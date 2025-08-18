Новини
Сред европейските съюзници цари паника, че публичното унижение на Зеленски в Белия дом може да се повтори
  Тема: Украйна

Сред европейските съюзници цари паника, че публичното унижение на Зеленски в Белия дом може да се повтори

18 Август, 2025 10:25

Фактът, че най-видните политически лидери на Европа са променили летните си планове и са се събрали заедно, подчертава чувството на несигурност и страх

Сред европейските съюзници цари паника, че публичното унижение на Зеленски в Белия дом може да се повтори - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
БТА БТА

Срещата между американския президент Доналд Тръмп, украинския държавен глава Володимир Зеленски и лидери от Европа, която ще се проведе днес в Белия дом, е водеща тема в западните издания тази сутрин, пише БТА.

Британският вестник "Гардиън" коментира, че европейските дипломати имат за цел "да избегнат повторение на публичното унижение на Зеленски по време на последното му посещение в Белия дом през февруари, когато Тръмп и вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс го обвиниха в неблагодарност и неуважение". Изданието допълва, че освен това Зеленски е изправен пред трудната задача да поправи "щетите, нанесени на перспективите за сигурността на Украйна от срещата на Тръмп и Путин в Аляска в петък."

"Гардиън" цитира Брет Бруен, бивш директор на Белия дом по въпросите на глобалното сътрудничество, който заявява, че европейските лидери трябва да се съсредоточат върху икономиката и да използват срещата в Белия дом "като възможност да напомнят на Тръмп колко малка е руската икономика в сравнение с тази на ЕС, Великобритания и другите западни партньори".

Друг британски вестник – "Телеграф", пише, че решението на европейските лидери да летят до Вашингтон е и знак за безпокойство.

"Фактът, че най-видните политически лидери на Европа са променили летните си планове и са се събрали заедно, прекарвайки много часове в пътуване, подчертава чувството на несигурност и страх", пише изданието.

Подобно на други издания, "Телеграф" прави препратка към последното посещение на Зеленски в Овалния кабинет през февруари с надеждата, че предстоящата среща ще бъде по-успешна. Вестникът припомня, че едва ден преди тази среща британският премиер Киър Стармър е бил на посещение при Тръмп. Изданието уточнява, че тогава британският лидер се е готвил със седмици, за да намери баланс между това да гали егото на Тръмп и да отстоява важните за Великобритания теми за разговор.

Предвид голямата разлика в протичането на двете срещи от февруари насам "зад кулисите британски министри и служители правят целенасочени опити да научат и украинския лидер как да "говори на езика на Тръмп", пише вестникът. Той добавя, че "прави впечатление, че сега Зеленски често започва разговорите с американските си колеги с благодарност за подкрепата на САЩ в противодействието на Русия – в знак на уважение към искането на Ванс".

Американският вестник "Вашингтон Пост" обръща внимание, че САЩ са готови да дадат на Украйна гаранции за сигурност при днешната среща на Тръмп Зеленски. Според изданието обаче "изработването на точните гаранции за сигурност вероятно ще бъде дълъг процес, което може да позволи на Путин да продължи войната, докато се доуточняват подробностите".

Украински представител коментира пред "Вашингтон Пост", че за Зеленски би било невъзможно да се съгласи на каквато и да е сделка, която би го принудила да отстъпи Донбас. Въпреки това изследователят в Украинския институт за стратегически проучвания Микола Биелисков казва, че "за съжаление, наистина съществува риск" от повторение на сцената от по-рано тази година. "Изглежда, че Путин е успял да убеди Тръмп в Аляска, че Украйна трябва да направи големи отстъпки за мир", добавя той.

Вестник "Ню Йорк Таймс" коментира, че висш европейски дипломат е описал пред изданието паниката сред европейските съюзници. Дипломатът заявява, че не е виждал среща като тази да се организира толкова бързо от времето преди войната в Ирак. Според него също най-голямото опасение е да не се повтори сцената от февруари.

"Ню Йорк Таймс" изтъква, че "европейците ще трябва да намерят начин да убедят Тръмп да се ангажира с конкретни гаранции за сигурността на Украйна, които биха могли да включват миротворчески сили, които да възпрат Путин от подновяване на войната след няколко години".

Вестник "Уолстрийт Джърнъл" пише, че преди почти шест месеца украинският президент е бил "помолен да напусне Белия дом след конфронтация с президента Тръмп относно "реалните гаранции за сигурност", които украинският лидер настояваше, че са необходими за мирното споразумение с Русия.

"Когато Зеленски се върне в Овалния кабинет днес, различията по отношение на гаранциите за сигурност ще са по-малко, но пропастта по отношение на териториалните претенции на Москва ще остане", коментира изданието. То добавя, че това поставя Зеленски пред дилема: как да запази подкрепата на Тръмп, като в същото време отговори на руските териториални предложения, които се чувства длъжен да отхвърли.

Европейското издание на сп. "Политико" цитира дипломати, които казват, че очакват европейските лидери да придружат Зеленски в опит да гарантират, че "ключовите червени линии няма да бъдат преминати и че Украйна няма да бъде принудена против волята си да се откаже от територия, за да сключи споразумение."

Списанието изтъква, че снощната публикация на американския президент, в която той възложи на Украйна отговорността да прекрати войната с Русия, е задала потенциално напрегнат тон за преговорите днес.

"Това представлява ярък контраст с червения килим, който разпъна дни по-рано за руския лидер Владимир Путин", коментира изданието.

Британският вестник "Файненшъл Таймс" пише, че според високопоставен украински служител, близък до президента, целта на Зеленски на срещата ще бъде да установи "продуктивен процес за постигане на мир, без Украйна да бъде принуждавана да предприеме невъзможни стъпки, като изтегляне на войските" от Донецка и Луганска област.

Според него за тази цел украинският президент е готов да направи "приемлив компромис" по настоящата фронтова линия, с който украинците биха могли да се съгласят.

От друга страна, изданието цитира и Костянтин Елисиев, съветник по външна политика на предшественика на Зеленски Петро Порошенко, който казва, че Зеленски трябва да "избягва емоциите" и дори да вземе пример от "хладнокръвния прагматизъм" на Путин, като се съобразява с интересите и целите на американския президент.


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 сигурно

    47 9 Отговор
    Ще го изгони като бясно псе.

    Коментиран от #81

    10:26 18.08.2025

  • 2 Циркове играят

    9 47 Отговор
    Путин ще бъде отново излъган.

    Коментиран от #9

    10:26 18.08.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    52 8 Отговор
    Не може, а ще се повтори. Този път ще го бият с тояга.

    Коментиран от #96

    10:27 18.08.2025

  • 4 На никой не му пука

    58 9 Отговор
    За смешниците наречени "европейските съюзници" нито дали паника ги е обзела, нито пък дали публичното унижение на Зеленски в Белия дом може да се повтори. Ако се повтори ще е приятно за гледане и до там

    Коментиран от #89

    10:28 18.08.2025

  • 5 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    53 10 Отговор
    Унижени ще са най-вече европейските соросоидно-харвардски пионки....

    10:29 18.08.2025

  • 6 ахахаха

    17 22 Отговор
    Играят добро и лошо ченге, да се излъже тъпия джуджак. Елементарен търговски трик.

    10:29 18.08.2025

  • 7 Някой

    14 30 Отговор
    Колко малка е руската икономика.Това е любопитно.Колкото на Португалия или на Испания май беше.

    Коментиран от #101

    10:29 18.08.2025

  • 8 Ами

    31 10 Отговор
    този екскурзиант си е за гонене !

    10:29 18.08.2025

  • 9 То е ясно

    12 26 Отговор

    До коментар #2 от "Циркове играят":

    Щатите и ЕС заради със Зеленски ще изиграят Путлер.Другото е театър.Който вярва в нещо по различно е малоумна копейка .

    Коментиран от #53

    10:31 18.08.2025

  • 10 Тръмп

    12 18 Отговор
    има навика да се прави на велик пред по- слабите и да критикува жертвите, а пред агресорите е мек като памук !
    " Негово превъзходителство г-н президент Путин! "

    Голяма мека четка и близалка!

    За това отиват европейците със Зеленски, да го предпазят от вятърнчавия Тръмп!

    10:31 18.08.2025

  • 11 Е ми това е

    9 23 Отговор
    Тръмп е позор.

    10:31 18.08.2025

  • 12 Данко Харсъзина

    27 7 Отговор
    Лидерите ще отидат в 19 часа и ще чакат пред вратата до 22 часа само да чуят как бай Дончо им казва да си...
    Егати си му и лидерите... Дори и камериерка от хотелите ми, не би висяла три часа пред вратата ми.

    10:32 18.08.2025

  • 13 Светът

    50 11 Отговор
    Цари паника , а ?! И правилно цари паника ! На светът му дойде до гуша да гледа как тумба евробюрократи с неустановен пол продължават на натискат един нещастен наркоман да продължи с унищожението на народа и държавата си ! На светът му писна да брои трупове , заради пари , рейтинги (политически) и вътрешни (ЕС) проблеми ! Светът не е нито Урсула , нито Кая , нито Еманюелчо ,нито Киърчо ,нито Шолц (а най малкото е Зеленски) ! Светът сега е с Тръмп и Путин !!!

    Коментиран от #20

    10:32 18.08.2025

  • 14 публичното унижение няма да е

    32 6 Отговор
    Само за Зеленски обаче, а за смешниците наречени "европейските съюзници" ! И вече веднъж ги унижиха с митата ! За това "цари паника" ...

    10:33 18.08.2025

  • 15 Не,няма да има унижение

    7 21 Отговор
    Обратното. Тръмп ще се сдуха

    10:33 18.08.2025

  • 16 Много ще се радвам,

    23 8 Отговор
    ако Д. Тръмп постави на мястото им наркомана и гейовете! Предлагам преди Тръмп да им "набие канчетата" да хапнат малко кекс с чисто бяло брашно, да се консултират помежду си, кого ще изражда акушерката, кого ще заливат с макарони и кои ще пасуват /защото страх лозе пази/.

    10:34 18.08.2025

  • 17 Цървул

    26 6 Отговор
    Отивайте вкупом в Белия дом да ви наритат розовите ду пен ца подред . Чупка в кръста и подмазване , подмазване .

    10:34 18.08.2025

  • 18 и ги пита що идват неканени или ги гони

    19 6 Отговор
    Сред европейските съюзници цари паника, че публичното унижение на Зеленски в Белия дом може да се повтори

    10:35 18.08.2025

  • 19 Тома

    24 6 Отговор
    Това ли са най видните европейски политици благодарение на тях се избиха над милион украинци.Ега си

    Коментиран от #27

    10:35 18.08.2025

  • 20 Тръмп

    7 7 Отговор

    До коментар #13 от "Светът":

    Боклуците започнахте да ме харесвате

    10:35 18.08.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Трол

    16 6 Отговор
    Г-н Зеленски ще бъде с костюм и повече няма да псува на руски.

    10:36 18.08.2025

  • 23 сеирджия

    19 5 Отговор
    Ми то , ЛГБТИ пуделите от ЕС е по добре да се притесняват за униженията , на които Тръмп ще подложи ТЯХ (нали и те се самопоканиха на среща , след срещата със Зеленски). Ще им гледаме сеира и МНОГО ще се забавляваме.

    Коментиран от #50

    10:36 18.08.2025

  • 24 Световен мир

    8 25 Отговор
    Срещата е Аляска няма никаква стойност пред света, ако е включено признаване на руската окупация на украинските и кримските земи. Тръмп по-скоро много ще се изложи, той вече се изложи. Украйна няма да даде никакви земи, нито Крим. Така че е време народите и държавите да се научат да се обединят и противопоставят на олигофренията на Америка и Русия.

    Коментиран от #34, #59

    10:37 18.08.2025

  • 25 Опааааа

    14 4 Отговор
    Значи отиват там да го вадят от чичо Дони и компания ,аз мислех че се притесняват да не би Зеленски да каже "ДА " на предложението за мир!

    10:37 18.08.2025

  • 26 Има ли покана от САЩ за европийците

    17 7 Отговор
    Тези хора ще водят зеленски там като малко дете ли. Те нали искат война до последния украинец. За какво ще водят зеленски в САЩ тогава. Да му се подиграва.

    Коментиран от #38

    10:37 18.08.2025

  • 27 Тома Неверни

    6 15 Отговор

    До коментар #19 от "Тома":

    Не е баш така копеи.Сам Зеленски изби над милион руснаци.Което е добре в края на краищата.Само за два,три деня.
    Ама ти пиши още е,че докато изработиш за един хляб....

    10:38 18.08.2025

  • 28 Някой

    13 7 Отговор
    Реално тези в ЕС и Зеленски искат война. И ги е страх Тръмп да не се разбере с Путин.
    От самото начало казах, че най-логичното е руснаците да искат да си върнат Новорусия подарена от Ленин за влизането в СССР. Новорусия е огромна и включва и Одеса и дори Молдова. Украйна да е с граници от съществуването си 1917-1921г, където се обединяват 3 държави. Преди ПСВ Киев (майката на руските градове) си е към Русия някъде почти 3 века назад. Исторически руснаците са се скъсали да им подаряват територии, гледайки ги като други руснаци, което са и твърдели. Крим (преди Кримска автономна съветска социалистическа република и после в РСФСР) е подарен 1954г по случай 300 годишен съюз от 1654г. Само че тогава са били един окръг, който не включва и Киев. От тогава увеличавани от подаръци на царе и после управляващи СССР. Украйна бе четвъртата по големина държава в Европа след Русия, Казахстан и Турция.

    10:38 18.08.2025

  • 29 Само не разбрах сега последно

    15 4 Отговор
    Тея "европейските съюзници" дето сред тях царяла паника "лидери" ли са или са паникйосани кокошки?

    10:38 18.08.2025

  • 30 дано бай дончо натири

    18 5 Отговор
    глутницата пудели дошли в белия дом без отправена покана
    да ги пита как така идват непоканени

    тогава ще бъде шоуто

    10:38 18.08.2025

  • 31 Тея смешници

    19 5 Отговор
    Имащи се за европейски лидери като някоя мечка са повели Зеления,та хем да си пазят страх един друг,хем да си дават кураж!Ама най- добре ще е Тръмп да им бие един як шут, та да ги питаш що не си гледат проблемите в държавите, ами са тръгнали да адвокатстват на загубената кауза на Зеления!

    10:38 18.08.2025

  • 32 Един

    21 6 Отговор
    Шайка умствено увредени престъпници щели да ходят да дондуркат бебето щот можело да го ошамарят.
    Страшното е, че в Европа още се говори за връщане териториалната цялост на Украйна, и се подкрепят безумните бъртвежи на Зеля, дори за връщане на Крим.
    Европейските откаченяци очевидно отказват да се съобразят с реалността и че след като милион момчета умряха за тая земя Русия няма да я отстъпи... а честно казано и не трябва - справедливо е да я задържи, защото Киев беше лош "собственик"!
    Накрая ще ни набутат във война - плиткоумието и алчността до там води

    Коментиран от #40

    10:39 18.08.2025

  • 33 те може да се оправдаят че са се

    9 2 Отговор
    Объркали в превода ха ха ха.

    10:39 18.08.2025

  • 34 СЪВЕТ!

    8 5 Отговор

    До коментар #24 от "Световен мир":

    Иди се прегледай ,може нищо да ти няма !

    Коментиран от #57

    10:40 18.08.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Коалицията на желающите много страшна

    13 6 Отговор
    От цели 31 държави повечето жужета.

    10:41 18.08.2025

  • 37 Промяна

    5 24 Отговор
    Тръмп мълчеше позорно пред убиецът Путин Тръмп опозори САЩ ужасно и излъга американците Европа съвземи се

    10:41 18.08.2025

  • 38 Дракула

    9 2 Отговор

    До коментар #26 от "Има ли покана от САЩ за европийците":

    искаш да кажеш "кръвопийците "....от ес ,нали?)))

    10:41 18.08.2025

  • 39 Очевидно "европейските съюзници"

    10 3 Отговор
    Са мега супер дупер "лидери".....велики галактически "лидери" предвождани от мега "лидера" Урсулай

    10:42 18.08.2025

  • 40 Промяна

    3 6 Отговор

    До коментар #32 от "Един":

    32 на Марс ли живееш

    Коментиран от #44

    10:42 18.08.2025

  • 41 Ами

    6 9 Отговор
    Ако нещата се повторят, ще е много полезно. Целият свят да види, колко е npoбит рижият агент Краснов.

    10:43 18.08.2025

  • 42 Ооооооооууууу

    14 2 Отговор
    Една жалка сюрия "политици" се събират заедно, за да се подкрепят. Нооо това не ги прави силни!

    10:43 18.08.2025

  • 43 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    1 12 Отговор
    Точка.

    10:43 18.08.2025

  • 44 Не подценявай копейките

    3 13 Отговор

    До коментар #40 от "Промяна":

    По-прости са отколкото си мислиш.

    10:44 18.08.2025

  • 45 ахаааа

    11 1 Отговор
    Сред европейските евроджендъря цари паника и хаос - краят е неизбежен за всеки и всеки ще си плати

    10:44 18.08.2025

  • 46 Зеленски да не каже Да

    14 1 Отговор
    Това им е страха на евро лидерите.

    10:45 18.08.2025

  • 47 Механик

    8 3 Отговор
    Mи да фанат да го изкъпят, обръснат и да му сложат един костюм.
    п.п.
    Аа, и да държат белото далеко от носленцето му любопитно!

    Коментиран от #54

    10:47 18.08.2025

  • 48 Дон Корлеоне

    1 9 Отговор
    С две думи Хаяско ще духа супата.

    10:47 18.08.2025

  • 49 Пpъчат

    5 7 Отговор
    Балада за комунисти

    Колко дена ги биха далеч от родина и дом!
    И ефира пламтящ огласиха със ридания, вопъл и стон!
    -- Де е вашта незнайна родина, крещяли им укрите зли.
    -- Вий питайте путин фашиста, във бункер дълбок се покри!
    -- Де е бункерът крепост, издайте президента фaшист!
    --Животът наш нищо не струва! Стреляйте, ще издържим!
    И гориха ги в огън, а в душите им болка и страх,
    И загробваха всичко, но руснацитe носят пердах!

    Коментиран от #102

    10:47 18.08.2025

  • 50 Да питам

    4 9 Отговор

    До коментар #23 от "сеирджия":

    А nedофиля Путйя от ЛГБТ ли е или блатните са отделно?

    10:48 18.08.2025

  • 51 стоян георгиев

    3 10 Отговор
    Поредната проруска боза тук.не Тръмп унижи зеленски а зеленски унижи тръмп.не случайно рижата се правеше на обиден маса време.сега западните лидери се събират за да демонстрират единство пред Тръмп както и категорична подкрепа за зеленски.

    10:48 18.08.2025

  • 52 защо

    8 0 Отговор
    "за Зеленски би било невъзможно да се съгласи на каквато и да е сделка"
    Че кой казва, че трябва да е Зеленски? В Украйна останаха още 20тина милиона.
    Нали си спомняте - е бил "помолен да напусне"
    Където е текло, пак ще тече.
    ПП. И не е срещаТА, а са срещиТЕ.

    10:49 18.08.2025

  • 53 Ко речи?

    11 2 Отговор

    До коментар #9 от "То е ясно":

    Досега не успяха да го изиграят и знаеш ли защо? Путин има висок интелект на лидер, стратег и пълководец … важни качества които мишоците не притежават.

    Коментиран от #62, #67, #112

    10:49 18.08.2025

  • 54 Последно предупреждение

    4 10 Отговор

    До коментар #47 от "Механик":

    Дръж се възпитано!Иначе ще бъдеш изритан от дискусията!Тук не ти е руският свинарник!

    Коментиран от #75

    10:49 18.08.2025

  • 55 Според

    9 3 Отговор
    трзвомислещите хора не подали се на бясната русофобска пропаганда клоуна Зеленски точно това заслужава - даже по голямо унижение! Живота и дипломацията не бива да се превръщат в комедийно шоу.

    10:50 18.08.2025

  • 56 Червени бузки

    9 2 Отговор
    Чичковците са се договорили, а малкото реве и вика "Не ща!". Всеки е виждал резултата.

    10:50 18.08.2025

  • 57 Съвет

    2 2 Отговор

    До коментар #34 от "СЪВЕТ!":

    Никога не давай чужд съвет. Вземи си поука.

    10:50 18.08.2025

  • 58 вехтия

    7 2 Отговор
    цялата делегация,ще бъдат ашладисани,без урса

    10:50 18.08.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 червена буболечка

    3 7 Отговор
    Всичките русороби са се активирали да пишат простотии, белким заработят стотинки за хлебвеца...

    10:51 18.08.2025

  • 61 Дедо ви...

    8 1 Отговор
    В очакване на рунд 2. Днес ще видим следващата част от пиесата "Да спрем войната в Украйна" Нарко Зеленски рискува да бъде изгонен от Овалния кабинет в Белия дом в днес, ако отхвърли мирния план на САЩ. Интересно брюкселските зелки що ще дирят там....?!?!?!

    Коментиран от #82, #85

    10:52 18.08.2025

  • 62 😂😂😂😂😂

    2 9 Отговор

    До коментар #53 от "Ко речи?":

    🤣🤣🤣🤣🤣
    Затова виси като паяк три години и половина в бункера.
    От много интелект. 🤪

    Коментиран от #70, #76

    10:52 18.08.2025

  • 63 урсула или мелони

    9 0 Отговор
    Кой ще води делегацията от важни мъже.

    Коментиран от #94

    10:52 18.08.2025

  • 64 Българин

    10 1 Отговор
    Зеленски трябва да бъде принуден да направи териториални отстъпки за да се сложи край на войната,така както са се разбрали Тръмп и Путин.Грешката на Европа е,че подкрепя Зеленски да не прави отстъпки и европейците искат да продължи тази война.Незнам Европа на какво се надява,при положение,че Русия е велика сила и вече спечели тази война.

    10:52 18.08.2025

  • 65 Механик

    12 0 Отговор
    Малеее, попрочетох някой и друг коментар и виждам какъв шаш е обзел жълтопавтните гъдулки.
    Единия вика "Желаещите и Тръмп го играят комбина и ще прецакат Путин". Другите викат "Тръмп се прави на велик пред по-слабите (визира се Зеленски) и кляка пред Путин щото е агресор".
    Едните викат "Тръмп е позор", а другите викат "Тръмп ще го импичнат американците"....
    Ами а най-накрая да се уточните, а?! Тръмп ваш човек ли е или е Краснов? Голямо раздвоение на жълтопаветните ви душици, еййййй!

    10:54 18.08.2025

  • 66 "Лидери" ама глупости

    10 0 Отговор
    Доста малки чакалчета облякоха костюми и станаха хиени но до там. В лъвове няма да се превърнат, нито пък в лидери

    10:54 18.08.2025

  • 67 Хи,хи,хи...

    1 4 Отговор

    До коментар #53 от "Ко речи?":

    Лидер, стратег, пълководец???? Връщат се спомени, Пригожин към Мацква, Путя бежит към самальота, руски мужици с хляб и сол посрещат Пригожин..... Спомени......

    10:54 18.08.2025

  • 68 Гост

    5 0 Отговор
    Зеленката да внимава и да се облече с костюма и вратовръска да сложи да не го изгонат пак кат го видат с фанелата и анцуга. Също и да внимава кво говори, че евроблаблабла там не върви и бай Дони се нерви от тия бла бла. И ако може да не се прави на велик и да говори и за тва. Абе като се замисла, най добре да се облече с костюма и вратовръската ,да отива и да мулчи и нищо да не казва, то и без това няма какво, Тръмпа ще му каже кво ще става и да си тръгва.

    10:55 18.08.2025

  • 69 4444

    6 0 Отговор
    Най-добре ще стане,ако Тръмп изгони европейските лидери.Нямат място там на тази среща.Дано Тръмп вземе правилното решение.

    10:55 18.08.2025

  • 70 ахахахахaaa

    5 1 Отговор

    До коментар #62 от "😂😂😂😂😂":

    Това за "бункера" от УНИАН ли го прочете? Реално Клоунът-наркоман е този който се крие там. Няма да забравя как тогавашния министър председател на Израел - Нафтали Бенет разказа в интервю как се срещнал с Путин, а след това посетил Украйна - всичко това непосредствено след началото на конфликта. Тогава Кoкаинoвият клoун се криел в бункер, но след срещата си с Путин, израелският министър му звъннал и му казал, че нямало страшно, Путин нямал намерение да го убива. Клoунът попитал "Ама уверен ли си в това", на което министърът му казал "Да, 100%". Веднага след това Кокаиновият клoун се качил в своя кабинет и записал видео, в което обявил, че не се страхува от Путин и остава в Киев. И всичко това разказано в ЕФИР от Нафтали Бенет! Видеото си е в тубата, който иска да го види. Позор.

    10:56 18.08.2025

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #71 от "Серевко Никита Королшчук":

    Бисмарк

    10:57 18.08.2025

  • 74 Иван

    6 1 Отговор
    Русия вече спечели тази война.Зеленски да бъде принуден да подпише капитулацията си.

    Коментиран от #86, #90

    10:58 18.08.2025

  • 75 Механик

    3 1 Отговор

    До коментар #54 от "Последно предупреждение":

    Тагаренко, ти ли си бе, момченце?
    п.п.
    И как ще ме "изриташ от дискусията"? Както тръмп изрита Зеля или по-леко?

    10:59 18.08.2025

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 ВСИЧКИ

    5 1 Отговор
    Условия,които поставя Русия трябва да се приемат.Русия е победител.Зеленски да спре да упорства.Европа да гледа себе си.Тръмп поставя условията.

    Коментиран от #98

    11:00 18.08.2025

  • 78 Анонимен

    3 1 Отговор
    Ръководителят на Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) Буданов:

    "Не е необходимо украинците да знаят истината за войната - хората ще я научат по-късно, с течение на времето, сега това е излишно. Не всяко съзнание е приспособено да възприема жестоката истина."

    Коментиран от #99

    11:01 18.08.2025

  • 79 Тръмп ще иска зделка !

    3 1 Отговор
    Пари имат ли щото ако нямат няма зделка .

    11:01 18.08.2025

  • 80 "Злобното Джуджи"

    8 1 Отговор
    Хи хи хи
    сиганска работа......
    опердашиш едно крадливо сиганче и айдееее цялата махала ще ти се изсипе във Вашингтон...

    11:01 18.08.2025

  • 81 Нее бе

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "сигурно":

    Орнжутана ще бъде изгонен,направи такива поразии като вдигна цените на стоките,нещо което американците няма да му простят! Ще му покажат вратата!! САЩ не е Русия!!

    11:02 18.08.2025

  • 82 стоян георгиев

    1 7 Отговор

    До коментар #61 от "Дедо ви...":

    Зеленски пак ще е лидера в тази среща.както бе при предната.тръмп ще малее пред този дребен комедиен актьор .хубавото е че сега Тръмп няма никакви карти да повлияе на зеленски.ако зеленски прати Тръмп на м..ната си Тръмп вече нищо не може да направи.

    11:02 18.08.2025

  • 83 Представяте ли си

    3 1 Отговор
    Днес Макрон се бил сетил за Международното право и Международният ред ...

    Коментиран от #88

    11:02 18.08.2025

  • 84 Лукашенко

    2 1 Отговор
    Всички заедно на червения килим !

    11:03 18.08.2025

  • 85 Тихо бе дриссък

    1 3 Отговор

    До коментар #61 от "Дедо ви...":

    Няма вариант предложението да бъде прието нито от Зеленски ,нито от Европа!

    Коментиран от #97

    11:04 18.08.2025

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Нещо там Среща на "върха"

    4 1 Отговор
    Среща на "Високо ниво" а? Няма ги тея тъпотии вече. Има приземяване и паника

    11:05 18.08.2025

  • 88 Азербайджан напада Армения но

    5 1 Отговор

    До коментар #83 от "Представяте ли си":

    Макарон не се сеща за световния ред нали !

    11:05 18.08.2025

  • 89 Копейпръдляк

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "На никой не му пука":

    Има ли нещо по смешно и жалко от вас??

    11:07 18.08.2025

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Отиват на официален обяд или вечеря

    3 0 Отговор
    Обаче са закъсняли или закъсали все тая.

    11:07 18.08.2025

  • 92 Механик

    4 0 Отговор
    Това всичко ми прилича на ситуацията в която ромска фамилия води малкото чаавенце на детска градина.
    Викове, крясъци, успокоения,, а чаавето се тръшка по земята и вика "нищаааааа. Нища маааа! Ти си ли лошъ майкъ! нема та обичаН повичииииии!".

    Коментиран от #106

    11:07 18.08.2025

  • 93 Русия

    4 1 Отговор
    Унижение може да има само за нормален интелигентен човек,но за клоуна нарко.... и бивш Президент това е нещо абсолютно нормално да го изхвърлят и никой да не му обръща внимание. Този палячо е със смъ.... присъда от Велика Русия и така или иначе не му остава много !!!

    11:09 18.08.2025

  • 94 Тихооо....

    3 2 Отговор

    До коментар #63 от "урсула или мелони":

    Кая Калас е върховният. Без нея срещата не е легитимна по законодателството на ЕС. Тва са фалшиви преговори и фалшива среща

    11:10 18.08.2025

  • 95 Промяна

    0 3 Отговор
    КОЙЕНАПИСАЛ ТАЗИ ЗАБЛУДЕНА ИЗМИСЛИЦА КОЙ ИСКА ПУТИН УБИЕЦЪТ АГРЕСОРЪТ ДА ГО ВЛАДЕЕ

    11:10 18.08.2025

  • 96 Тихо бе пръдльо

    0 3 Отговор

    До коментар #3 от "Данко Харсъзина":

    Внимавай само да не го изпревариш!Тук не ти е махленски оремаг!

    11:11 18.08.2025

  • 97 Дедо ви...

    2 2 Отговор

    До коментар #85 от "Тихо бе дриссък":

    ТАБОРЪТ ШАРЕН ПАК ПЪТУВА..... НАЛИ ТАКА СЕ ПЕЕШЕ В ПЕСЕНТА? АМА МАЙ ЗАВЪРШВАШЕ С ТОВА, ЧЕ "МОМИЧЕТО Е ДАДЕНО НА ДРУГ"....
    ЗА ЗЕЛЕНСКИ И ЕВРОЛУНАТИЦИТЕ НЯМА ДА ИМА ЧЕРВЕН КИЛИМ ВЪВ ВАШИНГТОН, НИТО ЩЕ СЕ ВОЗЯТ В ЛИМУЗУНИ.... СИГУРНО ЩЕ ГИ НАТЪПЧАТ В АВТОБУС КАКТО ПОСТЪПИ СИ ДЗИПИН В ПЕКИН ПРЕДИ МЕСЕЦ.
    УРСУЛА И РОЗОВАТА И ТРУПА "ЛИКВИДАТОРИ" ЩЕ ТРЯБВА ДА ДОКЛАДВАТ ЗА НАПРЕДЪКА ПО ПОЕТИТЕ НА ГОЛФ ТУРНИРА В ШОТЛАНДИЯ АНГАЖИМЕНТИ. КОЛКО ОТ ОБЕЩАНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ В РАЗМЕР НА 600 МИЛИАРДА ДОЛАРА ОТ ЕВРОПА В САЩ ВЕЧЕ СА НАПРАВЕНИ И КАК ВЪРВИ ПОКУПКАТА НА АМЕРИКАНСКИ ЕНЕРГОНОСИТЕЛИ НА СТОЙНОСТ 750 МИЛИАРДА?
    С ДВЕ ДУМИ ДО КЪДЕ СА СТИГНАЛИ ТЕЗИ АГЕНТИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОСАТВЕНАТА ИМ ЗАДАЧА, А ИМЕННО ЛИКВИДАЦИЯТА НА ЕВРОПА!

    Коментиран от #103, #105

    11:12 18.08.2025

  • 98 Рон Джереми

    0 6 Отговор

    До коментар #77 от "ВСИЧКИ":

    Определени хора с руско самосъзнание забравят, че Русия ни е обявила за враг. Забравят, че тяхната Родина се казва България. И не се досещат, че ако Русия победи ще имаме 2-те най-силни армии в Европа на нашата граница. И няма да са дружелюбни.

    11:12 18.08.2025

  • 99 Истината е че уркаинците се бият

    6 1 Отговор

    До коментар #78 от "Анонимен":

    За интересите на Целокупния Запад ! По точно са пушечно месо на Нато срещу Русия.

    11:13 18.08.2025

  • 100 Нс 03.09.25 има среща в Пекин

    3 0 Отговор
    Всичко ще се реши там. Разберете го това.

    11:16 18.08.2025

  • 101 А бре

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Някой":

    "Велика" държава има икономика колкото половината икономика на щата Калифорния...ЕС има 16 пъти по мощна икономика от Русия! На къде са тръгнали тези бре?

    11:20 18.08.2025

  • 102 Боримечката

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "Пpъчат":

    Ха ха ха аха! Напънал се Пишурката и ода направил
    на баба си на хурката!

    11:23 18.08.2025

  • 103 Тихо бе пръдльо

    0 2 Отговор

    До коментар #97 от "Дедо ви...":

    НИКОГО НЕ ВЪЛНУВАТ "ТВОИТЕ" COPY/PASTE ДРАСКАНИЦИ ОТ ПАСОЛЬЯ!! РУСИЯ Е ПРИКЛЮЧЕНА!! УКРАИНЦИТЕ ЩЕ Я СРИНАТ!!

    11:23 18.08.2025

  • 104 123456

    0 0 Отговор
    е, крайно време е да го опънат !

    11:24 18.08.2025

  • 105 А бе кух

    0 2 Отговор

    До коментар #97 от "Дедо ви...":

    От къде ви изнамират толкова много?Тук пращи от изобилие!

    11:26 18.08.2025

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 очевидно

    2 0 Отговор
    По-рано войната беше САЩ(Байдън, НАТО) - Русия, но Путин се разбира с Тръмп.
    Сега вече войната е ЕС(нато) - Русия. Лидерите от Брюксел си искат ВОЙНАТА! Тя им е на печалба явно, затова си държат дитирамбите и постановките в медиите. Да видим Тръмп дали може да ги укроти и дали това няма да е нов период за превъоръжаване! С минските споразумения си признаха, че са печелили време да въоръжават Украйна! Сега ще им трябва 10 годишен период, за да превъоръжават Европа! И даже не го крият, а го издигат като знаме в политиката на Европа!

    11:29 18.08.2025

  • 108 Дух

    1 0 Отговор
    Бяла птица се изхожда на зелена трева а англичаните арабистите огледалните зелени копейки антиамериканисти трансове барак Обама зелени чорапи талмудисти зелени Франкенщайн крокодили ционисти зелени хазари зелени юдей,неузрели водорасли леви отпаднали сцени копейки зелени хомо крати демократи са се пръкнали от византийският цакобаков лиген под бойлера на Благовест а водка Савой яко те хваща по ловните поля и гори на автобусните спирки и билети без настроение и кеф да патиците ми са под закрила на слабините незнайна Анета ти лъска жабешкото бутче с надпис Франки Щайн на Комощица зелена трева,а Лом са бисексуални на място и византийска почва затова Кумани от Трайково влизат във румънският предел,а Комощица влиза във дупето на мацката там и на кучето чорапа и крака

    11:30 18.08.2025

  • 109 Малкото , зелено

    2 0 Отговор
    Нагло човече , продължава да настоява Тръмп да му ОСИГУРИ ПОБЕДА и "МИР ОТ ПОЗИЦИЯ НА СИЛАТА"

    11:33 18.08.2025

  • 110 Ай сига

    3 0 Отговор
    С тва мекере вече

    11:39 18.08.2025

  • 111 време е

    2 0 Отговор
    да се приключи с тази война. Гръмките фрази в медиите само затъмняват картинката. А тя е, че завладените територии, за които русия претендира са само 19% - някаква малка източна ивица. Огромната територия предоставена на Украйна след разпадането на СССР е такава, защото Русия е очаквала тя да бъде мирна буферна зона срещу НАТО! Само, че САЩ решиха да я завлдеят отвътре и насочат своите ракети само на 300 км от Москва за да я държат в подчинение! Затова бе войната и затова основното на Русия е тази зона да си остане свободна и невъоръжена от натовски бази и войски!

    11:47 18.08.2025

  • 112 ГаньоООООО

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Ко речи?":

    Путин пълководец?? За това ли ватенките като превземат някой село три дни думба лумба,а когато украинците си го върнат мрън-мрън-мрън........ Пълководец който изобщо не стъпва на фронта???? Дори и там се страхува да не го арестуват.

    11:48 18.08.2025