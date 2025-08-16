Новини
Путин с извънреден коментар за преговорите с Тръмп
  Тема: Украйна

Путин с извънреден коментар за преговорите с Тръмп

16 Август, 2025 19:10

Отдавна не сме водили преговори от подобен род на такова равнище, каза руският президент

Путин с извънреден коментар за преговорите с Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Преговорите между Русия и САЩ в Аляска бяха съдържателни и приближиха страните към вземането на нужните решения, каза руският президент Владимир Путин, цитиран от ТАСС, предаде БТА.

"Разговорът беше много откровен, съдържателен и по мое мнение това ни приближава към нужните решения", заяви държавният глава на заседание в Кремъл, посветено на резултатите от вчерашните преговори в Анкоридж. "Отдавна не сме водили преговори от подобен род на такова равнище", отбеляза Путин. "Имаше възможност спокойно и подробно да изложим" руската позиция, добави той.

Путин обеща да разкаже подробно на всички участници в заседанието в Кремъл за срещата на върха с американския президент Доналд Тръмп. Заседанието в Кремъл продължи при закрити врата.

Заместник-председателят на руския Съвет за сигурност, бившият руски премиер и президент Дмитрий Медведев заяви, че един от резултатите от срещата на върха в Аляска е доказателството, че е възможно провеждане на преговори без договаряне на предварителни условия и при продължаване на специалната военна операция на Русия в Украйна, предаде ТАСС.

Това кратко мнение Медведев изрази в пост в социалните мрежи. В него той казва, че двете страни в разговорите в Аляска пряко са възложили отговорността на Украйна и Европа за постигането на бъдещи резултати в преговорите за прекратяване на военните действия.


Русия
  • 1 Тема

    5 10 Отговор
    САЩ са предложили на Украйна гаранции за сигурност, които са аналог на член 5 от договора на НАТО,. (факти)
    Обаче ВВП иска още гаранции за руския език и Православната Църква

    Коментиран от #9

    19:12 16.08.2025

  • 2 Наблюдател

    14 10 Отговор
    "Здравей, съседе!" С този поздрав от страна на руският президент Путин към неговия домакин Тръмп започна срещата между ръководителите на САЩ и Русия. Двете велики сили си припомниха, че са съседи (най-близкото разстояние между двете държави в Беринговия проток е точно 5 км), размениха си взаимни любезности и комплименти и се разбраха да продължат директните преговори.
    Няколко са изводите от срещата Путин-Тръмп:
    1. Украйна загуби войната. Но големият губещ не е тя. За нея отдавна е ясно, че тя не просто загуби войната, но и ще плати цената за водената от нея пронацистка политика през последното десетилетие - така, както фашистка Германия плати висока цена за предизвиканата от нея Втора световна война. Големият губещ е Европейският съюз, превърнал се в спомоществувател на нацизма и кредитор на войната в Украйна.
    2. ЕС беше едновременно принизен до страничен геополитически наблюдател, икономически придатък на САЩ и географски апендикс на Евразия.
    3. Путин доказа, с брилянтен комплекс от военни, икономически и финансови мерки, че мястото на Русия като една от петте велики сили на планетата, е непроменимо.
    4. Тръмп се превърна в (неподозиран от никого) майстор на дипломатическите триумфи, който същевременно успя да изтръгне огромни икономически придобивки за своята страна от почти всички търговски партньори на САЩ.
    5. "Реал политик" (политиката на силата и свършените факти, формулирана от Бисмарк) се завърна триумфално на голямата сцена, с което епохата

    Коментиран от #14, #25

    19:12 16.08.2025

  • 3 Атина Палада

    15 14 Отговор
    Путин се помоли за Донбас-но не получи нищо

    Коментиран от #16

    19:13 16.08.2025

  • 4 Ясно

    10 12 Отговор
    Ще мрат още блатници.

    19:13 16.08.2025

  • 5 Лъже като дърта копейка,

    13 10 Отговор
    пуснете нещо за Орбан да се посмеем.
    Ма този опрките ги знаем наизуст, а Орбсн е голям та.ш.ак.

    19:13 16.08.2025

  • 6 Накратко

    13 11 Отговор
    Путлер е патологичен лъжец и пoдлец ,така ,че няма голямо значение какво казва .

    19:13 16.08.2025

  • 7 Гаранция –

    8 3 Отговор
    Франция. Буквално.

    19:14 16.08.2025

  • 8 Бат Вальо -Истинския

    8 10 Отговор
    Хаяско поискал съвет от Тръмп-как да направи руската армия,като американската

    19:14 16.08.2025

  • 9 Мински преговори

    12 4 Отговор

    До коментар #1 от "Тема":

    Руският език беше условие още от Минските споразумения. Междувременно започна гонение срещу Украинската Православна Църква..

    Коментиран от #32

    19:14 16.08.2025

  • 10 От както се скри в бункера, никъде не е

    8 9 Отговор
    излизал, как да води някой преговори с него
    От обкръжението му споделят, че когато излязъл от бункера преди дни за срещата с Тръмп бил възкликнал: охо пролетта е дошла 😀

    19:14 16.08.2025

  • 11 Наблюдател

    9 6 Отговор
    За нас, българите, от значение е само едно - къде сме ние на световната сцена? За съжаление отговорът не е добър за нас. България не просто липсва, нещо повече, все едно никога не я е имало. Десетилетията на слугинаж и измекярщина в международните отношения от страна на нашите правителства доведоха до пълно презрение и дори погнуса от страна на другите държави към винаги готовите да се наведат и да обслужат мазно всеки нов господар български управници. За още по-голямо наше съжаление това отношение към тях се превърна в отношение към целият ни народ. Единствената организирана сила в България, която може да възроди престижа на нашата страна и която се радва на уважение във всички основни центрове на влияние в света, е Възраждане! Единствено и само от нашия народ зависи дали ще избере пътя на Възраждане или ще продължи да следва пътя на разрухата и позора!
    Тръмп и Путин показаха как се защитават национални интереси и как не се спират преди нищо, за да го сторят. Моето символ верую е, че няма големи и малки държави, има големи и малки държавници. Можем да бъдем сред големите, където вече сме били много пъти в своята хилядолетна история. Само трябва да го поискаме! Възраждане ще стори останалото

    Коментиран от #19

    19:15 16.08.2025

  • 12 Последния Софиянец

    9 9 Отговор
    кремълското джудже ще се вее провесен на Червения площад

    Коментиран от #18

    19:15 16.08.2025

  • 13 Злобното Джуджи

    8 10 Отговор
    Next in Moscow - това са "знанията" по английски на руския селяндур, аналог на Бойко. Пълна излагация, чак Тръмп почервеня 😄😄😄

    19:15 16.08.2025

  • 14 Специална Военна Опсерация

    6 9 Отговор

    До коментар #2 от "Наблюдател":

    Путин катастрофира Русия в Украйна, а сега се къпе в слава!

    19:15 16.08.2025

  • 15 Само минавам тъдява ама да попитам де

    2 2 Отговор
    Нали знаете че питам глупави въпроси ама какво да се прави то ми идва отвътре

    Коментиран от #35

    19:16 16.08.2025

  • 16 Територията не е самоцел

    4 3 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    ВВП иска от САЩ да гарантират сигурността на Украйна, руския език и независимостта на Украинската Православна църква. Дай Боже мир!

    19:17 16.08.2025

  • 17 Христов

    3 7 Отговор
    какво ще "коментира" този опозорен страхливец, дето прати двойник при Президента Тръмп???

    Коментиран от #23

    19:17 16.08.2025

  • 18 На коя дата

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Последния Софиянец":

    Предполагам след три дни

    19:17 16.08.2025

  • 19 Злобното Джуджи

    5 3 Отговор

    До коментар #11 от "Наблюдател":

    "...къде сме ние на световната сцена ?..."

    А къде са Гърция, Румъния и Черна гора ?
    Какво място на Световната сцена може да има балканския козар ? Ебррррреее......😄

    19:20 16.08.2025

  • 20 !!!?

    5 2 Отговор
    Крачун и Малчо били "възложили отговорността на Украйна и Европа за постигане на бъдещи резултати в преговорите..." !
    И това го казва ядрения самовар на Путлер Армагедончик...!!!
    А тук Копейките и метресата на Кремъл Захарова ни раздуват нон стоп как великите Аляскаджии щели да си поделят Украйна на руска и съветска...!!!?

    19:20 16.08.2025

  • 21 Кака Пена

    4 3 Отговор
    С две думи, сгляда между портиерчето от КГБ Путя и агента му Краснов.

    19:20 16.08.2025

  • 22 1488

    3 3 Отговор
    западНАЛИТЕ медии се побъркаха да льскатбастуня на путлер днес, интересно кой ли плаща

    19:21 16.08.2025

  • 23 Вярно

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Христов":

    Другият през това время беше на посещение в Магадан. Много голяма страна, какво да се прави.

    19:21 16.08.2025

  • 24 Сатана Z

    2 1 Отговор
    Мисля, че мнението на гражданите е най-важно. Граждани на света.

    ☝🏻 Само че, глас в пустиня.

    Истината е, че един социопат - бизнесмен и един диктатор - терорист, играят със световният мир.
    Мисля, че на никой от двамата не му пука за избитите, избивани и сега, цивилни и от свете страни на барикадата?

    ☝🏻 Войната е пари. Бизнес. Жертвите, необходим и неизбежен разход.
    Да видим, дали диктатора ще отговори на първата дама на САЩ ? Въпроса е същият, който крещи журналистката от Fox News във видеото . 👇🏻
    Г-н Путин,убихте и осакатихте милиони руски граждани?! Не изпитвате ли съжаление за техните души?
    Путин: Не ви чувам?
    Фокс Нюз: Повтарям ...Не изпитвате ли угризение за пратените в гроба без време милиони ваши сънародници?
    Путин: Прекалено сте малки да ви чувам!

    19:23 16.08.2025

  • 25 наблюдател

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Наблюдател":

    до 2 явно си четирихилядник

    19:24 16.08.2025

  • 26 Марко Рубио - Държавен секретар на САЩ

    5 0 Отговор
    За 1 месец 60 хиляди мъртви руснаци в Украйна! Не ранени а мъртви. За година над 700 хиляди. Ужас без край-

    Марко Рубио
    държавен секретар на САЩ
    Хората трябва да разберат, че за президента Тръмп срещата не е отстъпка. Срещата е това, което правите, за да разберете позициите и да вземете решение, да имате всички факти. Няма да е лесно. Тази война означава много за Путин. Искам да кажа, последния месец руснаците загубиха - мисля, че през юли загубиха 60 000 руснаци - не изчезнали и ранени, а мъртви.

    Коментиран от #36

    19:24 16.08.2025

  • 27 1 МИЛИОН И ПОЛОВИНА РУСКИ ТРУПОВЕ

    4 0 Отговор
    В УКРАЙНА ЗА ТЕРИТОРИЯ...ЕВРОПЕЙЦИ И АМЕРИКАНЦИ ПО КУРОРТИТЕ....РУСНАЦИТЕ В ГРОБОВЕТЕ...КОЙ Е ПРЕЦАКАНИЯ...

    19:25 16.08.2025

  • 28 Шперц

    2 2 Отговор
    В Германия всеки ден фалират десетки фирми,икономическата ситуация е пред колапс,народа недоволства и гладува,безработицата чудовищна,цените на стоките летят на горе всеки ден,но ние не можем да не помогнем на наще нацистки укро братя.

    19:26 16.08.2025

  • 29 Често

    2 1 Отговор
    Не само че няма да получи цял Донбас, но и всички окупирани украински и кримски земи ще бъдат освободени от руския фашизъм завинаги! Ще се води още много война, докато Русия не бъде изтощена и поставена на колене.

    19:26 16.08.2025

  • 30 Равносметката господин Путин

    2 0 Отговор
    1 година от операция "Курск": Равносметката

    Загубите на руснаците в операция "Курск"

    77 000 убити и ранени войници

    6000 са убити севернокорейци

    1018 пленени руски войници, използвани за размяна и връщане на украински военнопленници

    унищожени или повредени 7236 единици руско оръжие и военна техника, включително 211 танка, 1083 бронетранспортьора, 907 артилерийски системи, 1 самолет, 3 хеликоптера, 15 системи за противовъздушна отбрана и 2795 единици транспортни средства

    19:27 16.08.2025

  • 31 Шойгу открадна парите

    1 0 Отговор
    Путин е агент на запада и ще го държат на власт, докато унищожи Рф, ако не сте разбрали какво се случва.

    19:27 16.08.2025

  • 32 55555

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Мински преговори":

    В Русия няма Православна църква,има ченгесарска църква.!!!

    19:28 16.08.2025

  • 33 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    УКРИТЕ УБИХА МИЛИОН И 600 ХИЛЯДИ БРАТЯ РУСНАЦИ :((((

    И ДА ГИ ОБИЧАМ ЛИ :))))

    ЕВРОПЕЙЦИ И АМЕРИКАНЦИ СА ПО ПЛАЖОВЕ И ПОЧИВКИ :(((

    БРАТЯТА РУСИ ГИ ВРЪЩАТ В КАТАФАЛКИ И НА ЧАСТИ :((((

    ЩЕ СЕ САМОВЗРИВЯ НАКРАЯ ПРЕД АМЕРИКАНСКОТО ПОСОЛСТВО :(((

    19:28 16.08.2025

  • 34 Пpъч

    2 0 Отговор
    Като го гледам на снимката, все повече ми прилича на плъx. Нормално за една тваp, която рядко излиза над земята!

    19:29 16.08.2025

  • 35 Мишел

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Само минавам тъдява ама да попитам де":

    Русийката е в предсмъртна агония. Американците и европейците си пием коктейлите по плажовете. Бай Дончо ще строи Бална зала със стъклен покрив в Белия дом. А в същото време над 1 700 000 руски войници са вече под земята, и още толкова ще заминат, а Путин трепери от ужас вече 4та година в бункера
    ........😄

    19:30 16.08.2025

  • 36 ВАЖНО Е

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Марко Рубио - Държавен секретар на САЩ":

    Азофците да стават по малко. Ама вие фашистите не ги разбирате тези неща.

    19:31 16.08.2025

  • 37 Хехехехех

    1 0 Отговор
    Единио ТРИДНЕВЕН ПЕДОФИЛ цаливаш КУ.. РАна рамАзан а другио ЕДНОДНЕВЕН психар и импотентен Лопатар
    АааааааХахахаха
    И двете старухи с Алцхаймер и опикаващи си пантофите ,..но с не-- кролозите в джоба
    АааааааХахахаха
    Психара НЕ Е САЩ , де... Били

    19:31 16.08.2025

  • 38 🛑 Спрете терора на Русия 🛑

    0 0 Отговор
    Санкции! Санкции! Санкции! Санкции! Санкции!
    Санкции! Санкции! Санкции! Санкции! Санкции!
    Санкции! Санкции! Санкции! Санкции! Санкции!

    19:31 16.08.2025

