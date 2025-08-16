Le Monde: Неоспорим провал за Тръмп

В действителност никой не знае какво е било договорено в Анкъридж между президентите на САЩ и Русия. Едно е ясно обаче: срещата на върха беше неоспорим провал за Доналд Тръмп, пише френският в. Le Monde.

Преди срещата президентът на САЩ повтори искането си: „Искам бързо да видя прекратяване на огъня. Не знам дали ще бъде днес, но няма да съм щастлив, ако не е днес (...) Искам убийствата да спрат. Тук съм, за да спра убийствата.“ Нищо подобно не беше обявено. В краткосрочен план мирът ще трябва да почака.

Никой не знае какво е било договорено в Аляска и не е било подробно описано никакво споразумение. Неспособен да принуди руския си колега, президентът на САЩ вместо това оказа натиск върху украинците и европейците да разрешат конфликта.

Пресконференцията (след преговорите между двамата лидери) не беше истинска пресконференция: Нямаше въпроси от журналисти. Само седемминутно изявление на Путин за приятелството между САЩ и Русия.

Този провал е в известен смисъл облекчение за украинците и европейците: всъщност те са отново в играта, тъй като Тръмп не успя да разреши ситуацията сам.

Когато Тръмп изрази желание да се срещне отново с Путин скоро, последният отговори: „Следващия път в Москва.“ Осъзнавайки капана на потенциално пътуване до Русия, особено ако целта е разрешаване на войната в Украйна, Тръмп се опита да избегне: „О, това е интересно. Ще си навлека някои критики, но това може да се случи. Много благодаря, Владимир“. В действителност срещата на върха в Аляска даде възможност на Путин да се покаже на американска земя, без да рискува арест по заповедта на Международния наказателен съд, който го обвинява във военни престъпления, тъй като САЩ не са член.

Запитан от журналисти, руският президент не отговори дали ще се съгласи на прекратяване на огъня. На въпроса дали ще „спре да убива цивилни“, той направи жест, сякаш не е чул въпроса. Междувременно Киев съобщи, че самолети и дронове продължават да нанасят удари по Украйна.

Едно е сигурно: Тръмп продължава да се възхищава както винаги на Путин, когото той описа по Fox News след срещата като „силен човек (...) адски корав“. Изключвайки по-нататъшни санкции срещу Русия, американският президент заяви, че целта е „винаги мир“. Тръмп прехвърли отговорността върху Украйна и нейните европейски съюзници.