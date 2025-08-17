Новини
Свят »
Сърбия »
Вучич представя мерки за справяне с хиперинфлацията в Сърбия

Вучич представя мерки за справяне с хиперинфлацията в Сърбия

17 Август, 2025 07:37, обновена 17 Август, 2025 07:40 703 9

  • сърбия-
  • вучич-
  • мерки-
  • инфлация-
  • президент

Тези, които имат огромен доход, винаги са намирали начин да измамят и гражданите, и държавата, заяви президентът

Вучич представя мерки за справяне с хиперинфлацията в Сърбия - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Сръбският президент Александър Вучич съобщи, че след седем до десет дни ще представи икономически мерки, с които, по думите му, ще бъде намален "натискът на хиперинфлацията", предаде БТА.

Във видеообръщение в профила си в Инстаграм вчера Вучич отбеляза, че каквито и мерки да е представяла досега държавата, "тези, които имат огромен доход, винаги са намирали начин да измамят и гражданите, и държавата".

"Този път няма да успеят, защото измислихме как да въведем същински, дълготрайни и краткосрочни мерки, с които да осигурим по-добър стандарт на живот на сръбските граждани, по-добри условия за производителите ни - тези, които работят с големи търговски вериги, както и да намалим натиска на хиперинфлацията, заради който всеки един от нас има проблеми", обясни Вучич.

Той даде пример, че към момента бутилка олио струва около 200 динара (3,34 лв.) в сръбските магазини, но ако държавата постигне това, което възнамерява, то няма да струва повече от 160 или 170 динара (2,67-2,84 лв.). Подобни ще бъдат резултатите и за цените на млякото, захарта, колбасите, кафето, картофите и т.н.

"Това са нашите картофи и най-добрият сорт е иванички - 100 динара (1,67 лв.). Сигурен съм, че търговците могат да спечелят и ако струва 80 или 85 динара (1,33 лв.), за да може всяко семейство в Сърбия да си позволи добър, качествен и най-добрия европейски картоф", заяви сръбският президент.


Сърбия
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Злобното Джуджи

    13 5 Отговор
    Въведете руплата, купувайте разредена с въздух руска газ и пословичнало качествените руски стоки и Сърбия ще просперира, също като Корея 😁

    Коментиран от #9

    07:47 17.08.2025

  • 2 Ветеран от Протеста

    10 4 Отговор
    Сърбите взривиха държавата от Протести,а тоя се загрижил за цената на картофите...

    Коментиран от #5

    07:50 17.08.2025

  • 3 Факт

    4 7 Отговор
    Инфлацията в западните ке фи е 50% на години и гони тази в Зимбабве. Никой не вярва на пропагандата на западния режим.

    07:52 17.08.2025

  • 4 Гражданско общество

    0 1 Отговор
    Пуслер бакшиша е про 0 3д но се сети да забрани еврвйските нпо-та в Русия и "протестите" спряха. Този защо не се сеща?

    07:54 17.08.2025

  • 5 Ал Алигатора

    2 5 Отговор

    До коментар #2 от "Ветеран от Протеста":

    Тези протести същесъвиват само в МАЛОУМНИТЕ ВИ И НЕОБРАЗОВАНИ ГЛАВИ!
    ...... Разбра ли бе, ЕВРЕЙСКИ РОБЕ?

    Коментиран от #7

    07:55 17.08.2025

  • 6 Каква

    5 3 Отговор
    инфлация пък има в Сърбия? Там няма евро. Инфлацията идва само от еврото, според Копейкин и копейките...

    08:01 17.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Факти

    1 1 Отговор
    Този или не знае какво е хиперинфлация или преводът е мазало. На нас руските роби от БСП (БКП) ни докараха две хиперинфлации през 90-те и ни обраха до шушка. Появиха се хиляди кредитни милионери, голяма част от които свързани с ДС. Това беше втората най-голяма кражба в историята ни след колективизацията. Нея нищо никога не може да я мине. Ако си мислите, че сега ви крадат, помислете само за секунда какво е да ви отнемат абсолютно всичко без апартамента или къщата, в която живеете. Целият бизнес, цялото имущество свързано с него на всички граждани на България - отнети насила. Ето това е КРАЖБА! Прадядо ми е бил патрон. Имал е много земи, стада, ферма, мандра, язовир... Взели са му всичко и са го направили бачкер в ТКЗС. Така са убили предприемачеството в България и са ни върнали в първи клас. Простите комунисти, послушни руски роби, са взели всичко от умните и предприемчиви българи. Резултатът го виждаме днес - парите са в наглите и връзкарите. Умните, честни и предприемчиви хора не могат да пробият. Дори и да развият бизнес ако той порасне прекалено много идват мутрите и го вземат. Цялата тая схема ни я докара червената армия. От 1944 г. в България царува не интелектът, а грубата сила.

    08:10 17.08.2025

  • 9 Не им трябва руБла,

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Злобното Джуджи":

    Имат си динар! Разредена демократична газ няма от къде да си вземат. Виж злоба от теб,може. Само да те продупчат по-дълбоко трябва, в газовото ти находище, ха ха ха ха ..

    08:15 17.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания