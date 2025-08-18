Китай е големият печеливш от фиаското в Аляска. Ето защо Пекин има интерес войната в Украйна да продължи

Срещата между Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска се превърна в грандиозна постановка без резултат. Големият печеливш от това е Китай, който има интерес войната в Украйна да продължи, пише Focus.de.

Американският президент Тръмп посрещна руския президент Путин с червен килим, разходи го с президентската лимузина, но без никакъв конкретен напредък в украинския конфликт. Въпреки грандиозните зрелища и символичните жестове, Тръмп не успя да осигури отстъпки от Путин. Москва продължава да иска капитулацията на Киев.

Путин не изрази готовност да се съгласи на прекратяване на огъня. По време на срещата на върха руските сили продължиха атаките си в Източна Украйна. Това е и в интерес на Китай: докато САЩ са разсеяни от проблемите със сигурността в Европа, те могат да отделят по-малко внимание на Азиатско-тихоокеанския регион, за да противодействат на икономическия и военен възход на Китай.

Докато президентът Никсън и Кисинджър някога успешно ухажваха Китай, за да отслабят Съветския съюз, опитът на Тръмп за обратна стратегия сега е обречен на провал. Стратегическото партньорство между Москва и Пекин е много силно днес.

Двете държави се подкрепят взаимно по ключови геополитически въпроси като Тайван и Украйна. Благодарение отчасти на западните санкции, Русия е твърде тясно свързана с Китай икономически и стратегически и не може да се отдръпне от Пекин - дори ако САЩ го искат.

Ключово икономическо предимство за Китай произтича от драстичните промени на световните енергийни пазари. Поради западните санкции срещу Русия, Москва трябваше да разработи алтернативни пазари за своите енергийни ресурси. Китай се възползва от тази ситуация и от 2022 г. насам е в състояние да закупува руски петрол и газ на значително намалени цени.

Китай също се възползва от благоприятните условия за доставки от Русия на други суровини като въглища, метали и торове. Двете страни все по-често сключват договори в рубли и юани, намалявайки зависимостта си от щатския долар и укрепвайки международния авторитет на китайската валута.

Изключването на достъпа на Русия до западни съвременни технологии принуждава Москва да си сътрудничи по-тясно с Китай. Китай се възползва от това партньорство, особено в областта на военните и цифровите технологии, като например сателитна навигация, системи за наблюдение и технологии за дронове. В същото време Китай може да разшири собствения си капацитет за технологични иновации. Несигурността на световните пазари и недостигът на определени стоки позволиха на Китай да разшири позицията си на незаменим търговски партньор.

Конфликтът измести баланса на силите между Москва и Пекин в полза на Китай. Докато Русия е международно изолирана, Китай, като най-важният останал партньор, може да диктува условията и да влияе върху посоката на външната политика на Москва. Икономическата зависимост на Русия от Китай нараства с всеки нов кръг от санкции. Китай използва тази ситуация, за да разшири влиянието си в Централна Азия, Тихоокеанския регион и отвъд него.

По отношение на Украйна, Китай се представя като миротворец, но не иска Русия да загуби войната. Евентуален колапс на Русия може да доведе до това САЩ да насочат пълната си сила и внимание срещу Китай. Това подчертава стратегическия интерес на Пекин от продължаващ, но контролиран конфликт в Украйна.

Войната в Украйна обвързва западните ресурси и внимание в Европа. САЩ и ЕС са принудени да отделят значителни финансови и военни ресурси за подкрепа на Украйна и да поддържат санкции срещу Русия. Това обвързва ресурси, които иначе биха могли да бъдат насочени към Азиатско-тихоокеанския регион, и по-специално за сдържане на Китай.

Целта на Китай е да замени световния ред, доминиран от западните ценности, с многополюсна система. Многополюсният световен ред се отнася до международна система, в която няколко държави или центрове на сила упражняват влияние.

Войната в Украйна допринася за ерозията на западното господство и дава тласък на Китай да оформя международните институции и регулации според собствените си интереси. Като цяло, войната в Украйна ускори възхода на Китай до централна власт в многополюсен свят и трайно промени глобалния баланс на силите.