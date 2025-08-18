САЩ: Ливан направи първа стъпка към разоръжаването на „Хизбула“

Американският пратеник Том Барак заяви днес, че ливанското правителство е предприело „първа стъпка“ към разоръжаването на проиранската групировка „Хизбула“. По думите му сега зависи от Израел да даде своя принос за прилагане на споразумението за прекратяване на огъня, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Това е първото посещение на Барак в Ливан, след като в началото на август, под натиск от САЩ и изправено пред опасността от ескалация на израелските удари, правителството в Бейрут възложи на армията да изготви план за разоръжаване на „Хизбула“ до края на годината.

Решението е част от прилагането на споразумението за прекратяване на огъня, договорено с посредничеството на Вашингтон, което на 27 ноември сложи край на повече от година конфликт между „Хизбула“ и Израел, включително два месеца открита война.

„Мисля, че ливанското правителство предприе първата стъпка. Това, от което се нуждаем сега, е Израел да предприеме ответни действия“, заяви Барак след среща с президента Жозеф Аун.

Споразумението предвижда „Хизбула“ да се изтегли от юг от река Литани и да премахне военната си инфраструктура, като на тяхно място бъдат разположени ливанската армия и сили на ООН. В замяна Израел трябва да изтегли войските си от Южен Ливан.

Въпреки договореностите, Израел продължава да държи части на пет стратегически позиции по границата и извършва редовни въздушни удари по ливанска територия.

Относно изтеглянето на израелските сили и прекратяването на нарушенията на примирието, Барак подчерта, че именно това е „следващата стъпка“. „В идните седмици ще видите напредък по всички фронтове. Това означава по-добър живот за хората в региона“, добави той.

Шиитското движение „Хизбула“, единствената ливанска въоръжена фракция, запазила оръжията си след гражданската война (1975-1990), отхвърля решението на парламента за разоръжаване. Лидерът му Нам Касем обвини правителството, че „отстъпва“ страната на Израел с тази мярка.