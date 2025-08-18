Сред европейските съюзници цари паника, че публичното унижение на Зеленски в Белия дом може да се повтори

Срещата между американския президент Доналд Тръмп, украинския държавен глава Володимир Зеленски и лидери от Европа, която ще се проведе днес в Белия дом, е водеща тема в западните издания тази сутрин, пише БТА.
Британският вестник "Гардиън" коментира, че европейските дипломати имат за цел "да избегнат повторение на публичното унижение на Зеленски по време на последното му посещение в Белия дом през февруари, когато Тръмп и вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс го обвиниха в неблагодарност и неуважение". Изданието допълва, че освен това Зеленски е изправен пред трудната задача да поправи "щетите, нанесени на перспективите за сигурността на Украйна от срещата на Тръмп и Путин в Аляска в петък."
"Гардиън" цитира Брет Бруен, бивш директор на Белия дом по въпросите на глобалното сътрудничество, който заявява, че европейските лидери трябва да се съсредоточат върху икономиката и да използват срещата в Белия дом "като възможност да напомнят на Тръмп колко малка е руската икономика в сравнение с тази на ЕС, Великобритания и другите западни партньори".
Друг британски вестник – "Телеграф", пише, че решението на европейските лидери да летят до Вашингтон е и знак за безпокойство.
"Фактът, че най-видните политически лидери на Европа са променили летните си планове и са се събрали заедно, прекарвайки много часове в пътуване, подчертава чувството на несигурност и страх", пише изданието.
Подобно на други издания, "Телеграф" прави препратка към последното посещение на Зеленски в Овалния кабинет през февруари с надеждата, че предстоящата среща ще бъде по-успешна. Вестникът припомня, че едва ден преди тази среща британският премиер Киър Стармър е бил на посещение при Тръмп. Изданието уточнява, че тогава британският лидер се е готвил със седмици, за да намери баланс между това да гали егото на Тръмп и да отстоява важните за Великобритания теми за разговор.
Предвид голямата разлика в протичането на двете срещи от февруари насам "зад кулисите британски министри и служители правят целенасочени опити да научат и украинския лидер как да "говори на езика на Тръмп", пише вестникът. Той добавя, че "прави впечатление, че сега Зеленски често започва разговорите с американските си колеги с благодарност за подкрепата на САЩ в противодействието на Русия – в знак на уважение към искането на Ванс".
Американският вестник "Вашингтон Пост" обръща внимание, че САЩ са готови да дадат на Украйна гаранции за сигурност при днешната среща на Тръмп Зеленски. Според изданието обаче "изработването на точните гаранции за сигурност вероятно ще бъде дълъг процес, което може да позволи на Путин да продължи войната, докато се доуточняват подробностите".
Украински представител коментира пред "Вашингтон Пост", че за Зеленски би било невъзможно да се съгласи на каквато и да е сделка, която би го принудила да отстъпи Донбас. Въпреки това изследователят в Украинския институт за стратегически проучвания Микола Биелисков казва, че "за съжаление, наистина съществува риск" от повторение на сцената от по-рано тази година. "Изглежда, че Путин е успял да убеди Тръмп в Аляска, че Украйна трябва да направи големи отстъпки за мир", добавя той.
Вестник "Ню Йорк Таймс" коментира, че висш европейски дипломат е описал пред изданието паниката сред европейските съюзници. Дипломатът заявява, че не е виждал среща като тази да се организира толкова бързо от времето преди войната в Ирак. Според него също най-голямото опасение е да не се повтори сцената от февруари.
"Ню Йорк Таймс" изтъква, че "европейците ще трябва да намерят начин да убедят Тръмп да се ангажира с конкретни гаранции за сигурността на Украйна, които биха могли да включват миротворчески сили, които да възпрат Путин от подновяване на войната след няколко години".
Вестник "Уолстрийт Джърнъл" пише, че преди почти шест месеца украинският президент е бил "помолен да напусне Белия дом след конфронтация с президента Тръмп относно "реалните гаранции за сигурност", които украинският лидер настояваше, че са необходими за мирното споразумение с Русия.
"Когато Зеленски се върне в Овалния кабинет днес, различията по отношение на гаранциите за сигурност ще са по-малко, но пропастта по отношение на териториалните претенции на Москва ще остане", коментира изданието. То добавя, че това поставя Зеленски пред дилема: как да запази подкрепата на Тръмп, като в същото време отговори на руските териториални предложения, които се чувства длъжен да отхвърли.
Европейското издание на сп. "Политико" цитира дипломати, които казват, че очакват европейските лидери да придружат Зеленски в опит да гарантират, че "ключовите червени линии няма да бъдат преминати и че Украйна няма да бъде принудена против волята си да се откаже от територия, за да сключи споразумение."
Списанието изтъква, че снощната публикация на американския президент, в която той възложи на Украйна отговорността да прекрати войната с Русия, е задала потенциално напрегнат тон за преговорите днес.
"Това представлява ярък контраст с червения килим, който разпъна дни по-рано за руския лидер Владимир Путин", коментира изданието.
Британският вестник "Файненшъл Таймс" пише, че според високопоставен украински служител, близък до президента, целта на Зеленски на срещата ще бъде да установи "продуктивен процес за постигане на мир, без Украйна да бъде принуждавана да предприеме невъзможни стъпки, като изтегляне на войските" от Донецка и Луганска област.
Според него за тази цел украинският президент е готов да направи "приемлив компромис" по настоящата фронтова линия, с който украинците биха могли да се съгласят.
От друга страна, изданието цитира и Костянтин Елисиев, съветник по външна политика на предшественика на Зеленски Петро Порошенко, който казва, че Зеленски трябва да "избягва емоциите" и дори да вземе пример от "хладнокръвния прагматизъм" на Путин, като се съобразява с интересите и целите на американския президент.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
До коментар #2 от "Циркове играят":Щатите и ЕС заради със Зеленски ще изиграят Путлер.Другото е театър.Който вярва в нещо по различно е малоумна копейка .
" Негово превъзходителство г-н президент Путин! "
Голяма мека четка и близалка!
За това отиват европейците със Зеленски, да го предпазят от вятърнчавия Тръмп!
12 Данко Харсъзина
Егати си му и лидерите... Дори и камериерка от хотелите ми, не би висяла три часа пред вратата ми.
15 Не,няма да има унижение
10:33 18.08.2025
18 и ги пита що идват неканени или ги гони
Коментиран от #27
Иван
23 сеирджия
24 Световен мир
Коментиран от #34, #59
10:37 18.08.2025
10:37 18.08.2025
26 Има ли покана от САЩ за европийците
10:37 18.08.2025
27 Тома Неверни
До коментар #19 от "Тома":Не е баш така копеи.Сам Зеленски изби над милион руснаци.Което е добре в края на краищата.Само за два,три деня.
10:38 18.08.2025
Тихооо....

До коментар #63 от "урсула или мелони":Кая Калас е върховният. Без нея срещата не е легитимна по законодателството на ЕС. Тва са фалшиви преговори и фалшива среща
29 Само не разбрах сега последно
10:38 18.08.2025
30 дано бай дончо натири
да ги пита как така идват непоканени
10:38 18.08.2025
31 Тея смешници
10:38 18.08.2025
А бе кух

До коментар #97 от "Дедо ви...":От къде ви изнамират толкова много?Тук пращи от изобилие!
Накрая ще ни набутат във война - плиткоумието и алчността до там води
34 СЪВЕТ!
До коментар #24 от "Световен мир":Иди се прегледай ,може нищо да ти няма !
Коментиран от #57
10:40 18.08.2025
До коментар #26 от "Има ли покана от САЩ за европийците":искаш да кажеш "кръвопийците "....от ес ,нали?)))
До коментар #32 от "Един":32 на Марс ли живееш
Коментиран от #44
10:42 18.08.2025
До коментар #40 от "Промяна":По-прости са отколкото си мислиш.
п.п.
Аа, и да държат белото далеко от носленцето му любопитно!
Коментиран от #54
49 Пpъчат
Колко дена ги биха далеч от родина и дом!
И ефира пламтящ огласиха със ридания, вопъл и стон!
-- Де е вашта незнайна родина, крещяли им укрите зли.
-- Вий питайте путин фашиста, във бункер дълбок се покри!
-- Де е бункерът крепост, издайте президента фaшист!
--Животът наш нищо не струва! Стреляйте, ще издържим!
И гориха ги в огън, а в душите им болка и страх,
И загробваха всичко, но руснацитe носят пердах!
Коментиран от #102
До коментар #23 от "сеирджия":А nedофиля Путйя от ЛГБТ ли е или блатните са отделно?
Че кой казва, че трябва да е Зеленски? В Украйна останаха още 20тина милиона.
Нали си спомняте - е бил "помолен да напусне"
Където е текло, пак ще тече.
ПП. И не е срещаТА, а са срещиТЕ.
До коментар #9 от "То е ясно":Досега не успяха да го изиграят и знаеш ли защо? Путин има висок интелект на лидер, стратег и пълководец … важни качества които мишоците не притежават.
Коментиран от #62, #67, #112
До коментар #47 от "Механик":Дръж се възпитано!Иначе ще бъдеш изритан от дискусията!Тук не ти е руският свинарник!
До коментар #34 от "СЪВЕТ!":Никога не давай чужд съвет. Вземи си поука.
62 😂😂😂😂😂
До коментар #53 от "Ко речи?":🤣🤣🤣🤣🤣
Затова виси като паяк три години и половина в бункера.
От много интелект. 🤪
Коментиран от #70, #76
65 Механик
Единия вика "Желаещите и Тръмп го играят комбина и ще прецакат Путин". Другите викат "Тръмп се прави на велик пред по-слабите (визира се Зеленски) и кляка пред Путин щото е агресор".
Едните викат "Тръмп е позор", а другите викат "Тръмп ще го импичнат американците"....
Ами а най-накрая да се уточните, а?! Тръмп ваш човек ли е или е Краснов? Голямо раздвоение на жълтопаветните ви душици, еййййй!
До коментар #53 от "Ко речи?":Лидер, стратег, пълководец???? Връщат се спомени, Пригожин към Мацква, Путя бежит към самальота, руски мужици с хляб и сол посрещат Пригожин..... Спомени......
До коментар #62 от "😂😂😂😂😂":Това за "бункера" от УНИАН ли го прочете? Реално Клоунът-наркоман е този който се крие там. Няма да забравя как тогавашния министър председател на Израел - Нафтали Бенет разказа в интервю как се срещнал с Путин, а след това посетил Украйна - всичко това непосредствено след началото на конфликта. Тогава Кoкаинoвият клoун се криел в бункер, но след срещата си с Путин, израелският министър му звъннал и му казал, че нямало страшно, Путин нямал намерение да го убива. Клoунът попитал "Ама уверен ли си в това", на което министърът му казал "Да, 100%". Веднага след това Кокаиновият клoун се качил в своя кабинет и записал видео, в което обявил, че не се страхува от Путин и остава в Киев. И всичко това разказано в ЕФИР от Нафтали Бенет! Видеото си е в тубата, който иска да го види. Позор.
До коментар #54 от "Последно предупреждение":Тагаренко, ти ли си бе, момченце?
п.п.
И как ще ме "изриташ от дискусията"? Както тръмп изрита Зеля или по-леко?
"Не е необходимо украинците да знаят истината за войната - хората ще я научат по-късно, с течение на времето, сега това е излишно. Не всяко съзнание е приспособено да възприема жестоката истина."
Коментиран от #99
сиганска работа......
опердашиш едно крадливо сиганче и айдееее цялата махала ще ти се изсипе във Вашингтон...
До коментар #1 от "сигурно":Орнжутана ще бъде изгонен,направи такива поразии като вдигна цените на стоките,нещо което американците няма да му простят! Ще му покажат вратата!! САЩ не е Русия!!
До коментар #61 от "Дедо ви...":Зеленски пак ще е лидера в тази среща.както бе при предната.тръмп ще малее пред този дребен комедиен актьор .хубавото е че сега Тръмп няма никакви карти да повлияе на зеленски.ако зеленски прати Тръмп на м..ната си Тръмп вече нищо не може да направи.
До коментар #61 от "Дедо ви...":Няма вариант предложението да бъде прието нито от Зеленски ,нито от Европа!
Коментиран от #97
До коментар #83 от "Представяте ли си":Макарон не се сеща за световния ред нали !
До коментар #4 от "На никой не му пука":Има ли нещо по смешно и жалко от вас??
Викове, крясъци, успокоения,, а чаавето се тръшка по земята и вика "нищаааааа. Нища маааа! Ти си ли лошъ майкъ! нема та обичаН повичииииии!".
Коментиран от #106
До коментар #63 от "урсула или мелони":Кая Калас е върховният. Без нея срещата не е легитимна по законодателството на ЕС. Тва са фалшиви преговори и фалшива среща
До коментар #3 от "Данко Харсъзина":Внимавай само да не го изпревариш!Тук не ти е махленски оремаг!
До коментар #85 от "Тихо бе дриссък":ТАБОРЪТ ШАРЕН ПАК ПЪТУВА..... НАЛИ ТАКА СЕ ПЕЕШЕ В ПЕСЕНТА? АМА МАЙ ЗАВЪРШВАШЕ С ТОВА, ЧЕ "МОМИЧЕТО Е ДАДЕНО НА ДРУГ"....
ЗА ЗЕЛЕНСКИ И ЕВРОЛУНАТИЦИТЕ НЯМА ДА ИМА ЧЕРВЕН КИЛИМ ВЪВ ВАШИНГТОН, НИТО ЩЕ СЕ ВОЗЯТ В ЛИМУЗУНИ.... СИГУРНО ЩЕ ГИ НАТЪПЧАТ В АВТОБУС КАКТО ПОСТЪПИ СИ ДЗИПИН В ПЕКИН ПРЕДИ МЕСЕЦ.
УРСУЛА И РОЗОВАТА И ТРУПА "ЛИКВИДАТОРИ" ЩЕ ТРЯБВА ДА ДОКЛАДВАТ ЗА НАПРЕДЪКА ПО ПОЕТИТЕ НА ГОЛФ ТУРНИРА В ШОТЛАНДИЯ АНГАЖИМЕНТИ. КОЛКО ОТ ОБЕЩАНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ В РАЗМЕР НА 600 МИЛИАРДА ДОЛАРА ОТ ЕВРОПА В САЩ ВЕЧЕ СА НАПРАВЕНИ И КАК ВЪРВИ ПОКУПКАТА НА АМЕРИКАНСКИ ЕНЕРГОНОСИТЕЛИ НА СТОЙНОСТ 750 МИЛИАРДА?
С ДВЕ ДУМИ ДО КЪДЕ СА СТИГНАЛИ ТЕЗИ АГЕНТИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОСАТВЕНАТА ИМ ЗАДАЧА, А ИМЕННО ЛИКВИДАЦИЯТА НА ЕВРОПА!
Коментиран от #103, #105
До коментар #77 от "ВСИЧКИ":Определени хора с руско самосъзнание забравят, че Русия ни е обявила за враг. Забравят, че тяхната Родина се казва България. И не се досещат, че ако Русия победи ще имаме 2-те най-силни армии в Европа на нашата граница. И няма да са дружелюбни.
До коментар #78 от "Анонимен":За интересите на Целокупния Запад ! По точно са пушечно месо на Нато срещу Русия.
До коментар #7 от "Някой":"Велика" държава има икономика колкото половината икономика на щата Калифорния...ЕС има 16 пъти по мощна икономика от Русия! На къде са тръгнали тези бре?
До коментар #49 от "Пpъчат":Ха ха ха аха! Напънал се Пишурката и ода направил
на баба си на хурката!
До коментар #97 от "Дедо ви...":НИКОГО НЕ ВЪЛНУВАТ "ТВОИТЕ" COPY/PASTE ДРАСКАНИЦИ ОТ ПАСОЛЬЯ!! РУСИЯ Е ПРИКЛЮЧЕНА!! УКРАИНЦИТЕ ЩЕ Я СРИНАТ!!
До коментар #97 от "Дедо ви...":От къде ви изнамират толкова много?Тук пращи от изобилие!
107 очевидно
Сега вече войната е ЕС(нато) - Русия. Лидерите от Брюксел си искат ВОЙНАТА! Тя им е на печалба явно, затова си държат дитирамбите и постановките в медиите. Да видим Тръмп дали може да ги укроти и дали това няма да е нов период за превъоръжаване! С минските споразумения си признаха, че са печелили време да въоръжават Украйна! Сега ще им трябва 10 годишен период, за да превъоръжават Европа! И даже не го крият, а го издигат като знаме в политиката на Европа!
11:29 18.08.2025
До коментар #53 от "Ко речи?":Путин пълководец?? За това ли ватенките като превземат някой село три дни думба лумба,а когато украинците си го върнат мрън-мрън-мрън........ Пълководец който изобщо не стъпва на фронта???? Дори и там се страхува да не го арестуват.
