Унгария остана без руски петрол след атака в Украйна

Доставките на руски суров петрол за Унгария бяха прекъснати, след като украинска атака е повредила трансформаторна станция на петролопровода, водещ към страната. Това съобщи унгарският министър на външните работи Петер Сиярто, цитиран от Ройтерс, предава БТА.
В публикация във „Фейсбук“ Сиярто уточни, че е провел разговор с руския заместник-министър на енергетиката Павел Сорокин, който го е информирал за щетите и за започналите ремонтни дейности. Засега обаче не е ясно кога доставките ще бъдат възобновени.
1 Украинците рано или късно
Коментиран от #3, #9
12:55 18.08.2025
2 пешо
12:55 18.08.2025
3 пешо
До коментар #1 от "Украинците рано или късно":ще му д....
12:55 18.08.2025
4 гайтанджиева съм
12:56 18.08.2025
5 Я пък тоя
Ако го натиснат и унгарците, европа ще му стане тясна.
Хем шуто, хем тича да боде.
Голямо 💩 излезе зеления.
12:58 18.08.2025
6 Украински дронове атакуват
12:58 18.08.2025
7 Ъххх
12:59 18.08.2025
8 Бря верно....
13:00 18.08.2025
9 ще отмъстят на Орбан
До коментар #1 от "Украинците рано или късно":като Орбан винаги налага вето за урк за ес
13:01 18.08.2025
10 У ДРИ БАЦЕ
13:03 18.08.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 стоян георгиев
13:06 18.08.2025
13 Голям джумбиш
13:06 18.08.2025
14 Унгариците
Ще си върнат закарпатието без война !!!
Коментиран от #16
13:08 18.08.2025
15 Па то и беГзиностанцията на ху.. ЙЛО
Хахаха
Напрао ги потрошиа
Хахаха
13:09 18.08.2025
16 Ъхъ.....
До коментар #14 от "Унгариците":Когиш ЧУ МАТА връне...децата
13:10 18.08.2025