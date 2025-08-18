Китай е големият печеливш от фиаското в Аляска. Ето защо Пекин има интерес войната в Украйна да продължи

Срещата между Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска се превърна в грандиозна постановка без резултат. Големият печеливш от това е Китай, който има интерес войната в Украйна да продължи, пише Focus.de.
Американският президент Тръмп посрещна руския президент Путин с червен килим, разходи го с президентската лимузина, но без никакъв конкретен напредък в украинския конфликт. Въпреки грандиозните зрелища и символичните жестове, Тръмп не успя да осигури отстъпки от Путин. Москва продължава да иска капитулацията на Киев.
Путин не изрази готовност да се съгласи на прекратяване на огъня. По време на срещата на върха руските сили продължиха атаките си в Източна Украйна. Това е и в интерес на Китай: докато САЩ са разсеяни от проблемите със сигурността в Европа, те могат да отделят по-малко внимание на Азиатско-тихоокеанския регион, за да противодействат на икономическия и военен възход на Китай.
Докато президентът Никсън и Кисинджър някога успешно ухажваха Китай, за да отслабят Съветския съюз, опитът на Тръмп за обратна стратегия сега е обречен на провал. Стратегическото партньорство между Москва и Пекин е много силно днес.
Двете държави се подкрепят взаимно по ключови геополитически въпроси като Тайван и Украйна. Благодарение отчасти на западните санкции, Русия е твърде тясно свързана с Китай икономически и стратегически и не може да се отдръпне от Пекин - дори ако САЩ го искат.
Ключово икономическо предимство за Китай произтича от драстичните промени на световните енергийни пазари. Поради западните санкции срещу Русия, Москва трябваше да разработи алтернативни пазари за своите енергийни ресурси. Китай се възползва от тази ситуация и от 2022 г. насам е в състояние да закупува руски петрол и газ на значително намалени цени.
Китай също се възползва от благоприятните условия за доставки от Русия на други суровини като въглища, метали и торове. Двете страни все по-често сключват договори в рубли и юани, намалявайки зависимостта си от щатския долар и укрепвайки международния авторитет на китайската валута.
Изключването на достъпа на Русия до западни съвременни технологии принуждава Москва да си сътрудничи по-тясно с Китай. Китай се възползва от това партньорство, особено в областта на военните и цифровите технологии, като например сателитна навигация, системи за наблюдение и технологии за дронове. В същото време Китай може да разшири собствения си капацитет за технологични иновации. Несигурността на световните пазари и недостигът на определени стоки позволиха на Китай да разшири позицията си на незаменим търговски партньор.
Конфликтът измести баланса на силите между Москва и Пекин в полза на Китай. Докато Русия е международно изолирана, Китай, като най-важният останал партньор, може да диктува условията и да влияе върху посоката на външната политика на Москва. Икономическата зависимост на Русия от Китай нараства с всеки нов кръг от санкции. Китай използва тази ситуация, за да разшири влиянието си в Централна Азия, Тихоокеанския регион и отвъд него.
По отношение на Украйна, Китай се представя като миротворец, но не иска Русия да загуби войната. Евентуален колапс на Русия може да доведе до това САЩ да насочат пълната си сила и внимание срещу Китай. Това подчертава стратегическия интерес на Пекин от продължаващ, но контролиран конфликт в Украйна.
Войната в Украйна обвързва западните ресурси и внимание в Европа. САЩ и ЕС са принудени да отделят значителни финансови и военни ресурси за подкрепа на Украйна и да поддържат санкции срещу Русия. Това обвързва ресурси, които иначе биха могли да бъдат насочени към Азиатско-тихоокеанския регион, и по-специално за сдържане на Китай.
Целта на Китай е да замени световния ред, доминиран от западните ценности, с многополюсна система. Многополюсният световен ред се отнася до международна система, в която няколко държави или центрове на сила упражняват влияние.
Войната в Украйна допринася за ерозията на западното господство и дава тласък на Китай да оформя международните институции и регулации според собствените си интереси. Като цяло, войната в Украйна ускори възхода на Китай до централна власт в многополюсен свят и трайно промени глобалния баланс на силите.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #4, #7
09:32 18.08.2025
2 Борис
Коментиран от #5, #21
09:32 18.08.2025
3 Някой
Иначе, не само Китай печели от войната. Същото важи иза САЩ. Че и за доста ЕСЕС-ки фирми. Печели и Индия, ако щете.
09:33 18.08.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Някой
До коментар #2 от "Борис":Тиза руснаците не се притеснявай - и друг път са се справяли с огромни опасности.
Виж, обаче европейците да се стягат, щото ще им се наложи да учат и китайски, и руски.
Коментиран от #58
09:34 18.08.2025
6 Някой
До коментар #4 от "Тихо бе дрисс!":А ти да не би да е чувстваш компетентен? Ако е така, повярвай ми, много грешно чувство.
09:35 18.08.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Кирил
Големият губещ е русия
Коментиран от #30, #32
09:36 18.08.2025
9 Ей,кръв
09:36 18.08.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Съдията
09:36 18.08.2025
12 Точен
Коментиран от #22
09:37 18.08.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Факт
Факт.
Коментиран от #26
09:39 18.08.2025
16 Историк
09:39 18.08.2025
17 Коста
09:39 18.08.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 АМАН
09:40 18.08.2025
20 ахааа
09:40 18.08.2025
21 Няма
До коментар #2 от "Борис":Странно! На тебе незнанието на китайски не ти пречеше когато те видях как те гангбангваха жълтите на Илиенци! И всичко това за две безплатни запалки с фенерче!
09:41 18.08.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
09:42 18.08.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Злобното Джуджи
Резултага от срещата е Мирен договор с Украйна, в не някакво фейково прекратяване на огъня !!! Дали Украйна иска Мир е нейно решение. Украинците в България и курортите в чужина да си стягат куфарите за фронта - време е да Платят безплатния четиригодишен курорт
09:43 18.08.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Перо
09:43 18.08.2025
28 Лопата Орешник
Коментиран от #31, #44
09:44 18.08.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 аz СВО Победа80
До коментар #28 от "Лопата Орешник":Извънредно!Украйна пусна в серийно производство крилатата ракета Фламинго.Двс пъти по-мощна и далекобойна от Томахоук.
Коментиран от #43, #46, #49
09:47 18.08.2025
32 Това е безспорен
До коментар #8 от "Кирил":Факт.
09:47 18.08.2025
33 Кирил Гундяев
До коментар #30 от "Лопата Орешник":Ами да.
09:48 18.08.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 шашнат
09:52 18.08.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Госあ
09:55 18.08.2025
39 хихихиих
До коментар #35 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Вероятно защото б------те отиват в Западния рай?
09:55 18.08.2025
40 Я пък тоя
Много знаят журналистите какво са се разбирали на четири очи, та така се изхвърлят.
Пилците се броят на есен.
Да не видим от утре Украйна без помощ от САЩ.
09:56 18.08.2025
41 Чудя се на каква реална
09:58 18.08.2025
42 И защо да е точно фиаско?
09:58 18.08.2025
43 орнитолог
До коментар #31 от "аz СВО Победа80":А ракетата "Фламинго" може ли да стои на един крак в блатото и ако може - като я направят нека да я боядисат в розово , защото розовите фламинго са много красиви . ПП. Убедени сме , че едно истинско фламинго е по опасно от военният му еквивалент , който всички добре знаем - не съществува.
09:58 18.08.2025
44 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
До коментар #28 от "Лопата Орешник":Да сме наясно.
09:59 18.08.2025
45 Мисли на глас
10:00 18.08.2025
46 падналия ангел
До коментар #31 от "аz СВО Победа80":"Украйна пусна в серийно производство крилатата ракета Фламинго". Хайде стига с тези небивалици, киснете по укросайтовете и разбрали-неразбрали, още непрочели и хайде да го ръснем голямо, навито, кафяво! Ракетата "Фламинго" ФП5 е разработка на британо-арабския концерн "Миланион груп", информацията е от "Дефанс експрес"!
10:01 18.08.2025
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Най- големия
10:03 18.08.2025
49 я по смело
До коментар #31 от "аz СВО Победа80":Ма ... как само два пъти по мощна и далекобойна ?! Я си развихри фантазията и пиши направо ... две хиляди пъти по мощна и по далекобойна ..... думкаш от Одеса и целиш Юпитер ! Ама ха , като ще тракаш щурави пропагандни дивотийки ... поне лъжи на едро .
10:04 18.08.2025
50 Ъъъъъъъъ
Точно пък САЩ нямат никакви проблеми със сигурността на Европа. Утре сгъват цирка и оставят Европа да оправя както намери за добре.
10:06 18.08.2025
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Анонимен
10:08 18.08.2025
54 Ако Русия спечели войната,
Единствената правилна политика е да се подкрепя Украйна с всички сили и Русия да загуби или поне да не спечели, за да знаят другите мераклии, че и тях ги чака същото.
Китай, Русия , Иран, Северна Корея- това са мераклиите, те никога не трябва да печелят, нито поотделно, нито заедно.
10:09 18.08.2025
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Анонимен
10:11 18.08.2025
57 Анджо
10:12 18.08.2025
58 Ха-ха
До коментар #5 от "Някой":Ползвай по качествени спринцовки
10:13 18.08.2025