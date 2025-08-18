Новини
Китай е големият печеливш от фиаското в Аляска. Ето защо Пекин има интерес войната в Украйна да продължи
  Тема: Украйна

Китай е големият печеливш от фиаското в Аляска. Ето защо Пекин има интерес войната в Украйна да продължи

18 Август, 2025 09:30 1 385 58

Срещата в Аляска бе грандиозна постановка без резултат. Китай печели от това, защото има интерес от продължаваща война в Украйна, която отклонява американското внимание

Китай е големият печеливш от фиаското в Аляска. Ето защо Пекин има интерес войната в Украйна да продължи - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Срещата между Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска се превърна в грандиозна постановка без резултат. Големият печеливш от това е Китай, който има интерес войната в Украйна да продължи, пише Focus.de.

Американският президент Тръмп посрещна руския президент Путин с червен килим, разходи го с президентската лимузина, но без никакъв конкретен напредък в украинския конфликт. Въпреки грандиозните зрелища и символичните жестове, Тръмп не успя да осигури отстъпки от Путин. Москва продължава да иска капитулацията на Киев.

Путин не изрази готовност да се съгласи на прекратяване на огъня. По време на срещата на върха руските сили продължиха атаките си в Източна Украйна. Това е и в интерес на Китай: докато САЩ са разсеяни от проблемите със сигурността в Европа, те могат да отделят по-малко внимание на Азиатско-тихоокеанския регион, за да противодействат на икономическия и военен възход на Китай.

Докато президентът Никсън и Кисинджър някога успешно ухажваха Китай, за да отслабят Съветския съюз, опитът на Тръмп за обратна стратегия сега е обречен на провал. Стратегическото партньорство между Москва и Пекин е много силно днес.

Двете държави се подкрепят взаимно по ключови геополитически въпроси като Тайван и Украйна. Благодарение отчасти на западните санкции, Русия е твърде тясно свързана с Китай икономически и стратегически и не може да се отдръпне от Пекин - дори ако САЩ го искат.

Ключово икономическо предимство за Китай произтича от драстичните промени на световните енергийни пазари. Поради западните санкции срещу Русия, Москва трябваше да разработи алтернативни пазари за своите енергийни ресурси. Китай се възползва от тази ситуация и от 2022 г. насам е в състояние да закупува руски петрол и газ на значително намалени цени.

Китай също се възползва от благоприятните условия за доставки от Русия на други суровини като въглища, метали и торове. Двете страни все по-често сключват договори в рубли и юани, намалявайки зависимостта си от щатския долар и укрепвайки международния авторитет на китайската валута.

Изключването на достъпа на Русия до западни съвременни технологии принуждава Москва да си сътрудничи по-тясно с Китай. Китай се възползва от това партньорство, особено в областта на военните и цифровите технологии, като например сателитна навигация, системи за наблюдение и технологии за дронове. В същото време Китай може да разшири собствения си капацитет за технологични иновации. Несигурността на световните пазари и недостигът на определени стоки позволиха на Китай да разшири позицията си на незаменим търговски партньор.

Конфликтът измести баланса на силите между Москва и Пекин в полза на Китай. Докато Русия е международно изолирана, Китай, като най-важният останал партньор, може да диктува условията и да влияе върху посоката на външната политика на Москва. Икономическата зависимост на Русия от Китай нараства с всеки нов кръг от санкции. Китай използва тази ситуация, за да разшири влиянието си в Централна Азия, Тихоокеанския регион и отвъд него.

По отношение на Украйна, Китай се представя като миротворец, но не иска Русия да загуби войната. Евентуален колапс на Русия може да доведе до това САЩ да насочат пълната си сила и внимание срещу Китай. Това подчертава стратегическия интерес на Пекин от продължаващ, но контролиран конфликт в Украйна.

Войната в Украйна обвързва западните ресурси и внимание в Европа. САЩ и ЕС са принудени да отделят значителни финансови и военни ресурси за подкрепа на Украйна и да поддържат санкции срещу Русия. Това обвързва ресурси, които иначе биха могли да бъдат насочени към Азиатско-тихоокеанския регион, и по-специално за сдържане на Китай.

Целта на Китай е да замени световния ред, доминиран от западните ценности, с многополюсна система. Многополюсният световен ред се отнася до международна система, в която няколко държави или центрове на сила упражняват влияние.

Войната в Украйна допринася за ерозията на западното господство и дава тласък на Китай да оформя международните институции и регулации според собствените си интереси. Като цяло, войната в Украйна ускори възхода на Китай до централна власт в многополюсен свят и трайно промени глобалния баланс на силите.


  • 1 Пич

    37 4 Отговор
    Глупотевините на германците ще приключат довечера ! Глупотевините на Урсулианците - никога!!!

    Коментиран от #4, #7

    09:32 18.08.2025

  • 2 Борис

    8 35 Отговор
    Руската ГНУС да учи китайски.

    Коментиран от #5, #21

    09:32 18.08.2025

  • 3 Някой

    35 7 Отговор
    Фиаско в Аляска? Не съм видял такова нещо. Или, може би, фиаското е в главите на зеленото петно и менторите му от ЕС? Може, силно вероятно.
    Иначе, не само Китай печели от войната. Същото важи иза САЩ. Че и за доста ЕСЕС-ки фирми. Печели и Индия, ако щете.

    09:33 18.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Някой

    33 7 Отговор

    До коментар #2 от "Борис":

    Тиза руснаците не се притеснявай - и друг път са се справяли с огромни опасности.
    Виж, обаче европейците да се стягат, щото ще им се наложи да учат и китайски, и руски.

    Коментиран от #58

    09:34 18.08.2025

  • 6 Някой

    25 2 Отговор

    До коментар #4 от "Тихо бе дрисс!":

    А ти да не би да е чувстваш компетентен? Ако е така, повярвай ми, много грешно чувство.

    09:35 18.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Кирил

    6 24 Отговор
    Печелившите са Китай Индия Турция
    Големият губещ е русия

    Коментиран от #30, #32

    09:36 18.08.2025

  • 9 Ей,кръв

    24 2 Отговор
    пикате бре. Брюкселските зелки си усещат края и се гърчат ли гърчат

    09:36 18.08.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Съдията

    22 3 Отговор
    Фиаското в Аляска беше за Украйна и Западна(ла) Европа. САЩ и Русия се разбраха.😂

    09:36 18.08.2025

  • 12 Точен

    28 0 Отговор
    Маро, Маро... Китай печели и да има, и да няма война. Отскочи до Шанхай и Нингбо, че да ти стане ясна работата.

    Коментиран от #22

    09:37 18.08.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Факт

    3 21 Отговор
    Такъв олигофрен в Кремъл никога не беше стъпвал.
    Факт.

    Коментиран от #26

    09:39 18.08.2025

  • 16 Историк

    16 4 Отговор
    Китай е държава от 2500 години ,а САЩ от 250

    09:39 18.08.2025

  • 17 Коста

    18 2 Отговор
    Поредният бълвоч. Авторът забравил за Северна Корея

    09:39 18.08.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 АМАН

    20 2 Отговор
    Аман от глуповати , лъжливи и съвършено демагогски статийки в този сайт !!! "Фиаско" , а ?! Ами , ако не беше се случило това фиаско в Аляска и ако Зеленски не се съгласи на договорено във "фиаското" - до края на 2026 г. Украина просто ще я отняма ! Англия и ЕС са факири в областта - вадене на кестени от огъня с чужди ръце , но очевидно - Тръмп не е съгласен ръцете да са американски , а що става дума за възможностите на Украина да победи РФ - това дори не е нито фантастика , нито фентъзи , това е чисто и просто НЕВЪЗМОЖНО !

    09:40 18.08.2025

  • 20 ахааа

    18 0 Отговор
    Всички знаем кой е печелившият - ха ха ха смешни, измислени мисирки.

    09:40 18.08.2025

  • 21 Няма

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "Борис":

    Странно! На тебе незнанието на китайски не ти пречеше когато те видях как те гангбангваха жълтите на Илиенци! И всичко това за две безплатни запалки с фенерче!

    09:41 18.08.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    15 1 Отговор
    Даже да приемем че автора е прав ще излезе че конфронтацията между Русия и САЩ прави китайците по силни,което е против интересите на САЩ.Тоест Колективния Запад при всички положения е губещ.

    09:42 18.08.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Злобното Джуджи

    14 0 Отговор
    "...Путин не изрази готовност да се съгласи на прекратяване на огъня..."

    Резултага от срещата е Мирен договор с Украйна, в не някакво фейково прекратяване на огъня !!! Дали Украйна иска Мир е нейно решение. Украинците в България и курортите в чужина да си стягат куфарите за фронта - време е да Платят безплатния четиригодишен курорт

    09:43 18.08.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Перо

    18 0 Отговор
    Отново джендърски опорки и чужди внушения, прилагани от троловете!

    09:43 18.08.2025

  • 28 Лопата Орешник

    17 0 Отговор
    Кво фиаско бе? Фиаско за кого?

    Коментиран от #31, #44

    09:44 18.08.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 аz СВО Победа80

    3 10 Отговор

    До коментар #28 от "Лопата Орешник":

    Извънредно!Украйна пусна в серийно производство крилатата ракета Фламинго.Двс пъти по-мощна и далекобойна от Томахоук.

    Коментиран от #43, #46, #49

    09:47 18.08.2025

  • 32 Това е безспорен

    1 6 Отговор

    До коментар #8 от "Кирил":

    Факт.

    09:47 18.08.2025

  • 33 Кирил Гундяев

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Лопата Орешник":

    Ами да.

    09:48 18.08.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 шашнат

    12 1 Отговор
    Абе , ама наистина ли има чак толкова прости ,заблудени (от кьопава пропаганда) , наивни и безмозъчни хора ,които наистина да вярват , че армията на Украина може да победи армиите на Руската федерация , които нека не забравяме разполагат и с най големият ядрен арсенал на планетата ????????!!!!!!!!!!!! Съдейки по някои постове тук във ФАКТИ , наистина има !!!!!!!!!!!

    09:52 18.08.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Госあ

    7 0 Отговор
    ЕС и особено джърмъни да в цветущо състояние. Американците много ги уважават и се съветват и вслушват в тях 😂 затова ЕС и швабата нищят проблемите на Китай и Русия хахахаха

    09:55 18.08.2025

  • 39 хихихиих

    2 1 Отговор

    До коментар #35 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Вероятно защото б------те отиват в Западния рай?

    09:55 18.08.2025

  • 40 Я пък тоя

    6 0 Отговор
    Срещата била без резултат.
    Много знаят журналистите какво са се разбирали на четири очи, та така се изхвърлят.
    Пилците се броят на есен.
    Да не видим от утре Украйна без помощ от САЩ.

    09:56 18.08.2025

  • 41 Чудя се на каква реална

    6 0 Отговор
    информация почиват подобни медийни анализи при положение, че след срещата в Аляска нямаше дори пресконференция.

    09:58 18.08.2025

  • 42 И защо да е точно фиаско?

    6 1 Отговор
    Комуникация! Вече има комуникация, а комуникацията е пробив и за двете страни защото когато има комуникация има шанс за разбирателство. Фиаско щеше да бъде ако се бяха изпокарали, както се случи при посещението на президента на Украйна Зеленский в Белия дом. В случая и двете страни очевидно са положили необходимите дипломатически усилия за да няма скандали и разриви и да се проведе диалог, който може да бъде началото на разбирателство.

    09:58 18.08.2025

  • 43 орнитолог

    4 0 Отговор

    До коментар #31 от "аz СВО Победа80":

    А ракетата "Фламинго" може ли да стои на един крак в блатото и ако може - като я направят нека да я боядисат в розово , защото розовите фламинго са много красиви . ПП. Убедени сме , че едно истинско фламинго е по опасно от военният му еквивалент , който всички добре знаем - не съществува.

    09:58 18.08.2025

  • 44 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    1 3 Отговор

    До коментар #28 от "Лопата Орешник":

    Да сме наясно.

    09:59 18.08.2025

  • 45 Мисли на глас

    4 0 Отговор
    Ама те и Макрон и фон дер Лайен искат войната да продължи, а според наша Мара изгода има само Китай! Значи ли това, че тия двамата са китайски агенти? Или пък се ангажират с всичко друго, само да не си лягат при брачните си партньори?

    10:00 18.08.2025

  • 46 падналия ангел

    3 0 Отговор

    До коментар #31 от "аz СВО Победа80":

    "Украйна пусна в серийно производство крилатата ракета Фламинго". Хайде стига с тези небивалици, киснете по укросайтовете и разбрали-неразбрали, още непрочели и хайде да го ръснем голямо, навито, кафяво! Ракетата "Фламинго" ФП5 е разработка на британо-арабския концерн "Миланион груп", информацията е от "Дефанс експрес"!

    10:01 18.08.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Най- големия

    3 3 Отговор
    Печеливш са Световните Терористи САЩ. Всички купуват оръжие от тях като луди като за последно. Те друго и не произвеждат, само създават конфликти и войни и насаждат страх.

    10:03 18.08.2025

  • 49 я по смело

    2 1 Отговор

    До коментар #31 от "аz СВО Победа80":

    Ма ... как само два пъти по мощна и далекобойна ?! Я си развихри фантазията и пиши направо ... две хиляди пъти по мощна и по далекобойна ..... думкаш от Одеса и целиш Юпитер ! Ама ха , като ще тракаш щурави пропагандни дивотийки ... поне лъжи на едро .

    10:04 18.08.2025

  • 50 Ъъъъъъъъ

    3 2 Отговор
    "....докато САЩ са разсеяни от проблемите със сигурността в Европа.."

    Точно пък САЩ нямат никакви проблеми със сигурността на Европа. Утре сгъват цирка и оставят Европа да оправя както намери за добре.

    10:06 18.08.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Анонимен

    0 1 Отговор
    Злобното Джуджи е на заплата във Факти

    10:08 18.08.2025

  • 54 Ако Русия спечели войната,

    2 3 Отговор
    Китай на следващия ден ще се опита да повтори упражнението в Тайван.

    Единствената правилна политика е да се подкрепя Украйна с всички сили и Русия да загуби или поне да не спечели, за да знаят другите мераклии, че и тях ги чака същото.

    Китай, Русия , Иран, Северна Корея- това са мераклиите, те никога не трябва да печелят, нито поотделно, нито заедно.

    10:09 18.08.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Анонимен

    3 0 Отговор
    Модераторът е хомосексуалист

    10:11 18.08.2025

  • 57 Анджо

    1 1 Отговор
    Ще видим колко е печеливша Китай, като нищо не продава на русия а само купува и Америка и Европата намалят вноса от Китай, защото баланса е в полза на Китай.

    10:12 18.08.2025

  • 58 Ха-ха

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Някой":

    Ползвай по качествени спринцовки

    10:13 18.08.2025

