Южна Корея и САЩ започнаха мащабни военни учения

18 Август, 2025 09:25 423 3

Пхенян ги нарича „репетиция за инвазия“ и обещава ответни действия

Южна Корея и САЩ започнаха мащабни военни учения - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Южна Корея и Съединените щати днес стартираха годишните си летни широкомащабни военни учения „Улчи фрийдъм шийлд“ (Ulchi Freedom Shield, UFS), насочени към по-добра подготовка срещу заплахите от Северна Корея. Пхенян предупреди, че маневрите могат да задълбочат регионалното напрежение и обеща да отговори на „всяка провокация“ срещу територията си, предаде Асошиейтед прес, предава БТА.

Единадесетдневните учения, втори по мащаб за годината след маневрите през март, включват 21 000 войници, от които 18 000 са южнокорейци. Програмата предвижда компютърно симулирани командно-постови операции и полеви тренировки.

Съюзниците определят ученията като чисто отбранителни. Северна Корея обаче от години ги разглежда като „репетиция за инвазия“ и ги използва като претекст за ракетни изпитания и военни демонстрации, целящи да развиват ядрената ѝ програма.

Миналата седмица севернокорейският министър на народните въоръжени сили Но Гуан-чхол заяви, че ученията показват позицията на Сеул и Вашингтон за „военна конфронтация“ с Пхенян. Той подчерта, че севернокорейските сили ще бъдат в готовност да отговорят на всяка провокация „преминаваща граничните линии“.

Маневрите се провеждат в ключов момент за новия южнокорейски президент И Дже-мьон, който се готви за среща с американския си колега Доналд Тръмп на 25 август във Вашингтон.

Тръмп вече предизвика безпокойство в Сеул, след като поиска по-високи плащания за разполагането на американските войски в Южна Корея и намекна, че броят им може да бъде намален, тъй като Вашингтон измества стратегическия си фокус към Китай.


Южна Корея
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    Ким Чен Ун има истинска войска закалена в Украйна.Тия аматьори ще ги гази.

    09:27 18.08.2025

  • 2 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    Тия смешници на снимката си нямат понятие от съвременна война.Както са се събрали заедно един дрон и край с тях.

    09:31 18.08.2025

  • 3 Я пък тоя

    0 0 Отговор
    Тия пък какво се учат!
    Да гледат какво става в Украйна, не им трябват учения.

    09:35 18.08.2025

