Путин с извънреден коментар за преговорите с Тръмп

Преговорите между Русия и САЩ в Аляска бяха съдържателни и приближиха страните към вземането на нужните решения, каза руският президент Владимир Путин, цитиран от ТАСС, предаде БТА.
"Разговорът беше много откровен, съдържателен и по мое мнение това ни приближава към нужните решения", заяви държавният глава на заседание в Кремъл, посветено на резултатите от вчерашните преговори в Анкоридж. "Отдавна не сме водили преговори от подобен род на такова равнище", отбеляза Путин. "Имаше възможност спокойно и подробно да изложим" руската позиция, добави той.
Путин обеща да разкаже подробно на всички участници в заседанието в Кремъл за срещата на върха с американския президент Доналд Тръмп. Заседанието в Кремъл продължи при закрити врата.
Заместник-председателят на руския Съвет за сигурност, бившият руски премиер и президент Дмитрий Медведев заяви, че един от резултатите от срещата на върха в Аляска е доказателството, че е възможно провеждане на преговори без договаряне на предварителни условия и при продължаване на специалната военна операция на Русия в Украйна, предаде ТАСС.
Това кратко мнение Медведев изрази в пост в социалните мрежи. В него той казва, че двете страни в разговорите в Аляска пряко са възложили отговорността на Украйна и Европа за постигането на бъдещи резултати в преговорите за прекратяване на военните действия.
1 Тема
Обаче ВВП иска още гаранции за руския език и Православната Църква
Коментиран от #9
19:12 16.08.2025
2 Наблюдател
Няколко са изводите от срещата Путин-Тръмп:
1. Украйна загуби войната. Но големият губещ не е тя. За нея отдавна е ясно, че тя не просто загуби войната, но и ще плати цената за водената от нея пронацистка политика през последното десетилетие - така, както фашистка Германия плати висока цена за предизвиканата от нея Втора световна война. Големият губещ е Европейският съюз, превърнал се в спомоществувател на нацизма и кредитор на войната в Украйна.
2. ЕС беше едновременно принизен до страничен геополитически наблюдател, икономически придатък на САЩ и географски апендикс на Евразия.
3. Путин доказа, с брилянтен комплекс от военни, икономически и финансови мерки, че мястото на Русия като една от петте велики сили на планетата, е непроменимо.
4. Тръмп се превърна в (неподозиран от никого) майстор на дипломатическите триумфи, който същевременно успя да изтръгне огромни икономически придобивки за своята страна от почти всички търговски партньори на САЩ.
5. "Реал политик" (политиката на силата и свършените факти, формулирана от Бисмарк) се завърна триумфално на голямата сцена, с което епохата
Коментиран от #14, #25
19:12 16.08.2025
3 Атина Палада
Коментиран от #16
19:13 16.08.2025
4 Ясно
19:13 16.08.2025
5 Лъже като дърта копейка,
Ма този опрките ги знаем наизуст, а Орбсн е голям та.ш.ак.
19:13 16.08.2025
6 Накратко
19:13 16.08.2025
7 Гаранция –
19:14 16.08.2025
8 Бат Вальо -Истинския
19:14 16.08.2025
9 Мински преговори
До коментар #1 от "Тема":Руският език беше условие още от Минските споразумения. Междувременно започна гонение срещу Украинската Православна Църква..
Коментиран от #32
19:14 16.08.2025
10 От както се скри в бункера, никъде не е
От обкръжението му споделят, че когато излязъл от бункера преди дни за срещата с Тръмп бил възкликнал: охо пролетта е дошла 😀
19:14 16.08.2025
11 Наблюдател
Тръмп и Путин показаха как се защитават национални интереси и как не се спират преди нищо, за да го сторят. Моето символ верую е, че няма големи и малки държави, има големи и малки държавници. Можем да бъдем сред големите, където вече сме били много пъти в своята хилядолетна история. Само трябва да го поискаме! Възраждане ще стори останалото
Коментиран от #19
19:15 16.08.2025
12 Последния Софиянец
Коментиран от #18
19:15 16.08.2025
13 Злобното Джуджи
19:15 16.08.2025
14 Специална Военна Опсерация
До коментар #2 от "Наблюдател":Путин катастрофира Русия в Украйна, а сега се къпе в слава!
19:15 16.08.2025
15 Само минавам тъдява ама да попитам де
Коментиран от #35
19:16 16.08.2025
16 Територията не е самоцел
До коментар #3 от "Атина Палада":ВВП иска от САЩ да гарантират сигурността на Украйна, руския език и независимостта на Украинската Православна църква. Дай Боже мир!
19:17 16.08.2025
17 Христов
Коментиран от #23
19:17 16.08.2025
18 На коя дата
До коментар #12 от "Последния Софиянец":Предполагам след три дни
19:17 16.08.2025
19 Злобното Джуджи
До коментар #11 от "Наблюдател":"...къде сме ние на световната сцена ?..."
А къде са Гърция, Румъния и Черна гора ?
Какво място на Световната сцена може да има балканския козар ? Ебррррреее......😄
19:20 16.08.2025
20 !!!?
И това го казва ядрения самовар на Путлер Армагедончик...!!!
А тук Копейките и метресата на Кремъл Захарова ни раздуват нон стоп как великите Аляскаджии щели да си поделят Украйна на руска и съветска...!!!?
19:20 16.08.2025
21 Кака Пена
19:20 16.08.2025
22 1488
19:21 16.08.2025
23 Вярно
До коментар #17 от "Христов":Другият през това время беше на посещение в Магадан. Много голяма страна, какво да се прави.
19:21 16.08.2025
24 Сатана Z
☝🏻 Само че, глас в пустиня.
Истината е, че един социопат - бизнесмен и един диктатор - терорист, играят със световният мир.
Мисля, че на никой от двамата не му пука за избитите, избивани и сега, цивилни и от свете страни на барикадата?
☝🏻 Войната е пари. Бизнес. Жертвите, необходим и неизбежен разход.
Да видим, дали диктатора ще отговори на първата дама на САЩ ? Въпроса е същият, който крещи журналистката от Fox News във видеото . 👇🏻
Г-н Путин,убихте и осакатихте милиони руски граждани?! Не изпитвате ли съжаление за техните души?
Путин: Не ви чувам?
Фокс Нюз: Повтарям ...Не изпитвате ли угризение за пратените в гроба без време милиони ваши сънародници?
Путин: Прекалено сте малки да ви чувам!
19:23 16.08.2025
25 наблюдател
До коментар #2 от "Наблюдател":до 2 явно си четирихилядник
19:24 16.08.2025
26 Марко Рубио - Държавен секретар на САЩ
Марко Рубио
държавен секретар на САЩ
Хората трябва да разберат, че за президента Тръмп срещата не е отстъпка. Срещата е това, което правите, за да разберете позициите и да вземете решение, да имате всички факти. Няма да е лесно. Тази война означава много за Путин. Искам да кажа, последния месец руснаците загубиха - мисля, че през юли загубиха 60 000 руснаци - не изчезнали и ранени, а мъртви.
Коментиран от #36
19:24 16.08.2025
27 1 МИЛИОН И ПОЛОВИНА РУСКИ ТРУПОВЕ
19:25 16.08.2025
28 Шперц
19:26 16.08.2025
29 Често
19:26 16.08.2025
30 Равносметката господин Путин
Загубите на руснаците в операция "Курск"
77 000 убити и ранени войници
6000 са убити севернокорейци
1018 пленени руски войници, използвани за размяна и връщане на украински военнопленници
унищожени или повредени 7236 единици руско оръжие и военна техника, включително 211 танка, 1083 бронетранспортьора, 907 артилерийски системи, 1 самолет, 3 хеликоптера, 15 системи за противовъздушна отбрана и 2795 единици транспортни средства
19:27 16.08.2025
31 Шойгу открадна парите
19:27 16.08.2025
32 55555
До коментар #9 от "Мински преговори":В Русия няма Православна църква,има ченгесарска църква.!!!
19:28 16.08.2025
33 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
И ДА ГИ ОБИЧАМ ЛИ :))))
ЕВРОПЕЙЦИ И АМЕРИКАНЦИ СА ПО ПЛАЖОВЕ И ПОЧИВКИ :(((
БРАТЯТА РУСИ ГИ ВРЪЩАТ В КАТАФАЛКИ И НА ЧАСТИ :((((
ЩЕ СЕ САМОВЗРИВЯ НАКРАЯ ПРЕД АМЕРИКАНСКОТО ПОСОЛСТВО :(((
19:28 16.08.2025
34 Пpъч
19:29 16.08.2025
35 Мишел
До коментар #15 от "Само минавам тъдява ама да попитам де":Русийката е в предсмъртна агония. Американците и европейците си пием коктейлите по плажовете. Бай Дончо ще строи Бална зала със стъклен покрив в Белия дом. А в същото време над 1 700 000 руски войници са вече под земята, и още толкова ще заминат, а Путин трепери от ужас вече 4та година в бункера
........😄
19:30 16.08.2025
36 ВАЖНО Е
До коментар #26 от "Марко Рубио - Държавен секретар на САЩ":Азофците да стават по малко. Ама вие фашистите не ги разбирате тези неща.
19:31 16.08.2025
37 Хехехехех
АааааааХахахаха
И двете старухи с Алцхаймер и опикаващи си пантофите ,..но с не-- кролозите в джоба
АааааааХахахаха
Психара НЕ Е САЩ , де... Били
19:31 16.08.2025
38 🛑 Спрете терора на Русия 🛑
Санкции! Санкции! Санкции! Санкции! Санкции!
Санкции! Санкции! Санкции! Санкции! Санкции!
19:31 16.08.2025