.
    Договорено е Русия да продължи специалната операция, до когато достигне целите си, а САЩ да не опитват да пречат.

    Коментиран от #52, #90

    16:30 16.08.2025

  • 48 Ревът

    10 3 Отговор
    Откъм западна Европа тепърва започва

    16:30 16.08.2025

  • 49 Да Ти бьда

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Татко...

    16:31 16.08.2025

  • 50 Мдааа....

    19 4 Отговор
    Статията е от Франция.Напълно логично е да почернят Тръмп.Макрон и Зеленски пърдят в едно гърне.

    16:31 16.08.2025

  • 51 мошЕто

    16 4 Отговор

    До коментар #45 от "сериозен":

    Путин показа КЛАСА като ДЪРЖАВНИК ! Показа на целия Свят , че Русия е ВЕЛИКА Държава и две думи по въпроса НЯМА !

    Коментиран от #55, #70

    16:33 16.08.2025

  • 52 Руснак без крак

    3 11 Отговор

    До коментар #47 от "Мишел":

    Утре влизам в Киев! Ако остана с глава

    Коментиран от #77

    16:34 16.08.2025

  • 53 Гръч

    9 1 Отговор
    Има само една новинарска европейска медия,която отразява всичко независимо и това е WION.Но те не канят анализатори,врачки и гадатели.Националните мисирки са покафенели от замърсена жълтиня

    16:34 16.08.2025

  • 54 Промяна

    7 11 Отговор
    Американците Тръмп е огромна излагация за вас и света МЪЛЧИ на пресконференцията ако така може да се каже а УБИЕЦЪТ ПУТИН СЕ РАЗПОРЕЖДА ОГРОМНО ПОТЪВАНЕ ЗА ТРЪМП И АМЕРИКА

    16:34 16.08.2025

  • 55 СМЕЕЕЕЕХ

    2 12 Отговор

    До коментар #51 от "мошЕто":

    Пусик е малко страхливо и много уплашено повече.

    Коментиран от #69

    16:35 16.08.2025

  • 56 Факт

    7 2 Отговор

    До коментар #46 от "Статисик":

    Какво ли още ни чака от тия кухи брюкселски зелки

    16:36 16.08.2025

  • 57 МаДа

    8 2 Отговор
    Пуяка и досега не е направил нищо за постигането на справедлив и устройващ и двете участващи страни мир в Украйна.
    А статията е миш-маш.

    16:37 16.08.2025

  • 58 Арелих

    4 2 Отговор
    М@р00,реви с,я шорошка ••••••

    16:37 16.08.2025

  • 59 минаващ

    9 3 Отговор
    Центовете , как ви е кръвното днес , спахте ли спокойно , че нещо много нервни ми се видите днес ?!

    Коментиран от #61, #63

    16:37 16.08.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 ха-ха ха

    8 2 Отговор

    До коментар #59 от "минаващ":

    Цял ден сипят жлъч и ще продължат , защото зеленият гном отече у канала .То беше ясно , че това го чака , но днес центаците са се развихрили още по-яростно .

    16:40 16.08.2025

  • 62 Неоспорим провал но НЕ за Тръмп

    11 4 Отговор
    А за жалките и набедени за "лидери" евронищожества. Това е моста. Друг няма.

    Коментиран от #75

    16:41 16.08.2025

  • 63 Ми не сме нервни, радостни сме

    5 8 Отговор

    До коментар #59 от "минаващ":

    Тръмп ни прехвърли топката и ние ще решаваме копейските съдби. Това е добра новина.

    16:42 16.08.2025

  • 64 Браво на Тръмп и Путин

    11 3 Отговор
    Либералите ще докарат от седем кладенци вода, за да "докажат", че Тръмп се е провалил. А истината е, че Зеленски и урсулите искат войната да продължи, защото иначе няма как да останат на власт! Най-значимото е, че важните световни лидери избраха пътя на дипломацията, а не на войната! Хубавите работи стават бавно и с акъл!😂

    16:42 16.08.2025

  • 65 007

    5 1 Отговор
    Избора на Украйна да бъдат дворно куче на ЕС и Америка е направен, да кажем преди 30 години, и няма как да се промени с една среща. Скоро ще се говори, че с тази среща е поставено началото за усмиряване на лудите глави и решаване на споровете с диалог. Може да се приеме, че така беше направено "признание" на вината и на Америка за тази нелепа кървава война.

    16:42 16.08.2025

  • 66 Гончар Романенко

    0 5 Отговор
    От къде тръгнаха
    И докъде стигнаха...!

    16:42 16.08.2025

  • 67 Всички тези евронищожества

    11 2 Отговор
    Трябва да приемат факта, че не пеят в хора. Просто не стават.

    16:42 16.08.2025

  • 68 Къв провал бре

    2 12 Отговор
    Щатско оръжие ша загробва още путинисти....до безкрай.

    16:43 16.08.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Пейтриът

    13 1 Отговор

    До коментар #51 от "мошЕто":

    Абсолютна класа,и за двамата! Все пак разговаряли са ПЕТ часа ! Някой разбра ли за какво са разговаряли двата екипа (не само двамата президенти).Никой нищо не разбра,само една постна пресконференция и толкова. Така се прави Голямата политика ! А Сулю и Пулю си смучат "коментари" от пръстите.

    16:45 16.08.2025

  • 71 Ъхъъъъъ....

    9 1 Отговор
    "Никой не знае какво е било договорено в Аляска и не е било подробно описано"...но знаят че е "Неоспорим провал за Тръмп"....смешници

    16:45 16.08.2025

  • 72 Сатана Z

    7 3 Отговор
    Щом фашистките медии квичат на умряло,това означава ,че Тръмп е умен политик и заслужава Нобеловата награда за мир.

    Коментиран от #79

    16:46 16.08.2025

  • 73 МНОГО ШУМ ЗА НИЩО

    5 6 Отговор
    Войната продължава. Американците шиткат оръжия и трупат дебели пачки. Русия лее реки от кръв. Руснаците в окопите, натовци по плажовете.

    16:47 16.08.2025

  • 74 Сега това ли е болката?

    6 2 Отговор
    (Едно е сигурно: Тръмп продължава да се възхищава както винаги на Путин,...).....А на кой да се възхищава ? На Кая Калас или на Урсулата? А?

    16:48 16.08.2025

  • 75 Обяснение за копейки:

    5 11 Отговор

    До коментар #62 от "Неоспорим провал но НЕ за Тръмп":

    Копейчици, на срещата в Аляска НЕ участваха евролидери.Ако не сте разбрали. Няма как да се провалиш в нещо, в което не си участвал.
    Напротив, Тръмп им даде карт бланш те да се оправят с копейките, как си знаят. Той не може, защото Путин отиде да му напомни как му е помогнал да стане президент.
    Е, мразите ги, но ви съветвам да не ги плюете, защото съдбата ви вече е в техните ръце. А за разлика от рашките, които отказват да говорят български, много европейци научиха езика ни. Така че по-кротко.

    Коментиран от #88

    16:49 16.08.2025

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 оли ,

    5 2 Отговор

    До коментар #52 от "Руснак без крак":

    Ти освен при овцете , някъде другаде влизаш ли , че голям мерак те гони да влизаш в Киив ?! Шушляк селски , спри да се излагаш , че ще ти се смеят и малките в махалата !

    16:50 16.08.2025

  • 78 6666

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Тръмп си е загубил времето с руски номер":

    Беше баба му

    16:50 16.08.2025

  • 79 Забрави да посочиш

    3 0 Отговор

    До коментар #72 от "Сатана Z":

    мира, за който да я получи. Къде е? На друга планета ли?

    16:50 16.08.2025

  • 80 То си е и така

    8 3 Отговор
    (Тръмп прехвърли отговорността върху Украйна и нейните европейски съюзници.)..... Ние що станахме вражеска държава а? Щото креетени ни управляват очевидно

    Коментиран от #82

    16:50 16.08.2025

  • 81 А50

    5 3 Отговор
    Тръмп се бил провалил, а Микрон се прави на мъж на плажа, а Урсула постигна небивал успех пред Тръмп. Кучето си лае, кервана си върви

    Коментиран от #87

    16:51 16.08.2025

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Непредизвикан Агресор

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    За туй : "позиция от силата" си абсолютно прав, но лузърите не послушаха Бисмарк.
    Кой каквото сам си надроби.....

    16:54 16.08.2025

  • 84 Ле Мондьо

    4 2 Отговор
    ...Облекчение за европейците и украинците...
    ...Те са отново в играта... ?
    Столетия са грабили света и унищожавали народи, дори цивилизации. Сега отново са "в ирата"! Едно не е ясно - кои са по-тъппи и наггли, европейците и/или украинците. Или се търкулна фашиото и си намери нацитата?!

    Коментиран от #91

    16:55 16.08.2025

  • 85 дядо йоцо гледа

    2 1 Отговор
    с показване и мерене на мускули се видя резултата почти нулев или много шум за нищо

    16:55 16.08.2025

  • 86 Хейт

    9 2 Отговор
    Неоспоримо френските жаби остават без ресурси и без търговски пътища. Защото вчера двамата президенти си ги разпределиха и се договориха да държат жабите далеч от тях. Затова на последните им остава само да квакат.

    16:55 16.08.2025

  • 87 Пепи Волгата

    4 5 Отговор

    До коментар #81 от "А50":

    Аз избрах ЕВРОТО!

    16:56 16.08.2025

  • 88 жалките и набедени за "лидери"

    8 3 Отговор

    До коментар #75 от "Обяснение за копейки:":

    Нали бре мозък си имат върховната Кая Калас? Да я бяха пратили тя с Путин да преговаря. А? И да се случи като във Китай и да и посочат вратата на третата минута.

    Коментиран от #92

    16:56 16.08.2025

  • 89 Значи, и в твоята,

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    щото си в НАТО..)))/

    16:56 16.08.2025

  • 90 Да бе

    1 2 Отговор

    До коментар #47 от "Мишел":

    Другаря Ци не хареса това .

    16:57 16.08.2025

  • 91 Ти, разбира се,

    2 3 Отговор

    До коментар #84 от "Ле Мондьо":

    все пак си европеец, не азиатец.

    Коментиран от #101

    16:58 16.08.2025

  • 92 Обяснение за копейки:

    4 7 Отговор

    До коментар #88 от "жалките и набедени за "лидери"":

    Копейчици, Китай не е в Европа, проверете на картата. А Си Дзинпин не е европеец. Ей, не я научихте тая география.

    Коментиран от #98

    17:01 16.08.2025

  • 93 Нищо ново.

    3 5 Отговор
    Споко. Оранжевият клоун е провален изначало.

    17:02 16.08.2025

  • 94 Анонимен

    2 0 Отговор
    Сега го удрят на честолюбие!

    17:03 16.08.2025

  • 95 Ъхъъъъъ....

    4 2 Отговор
    Пресконференцията (след преговорите между двамата лидери) не беше истинска пресконференция: Нямаше въпроси от журналисти. Само седемминутно изявление на Путин за приятелството между САЩ и Русия..... лелееее....голям провал и никога преди подобно нещо е нямало нали? Не са сочили, не са посочвали, не са заявявали.....

    17:04 16.08.2025

  • 96 Европеец

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Съгласен съм с коментара ти.. евро пуделите не мога да си намерят място от проведената среща... Не могат да се мерят с ума и стратегията на Путин, а въпреки че тактиката му не ми харесва....

    Коментиран от #117

    17:06 16.08.2025

  • 97 Големият

    5 3 Отговор
    Макарон и урсулите могат само да подсмърчат.

    17:07 16.08.2025

  • 98 Той и Тръмп май не е

    3 4 Отговор

    До коментар #92 от "Обяснение за копейки:":

    европеец, ама пак с Кая Калас не иска да се вижда. Или не си спомняш как отиде тая до Вашингтон и се прибра и даже Белият дом не видя

    Коментиран от #112

    17:08 16.08.2025

  • 99 Радост вкъщи

    4 3 Отговор
    Как се радва русофилията на перчема. Ха ха

    17:09 16.08.2025

  • 100 На Пресконференцията

    3 4 Отговор
    Тръмп ясно заяви че дава на руснаците базата Рамщайн под наем.

    Коментиран от #102

    17:10 16.08.2025

  • 101 Ти разбира се

    1 1 Отговор

    До коментар #91 от "Ти, разбира се,":

    Си от тенджерата или от похлупака

    Коментиран от #105

    17:13 16.08.2025

  • 102 Може ли линк

    2 2 Отговор

    До коментар #100 от "На Пресконференцията":

    към измишльотината ти? Не от Телеграм, моля.

    Коментиран от #109

    17:13 16.08.2025

  • 103 МНОГО ШУМ ЗА НИЩО

    4 2 Отговор
    Щатско оръжие трепе руснаците.....и занапред ще е така.

    17:13 16.08.2025

  • 104 УКРАЙНА 🇺🇦

    5 3 Отговор
    Тръмп е 100% идиот

    17:14 16.08.2025

  • 105 Не ми мязаш на съдинка

    1 0 Отговор

    До коментар #101 от "Ти разбира се":

    По-скоро на клошар, който облизва чужди съдинки.

    Коментиран от #113

    17:14 16.08.2025

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Стига трили коментари

    1 0 Отговор
    Другари.

    17:16 16.08.2025

  • 108 Така прави един ...

    4 3 Отговор
    Така прави един завършен международен военнопрестъпник. Вампирясал канален плъх. "Запитан от журналисти, руският президент не отговори дали ще се съгласи на прекратяване на огъня. На въпроса дали ще „спре да убива цивилни“, той направи жест, сякаш не е чул въпроса."

    17:18 16.08.2025

  • 109 Президент Тръмп

    2 3 Отговор

    До коментар #102 от "Може ли линк":

    заяви, че целта е „винаги мир“. Тръмп прехвърли отговорността върху Украйна и нейните европейски съюзници и посочи и заяви : братко ПУТИН давам ти базата Рамщайн ...и продължавам да ти се възхищавам както винаги...

    Коментиран от #115

    17:19 16.08.2025

  • 110 ДългоИме

    1 4 Отговор
    "Льо Монд" да коментира "женския" президент Макарончо и прословутата "коалиция на желаещите" , а не бай Тръмпи. Скърцат колелата на тази каруца-коалиция - това да коментира френската газета!

    17:19 16.08.2025

  • 111 Злобното Джуджи

    5 2 Отговор
    Единствения начин всичко да приключи бързо е Русийката да покани Нетаняху за Президент, а всички ру3ки "генерали" да бъдат заменени с Израелски Офицери. Ру3ката коТчина е безподобна, срамувам се от бившата ми родина Русия 😄😄😄

    17:20 16.08.2025

  • 112 Обяснение за копейки:

    2 2 Отговор

    До коментар #98 от "Той и Тръмп май не е":

    1. Тръмп не е евролидер. Конституциите на европейските държави не допускат това. Само един президент не спазва коституциите на страната си и назначи канадски гражданин в правителството си.
    2. Тръмп е невъзпитан и арогантен новобогаташ. САЩ е млада държава без цивилизационни традиции. Той не е виновен, че му липсват първите 7 години. Както на копейките. Но докато Тръмп поне се къпе, копейките не го правят.

    Коментиран от #118, #129

    17:22 16.08.2025

  • 113 Е, запази самообладание

    0 2 Отговор

    До коментар #105 от "Не ми мязаш на съдинка":

    Не истеризирай. Ще ти подхвърлят кокал за участие. И умната - да не получиш и ритник.

    Коментиран от #120

    17:22 16.08.2025

  • 114 Zахарова

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "И аз искам убийствата в САЩ":

    Само не цитипай данни от наша русия

    17:23 16.08.2025

  • 115 Може ли линк към измишльотината ти

    1 1 Отговор

    До коментар #109 от "Президент Тръмп":

    за последното изречение, това с базата и това "братко". Може пък гласът да е казал "братушка" в мозъка ти, а да си забравил🤣🤣🤣

    Коментиран от #121

    17:26 16.08.2025

  • 116 Доктор Менгеле

    0 0 Отговор
    Аз съм толкова мил човек! На мравката път правя.

    17:26 16.08.2025

  • 117 Zахарова

    1 2 Отговор

    До коментар #96 от "Европеец":

    Я жду тебя голубчик! Ще ми лъскаш чепиците бегеРоб

    17:27 16.08.2025

  • 118 Ъхъъъъъ....

    4 1 Отговор

    До коментар #112 от "Обяснение за копейки:":

    Точно пък Европа пръщи от "цивилизационни традиции" нали ?  И кой е бил основният бизнес в района на Ватерло 20 години след битката? Ровене на кокали, транспортиране до Великобритания и с парни трошачки производство на фосфатна тор. По тази причина сега там кости няма нали? (Ватерло: хилядите загинали са били преработени на тор?)...... само дето не са хилядите а десетки и стотици хилядите...Впрочем тази фосфатна тор после е била извозвана с кораби предимно за колониите на Великобритания за торене на захарната тръстика. Че толкова относно варварството на запада и цивилизационните му традиции........и да не се връщам и по на зад в историята че трябва червена точка 18+

    Коментиран от #122, #126

    17:27 16.08.2025

  • 119 Zахаров

    1 1 Отговор
    Фенове мои, бегеТъпаци нисой не пише за мен. Смазана съм и отгоре и отдолу, ами ви няма никви

    17:28 16.08.2025

  • 120 От тебе ли, копей?

    2 0 Отговор

    До коментар #113 от "Е, запази самообладание":

    С тълпа ли ще дойдеш, слабосилен? Сам не би посмял, като типична копейка.
    Защо си мислиш, че си някой? Защото така ти рече Костя? Лъже те. Знам как се панираш, ако на другия тротоар случайно минат левскари, без да те забелязват даже.

    17:31 16.08.2025

  • 121 Ами дааааа...Точно така

    1 1 Отговор

    До коментар #115 от "Може ли линк към измишльотината ти":

    "братушка" каза президент Тръмп на летището. Факт.

    17:31 16.08.2025

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Zахаров

    0 1 Отговор
    Фенове мои, бегеТъпаци никой не пише за мен. Смазана съм и отгоре и отдолу, ами ви няма никви

    17:33 16.08.2025

  • 124 Дидро

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "МирО":

    А, не! ЕС ще се бие ... ама с възглавници!!!

    17:33 16.08.2025

  • 125 Le Monde: Неоспорим провал за Тръмп

    1 1 Отговор
    А светата инквизиция свята ли е?

    17:39 16.08.2025

  • 126 Обяснение за копейки:

    1 2 Отговор

    До коментар #118 от "Ъхъъъъъ....":

    Копейчици, няма как да знаете за културата на Европа, след като не сте чели нищо по въпроса.
    Интересите ви се простират само до военна история и то кълвана по руски учебници.
    Странно е, че познавате руската история, а българската не. Не и в частта, която не е свързана с Русия.
    Знаете ли, че повечето български възрожденци (оригиналните, не Костадиновите) са мразели Русия? Не, разбира се. Откъде? Няма го в руските учебници.

    Това изчерпва всичко. Благодаря за вниманието!
    Излишно е да се напъвате повече.

    Коментиран от #127

    17:40 16.08.2025

  • 127 Бегай бре

    2 1 Отговор

    До коментар #126 от "Обяснение за копейки:":

    мразели Русия и за това повечето са минали през Одеса от омраза. И Вазов "Под Игото" пак там от омраза към Русия го е написал. И викал "Да живее Украинъ" ....и Зеленски ...

    17:43 16.08.2025

  • 128 Това вече го написа, но този сайт не се

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "СТАВА ЕВРОНАПРЕГНАТО":

    занимава с тълкуване на копейски сънища. Ако нямаш пари за психоаналитик, чети Фройд. Той е обяснил тези патологии и митоманията. Кураж. Дано се оправиш.

    17:46 16.08.2025

  • 129 Тръмп не е евролидер

    1 0 Отговор

    До коментар #112 от "Обяснение за копейки:":

    А кой според теб е "евролидер"? Кой има повече от 10% обществена подкрепа? хахахаха...

    17:48 16.08.2025

  • 130 Каунь

    1 0 Отговор
    Макарон като може да се справи по-добре дс не се ухлянква ами да ходи поклон да стори, па ще видим по подир.

    17:49 16.08.2025

  • 131 Чочо

    0 0 Отговор
    Толкова се е провалил,Тръмп,че си го изкара на Урсулка и кухите лейки от ЕС,като ги закла с мита и безбожни харчове,
    Ей тъй да върви бизнеса!
    А пък и като се сетиш за опердасания от жена му,Макрончо.....ужас!

    17:52 16.08.2025

