Дания направи отрезвяващ коментар за срещата между Путин и Тръмп
  Тема: Украйна

Дания направи отрезвяващ коментар за срещата между Путин и Тръмп

16 Август, 2025 19:45

Нямаше примирие и нямаше споразумение - руснаците дори продължиха да бомбардират Украйна, каза датският премиер

Датският премиер Мете Фредериксен призова към предпазливост и определи ситуацията като "несигурна" след срещата на върха между Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска, предаде агенция Франс прес, съобщи БТА.

"В моите очи сме в ситуация, която е поне толкова несигурна, колкото беше и преди", заяви Фредериксен в интервю за датската държавна телевизия.

"Нямаше примирие и нямаше споразумение. Напротив - руснаците бомбардираха цяла нощ, и за мен това е ясно доказателство, че Русия не иска мир", подчерта тя. Нейните изявления съвпадат с позицията на френския президент Еманюел Макрон, който също призова за бдителност и за поддържане на "натиска" върху Русия, отбелязва АФП.

За датския премиер, чиято страна пое ротационното шестмесечно председателство на Съвета на ЕС до края на 2025 г., е от ключово значение Украйна да продължи да получава подкрепа, а Европа да се превъоръжи. "Когато се събудих тази сутрин, първата ми мисъл бе, че трябва да ускорим още повече процеса на превъоръжаване", подчерта Фредериксен.

Германският канцлер Фридрих Мерц каза днес, че приветства усилията на американския президент Доналд Тръмп да сложи край на войната в Украйна и да постигне траен мир след срещата на върха в Аляска между Тръмп и руския лидер Владимир Путин, предаде Ройтерс.

"Украйна може да разчита на нашата непоколебима солидарност, докато работим за мир, който да защити жизненоважните интереси на Украйна и Европа в областта на сигурността", написа канцлерът на Германия в "Екс", където повтори части от общата декларация, разпространена по-рано днес от европейски лидери, включително и от Мерц.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Голям рев

    66 19 Отговор
    Още кой еерошматок не се е изказал, Мароооуу.

    Коментиран от #3, #81

    19:47 16.08.2025

  • 2 🛑 Спрете терора на Русия 🛑

    25 62 Отговор
    Санкции! Санкции! Санкции! Санкции! Санкции!
    Санкции! Санкции! Санкции! Санкции! Санкции!
    Санкции! Санкции! Санкции! Санкции! Санкции!

    Коментиран от #8, #18, #31

    19:47 16.08.2025

  • 3 Тя тая цял ден преписва

    58 15 Отговор

    До коментар #1 от "Голям рев":

    на пинчерите скимтенето:)

    Коментиран от #10

    19:48 16.08.2025

  • 4 БгТопИдиот🇧🇬

    64 16 Отговор
    А Денмарк колко дивизии има че се обажда !!

    Коментиран от #42

    19:48 16.08.2025

  • 5 Ганя Путинофила

    18 57 Отговор
    Маскалия, чувствайки своята глобална НЕЗНАЧИМОСТ, намери начин да привлича вниманието на света към себе си!
    Така се чувства велика!

    Коментиран от #16, #20, #66

    19:49 16.08.2025

  • 6 Пич

    64 8 Отговор
    Стенанията на Урсулианците са музика за ушите на Путин и Тръмп ! Ще предположа че натискът на Русия няма да приключи , докато двамата големи не решат ! И англичаните който декларираха готовност веднага след примирието да вкарат войски в Украйна ще останат без никакъв гювеч!!!

    Коментиран от #30

    19:49 16.08.2025

  • 7 дачаните

    4 18 Отговор
    са първите които стигат до америка хиляда години преди колумб макар че за мен той изобщо не е бил в америка. Как през Средновековието човек от простолюдието ще се срещне с кралска особа.

    Коментиран от #76

    19:49 16.08.2025

  • 8 гост

    52 13 Отговор

    До коментар #2 от "🛑 Спрете терора на Русия 🛑":

    Пука му на Путин от санкции! Русия е една от малкото страни която може да има независима икономика във всички отрасли, които си помислите!

    Коментиран от #26, #38, #43

    19:50 16.08.2025

  • 9 Зельо ще определя политиката на ЕС

    46 7 Отговор
    Това начално ли е ? Розовите поните да заминават на фронта! Защо ние да плащаме сметката? Оръжи я,бази и милиарди разходи на скъсани бюджет.
    Тук е егати мизерията а те ястреби ! Я марш оттук розови

    19:50 16.08.2025

  • 10 мед ми капе на сърцето

    33 6 Отговор

    До коментар #3 от "Тя тая цял ден преписва":

    Като гледам мисира как се мъчи и поти да ни облъчи.

    19:50 16.08.2025

  • 11 Промяна

    7 32 Отговор
    Много много много правилно и истинско Путин диктаторът да му се покаже къде му е мястото Тръмп сгреши Тръмп се изложи Тръмп къде са ти картите ЩО лъжеш

    19:50 16.08.2025

  • 12 БгТопИдиот🇧🇬

    43 7 Отговор
    ИМПЕРАТОРА бавно и методично го ВКАРВА без смазка на целото МАТЮ+пудели.

    Бг розовите понита в потрес и с изтощени батерии на ви браторите !

    Коалиция на же ЛАЕЩИТЕ отново в потрес.

    19:51 16.08.2025

  • 13 Гост

    10 3 Отговор
    Поръчах си протеинец 💪🏿

    19:51 16.08.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ъъъъ

    35 6 Отговор
    Евролидерите на кой всъщност са лидери ?

    Коментиран от #19

    19:52 16.08.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Путин е в цунгцванг

    41 37 Отговор
    Няма полезен ход. Каквото и да направи ще бъде грешно!

    Коментиран от #24, #70

    19:53 16.08.2025

  • 18 Българин

    20 6 Отговор

    До коментар #2 от "🛑 Спрете терора на Русия 🛑":

    ДууаиГо.Под вода да не се вдига прах !

    19:53 16.08.2025

  • 19 БгТопИдиот🇧🇬

    12 4 Отговор

    До коментар #15 от "Ъъъъ":

    На другарите с печатницата.

    19:53 16.08.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 ДАТЧАНИТЕ И АНГЛИЧАНИТЕ

    27 3 Отговор
    Са в основата на тази война. И двете държави са 100% под управление на ьовреи. Така е от 400 години.

    19:53 16.08.2025

  • 22 Великата матушка

    8 26 Отговор
    Великата матушка опря да проси снаряди и хора от Ким Чен Ун!

    Коментиран от #64

    19:53 16.08.2025

  • 23 4 милиона руски роба бъхтят в Германия

    9 30 Отговор
    Още 1 милион наташки бъхтят в германските бардаци! След работа излизат по улиците, веят руски знамена и врякат: "слава путину"!

    Коментиран от #59

    19:54 16.08.2025

  • 24 СЪВЕТНИК

    22 4 Отговор

    До коментар #17 от "Путин е в цунгцванг":

    Ти мисли как да си опазиш дупката. Путин не го мисли.

    19:54 16.08.2025

  • 25 Ами

    32 3 Отговор
    Един ден когато датчаните се събудят ще разбеат, че окраина не съществува а Гренландия е американски щат :)

    19:56 16.08.2025

  • 26 Цък

    19 8 Отговор

    До коментар #8 от "гост":

    Най нажното е храната и водата. В Русия има предостатъчно. Благодарение на глупаво приложените санкции от брутен вносител на храни се превърна в брутен износител на храни. А платените помияри да си бълват каквото си искат.

    Коментиран от #60

    19:57 16.08.2025

  • 27 Луд

    20 3 Отговор
    Нямаше примирие и нямаше споразумение Ами нали пет дена циврите че неможе да има споразумение без урките а сега заяо няма такова, Гейропейци сър

    19:57 16.08.2025

  • 28 СТРАХ ТРЕСЕ ГРАДИНАТА НА БАРОЗУ

    20 2 Отговор
    ЮРОГЬОЕВЕТЕ СЕ ЧУДЯТ АФРИКАНСКИТЕ МИГРАНТИ ЩЕ ВОЮВАТ ЛИ СРЕЩУ РУСИЯ.

    19:57 16.08.2025

  • 29 Макс

    3 17 Отговор
    Тръмп се провали.

    19:57 16.08.2025

  • 30 ИМПЕРИАЛИСТ

    4 29 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    На грамадната Русия не са и притрябвали нови територии или полуострови...Тя иска да възстанови своя ПРЕСТИЖ на международната сцена, който го загуби със загубата на „Студената война“. Русия иска РЕВАНШ и това е параноята на Путин, Медведев и компания. Заради реваншизмът им са и всичките приказки, че водят войната в Украйна против САЩ, НАТО и ЕС... Между впрочем, „РЕВАНШИЗМЪТ“ е една от причините ХИТЛЕР да започне ВСВ.
    Войната в Украйна ще свърши, когато изгоним от БЪЛГАРИЯ всички РУСНАЦИ-ПУТИНИСТИ, а за русофилиците ни организираме заведения за превъзпитание …Това ще е болезнен удар от който русия ще се вразуми...Слава Богу, и слава на Украйна, че на БЪЛГАРИТЕ най-сетне им се поотвориха очите за "Авантюрите на русия в ...България".
    Крайно време е малка България да сложи край на тази братоубийствена война в героична и велика Украйна! Слава Україні-Героям Слава! Смерть ворогам!

    Коментиран от #41, #63, #65

    19:58 16.08.2025

  • 31 Луд

    15 2 Отговор

    До коментар #2 от "🛑 Спрете терора на Русия 🛑":

    Ти ако не ти дадът една патка , не можиш и една рукавишников да си направиш .

    19:59 16.08.2025

  • 32 При гожин беше прав

    6 22 Отговор
    ВСИЧКИ планове на НЕВНЯТНИЯ БУНКЕРЕН старуха и престъпника шай - гу със нахлуването в Украйна, се ПРОВАЛИХА още на...10 ДЕН !!
    С опита за ЩУРМ на КИЕВ, шайгу унищожи НАЙ- БОЕСПОСОБНИТЕ ЧАСТИ на Федерацията! Хиляди Елитни и подготвени бойци бяха унищожени до крак!

    19:59 16.08.2025

  • 33 Николай Петков Ралчев ,Тутракан

    2 7 Отговор
    Николай Петков Ралчев се казвам (Геят с колелото), на 50 години съм и цял живот живея заедно с болните ми родители в тяхната къща в град Тутракан 7600 на ул.Панайот Хитов 5 до стария пазар.
    Аз съм потомствен, импотентен дълъг ГЕЙ и си търся млад гей който да ме опъва яко и да се ожени за мен, защото аз съм жената в гей-връзките.
    Аз мразя жените и обичам само мъже.
    Геят мой нов съпруг може да живее при мен и при моите родители, има място и за него. Родители ми са съгласни.
    Ураааа!!!!!

    20:00 16.08.2025

  • 34 Българин

    1 16 Отговор
    За нас най-добре е да се върнем към Турция, докато не дойдат братушките пак да ни освободят.

    20:00 16.08.2025

  • 35 РОШКО

    7 7 Отговор
    ЧАКАИТЕ НИ СКОРО ДА БОМБАНДИРАМЕ И ЕВРОПА НЕКА САМО АМЕРИКАНЦИТЕ ДА СЕ ИЗТЕГЛЯТ, ЧАКАИТЕ НИ ЕВРОГЕИОВЕ

    Коментиран от #44

    20:02 16.08.2025

  • 36 нннн

    16 3 Отговор
    Ама, тия не знаят ли, че на война се стреля и бомбардира. Мир ще има, когато има мирен договор. Временно спиране на огъня... пък после ще видим... не върви в случая. Побързайте с мирния договор! И Тръмп ви го каза.

    20:02 16.08.2025

  • 37 Злобното Джуджи

    7 2 Отговор
    ".. жизненоважните интереси на Украйна..."

    Целта е прозрачна - на Европа и трябва Украйна без украинци. Подкрепям 👍

    20:04 16.08.2025

  • 38 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    8 12 Отговор

    До коментар #8 от "гост":

    Как пък един боклукк не замина за руският рай?

    Коментиран от #47

    20:04 16.08.2025

  • 39 Плевнелиев

    8 3 Отговор
    Моля,за изяснение. Тия от коалицията на желаещите като искат да изпращат войска под чие командване мислят да бъде в Украйна??? Каква точно роля ще изпълнява тази войска (ако ще пази Украйна от лошите руснаци то сега трябва да се изпрати)??? Готови ли са за война с Русия???

    20:05 16.08.2025

  • 40 НИКО

    9 7 Отговор
    ПОКРАИ УКРАИНА ЩЕ ИЗГОРИ И ЕВРОПА

    20:05 16.08.2025

  • 41 Пич

    8 4 Отговор

    До коментар #30 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Уморих се да чета толкова пространствени глупости! Накратко - слушай какво ти приказвам аз ! Ще успееш в живота !!!

    20:06 16.08.2025

  • 42 ТИГО

    5 5 Отговор

    До коментар #4 от "БгТопИдиот🇧🇬":

    А ти като имаш "Топки" що си траеш ?АА Славиш "Асвабадителите" подложен !

    20:06 16.08.2025

  • 43 Аман

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "гост":

    Пирони?

    20:06 16.08.2025

  • 44 От Кремъл

    4 7 Отговор

    До коментар #35 от "РОШКО":

    Кретен! Децата и парите са ни в Европа.

    20:07 16.08.2025

  • 45 Зодиак

    2 6 Отговор
    Таурус.

    Коментиран от #52

    20:07 16.08.2025

  • 46 Ролан

    8 3 Отговор
    Имало нещо гнило в Дания,казват. Така е,цялата се е вмирисала))))

    20:07 16.08.2025

  • 47 ЛИЛИ

    7 3 Отговор

    До коментар #38 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    ВЕРНО БЕ КРЕТЕН ВСИЧКИ БОКЛУЦИ ЗАМИНАВАТ НА ЗАПАД И ТАМ СЕ ЧУСТВАТ ДОБРЕ

    Коментиран от #50, #73

    20:08 16.08.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Роко Сифреди

    3 6 Отговор
    И една незабравима физиономия на Хаяско като видя в небето В-2 Спирит, ескортиран от 4 броя Ф-35.

    Коментиран от #56

    20:10 16.08.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Ква Дания бре

    12 1 Отговор
    Вие въобще не сте влизали в датски сайт. Темата за срещата между Путин и Тръмп въобще не присъства там . Има друго: Датският премиер Мете Фредериксен заяви в събота, че израелският лидер Бенямин Нетаняху се е превърнал в „проблем“, добавяйки, че ще се опита да окаже натиск върху Израел заради войната в Гааза, тъй като страната ѝ в момента председателства ЕС. И най гнусното: Датският премиер Мете Фредериксен заяви, че макар страната ѝ да осъжда премиера Бенямин Нетаняху , тя не подкрепя признаването на палестинска държава в този момент.
    В публикация във Facebook в събота датският лидер заяви, че „ признаването на Палестина тук и сега няма да помогне на хилядите деца, които в момента се борят за оцеляването си, независимо колко много човек би го желал“. Пълни бооклуци ....

    20:11 16.08.2025

  • 52 Ха ХаХа

    3 2 Отговор

    До коментар #45 от "Зодиак":

    Тауруси в Украйна на най....

    20:11 16.08.2025

  • 53 Дред

    5 3 Отговор
    Има нещо гнило в Дания.....

    20:11 16.08.2025

  • 54 ТИГО

    6 4 Отговор
    И да знаеш, Минке , че последният комунист на планетата ще умре в България. Даже когато в Съветска Русия няма да има нито един жив комунист. Какъв народ сме, Минке, какъв народ..."
    "На завой", Димитър Талев
    1940г.

    20:12 16.08.2025

  • 55 1 е сигурно ☝️

    16 9 Отговор
    Путлер и Русийката имат еднопосочен билет към небитието при крайцера.

    Коментиран от #57

    20:13 16.08.2025

  • 56 Много

    2 9 Отговор

    До коментар #49 от "Роко Сифреди":

    Рано господ ти е откъснал тиквата

    20:13 16.08.2025

  • 57 Сигурно е

    2 10 Отговор

    До коментар #55 от "1 е сигурно ☝️":

    Че ще ти се радват тунгесите в Сибир

    20:14 16.08.2025

  • 58 джо

    9 10 Отговор
    Евро...гейовете не знаят какво да предприемат и какво мога да правят тъй като Тръмп открито не ги подържа . Същите които някога като бесни песове бяха се нахвърлили при Байдън срещу Тръмп. Ще е справедливо ако същите лицемери да ги съдят и да излежат заслуженото наказание . Същите из..роди като бесни песове виеха и подканваха и останалите да се включат за да вдигат повече шум .Тръмп беше обявен като човек на Путин , на Кремъл , Руски агент какво ли не . не само Украйна но и Европа не трябва да съществува като цяло тъй като създава риск за цялото човечество нови войни -- в момента цари Либералният фашизъм колкото и да е различен от 30-40 години на миналият век основата е същата -- Нова мащабна война за ресурси и влияния .

    Коментиран от #69

    20:14 16.08.2025

  • 59 Видял

    4 6 Отговор

    До коментар #23 от "4 милиона руски роба бъхтят в Германия":

    Видях ги с жълто сини знамена са

    20:15 16.08.2025

  • 60 Ти на радиацията

    5 6 Отговор

    До коментар #26 от "Цък":

    вода и храна ли и казваш, путинче?

    20:15 16.08.2025

  • 61 Ква Дания бре?

    5 2 Отговор
    отбелязва АФП....

    20:16 16.08.2025

  • 62 Обективни истини

    9 7 Отговор
    Офффф писна ми от глупости и от оСрайна

    20:17 16.08.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Източна ромелия

    8 5 Отговор

    До коментар #22 от "Великата матушка":

    МИ ЩО ДА НЕ . ЗЕЛЕНИЯ ПОТНИК ОТ ЦЯЛ СВЯТ ПРОСИ КАКВО ЛИО НЕ ОРУЦИЕ

    20:19 16.08.2025

  • 65 Злобното Джуджи

    5 9 Отговор

    До коментар #30 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    "....На Русия не и трябват територии, тя иска да възстанови своя ПРЕСТИЖ на международната сцена.."

    Точно, но гол г@з и ПРЕСТИЖ са две несъвместими неща. Никога досега Русия не е била по-жалка, нещастна и пълна с ру3ки неграмотни комплексари. КЕФ 😁👍

    20:20 16.08.2025

  • 66 Ганя евроджендъра

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Ганя Путинофила":

    Ко речи....?

    20:20 16.08.2025

  • 67 свидетел

    11 2 Отговор
    дания - 1 ден съпротива срещу ХИТлер и 20-тина жертви ! след това 5 години свинско и говеждо за немската армия.....

    20:20 16.08.2025

  • 68 Още новини от Украйна

    9 4 Отговор
    Пуделите започват квиченето

    Коментиран от #71

    20:20 16.08.2025

  • 69 ТИГО

    1 3 Отговор

    До коментар #58 от "джо":

    ООО МАСТЪР Просветли ни ,нека с пълни шепи пием от твоята мъдрост !

    20:21 16.08.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 ТИГО

    4 7 Отговор

    До коментар #68 от "Още новини от Украйна":

    А Пусин се оsирA 4 години !ПAляч0

    20:22 16.08.2025

  • 72 Уса

    8 3 Отговор
    Можете да спестите изказванията на транс скандинавците с големите рога.Докато човечеството се развивало тези са се мушкали,кой когото хване

    20:24 16.08.2025

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Късоглед

    6 3 Отговор
    Търся я къде е тая Дания на картата и не мога да я намеря.

    Коментиран от #77, #78

    20:28 16.08.2025

  • 75 Добре

    1 8 Отговор
    че са датчаните да направят отрезвяващия коментар

    20:29 16.08.2025

  • 76 00014

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "дачаните":

    Но Колумб е бил по-грамотен от тебе.

    20:33 16.08.2025

  • 77 Възпален УКРОhемороид

    2 4 Отговор

    До коментар #74 от "Късоглед":

    Трябва ти лупа за да я видиш

    20:34 16.08.2025

  • 78 Защото си копейка,

    2 2 Отговор

    До коментар #74 от "Късоглед":

    демек двойкаджия.

    20:36 16.08.2025

  • 79 дядо поп

    5 1 Отговор

    До коментар #14 от "Дрът русофил":

    Ако не знаеш , питай чичко Гугъл , колко от европейските миротворци си имат задгранични територии (колонии) и на колко километри се намират от държавите им , и точно те седнали да обсъждат и клеймят Русия за Украйна , която си е била руска.

    20:38 16.08.2025

  • 80 Факт

    2 1 Отговор
    Лошо е когато държави се изявяват като тролове!

    20:39 16.08.2025

  • 81 Видьо Троев Видев

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Голям рев":

    Конституцията е обществен договор между управляващи и управлявани.
    Ако управляваните я нарушат, наказват се най-строго от властта.
    Ако управляващите я нарушат, няма никакво наказание.
    Възможно е да се накажат, само ако загубят изборите.
    Изборите решават въпроса за властта, и за всичко останало след изборите.
    Изборите правеха разликата между ГФР и ГДР,
    между мерцедеса и мукавеният трабант.

    Просперитетът на България е невъзможен,
    без демократични избори!
    Такива, каквито са днес в Германия и в целия ЕС:

    -С възможност за гласуване и по пощата.
    -С възможност за гласуване седмица преди денят на изборите.
    -Всички кандидати да са равноправни!Да няма авантаж чрез"избираеми места"!
    В България, дори в нарушение на чл.6, ал.2 от Конституцията на РБ,
    водачите на партийни листи се привилегироват с гласовете на неотбелязалите преференции.
    А водачи на партийните листи са партийните тартори.
    От всичките 260 депутата, 160 са избрани още преди гласуването!!!
    Като водачи на партийните листи!

    Така, на практика, България е превърната в държава на партийната олигархия.
    И ЦИК ни прави на идиоти, като обявява, че
    2 670 преференции са повече от 30 310 преференции!

    Според вас, 2 670 повече ли е от 30 310?

    Различна Бъргария не се създава от безразлични хора.
    Затова не се примирявайте!
    И намирайте своя малък или голям начин да се борите.

    Борете се!
    Докато ЦИК престане да нарушава чл.6, ал.2 от Конституцията на РБ,
    и да ни счита за малоумни!

    21:01 16.08.2025

