Унгария остана без руски петрол след атака в Украйна

Доставките на руски суров петрол за Унгария бяха прекъснати, след като украинска атака е повредила трансформаторна станция на петролопровода, водещ към страната. Това съобщи унгарският министър на външните работи Петер Сиярто, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

В публикация във „Фейсбук“ Сиярто уточни, че е провел разговор с руския заместник-министър на енергетиката Павел Сорокин, който го е информирал за щетите и за започналите ремонтни дейности. Засега обаче не е ясно кога доставките ще бъдат възобновени.