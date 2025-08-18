Новини
Свят »
Унгария »
Унгария остана без руски петрол след атака в Украйна

Унгария остана без руски петрол след атака в Украйна

18 Август, 2025 12:54 835 16

  • унгария-
  • украйна-
  • руски петрол-
  • атака

Повредена трансформаторна станция спря доставките по петролопровода; не е ясно кога ще бъдат възстановени

Унгария остана без руски петрол след атака в Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Доставките на руски суров петрол за Унгария бяха прекъснати, след като украинска атака е повредила трансформаторна станция на петролопровода, водещ към страната. Това съобщи унгарският министър на външните работи Петер Сиярто, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

В публикация във „Фейсбук“ Сиярто уточни, че е провел разговор с руския заместник-министър на енергетиката Павел Сорокин, който го е информирал за щетите и за започналите ремонтни дейности. Засега обаче не е ясно кога доставките ще бъдат възобновени.


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Украинците рано или късно

    5 17 Отговор
    ще отмъстят на Орбан!

    Коментиран от #3, #9

    12:55 18.08.2025

  • 2 пешо

    4 10 Отговор
    ша карат с хамериканцки

    12:55 18.08.2025

  • 3 пешо

    7 4 Отговор

    До коментар #1 от "Украинците рано или късно":

    ще му д....

    12:55 18.08.2025

  • 4 гайтанджиева съм

    3 8 Отговор
    И мене ме търсят от СБУ.

    12:56 18.08.2025

  • 5 Я пък тоя

    11 2 Отговор
    Зеленски с Унгария ли води война, или с Русия.
    Ако го натиснат и унгарците, европа ще му стане тясна.
    Хем шуто, хем тича да боде.
    Голямо 💩 излезе зеления.

    12:58 18.08.2025

  • 6 Украински дронове атакуват

    3 10 Отговор
    цяла Русия!

    12:58 18.08.2025

  • 7 Ъххх

    9 2 Отговор
    Те ще се оправят. Да му мислят хохохолята.

    12:59 18.08.2025

  • 8 Бря верно....

    8 2 Отговор
    укрите с тероризъм веке победиха Ура.

    13:00 18.08.2025

  • 9 ще отмъстят на Орбан

    3 9 Отговор

    До коментар #1 от "Украинците рано или късно":

    като Орбан винаги налага вето за урк за ес

    13:01 18.08.2025

  • 10 У ДРИ БАЦЕ

    2 4 Отговор
    У ДРИ ТАЯ гняс

    13:03 18.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 стоян георгиев

    1 1 Отговор
    Да го ..ухат унгарците.

    13:06 18.08.2025

  • 13 Голям джумбиш

    2 1 Отговор
    Оставете Унгария. В Крим има масов дефицит на горива по бензиностанциите. Зареждат само с карти от фирми. Голям джумбиш. А цената е скочила главоломно в цяла руzия. Става като във венецуела. Джумбишът е невероятен.

    13:06 18.08.2025

  • 14 Унгариците

    0 1 Отговор
    Са Мъдри !!!
    Ще си върнат закарпатието без война !!!

    Коментиран от #16

    13:08 18.08.2025

  • 15 Па то и беГзиностанцията на ху.. ЙЛО

    1 0 Отговор
    Внася горива от Казахстан и Беларус оти Украинците им зае...баа май-- ката на Нефтобазите у КЕН ефо!
    Хахаха
    Напрао ги потрошиа
    Хахаха

    13:09 18.08.2025

  • 16 Ъхъ.....

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Унгариците":

    Когиш ЧУ МАТА връне...децата

    13:10 18.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания