Вучич представя мерки за справяне с хиперинфлацията в Сърбия

Сръбският президент Александър Вучич съобщи, че след седем до десет дни ще представи икономически мерки, с които, по думите му, ще бъде намален "натискът на хиперинфлацията", предаде БТА.
Във видеообръщение в профила си в Инстаграм вчера Вучич отбеляза, че каквито и мерки да е представяла досега държавата, "тези, които имат огромен доход, винаги са намирали начин да измамят и гражданите, и държавата".
"Този път няма да успеят, защото измислихме как да въведем същински, дълготрайни и краткосрочни мерки, с които да осигурим по-добър стандарт на живот на сръбските граждани, по-добри условия за производителите ни - тези, които работят с големи търговски вериги, както и да намалим натиска на хиперинфлацията, заради който всеки един от нас има проблеми", обясни Вучич.
Той даде пример, че към момента бутилка олио струва около 200 динара (3,34 лв.) в сръбските магазини, но ако държавата постигне това, което възнамерява, то няма да струва повече от 160 или 170 динара (2,67-2,84 лв.). Подобни ще бъдат резултатите и за цените на млякото, захарта, колбасите, кафето, картофите и т.н.
"Това са нашите картофи и най-добрият сорт е иванички - 100 динара (1,67 лв.). Сигурен съм, че търговците могат да спечелят и ако струва 80 или 85 динара (1,33 лв.), за да може всяко семейство в Сърбия да си позволи добър, качествен и най-добрия европейски картоф", заяви сръбският президент.
1 Злобното Джуджи
Коментиран от #9
07:47 17.08.2025
2 Ветеран от Протеста
Коментиран от #5
07:50 17.08.2025
3 Факт
07:52 17.08.2025
4 Гражданско общество
07:54 17.08.2025
5 Ал Алигатора
До коментар #2 от "Ветеран от Протеста":Тези протести същесъвиват само в МАЛОУМНИТЕ ВИ И НЕОБРАЗОВАНИ ГЛАВИ!
...... Разбра ли бе, ЕВРЕЙСКИ РОБЕ?
Коментиран от #7
07:55 17.08.2025
6 Каква
08:01 17.08.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Факти
08:10 17.08.2025
9 Не им трябва руБла,
До коментар #1 от "Злобното Джуджи":Имат си динар! Разредена демократична газ няма от къде да си вземат. Виж злоба от теб,може. Само да те продупчат по-дълбоко трябва, в газовото ти находище, ха ха ха ха ..
08:15 17.08.2025