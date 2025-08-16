Дания направи отрезвяващ коментар за срещата между Путин и Тръмп

Датският премиер Мете Фредериксен призова към предпазливост и определи ситуацията като "несигурна" след срещата на върха между Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска, предаде агенция Франс прес, съобщи БТА.
"В моите очи сме в ситуация, която е поне толкова несигурна, колкото беше и преди", заяви Фредериксен в интервю за датската държавна телевизия.
"Нямаше примирие и нямаше споразумение. Напротив - руснаците бомбардираха цяла нощ, и за мен това е ясно доказателство, че Русия не иска мир", подчерта тя. Нейните изявления съвпадат с позицията на френския президент Еманюел Макрон, който също призова за бдителност и за поддържане на "натиска" върху Русия, отбелязва АФП.
За датския премиер, чиято страна пое ротационното шестмесечно председателство на Съвета на ЕС до края на 2025 г., е от ключово значение Украйна да продължи да получава подкрепа, а Европа да се превъоръжи. "Когато се събудих тази сутрин, първата ми мисъл бе, че трябва да ускорим още повече процеса на превъоръжаване", подчерта Фредериксен.
Германският канцлер Фридрих Мерц каза днес, че приветства усилията на американския президент Доналд Тръмп да сложи край на войната в Украйна и да постигне траен мир след срещата на върха в Аляска между Тръмп и руския лидер Владимир Путин, предаде Ройтерс.
"Украйна може да разчита на нашата непоколебима солидарност, докато работим за мир, който да защити жизненоважните интереси на Украйна и Европа в областта на сигурността", написа канцлерът на Германия в "Екс", където повтори части от общата декларация, разпространена по-рано днес от европейски лидери, включително и от Мерц.
