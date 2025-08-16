Путин с извънреден коментар за преговорите с Тръмп

Преговорите между Русия и САЩ в Аляска бяха съдържателни и приближиха страните към вземането на нужните решения, каза руският президент Владимир Путин, цитиран от ТАСС, предаде БТА.

"Разговорът беше много откровен, съдържателен и по мое мнение това ни приближава към нужните решения", заяви държавният глава на заседание в Кремъл, посветено на резултатите от вчерашните преговори в Анкоридж. "Отдавна не сме водили преговори от подобен род на такова равнище", отбеляза Путин. "Имаше възможност спокойно и подробно да изложим" руската позиция, добави той.

Путин обеща да разкаже подробно на всички участници в заседанието в Кремъл за срещата на върха с американския президент Доналд Тръмп. Заседанието в Кремъл продължи при закрити врата.

Заместник-председателят на руския Съвет за сигурност, бившият руски премиер и президент Дмитрий Медведев заяви, че един от резултатите от срещата на върха в Аляска е доказателството, че е възможно провеждане на преговори без договаряне на предварителни условия и при продължаване на специалната военна операция на Русия в Украйна, предаде ТАСС.

Това кратко мнение Медведев изрази в пост в социалните мрежи. В него той казва, че двете страни в разговорите в Аляска пряко са възложили отговорността на Украйна и Европа за постигането на бъдещи резултати в преговорите за прекратяване на военните действия.